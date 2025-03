Une première pour Aqara

Après avoir lancé sur le marché sa gamme de caméras IP d'intérieur, Aqara se lance sur le segment des caméras de vidéosurveillance d'extérieur. La Hub G5 Pro est ainsi la première caméra d'extérieur de la marque qui propose une image en 4K et en deux configurations de connexion : WiFi ou POE.

Alors que vaut cette Aqara Hub G5 Pro ? La première proposition de la marque dans le domaine se veut-elle pertinente ? Peut-elle rivaliser avec la concurrence ? Réponse dans ce test de la version WiFi.

Une proposition tout en un séduisante

L'Aqara Camera Hub G5 Pro est donc une caméra de surveillance certifiée IP65 contre la poussière et l'eau, à installer à l'extérieur du domicile (même si elle pourra évidemment s'installer en intérieur).

Elle se décline en deux versions : PoE et Wi-Fi. C'est-à-dire que la première (Power over the Internet) exploite un câble RJ45 pour assurer l'alimentation de la caméra et le flux vidéo, tandis que la seconde passera par le WiFi pour les communications, mais nécessitera une alimentation via son port USB. À ce sujet, on pourra soit la brancher via un câble imposant un accès à l'extérieur, soit y brancher un panneau solaire 5V pour un fonctionnement en continu.

La caméra se dote d'un capteur de 4 MP pour une définition de 2688 x 1520 pixels avec un système de vision nocturne couleur ainsi qu'un capteur infrarouge, le tout associé à une intelligence artificielle capable d'identifier les mouvements et les éléments qui se présentent face à elle.

Gros avantage de la Hub G5 Pro, elle s'intègre parfaitement dans les écosystèmes domotiques standards comme Apple Home, Alexa, Google Home et SmartThings. Elle a également pour elle de faire office de hub Zigbee, Matter Controller et Thread Border Router afin de permettre la centralisation et le pilotage d'autres appareils connectés.

La Hub G5 Pro se veut assez robuste et promet un fonctionnement en extérieur par des températures allant de -30°C à 50°C et résiste à l'eau ainsi qu'à la poussière.

Aqara met en avant plusieurs options de stockage sécurisé (eMMC chiffré, cloud ou NAS) pour correspondre à un maximum d'utilisateurs. Notons que la caméra ne dispose pas de port SD.

La marque met également en avant de nombreuses fonctionnalités avancées liées à l'IA et une intégration domotique profonde permettant de configurer une foule de scénarios.

L'apparence de la Hub G5 Pro a de quoi surprendre : le design est loin de celui des traditionnelles caméras extérieures, et on penserait davantage faire face à un modèle prévu uniquement pour l'intérieur.

Proposée en blanc ou en argenté, elle arbore un boitier rectangulaire installé sur un pied intégrant une fixation murale. Le bras articulé se déplie au besoin et offre un maintien très ferme, tandis que la base offre la possibilité d'une rotation à 360 degrés, idéal puisque la caméra n'est pas motorisée.

De ce point de vue, il faudra donc sans doute réaliser plusieurs ajustements lors de l'installation en vérifiant l'angle de vue et l'orientation depuis son smartphone afin de s'assurer d'une bonne couverture visuelle.

Le module caméra présente trois yeux : la caméra, une lampe torche (3W) ainsi qu'un capteur infrarouge PIR. Au centre des trois, un témoin lumineux informe du fonctionnement de la caméra ou de la détection d'une personne ou objet.

La base de fixation cache une visse protégée par un capuchon en silicone qui permet de verrouiller le tout sur la patte de fixation sur laquelle il conviendra de glisser la caméra. L'ancrage se fait via 4 vis et chevilles fournies.

L'alimentation est laissée à un port USB-C. Si la connexion est en WiFi 2,4 GHz et 5 Ghz sur notre modèle, il faudra donc malgré tout s'assurer de pouvoir alimenter la caméra qui n'embarque pas de batterie, et donc passer un câble depuis l'intérieur du domicile vers l'extérieur, ou disposer d'une prise à l'extérieur, ainsi que d'un chargeur USB, situation qui n'est pas aussi idéale que le passage de câble via un trou.

L'installation est assistée par les tutoriels fournis sous format vidéo par Aqara au sein de l'application dédiée.

La configuration de l'ensemble se veut assez rapide grâce notamment aux QR codes installés sur la caméra qui permettent une identification rapide depuis l'application Aqara Home.

En quelques clics, on connecte la caméra sur son réseau sans fil et sur l'application. Les mises à jour firmware nécessaires sont automatiques et l'on accède ainsi à l'ensemble des fonctionnalités.

