Une station d'énergie polyvalente et puissante

La centrale d'énergie AllPowers R1500 est compacte et facile à transporter où bon vous semble. Elle propose une puissance de sortie élevée de 1800 Watts, et ouvre la voie à une utilisation bien plus large que les centrales classiques de gamme similaire. Sa capacité de 1152 Wh est légèrement au-dessus de la moyenne des modèles comparables, d'environ 10 %.

Accompagné de son panneau solaire ALLPOWERS SP039 de 600 Watts, il saura subvenir à bon nombre de situations nomades où une forte puissance, un faible encombrement et une recharge rapide sont requis.

Voici les principales caractéristiques de chaque élément :

Station d'énergie principale : AllPowers R1500

Capacité : 1152 Wh (48 V - 24 Ah)

Type de batterie : LiFeP04

Durée de vie : plus de 3500 cycles à 80 % de sa capacité d'origine

Système de gestion : contrôleur BMS (avec protection surtensions / courts-circuits)

Sorties courant alternatif

Sortie AC : 4 x 230 V (1800 W au total)

Type d'onduleur : onde sinusoïdale pure

Pic de charge : 3000 W (surtension)

Sorties courant continu

Port USB-A : 2 x 18 W

Port USB-C : 2 x 100 W - Power Delivery 100 W

Chargeur sans-fil : 2 x 15 W (à induction)

Autres connecteurs : 1 x 12 V / 10 A (allume-cigare)

Entrée courant alternatif

Entrée AC : 1500 W max. via prise 230 V standard (avec 3 réglages possibles 400 / 1000 / 1500 W)

Entrées courant continu

Entrée XT60 : 12 à 60 V / 13 A - 650 W max (panneau solaire ou allume-cigare)

Temps de recharge

via courant alternatif : 45 minutes environ (pour 80% de charge)

via panneau solaire : 2 h environ avec SP039 600 W (pour 80% de charge)

via CA + CC : 45 minutes environ (pour 80% de charge)

Fonctionnalités particulières

Évolutivité : 2 ports d'extension de batterie (AllPowers B1000 - vendu séparément)

Onduleur : le relais s'enclenche en 15 ms en cas de coupure soudaine de courant

Application Android / iOS : gestion des commandes via Bluetooth ou WiFi

Autres informations

Poids net : 16,7 kg

Dimensions (LxlxH) : 41,3 x 31,2 x 26,5 cm

Température de fonctionnement : 0 à 40 °C

Température de stockage : -20 à 40 °C (stockage entre 20 et 30 °C recommandé)

Plage d'humidité de fonctionnement : 10 à 90 %

Certifications : UL / PSE / CE / FCC / RoHS / UKCA

Garantie : 24 mois

Panneau solaire : AllPowers SP039

Puissance maximale : 600 W (+/- 5%)

Type de cellules photovoltaïques : silicium monocristallin

Laminage : multiples couches de EVA (Éthylène-Acétate de Vinyle) flexible et de fibres de verre

Rendement : 23 %

Imperméable : IP67

Tension nominale : 44 V

Tension en circuit ouvert : 52,8 V

Courant nominal : 13,63 A

Courant de court-circuit : 14,99 A

Connecteurs : MC4

Autres informations

Dimensions déplié (Lxlxp) : 212,5 x 181,3 x 1 cm

Dimensions plié (Lxlxp) : 90,6 x 59,9 x 4,8 cm

Poids : 12,5 kg

Température de fonctionnement : -10 à +60 °C

Garantie : 24 mois

Déballage et contenu

Rien de particulier à signaler, si ce n'est qu'il ne faut pas s'étonner de recevoir le kit en 2 livraisons distinctes et pas forcément le même jour, les colis ne proviennent pas du même dépôt.

C'est d'ailleurs précisé sur le site officiel, mais il est bon de le rappeler. A la réception, les deux produits sont bien emballés et protégés par d'épaisses mousses, tout est intact et prêt pour un emploi immédiat.

Le contenu de chaque produit est limité au strict nécessaire, voici la composition de chaque boîte.

AllPowers R1500 - Centrale d'énergie

Cordon d'alimentation 230 V classique pour charger la station

Pochette de rangement de câbles et autres accessoires

Manuel utilisateur en français (traduction approximative, mais cela reste largement compréhensible)

Remarque : le câble de charge voiture n'est pas fourni, il faut le commander séparément !

AllPowers SP039 - Panneau solaire

Câble MC4 vers XT60 de 2 m

Prolongateur MC4 vers MC4 de 2 m

6 mousquetons

6 attaches Velcro

Manuel utilisateur en français

La centrale d'énergie à l'usage

La centrale est composée de 2 blocs pilotables indépendamment ou simultanément par l'intermédiaire d'un bouton d'activation dédié.

