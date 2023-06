Formovie THEATER, le vidéoprojecteur 4K pour toute la famille !

L’utilisation des vidéoprojecteurs continue de progresser fortement, cela est en partie dû aux prix pratiqués qui baissent d’année en année, mais aussi aux nouvelles marques qui se sont lancées sur ce marché juteux. La concurrence est souvent bénéfique pour les consommateurs, et c’est tant mieux pour nous !

Cependant, les marques de renom continuent de pratiquer une tarification excessive et pas toujours justifiée. Cela a naturellement ouvert la voie à de nouveaux arrivants sur le marché. Pour se faire une place et se démarquer, ils doivent être attractifs, tant au niveau du prix qu’au niveau des fonctionnalités embarquées.

Le vidéoprojecteur Formovie THEATER, modèle haut de gamme de la marque Formovie Tech, a été sélectionné pour la réalisation de ce test, car ses caractéristiques l’autorisent à entrer dans la catégorie des grands noms du secteur, tout en conservant un prix de vente relativement abordable (plusieurs milliers d’euros tout de même !). Il est sorti en Chine en septembre 2022 et arrive tout juste en France.

Formovie Tech est une entreprise de l’univers Mi (Xiaomi), qui a été établie conjointement par Appotronics Corporation, entreprise de technologie d'affichage laser de premier plan dans le monde, et Xiaomi Technology, entreprise axée notamment dans le domaine des smartphones haut de gamme, des télévisions connectées et des maisons intelligentes. A ce jour, Formovie dispose de plus de 100 brevets à son actif.

Caractéristiques du Formovie THEATER

Le choix d'un vidéoprojecteur doit être fait en fonction de ses besoins et de ses préférences, en prenant en compte des critères tels que la qualité d'image, le taux de contraste, la luminosité, la résolution, et la distance de projection. Il va de soi que pour rassembler l’ensemble de ces critères et ne pas être déçu du résultat final il faut y mettre le prix, et viser directement le haut de gamme.

Une des plus importantes innovations de ce projecteur 4K à ultra courte focale est la présence du procédé Dolby Vision, le Formovie THEATER est le seul et unique modèle au monde à le proposer ! La technologie Dolby Vision permet d’obtenir une meilleure qualité d'image avec une plage dynamique plus large et des couleurs plus précises.

L’autre atout majeur qui mérite d’être souligné, le Formovie THEATER est le seul et unique vidéoprojecteur laser à disposer de la certification Android TV 11.0. Cette dernière apporte plusieurs garanties, une compatibilité absolue avec les applications Android TV, une expérience utilisateur optimale (menus et navigation adaptés), des mises à jour régulières, et enfin la compatibilité avec Google Assistant qui permet aux utilisateurs de contrôler leur vidéoprojecteur à l'aide de commandes vocales.

Voici les principales caractéristiques :

Luminosité

2800 lumens ANSI

info : le lumens ANSI est une mesure standard de la luminosité d'un projecteur, elle détermine à quel point l'image sera lumineuse sur l'écran, plus le chiffre est élevé, plus l’intensité lumineuse est élevée.

Contraste

3000 : 1 (FOFO)

info : le contraste Full On/Full Off (FOFO) définit le rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres d'une image.

Résolution et ratio

3840 x 2160 px – 4K UHD

16 : 9 (4K Ultra HD)

Taille de la diagonale

Min : 80" (2 m)

Max : 150" (3 m 80)

Technologie d’affichage

ALPD 4.0 RGB+ (Advanced Laser Phosphor Display)

info : cette technologie d'affichage utilise pour produire des images un triple laser plutôt qu’une lampe traditionnelle. Elle délivre des images plus vives et plus précises, et avec un contraste plus élevé. La version 4.0 RGB+ de ALPD est la version la plus avancée à ce jour, elle est non seulement 30% plus efficace que la version précédente (ALPD 3.0) mais est aussi moins énergivore.

Technologie de projection d’image

DLP (Display Light Processing)

info : cette technologie utilise des micromiroirs pour projeter l'image sur l'écran. Elle est reconnue pour sa rapidité d'affichage et sa capacité à produire des noirs profonds.

Correction trapézoïdale

8 points / 4 points

info : cette fonctionnalité permet de corriger la distorsion trapézoïdale de l'image projetée lorsque le vidéoprojecteur n’est pas centré par rapport à l'écran. La correction trapézoïdale permet de redresser l'image pour qu'elle apparaisse rectangulaire et non trapézoïdale.

