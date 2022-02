Test ZTE Axon 30 5G avec capteur à selfies sous l'écran !

Le ZTE Axon 30 5G joue la carte du capteur photo avant caché sous l'écran, laissant la dalle complètement dégagée. L'écran AMOLED, avec une diagonale de 6,92 pouces, est son point fort, associé à un SoC Snapdragon 870 et à un quadruple capteur photo. Positionné en grand milieu de gamme, peut-il rivaliser avec les ténors du segment ?

Un écran sans poinçon ni encoche

La majorité des smartphones du marché utilisent un poinçon ou une encoche pour loger le capteur photo avant utilisé pour nos selfies. Ces dernières années, certains ont tenté de libérer l'écran de cet élément en cachant la caméra dans un système popup, dans un système à glissière ou dans des systèmes pivotants.

Ces différents dérivatifs ont l'inconvénient d'épaissir les smartphones ou de nécessiter des dispositifs composés de parties mobiles qui peuvent se détériorer dans le temps ou se désaxer, sans compter les complications pour en assurer l'étanchéité éventuelle.

La marque chinoise ZTE a été la première à proposer un capteur photo intégré sous l'écran. De la même manière que le lecteur d'empreintes peut être placé sous un affichage OLED, il est possible de rendre invisible le capteur à selfie en le plaçant sous l'écran.

Si plusieurs fabricants travaillent sur ce sujet depuis plusieurs années, différents obstacles techniques doivent être surmontés, notamment pour permettre au module de capter suffisamment de lumière.

Celle-ci doit en effet traverser plusieurs couches de matériaux avant d'arriver au capteur proprement dit, avec des conséquences sur la qualité des clichés. Les travaux d'optimisation se poursuivent, mais les modules gagnent progressivement en qualité.

Le smartphone ZTE Axon 30 5G profite de cette technologie et propose ainsi un affichage dépourvu de tout élément visible lié au capteur photo avant. Ce n'est pas son seul atout puisqu'il embarque également un SoC Snapdragon 870 avec modem 5G et un grand bloc photo avec module principal de 64 megapixels.

Caractéristiques du ZTE Axon 30 5G :

7,8 mm pour 189 g

Android 11 avec surcouche MyOS 11

Affichage 6,92 pouces FHD+ 120 Hz en ratio 20,5:9 et dalle plane AMOLED

SoC Snapdragon 870 octocore jusqu'à 3,2 GHz

8 Go RAM / 128 Go stockage

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Capteur photo avant 16 megapixels sous l'écran avec pixel binning 4 en 1

Quadruple capteur photo arrière :

- Principal 64 megapixels Sony IMX 682

- Ultra grand angle 8 megapixels (120 degrés)

- Macro 5 megapixels (3 cm)

- Données de profondeur 2 megapixels

- Principal 64 megapixels Sony IMX 682 - Ultra grand angle 8 megapixels (120 degrés) - Macro 5 megapixels (3 cm) - Données de profondeur 2 megapixels Enregistrement vidéo en 4K 60 fps

WiFi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC

Batterie 4200 mAh avec charge rapide filaire 65W

Compatible 2G à 5G

Prix de référence :

- version 8 Go / 128 Go : 499 €

- version 12 / 256 Go : 599 €

Les deux variantes peuvent être achetées sur le site officiel de ZTE France.



Un design soigné

La marque chinoise ZTE n'est pas forcément la plus connue en France (elle y est présente sous son nom depuis 2009), mais elle lance régulièrement des modèles et y intègre à l'occasion des innovations.

Ces dernières années, elle s'est retrouvée dans le sillage de Huawei qui a capté toute la lumière médiatique, mais les déboires de son concurrent lui redonnent l'occasion de montrer son savoir-faire, même si la tâche est compliquée par l'émergence d'autres acteurs chinois entre-temps.

Avec le ZTE Axon 30 5G, elle propose un smartphone à la frontière entre milieu et haut de gamme tout en conservant un tarif plutôt attractif par rapport à ce que propose le modèle.

Au premier abord, l'appareil mobile fait belle impression. Plutôt léger (moins de 190 g) et fin (moins de 8 mm d'épaisseur), il impressionne par sa grande dalle étirée de 6,92 pouces de diagonale et son ratio 20,5:9.

Le dos est également remarquable par son grand logo Axon et les lignes géométriques de son dos rejoignant un grand bloc photo. La coque est en polycarbonate avec une finition brillante qui attirera malheureusement les traces de doigts. Elle est aussi relativement glissante (un peu moins qu'une coque en verre, mais tout de même), ce qui demandera quelques précautions (ou un étui) pour éviter les glissades malheureuses.

La dalle du ZTE Axon 30 5G est plane et seule la coque s'incurve sur les tranches pour créer un arrondi facilitant la prise en main. On a affaire ici à une dalle AMOLED qui cache bien son jeu.

Elle dissimule en effet en bas un lecteur d'empreintes et en haut...le capteur photo avant de 16 megapixels. De fait, l'écran est dépourvu de toute encoche ou poinçon et rien ne permet de distinguer la présence du capteur à selfies.