Partie courant continu (DC)

Le bloc DC est équipé de 2 ports USB-A de 18 watts chacun, de 2 ports USB-C de 100 watts chacun, d'un connecteur 12 V pour allume-cigare de 120 watts, et enfin sur le dessus de 2 emplacements de recharge sans fil de 15 watts chacun (charge par induction).

Vous pourrez charger simultanément vos différents appareils électroniques tels que smartphones, tablettes et ordinateurs portables. La seule limite sera la puissance totale disponible. Cela vous offre donc une très grande polyvalence pour répondre à tous vos besoins de recharge ou d'alimentation.

Partie courant alternatif (AC)

Le bloc AC dispose de 4 prises de courant 230 volts, l'utilisation de l'ensemble ne peut dépasser les 1800 watts. Ces prises de courant peuvent alimenter un large éventail de produits, comme par exemple une bouilloire, une glacière, un chauffage d'appoint, un sèche-cheveux, etc. La puissance de sortie de 1800 watts permet une utilisation bien plus vaste d'appareils qu'à l'accoutumée, c'est plutôt rare sur une centrale d'énergie si peu volumineuse, souvent limitée à une puissance maximum de 1000 watts.

De plus, les pics de surconsommation allant jusqu'à 3000 watts sont tolérés pendant environ 2 secondes. Cette capacité à absorber les appels de courant transitoires est un avantage pratique et surtout indispensable, notamment pour les appareils qui nécessitent une alimentation plus élevée au démarrage avant de revenir à une consommation normale.

La simplicité d'utilisation de la centrale d'énergie AllPowers R1500 est déconcertante, en tout et pour tout il n'y a que 3 boutons en façade, un faisant double emploi pour la mise sous tension / affichage, et deux autres pour activer chaque type d'alimentation : DC et AC.

Il y a malgré tout une petite subtilité à connaître avec les fonctionnalités proposées par ces boutons. En effet, pour activer le Bluetooth et le WiFi afin d'accéder et de contrôler l'appareil à distance, il faut appuyer pendant une seconde sur la combinaison de touches du bloc DC et de l'alimentation. A partir de cet instant il vous sera possible de communiquer avec la centrale à distance grâce à son application dédiée, nous verrons cela plus en détail un peu plus loin.

Concernant la chaleur dégagée en fonctionnement, la station ne chauffe pas du tout, y compris en charge, grâce à ses deux ventilateurs et ses deux grandes grilles d'aération se trouvant sur les côtés, l'air est aspiré par la gauche puis est extrait à droite.

La conception de dissipation thermique est aboutie, et rend la centrale d'énergie totalement inaudible lorsqu'aucune charge n'est connectée. En charge les ventilos tournent un peu plus vite, mais le bruit généré est vraiment infime, à peine perceptible à 2 m de distance. Bref, c'est du tout bon de ce point de vue.

Conception, transport et design

Pour le transport, 2 poignées sur les côtés du boitier permettent un déplacement aisé de l'appareil, elles sont très bien intégrées et apportent une petite touche d'élégance. Sous chaque poignée on trouve une partie moelleuse en caoutchouc pour plus de confort, ce n'est pas anodin, car la centrale pèse tout de même près de 17 kg ! Ce petit plus sera appréciable si vous êtes en permanence en train de la déplacer.

Pour plus de sécurité et limiter les dégâts pouvant être causés par les projections d'eau, des caches de protection en caoutchouc sont présents sur les prises 230 V et allume-cigare. Cependant, les 4 prises USB en sont dépourvues, ce qui est plutôt dommage. Etrangement cette petite négligence se retrouve sur la grande majorité des centrales électriques, toutes marques confondues. Peut-être s'agit-il simplement de permettre un accès plus rapide lorsqu'on se retrouve dans l'obscurité totale, il y a probablement une explication rationnelle à cela.

Rappelons que ce type de station est généralement utilisé en extérieur, forêt, plage, montagne, et que des dépôts de sable, terre, poussière, etc. ne sont pas inhabituels, les prises USB peuvent vite devenir un nid à poussière dans ces conditions d'usage. Gardez cet aspect à l'esprit et prenez soin de ces connecteurs pour augmenter leur durée de vie.

Petite remarque concernant l'emplacement du bouton pour activer le bloc AC, lorsque la prise 230 V la plus à droite est utilisée, le cache en caoutchouc devra donc être levé, et cela a pour conséquence d'obstruer l'accès à ce bouton rendant son utilisation peu pratique. Ce choix n'est pas très judicieux, il aurait été préférable de le positionner complètement à droite ou à gauche du bloc des prises de courant.