Type de lampe et durée de vie

Triple laser RVB

20 000 heures

Haut-parleurs intégrés

2 x 15.0 Watts (Bowers & Wilkins)

Connectique

Sorties audio : 1 x mini Jack (3,5 mm) et 1 x optique (S/PDIF)

Entrées vidéo : 3 x HDMI 2.1 (dont 1 avec support eARC / ARC)

Réseau : 1 x RJ45 (Ethernet Gigabit)

USB : 2 x USB 2.0

Autres

Android TV 11.0

Chromecast

WiFi 6

Bluetooth 5.0

Consommation électrique

en utilisation ≤ 350 W

en veille < 0,5W

Dimensions et poids

550 x 349,2 x 107,5 mm

9,8 kg

La liste exhaustive de toutes les caractéristiques est présentée ci-dessous :

Déballage et accessoires fournis

Le vidéoprojecteur est arrivé dans une épaisse boite en carton pour le transport, à l’ouverture une autre boite en carton se trouve à l’intérieur, mais cette fois-ci avec des mousses de protection sur les 4 côtés. Une fois cette seconde boite ouverte, on retrouve enfin la troisième et dernière boite en carton où se trouve le Formovie THEATER ! Les poupées russes vous connaissez ? C’est un peu extrême comme protection, mais il vaut mieux ça que l’inverse.

On retrouve le vidéoprojecteur, le cordon d’alimentation avec prise française, la télécommande, un chiffon doux de nettoyage, le manuel utilisateur en français, et enfin le certificat de garantie.

Quel écran de projection choisir ?

L’essentiel est présent, il vous faudra cependant vous équiper d’un écran de projection, une fourchette de prix moyen se situe entre 250 et 1000 €, il en existe des moins chers et des beaucoup plus chers (plusieurs milliers d’euros), mais cette fourchette raisonnable vous aidera à avoir quelque chose de convenable sans vous ruiner. Je vous conseille de mettre le bon prix. Lors de votre achat, pensez juste à vérifier qu’il s’agisse bien d’un écran de projection prévu pour les vidéoprojecteurs à focale ultra-courte, car à l’usage, la chaleur de la lampe peut faire gondoler la toile sur les côtés.

Autre information à avoir en tête, il s’agit du gain de l’écran de projection, sachez qu’un gain de 1 est considéré comme neutre. Plus le gain est élevé (valeur supérieure à 1), plus la toile est en mesure de réfléchir une quantité importante de la lumière projetée par le vidéoprojecteur, mais au détriment de l’angle de vue. Une personne placée sur le côté de l'écran aura une image légèrement plus sombre et moins nette qu'une personne placée directement en face de l'écran. Il y aura donc un compromis à faire entre le gain et l'angle de vision, seul vous saurez ce qui est le plus adapté pour votre utilisation.

Il est difficile de vous dresser une liste d’écrans de projection tant les combinaisons sont nombreuses (dimensions, gain, motorisé ou non, etc.), mais vous trouverez votre bonheur chez des revendeurs spécialisés en ligne, ou même sur Amazon.

Les plus chanceux d’entre vous qui possèdent un mur blanc propre, lisse et dépourvu de défaut pourraient éventuellement démarrer comme ça, mais pour profiter pleinement des prouesses techniques offertes par ce vidéoprojecteur 4K, il faudra impérativement un écran de projection digne de ce nom.

Eloignement du vidéoprojecteur en fonction de la dimension de l'écran souhaitée

Pour notre test, nous avons utilisé d’abord un mur propre, puis un écran de projection en toile 4K 16:9, la différence est flagrante. Sur le mur l’image est de bonne qualité, mais l’intensité lumineuse est moins bien réfléchie et surtout elle se propage dans toutes les directions après les extrémités de l’affichage. Avec l’écran de projection cet effet disparaît, et l’image est bien plus nette est vive.

Un vidéoprojecteur 4K qui tient ses promesses

La qualité de l’image prime sur tout le reste, puisqu’en acquérant ce type d’appareil c’est avant tout pour se faire plaisir et avoir son propre cinéma à la maison. Les vidéoprojecteurs à ultra courte focale rendent ce vieux rêve enfin possible ! Avoir un écran pouvant atteindre les 3,80 m de diagonale chez soi sans avoir à s’équiper d’un arsenal d’appareils encombrants est un pur délice.