Une fois connectée, on peut profiter de la vue de la caméra. Elle offre une vue via un capteur 4 MP de 1/1.8" avec ouverture f/1.0 ce qui permet de capter énormément de lumière pour une image plus nette. Le grand angle de 133° est appréciable et la prise en charge du HDR est un plus lorsque l'orientation expose la caméra au soleil une grande partie du temps.

La vision nocturne en couleur est particulièrement bluffante, on est bien loin des caméras infrarouges classiques en niveau de gris. Cela est notamment permis par la torche intégrée dont le niveau de puissance est variable.

Le principal intérêt de la Hub G5 Pro se situe dans les algorithmes d'IA intégrés qui permettent d'identifier les éléments qui arrivent dans le champ de vision.

La caméra est ainsi capable de différencier des animaux, vélos, voitures, la livraison de colis, mais également de reconnaitre les visages. Ce qui peut paraitre un peu gadget se révèle en réalité particulièrement intéressant, à commencer par la suppression de fausses alertes, mais surtout pour la mise en place de scénarios plus profonds liés à la domotique.

On pourra ainsi, en fonction de son équipement, décider de créer des commandes permettant d'allumer automatiquement les lumières de l'entrée et du salon lorsque le propriétaire se présente au domicile, et aller jusqu'à déverrouiller automatiquement la porte depuis une serrure connectée, simplement en présentant son visage.

Il sera possible de lancer une alerte et de déclencher une communication avec un livreur via un haut-parleur d'une puissance de 100 dB et d'un microphone bidirectionnel, ou de recevoir un SMS.

En cas de détection d'une personne étrangère de nuit, il sera également possible d'allumer certaines lumières, et de simuler ainsi une présence humaine afin de dissuader les effractions, même lorsque l'on est en déplacement.

L'intégration de la caméra avec différentes plateformes domotiques permet d'envisager nombre de scénarios automatisés, mais également de mieux gérer la récupération des enregistrements qui pourront justement être configurés en fonction de la détection de la caméra.

Le Hub Zigbee et Thread intégré permettra de centraliser d'autres périphériques de la marque Aqara ou compatibles Matter, ce qui rend la caméra encore plus attractive.

L'application propose de nombreuses fonctionnalités et se veut à la fois simple et complète. L'ensemble des options liées à la caméra sont accessibles depuis le panneau qui permet de visualiser la zone surveillée. Il est possible d'activer la détection de divers éléments, de prendre des photos ou vidéos, de lire les séquences enregistrées automatiquement, et de lancer une communication.

Cliché de nuit côté rue

Quelques fonctions sont intéressantes comme celle qui alerte de la détection d'une personne qui resterait un peu trop longtemps sur la zone, tout comme celle liée à la détection de bruits suspects. Bonne note également pour l'option permettant d'alerter si la caméra venait à être occultée ou déplacée.

cliché de nuit coté cour

On note que toutes les options d'IA fonctionnent en local, les données ne transitent donc pas vers les serveurs d'Aqara, c'est là aussi un très bon point pour la sécurité des données, mais également pour la réactivité du module de la Hub G5 Pro.

Avec la Hub G5 Pro, Aqara propose également plusieurs services, notamment HomeGuardian qui propose le stockage de 90 jours d'historique dans le cloud avec filtrage intelligent des enregistrements les plus importants et envoi de SMS et e-mails avec des prix allant de 4,99 à 9,99 € par mois ou 49,99 à 99,99 € par an en fonction du nombre de caméras intégrées au système.

Bilan

Aqara confirme sa maitrise des caméras et articles domotiques dédiés aux particuliers avec cette très intéressante caméra extérieure Hub G5 Pro.

La qualité d'image proposée est excellente et les modules liés à l'application et à l'intelligence artificielle sont à la fois performants et pertinents.

L'intégration du Hub Zigbee / Threads est un gros plus qui évitera à certains usagers d'avoir à acheter une passerelle dédiée. Elle permettra la mise en œuvre de scénarios automatisés très précis qui colleront aux mieux aux besoins de chacun.

Si l'on devait regretter quelques points, ce serait sans doute l'absence de batterie qui aurait permis d'associer la caméra au panneau solaire 5V, ou encore le système de fixation qui ne sera pas toujours adapté à toutes les surfaces.

Reste que la caméra affiche une certaine robustesse et un design qui change, pour un prix qui s'avère dans la lignée du segment haut du milieu de gamme.

Vous trouverez actuellement chez Amazon la caméra extérieure Aqara Hub G5 Pro au prix réduit de 143,99 € au lieu de 179,99 € pour la version WiFi et à 159,99 € au lieu de 199,99 € pour la version PoE soit avec 20% de réduction dans les deux cas.