Gestion de la centrale avec l'application Android et iOS

Pour suivre le fonctionnement de la centrale d'énergie, on peut soit lire les informations directement sur l'affichage digital prévu à cet effet, soit utiliser l'application dédiée compatible Android et iOS. Toutes les informations nécessaires sont affichées, puissance consommée, durée de charge ou décharge, pourcentage de batterie restant, et tout un tas de pictogrammes (cf. ci-dessous).

L'application pour Android et iOS, nommée "ALLPOWERS", apporte une plus grande souplesse d'utilisation à cette station. Non seulement vous pourrez suivre en temps réel les puissances consommées, les charges / décharges et les durées correspondantes, mais vous aurez également la possibilité d'activer ou désactiver les blocs d'alimentation souhaités, et le tout à distance via Bluetooth ou WiFi.

L'établissement de la connexion est à la portée de tous. Comme précisé précédemment, une simple pression simultanée sur le bouton du bloc DC et celui de mise sous tension, permet de mettre la station en attente de connexion. Deux pictogrammes s'illuminent pour vous informer que la liaison est prête à être établie. A l'aide de votre tablette ou smartphone, lancez l'application préalablement installée et sélectionnez le modèle concerné, le AllPowers R1500 dans notre cas, et le tour est joué.

Cette fonctionnalité de pilotage à distance est plutôt intéressante. Si la centrale d'énergie est par exemple intégrée dans un coffrage avec un accès physique limité, vous pourrez malgré tout suivre et agir sur les différents blocs d'alimentation. Autre exemple, vous pourrez vérifier si votre ordinateur portable a fini de se recharger sans avoir à vous déplacer et donc continuer à siroter votre boisson préférée en attendant la fin, les cas d'usage sont nombreux.

Il est à noter que 2 options sont uniquement accessibles par l'application, il s'agit du mode de fonctionnement (Work Mode) et du mode ECO.

L'option Work Mode propose 3 réglages :

Mute (500 W)

Standard (1000 W)

Fast (1500 W)

Il s'agit du réglage de la puissance à laquelle la centrale d'énergie va se recharger, le mode par défaut est : Standard. L'intérêt de cette option est de contrôler le bruit généré lors de la recharge.

Si vous souhaitez avoir le silence absolu lors de la recharge, alors le mode Mute sera à privilégier, la puissance admise en entrée sera bridée à 500 watts, et aura pour conséquence d'augmenter la durée de charge.

Si au contraire vous désirez recharger le plus rapidement possible alors il faudra opter pour le mode Fast au détriment du bruit plus important généré par les ventilos pour refroidir la centrale. Rassurez-vous, même dans ce mode, le bruit est largement supportable et ne sera dérangeant que dans une pièce très silencieuse.

L'option ECO, une fois activée, offre 4 réglages :

1 h / 2 h / 4 h ou 6 heures

Le but est de ne pas gaspiller de l'énergie inutilement. Lorsque vos différents appareils sont complètement rechargés, il n'est plus nécessaire d'alimenter la circuiterie interne de la centrale, qui consomme même au repos, d'où l'intérêt de l'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps. Ce sera à vous de sélectionner la durée adaptée à la situation. Je vous recommande de toujours laisser le mode ECO actif, sauf si vous avez une utilisation bien précise qui nécessite une alimentation en continu.

Autonomie, durée de recharge, technologie de la batterie

La centrale AllPowers R1500 dispose d'une capacité de stockage d’énergie de 1152 Wh, ce qui la positionne sur le haut du podium par rapport aux modèles ayant un encombrement similaire.

Son autonomie dépendra des équipements que vous comptez alimenter, pour les petits appareils du quotidien il y a de quoi faire, vous pourrez partir en vadrouille sereinement.

D’autant plus qu’avec le grand panneau solaire qui accompagne ce kit vous ne serez quasi jamais à court d’électricité. Le AllPowers SP039 offre un rendement de conversion énergétique de l’ordre de 23 %, ce qui est plutôt bon. Les 600 watts qu’il est capable de produire sont réellement atteignables en journée bien ensoleillée et avec une inclinaison et une orientation idéales, techniquement il tient parfaitement ses promesses. Durant mes tests j’ai même pu atteindre 610 watts ! Cependant, pour un usage classique du quotidien, on va plutôt se situer en moyenne dans les 480 watts, ce qui est déjà excellent.

Cette énergie produite permet d’exploiter pleinement la puissance de 1800 watts proposée par la station en journée. En effet, il vous sera possible de combiner la capacité déjà stockée dans la batterie et la recharge simultanée à l’aide du panneau solaire, cela aura pour effet de prolonger la durée d’utilisation intense de puissance.