Lorsque tous les ingrédients sont au rendez-vous, à savoir, un vidéoprojecteur 4K Ultra HD, un bon écran de projection, une bonne source vidéo en 4K, le tout placé dans une grande pièce que l’on peut assombrir, et un bon canapé, l’immersion est totale !!

Le vidéoprojecteur Formovie THEATER emploie toutes les dernières technologies, outre sa résolution de 4K Ultra HD qui offre plus de détails qu’en Full HD ; les couleurs vives et éclatantes et les noirs profonds produisent une qualité d’image exceptionnelle. Ceci est principalement dû à la technologie ALPD 4.0 RGB+ (triple laser) qui délivre une reproduction de la gamme de couleurs (color gamut en anglais) atteignant les 107% de la recommandation Rec. 2020. Sans entrer dans les détails, il faut simplement retenir que la norme Rec. 2020 utilise des couleurs primaires plus larges que les normes précédentes et permet une reproduction plus précise et fidèle des couleurs, sa palette permet de générer plus de 1,07 milliard de couleurs ! Ouch !

Voici une photo prise d'une vidéo en 4K

Les concepteurs du Formovie THEATER ont souhaité aller plus loin en intégrant le Dolby Vision, qui est une technologie HDR (High Dynamic Range) améliorée, procurant notamment une reproduction plus réaliste des couleurs, et une meilleure préservation des détails et des nuances de l'image. Bien évidemment, pour profiter de cette technologie la source vidéo devra la proposer. Pour obtenir un rendu optimal, il ne faudra pas oublier d’ajuster les 2 paramètres spécialement dédiés à Dolby Vision, en spécifiant la dimension et le gain de l’écran de projection.

A cela vient s’ajouter une petite couche supplémentaire, il s’agit du contraste 3000:1 FOFO (Full On/Full Off). Cette valeur définit le rapport de contraste entre les parties les plus claires et les plus sombres d'une image, par exemple pour un contraste de 3000 pour 1 cela signifie que les noirs seront 3000 fois plus sombres que les blancs. Plus le rapport de contraste est élevé, plus les noirs seront profonds et les blancs lumineux, ce qui améliore la qualité d'image globale. Cela permet de distinguer plus facilement certains détails, même dans les zones sombres ou claires de l'image.

Et enfin, toute image aussi belle ou réaliste soit-elle, si elle est projetée dans un environnement lumineux peu paraitre fade, mais là encore le nécessaire a été fait par Formovie Tech, les 2800 lumens ANSI apportent une luminosité plus que suffisante. L’image conservera son aspect vif et éclatant, même dans les pièces parasitées par une lumière directe ou indirecte, l’expérience utilisateur ne sera pas gâchée. Évidemment une projection en plein contre-jour ne donnera pas entière satisfaction, mais sera possible, et inversement une projection dans une pièce sombre sera époustouflante.

N'oubliez pas de tenir compte du recul entre le vidéoprojecteur et le mur

A l’usage, il n’y a pas grand-chose à redire, les scènes d’actions dans les films sont très fluides et ne présentent pas la moindre saccade, ni de cisaillement de l’image, aussi bien en Ultra HD qu’en Full HD avec upscale actif, c’est limpide. Les transitions de couleurs brusques sont parfaitement gérées, l’image ne bave pas.

D’innombrables réglages sont disponibles, et cela peut même être déroutant pour les plus néophytes. Rassurez-vous, ceux par défaut font déjà bien l'affaire. Notez bien que les fins connaisseurs pourront finement ajuster bon nombre de paramètres pour rassasier leur passion.

Pour les séquences sportives rapides, la présence du mode MEMC (Motion Estimation, Mode Compensation) aide à améliorer la qualité de l’image lors des mouvements rapides à l’écran. En gros la technique est de venir insérer des images intermédiaires entre les images existantes, ce qui permet de réduire les effets de flou et de saccade, le résultat obtenu est saisissant.

On n’est pas loin de la perfection, pas de flou sur les extrémités de l’écran, pas de déformation, une intensité lumineuse uniforme de bord à bord, l’image est nette sur toute la surface d’affichage, et les couleurs réalistes.

Les joueurs n’ont pas été oubliés

Différentes technologies innovantes sont embarquées avec le Formovie THEATER dont une qui intéressera les joueurs, il s’agit du mode ALLM pour Auto Low Latency Mode, en français "mode automatique à faible latence".