Ce n'est qu'avec une observation attentive et avec certaines couleurs de fond d'écran que l'on peut éventuellement distinguer une zone plus sombre centrée au sommet de l'affichage.

On se trouve donc avec un écran de bonne taille et sans élément venant perturber l'expérience visuelle, sans pour autant intégrer un dispositif avec mécanisme du type caméra popup ou slider, qui ont tendance à épaissir le smartphone. Serait-ce l'avenir ?

Sur les tranches, le ZTE Axon 30 5G joue le côté épuré avec simplement le bouton d'alimentation et les touches de volume sur la tranche droite. A la base, on trouvera une grille de haut-parleur et le chariot dual SIM entourant le connecteur USB-C.

A l'arrière, le grand bloc photo dépasse sensiblement du dos et comprend deux grands cercles rassemblant les quatre capteurs avec le module principal isolé en haut et les trois modules rassemblés dans le cercle inférieur, plus un flash et la mention 64 MP.

Que vaut le SoC Snapdragon 870 ?

Pour son smartphone ZTE Axon 30 5G, le fabricant a fait le choix d'un SoC Snapdragon 870 de Qualcomm. Pour rappel, il a été annoncé dans la foulée du Snapdragon 888 et constitue l'évolution la plus directe du Snapdragon 865 présent dans les smartphones de 2020.

Appartenant à la série Snapdragon 8, il fait partie de l'offre premium du concepteur de puces mobiles avec une configuration CPU octocore, dont le coeur puissant est poussé à 3,2 GHz, et un GPU Adreno 650.

ZTE Axon 30 5G - AnTuTu (gauche) ; Geekbench (droite)

Le reste de la fiche technique du SoC est largement hérité du SoC Snapdragon 865 et l'on trouvera un modem Snapdragon X55 assurant une compatibilité 5G avancée. La plate-forme gère également les connectivités WiFi 6 et Bluetooth 5.2, en plus du NFC et d'un module GPS compatible avec plusieurs systèmes de géopositionnement.

Cela assure au ZTE Axon 30 5G une bonne réserve de puissance en toute circonstance et des performances de haut niveau. Les résultats en benchmark sont cohérents avec l'expérience premium.

Le ZTE Axon 30 5G tourne sous Android 11 avec une surcouche MyOS 11. Cette dernière est assez épurée et limite le nombre d’applications pré-installées. Elle propose par ailleurs beaucoup de réglages de personnalisation pour profiter au mieux de l’appareil mobile.

Nombre d’éléments sont paramétrables, à commencer par l’affichage dont on pourra régler finement la température de couleur, le rafraîchissement d’écran et même, pour les puristes, “l’infime réglage de l’écran d’affichage” (sic) pour l’intensité de la luminosité.

On trouvera par défaut un tiroir d’applications et l’écran Always Display, ainsi que les réglages audio DTS:X Ultra pour une expérience optimisée.

Avec une diagonale de 6,92 pouces FHD+ (densité de 400 ppi) et une dalle AMOLED au ratio 20,5:9, l’écran du ZTE Axon 30 5G est plutôt impressionnant et en met plein la vue, avec une petite tendance aux couleurs froides (ajustable dans les paramètres).

Certes, atteindre la partie supérieure de l’écran est irréalisable (à moins de s’appeler E.T.) et demande de faire glisser le smartphone dans la main…avec les risques de chute inhérents, mais l’expérience reste de qualité grâce au format étiré et à son épaisseur de moins de 8 mm, qui ne donne pas l’impression d’avoir une “brique” en main.

Côté autonomie, le ZTE Axon 30 5G s’en sort honorablement. On pourra compter sur une grosse journée d’autonomie, mais la batterie (de 4200 mAh) descendra vite en usage intensif.

La présence d’une charge rapide 65W viendra heureusement raccourcir le cycle de charge et ne bloquera pas longtemps le smartphone puisqu'en à peine une vingtaine de minutes l'affaire est réglée et la charge complète !

Un capteur avant invisible, un gros bloc photo arrière

Une fois n'est pas coutume, commençons par le capteur photo avant du ZTE Axon 30 5G. Le fabricant annonce la présence d'un module 16 megapixels avec ouverture F/2,45 et technologie de pixel binning 4 en 1 pour donner aux clichés plus de luminosité.

Sans poinçon ni encoche, le module est caché sous l'écran, comme l'est le lecteur d'empreintes. Cela implique que la lumière devra traverser un certain nombre de couches de matériaux pas totalement transparents avant d'arriver au capteur proprement dit.

Concernant le capteur lui-même, il est globalement invisible à l'usage au quotidien. Toutefois, avec certaines teintes de fond d'écran (fonds clairs ou gris, notamment), on peut parfois distinguer un petit rectangle centré au sommet de l'affichage.

ZTE Axon 30 5G : mode selfie à gauche, mode Egoportrait à droite

Avec cette configuration, le ZTE Axon 30 5G propose deux modes : un mode portrait et un mode égoportrait. Le premier prend un cliché en floutant l'arrière-plan tandis que le second affiche plus de détails au prix d'un post-traitement plus lourd.