Le panneau solaire, une fois replié, est facilement transportable, presque comme une grande mallette.

Il est livré avec des attaches Velcro et des mousquetons pour aider à sa fixation sur un mur, un grillage, un van, etc. Il vaut mieux être à deux personnes pour le déplier et le positionner à cause de ses grandes dimensions (2,12 x 1,81 m).

Par ailleurs, il ne dispose pas de béquilles pour être placé directement au sol.

Une rallonge électrique de 2 mètres est offerte en plus du câble de 2 mètres permettant de le raccorder à la station d’énergie, procurant ainsi une longueur totale de 4 mètres, cela peut s’avérer pratique si la station est éloignée du panneau. Bien évidemment, si vous avez besoin d’encore plus de longueur il est possible d’ajouter une rallonge de 10 mètres ou plus, il faudra simplement veiller à respecter la section du câble pour faire véhiculer les forts courants en toute sécurité.

Une recharge complète à partir du soleil nécessite environ 2,5 heures dans des conditions idéales d’ensoleillement, et seulement 2 heures pour 80% de charge. Quant à la recharge à partir du courant alternatif de la maison 230 V, la puissance consommée est de 1500 watts, il faudra environ 1 heure pour une recharge complète, contre 45 minutes pour 80% de la capacité.

Comme expliqué précédemment, la combinaison des 2 sources d’énergie est parfaitement possible, mais vous serez limité au maximum à 1500 watts en entrée (comme pour la prise 230 V seule). La durée de recharge ne sera donc pas raccourcie, en revanche la puissance tirée via la prise électrique domestique sera fortement réduite puisque la priorité sera donnée au panneau solaire, réduisant ainsi votre facture d’électricité.

Les batteries embarquées sont de technologie LiFeP04 procurant une durée de vie exceptionnelle, plus de 3500 cycles de recharge possibles avec la faculté d’atteindre au minimum 80 % de sa capacité d’origine ! En d’autres termes, une longévité accrue : avec une recharge quotidienne, il faudrait 10 ans pour arriver à ce niveau d’usure.

Une sécurité supplémentaire a été implémentée par AllPowers concernant l’utilisation de la batterie, la centrale se met en veille lorsque la capacité restante atteint les 5%. Ce comportement a une double utilité, éviter que la batterie soit totalement déchargée lorsque la centrale est inutilisée pendant plusieurs semaines. En effet, toute batterie se décharge légèrement (courant de fuite) et grâce à cette réserve il lui faudra de nombreuses semaines, voire des mois, avant d’arriver à 0%.

L’autre raison est de conserver un minimum d’équilibre au niveau des dizaines de batteries internes qui composent la batterie globale. En effet, certaines batteries peuvent se décharger plus vite que d’autres, car toutes n’ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Ce déséquilibre peut entraîner un dysfonctionnement total de la station d’énergie, c’est donc pour éviter ce cas de figure que de l’énergie est conservée.

Cette sécurité provient très certainement des retours utilisateurs, pensant que leur station était tombée en panne alors qu’en réalité c’est juste que la batterie était totalement déchargée et que l’appareil se mettait simplement en protection pour éviter d’abîmer les batteries. Par conséquent, il ne faudra pas s’étonner de voir la station d’énergie se mettre en veille lorsqu’elle atteindra les 5% de capacité, c’est pour votre bien :)

Conclusion

La centrale est évolutive et accepte jusqu'à 2 batteries supplémentaires via ses ports d'extension, permettant d'accroître sa capacité globale en cas de besoin. Toutes les fonctionnalités attendues sont présentes, recharge sans fil, 4 connecteurs USB, 4 prises 230 V pour une plus grande flexibilité, application Android et iOS pour suivre et contrôler la station, fonction onduleur.

Le panneau solaire quant à lui, délivre d'emblée une puissance élevée, et ne nécessitera pas d'en acheter d'autres, sauf utilisation spécifique.

Les caractéristiques techniques annoncées par le fabricant correspondent parfaitement aux performances réelles délivrées.

En somme, le kit AllPowers R1500 + panneau solaire SP039 de 600 W est un mariage idéal pour une utilisation intense en camping ou pour toute longue sortie loin de tout réseau électrique. Vous pourrez aborder l'avenir sereinement sans avoir à débourser plus.

Vous pourrez acheter sur le site officiel de la marque la centrale d'énergie AllPowers R1500 à 629 € au lieu de 699 € avec le code de réduction GN10, et le panneau solaire SP039 de 600 W à seulement 584 € au lieu de 649 € avec le même code. Un kit regroupant directement les deux produits est également disponible à 1169 € au lieu de 1299 € toujours avec le code GN10.