Qu’est-ce que cela signifie et qu’est-ce que cela apporte concrètement ? Sans entrer dans les détails techniques, lorsqu’une source vidéo est connectée au vidéoprojecteur, le traitement du signal vidéo en entrée met un certain temps avant d’arriver sur l’écran de projection (sortie). Bien que ce temps soit totalement imperceptible lors d’un visionnage d’un film ou autre contenu vidéo, il n’en va pas de même pour les jeux vidéo. En effet, certains jeux nécessitent un temps de réponse rapide, notamment les jeux FPS où chaque milliseconde compte ! De ce fait, la latence doit être la plus faible possible, afin d’éviter tout décalage entre l'action effectuée par le joueur et l'affichage à l'écran, ce qui peut affecter négativement l'expérience de jeu.

En activant la fonctionnalité ALLM, cette latence, ou encore le "input lag" pour les connaisseurs, est drastiquement réduite, pour atteindre les 42 ms, ce qui reste raisonnable. Mais qu’en est-il en condition réelle ? Je reste assez mitigé, car il faut être dans un cas bien précis pour profiter pleinement des bénéfices apportés par cette technologie.

Explications : lors de mes tests avec une PS4, qui je le rappelle ne délivre que du Full HD 1080p en 60 Hz, le traitement dit « upscale » est requis pour permettre un affichage optimal en plein écran d’une source à faible résolution 2K FHD (la PS4) sur une sortie en haute résolution 4K UHD (le vidéoprojecteur). Or, lorsque l’upscale est actif une petite latence est perceptible. Pour la gommer totalement il faut impérativement se mettre en mode natif, c’est-à-dire afficher du 2K sur une surface 4K, ce qui revient à avoir une petite image au centre et du noir tout autour, ce qui n’est pas franchement idéal pour jouer et on perd toute notion d’immersion.

Lorsque la résolution source est inférieure aux capacités natives du vidéoprojecteur (4K), on peut jongler avec 4 possibilités de réglage, à personnaliser selon nos besoins.

Voici un résumé du rendu selon les modes :

UPSCALE inactif et ALLM inactif

Affichage petit écran au centre : seuls les jeux en solo sont agréables, tout juste jouable.

UPSCALE inactif et ALLM actif

Affichage petit écran au centre : tous les jeux offrent une jouabilité parfaite, y compris ceux qui nécessitent un temps de réaction très court, comme les FPS ou les courses de voitures en ligne. Je recommande cette personnalisation pour les purs gamers.

UPSCALE actif et ALLM inactif

Affichage en plein écran : seuls les jeux en solo sont agréables, mais tout juste jouables. Cette personnalisation n’a que peu d’intérêt et ne sera probablement utilisée que lorsque la console de jeu ne supporte pas la technologie ALLM. Mais dans ce cas, il existe l’ancêtre de ALLM qui se nomme « Game mode » qui pourra être activé manuellement pour profiter d’une latence réduite malgré tout.

UPSCALE actif et ALLM actif

Affichage en plein écran : seuls les jeux en solo sont agréables et immersifs, jouabilité parfaite. Cette personnalisation conviendra à bon nombre de joueurs, l’expérience de jeu est tout simplement sublime.

Il est à noter que, dans tous les cas, les images et animations sont belles et fluides, aucune saccade due au vidéoprojecteur n’a été observée, seule la latence est perceptible ou non selon la personnalisation choisie.

Autre information importante, lorsque la technologie ALLM est active aucune baisse de qualité n’a été observée. Il semblerait que pour obtenir ce résultat de latence réduit, certains traitements de l’image et certains filtres sont désactivés, qui ne sont utiles que pour le visionnage de film et autres contenus vidéo. Heureusement, le mode ALLM, comme son nom l’indique, est automatique, ce qui signifie qu’une fois activé vous n’aurez plus à vous en soucier, il se mettra directement dans le bon mode en fonction du type de la source vidéo (film ou jeu).

Pour ce qui est du test des jeux vidéo en UHD, malheureusement, je n’avais pas de console 4K sous la main pour pousser les tests plus loin. Mais il est fort à parier que les résultats ne pourraient qu’être meilleurs puisqu’il n’y aurait plus aucun traitement lié à l’adaptation de petite résolution vers une résolution plus élevée (upscale). Je testerai peut-être plus tard avec mon PC en 4K UHD s’il y a suffisamment de personnes intéressées ( oui car il faut que je déplace mon gros ordinateur et les branchements qui vont avec :-) ).