Le mode portrait donne un effet un peu vaporeux au cliché et manque de pêche au niveau des teintes. Le mode égoportrait est beaucoup plus détaillé...mais au prix d'un traitement qui fait perdre au cliché beaucoup de naturel.

Dans les deux cas, la qualité est légèrement en deçà de qu'on peut trouver habituellement sur les smartphones. Hormis les afficionados des selfies professionnels, cela sera largement suffisant pour la grande majorité des utilisateurs qui seront ravis d'avoir un affichage dépourvu de capteur photo visible !

ZTE Axon 30 5G - grand angle

ZTE Axon 30 5G - ultra grand angle

Le bloc photo principal comprend quatre modules dont le principal est un capteur grand angle Sony IMX682. Ce n'est pas le plus récent proposé par Sony, mais il s'en tire très bien avec une bonne lumière.

C'est un peu plus compliqué quand la luminosité s'affaiblit et le mode nuit devient salutaire pour éclaircir les clichés, au prix là encore d'un traitement IA un peu trop agressif sur la netteté, ce qui de nouveau fait perdre en naturel et en douceur.

ZTE Axon 30 5G - grand angle automatique

ZTE Axon 30 5G - grand angle en mode nuit

Il n'y a pas de capteur dédié pour le zoom et le ZTE Axon 30 5G propose un simple zoom x2 sans perte à partir du capteur principal, puis un zoom hybride numérique jusqu'à x20. Comme souvent, le résultat subit de gros traitements et permettra de capter un détail lointain au prix d'une image très estompée.

Le mode portrait génère un joli effet bokeh, mais qui n'est pas toujours parfaitement raccord au niveau du découpage (voir à droite de l'image). Dommage, car la mise en valeur du sujet reste de qualité.

Le bloc photo comprend également un ultra grand angle 8 megapixels qui demandera assez de lumière pour s'exprimer. Avec ses 120 degrés d'angle de vision, il offre de quoi élargir franchement le point de vue.

ZTE Axon 30 5G - ultra grand angle

Dommage que son utilisation en mode nuit...fait planter l'application Photo et ne permet pas de prendre de cliché. On aurait bien aimé voir de l'ultra grand angle avec le mode nuit.... Une mise à jour devrait prochainement venir corriger ce bug.

En revanche, le ZTE Axon 30 5G profite d'une fonctionnalité qui pourra intéresser les photographes : le multi-objectif. Un mode spécial de l'application permet en effet de prendre un cliché en grand angle et en ultra grand angle en une seule fois.

Le capteur macro 5 megapixels sera à la peine s'il n'y a pas une forte source de lumière à proximité (ou en extérieur ensoleillé). Enfin, un module 2 megapixels se chargera de capturer les données de profondeur pour l'effet bokeh.

Ce dernier n'est pas désagréable, mais ne réalise pas toujours un découpage très propre, laissant des zones nettes là où il devrait y avoir un flou élégant. Rrelativisons, cela reste tout de même très correct.

Conclusion

Le smartphone ZTE Axon 30 5G offre une belle fiche technique et une innovation particulière avec le capteur photo avant invisible car placé sous l'écran laissant ainsi un écran dégagé de tout élément perturbateur.

Et quel écran ! Avec 6,92 pouces au ratio 20,5:9, une dalle AMOLED et un rafraîchissement 120 Hz, le smartphone offre une belle expérience visuelle et, donc, libre de poinçon ou d'encoche.

Avec un SoC Snapdragon 870, le ZTE Axon 30 5G offre une bonne réserve de puissance et sera à l'aise pratiquement en toute occasion. L'interface MyOS 11 (Android 11) est relativement discrète et offre de multiples possibilités de réglages et de personnalisation sans imposer de choix trop radicaux.

Le bémol viendra de la partie photo, propre avec de bonnes conditions de luminosité, mais qui montrera ses limites dès que la lumière devient incertaine. Le zoom x2 n'apportera pas une énorme valeur, pas plus que le capteur macro qui demandera aussi beaucoup de lumière.

L'ultra grand angle n'est pas mauvais (là aussi dans la limite d'une bonne luminosité) et le mode nuit éclaircira bien les clichés, mais ne pourra pas faire grand-chose au-delà d'un clair-obscur de fin de journée.

Côté autonomie, le smartphone s'en sort correctement et la présence de la charge 65W est appréciable. On ne trouvera pas de prise jack 3,5 mm sur ce modèle et l'étanchéité n'est pas assurée au-delà de quelques éclaboussures.

Le smartphone offre tout de même un bon rapport qualité / prix, surtout si la promesse d'une migration vers Android 12 est tenue.

Le ZTE Axon 30 5G est disponible sur le site officiel de ZTE France au prix de 499 € en version 8 / 128 Go et 599 € pour la version 12 / 256 Go.

Signalons également une promotion spéciale Saint-Valentin en France avec du 8 au 15 février 2022 30 € de réduction sur le ZTE Axon 30 et 50 € de réduction sur le ZTE Axon 30 Ultra, mais également une vente flash du 10 au 12 février sur le ZTE Axon 30 avec -50 € et -100 € sur la version Ultra.