Système audio de pointe

La partie audio est gérée par Bowers & Wilkins, entreprise britannique réputée qui conçoit et fabrique des équipements audio haut de gamme. Ce choix opéré par Formovie Tech est judicieux et va de pair avec la partie vidéo, une belle reproduction vidéo nécessite un système audio de qualité pour être sublimée.

Le système audio embarqué est constitué de 2 haut-parleurs de 70 mm dédiés à la plage des basses et moyennes fréquences, et de 2 tweeters de 20 mm pour gérer les fréquences aiguës. La puissance sonore est de 2 x 15 watts, elle est largement suffisante dans la grosse majorité des cas. La qualité du son est excellente, sans bruit de fond dans les scènes silencieuses à volume élevé (rapport signal/bruit). La séparation des canaux est parfaitement ressentie grâce au support du système Dolby Atmos, qui permet de créer un champ sonore en trois dimensions, ce qui donne l'impression d'être au cœur de l'action.

Evidemment tous les autres standards audio sont de la partie, Dolby Audio, DTS/X, DTS-HD. Une sortie line out jack de 3,5 mm ainsi qu’une sortie optique S/PDIF sont accessibles à l’arrière du vidéoprojecteur.

C’est presque du tout bon hormis pour la restitution des sons graves, les basses ne ressortent pas assez à mon goût, surtout pour la musique. Lorsqu’on visionne un concert ou des clips vidéo, on sent qu’il manque un petit quelque chose. Les puristes opteront pour un caisson de basse pour parfaire leur expérience utilisateur.

Bruit et chaleur générés

En cours de fonctionnement, lorsqu’il n’y a aucun bruit ambiant et qu’aucun son audio n’est produit par le vidéoprojecteur, on peut entendre un très léger ronronnement. Ce bruit est issu des 4 ventilateurs qui permettent de refroidir la bête. L’intensité sonore mesurée à 1 mètre de distance est vraiment très faible, on peut voir une porteuse à 300 Hz à -80 dB, autant dire qu’en utilisation normale, c’est complètement imperceptible même lorsque le volume audio est très bas.

Concernant la chaleur produite, 2 ventilateurs aspirent de l’air frais à partir du flanc gauche de l’appareil pour l’extraire par les 2 autres se trouvant sur le flanc droit. Ce procédé est assez efficace, le vidéoprojecteur reste tout juste tiède même au bout d’une bonne heure d’utilisation, ça ne fera donc pas guise de chauffage pour l’hiver.

Parlons un peu de la consommation électrique

Il y a une bonne nouvelle pour les acquéreurs soucieux du gaspillage électrique. Le vidéoprojecteur Formovie THEATER est annoncé avec une consommation inférieure ou égale à 350 watts par le constructeur. Dans les faits je n’ai jamais pu dépasser les 265 watts, en visionnant des vidéos très lumineuses en 4K avec le volume audio à 80%.

C’est donc plutôt rassurant, surtout lorsque l’on compare à un téléviseur traditionnel à grande diagonale (grande surface d’affichage) accompagné d’un amplificateur audio digne de ce nom, l’ensemble avoisinerait les 250 watts voire plus selon les marques et modèles. En conclusion dans des conditions quasi équivalentes, on peut aisément dire que la consommation électrique ne sera pas le facteur déterminant pour votre éventuel achat.

Une fonctionnalité de mise en veille automatique est présente, et la temporisation avant mise en veille peut être ajustée selon vos envies.

L’interface utilisateur et Android TV

Comme je le précisais en début d’article, Android TV 11.0 est livré d’emblée avec le vidéoprojecteur, avec en bonus une certification délivrée par Google. Ceci offre de nombreuses possibilités, une bibliothèque de plus de 5000 applications est disponible, octroyant ainsi avec certitude la bonne compatibilité et l’interaction avec chaque application.

Tous les services classiques de vidéo en ligne sont disponibles comme Youtube, Amazon Prime, Disney+, pour ne citer qu’eux. Les vidéos 4K fournies par ces services sont pleinement exploitables, la qualité est au rendez-vous et aucune saccade ou ralentissement n’ont été observés, il va de soi que dans ce cas précis vous êtes largement tributaire du débit de votre connexion internet.

Cependant, je dois attirer votre attention sur un gros bémol, l’application Netflix n’est pas supportée ! On peut l’installer via le Google Play Store mais impossible de l’exécuter. Après avoir contacté le constructeur il semblerait que cela soit dû à la certification Android TV. En effet Netflix n’est, pour l’heure, pas certifié par Google ! Mais cette situation devrait vite se corriger dans les semaines ou mois à venir. La certification n’a pas que du bon, néanmoins, elle assure un fonctionnement optimal lorsque les développeurs jouent le jeu. Dans l’immédiat, il faudra vous contenter d’une box Android TV ou autre pour utiliser Netflix !

Les autres fonctionnalités utiles n’ont pas été oubliées, il est possible de streamer à partir de votre smartphone ou tablette via la présence d'un Chromecast intégré.

La télécommande Bluetooth est assez basique, seuls les boutons essentiels sont présents, ce qui évite de chercher telle ou telle fonction, tout est simplifié à l’extrême et se règle via les menus et sous-menus du système Android TV.

L’accès direct aux réglages du focus et de la correction de la distorsion trapézoïdales est un vrai plus, et permet un ajustement précis en à peine quelques secondes.

Et enfin, l’assistant Google vous permettra de contrôler votre vidéoprojecteur à l'aide de commandes vocales, comme vous le feriez avec votre smartphone.

En d’autres termes, aucun besoin d’ajout de périphériques ou de box TV, tout est déjà intégré et prêt à l’emploi.

Sélection de composants électroniques bien équilibrée

La quantité de RAM (2 Go) et le processeur (MT9629) embarqués donnent entière satisfaction, la navigation dans les multiples menus est très réactive, la lecture vidéo 4K à partir d’un fichier ne présente aucun artefact ou ralentissement, toutes les autres utilisations sont également impeccables.

Il est livré avec un stockage de 32 Go en technologie EMMC, ce qui est suffisant pour une utilisation classique et quotidienne. Il est possible d’accroitre cet espace via les 2 ports USB 2.0, dommage de ne pas avoir opté pour de l’USB 3.0, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi sur un appareil avec cet ordre de prix que l’USB 3.0 ne soit pas la norme...

Il est doté d’un port Ethernet RJ-45 Gigabit, mais aussi d’une connexion WiFi 6, ce qui offre une flexibilité supplémentaire en fonction de la disposition de votre salle de projection, là encore aucun ralentissement n’est à déplorer tout est bien dimensionné.

Durée de vie

Le constructeur annonce une durée de vie de 20 000 heures de projection. Un rapide calcul, en se basant sur 5 heures de visionnage par jour durant les 365 jours de l’année, donne le résultat impressionnant de 11 années d’utilisation !! Ceci assure donc une belle longévité. Une garantie de 2 ans constructeur est fournie en cas de panne ou de défaut, il faudra alors expédier l’appareil en Espagne pour les éventuelles réparations. Les frais de ports seront à évaluer avec la marque le moment venu en fonction de votre emplacement géographique, dans certains rares cas ils seront à votre charge.

Pour ce qui est du remplacement de la lampe, ou de toute autre pièce détachée, une fois la garantie passée, pour le moment rien n’est prévu à ce jour mais c’est à l’étude. Cependant en ce qui concerne la lampe en elle-même, soyez rassuré, avec une durée de vie de 20 000 heures vous avez de quoi voir venir.

Conclusion

On peut aisément dire que le vidéoprojecteur à ultra courte focale Formovie THEATER atteint tous les principaux objectifs que l’on est droit d’attendre d’un produit haut de gamme, notamment une qualité d’image exceptionnelle en Ultra HD, un son précis et immersif, des technologies dernier cri embarquées (Dolby Vision/Atmos, MEMC, ALLM), une connectique riche, une diagonale d’image pouvant atteindre les 3,8 m, un design élégant qui se fondra sans souci dans votre décor intérieur.

Son prix reste raisonnable, le rapport qualité/prix est tout bonnement excellent !

Vous pouvez ainsi trouver le vidéoprojecteur Formovie THEATER 4K au prix officiel de 3299 € sur le site de la marque, sachant qu'actuellement le code de réduction DADHERO300 permet une baisse de prix de 282 €, amenant le tarif final à seulement 3016 €.

La livraison se fera à partir d’entrepôts situés en France, et bien d’autres pays européen en fonction de votre lieu de résidence. Généralement, le délai de livraison requis varie entre 2 et 10 jours.

Je sais bien que parfois les termes marketing nous assomment avec toutes les abréviations techniques, et vantent tout un tas de fonctionnalités futuristes, mais je dois avouer qu’ici le résultat est vraiment bluffant, et est à la hauteur de tout ce qui est mis en avant.

Bon visionnage ;-)