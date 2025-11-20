Le spécialiste de la domotique grand public

Le marché des sonnettes connectées est un champ de bataille où s'affrontent des géants comme Ring ou Google. Dans cette arène, une marque se distingue par une approche différente : Aqara. Connue pour ses produits domotiques abordables et ouverts, la société lance cette année la Doorbell Camera Hub G410. Loin d'être une simple mise à jour de sa précédente G4, ce nouveau modèle se présente comme une véritable centrale de contrôle pour la maison intelligente, embarquée dans un format discret. Qualité vidéo 2K, reconnaissance faciale embarquée, capteur de présence évolué et, surtout, un hub avec triple compatibilité Matter, Thread et Zigbee. Sur le papier, la G410 a tout pour plaire. Mais tient-elle ses promesses à l'épreuve du quotidien ? Nous l'avons testée pour vous.

Présentation de la marque Aqara

Avant de plonger dans les détails du produit, un mot sur son fabricant s'impose. Aqara n'est pas un nouveau venu dans le monde de la maison connectée. La marque s'est forgée une solide réputation en proposant un écosystème complet d'appareils domotiques et particulièrement accessible. Capteurs intelligents, caméras, serrures de porte, thermostats, interrupteurs, moteurs de volets... Le catalogue est vaste et repose majoritairement sur les protocoles de communication Zigbee et Thred, réputés les deux pour leur fiabilité et faible consommation énergétique.



La force d'Aqara réside surtout dans sa philosophie d'ouverture. Alors que de nombreux concurrents cherchent à enfermer les utilisateurs dans des écosystèmes propriétaires, Aqara a très tôt adopté une compatibilité étendue avec les principales plateformes du marché, notamment Apple HomeKit, Amazon Alexa et Google Home. Cette stratégie a été renforcée avec l'adoption précoce du standard Matter, qui vise à unifier la domotique. La G410 est l'incarnation parfaite de cette vision : un produit qui fonctionne parfaitement seul, mais qui révèle tout son potentiel lorsqu'il est intégré au cœur d'un réseau d'appareils intelligents, quelle que soit leur marque.

Contenu de la boite

Le déballage de la Doorbell Camera Hub G410 révèle un packaging soigné et complet. Aqara a pensé à tout pour faciliter l'installation, que l'on soit un bricoleur aguerri ou un néophyte complet. La boîte contient deux éléments principaux : la sonnette elle-même et son carillon répéteur. C'est un duo indissociable qui constitue le cœur du système.

La sonnette (l'unité extérieure) : d'un format assez classique (141,5 x 65 x 30,4 mm), elle arbore un design sobre et moderne , disponible en gris ou en noir. La façade est dominée par l'objectif de la caméra et un large bouton de sonnette cerclé d'une LED .





d'un format assez classique (141,5 x 65 x 30,4 mm), elle arbore un design , disponible en gris ou en noir. La façade est dominée par l'objectif de la caméra et un large bouton de sonnette . Le carillon (l'unité intérieure) : bien plus qu'un simple haut-parleur, ce petit boîtier compact (65,2 x 65 x 28,4 mm) est le véritable cerveau du système. C'est lui qui se connecte au Wi-Fi, qui héberge la carte microSD pour le stockage et qui intègre les fonctions de hub domotique. Il est alimenté via un port USB-C.

En plus de ces deux modules, Aqara fournit une panoplie d'accessoires pratiques :

Six piles AA pour alimenter la sonnette.

Un support de montage incliné (environ 20-45 degrés) pour orienter la caméra.

Un câble USB-A vers USB-C plat et long d'un mètre pour alimenter le carillon.

Le nécessaire de visserie (vis, chevilles) et un petit tournevis.

Des surfaces adhésives 3M pour une installation sans perçage.

On apprécie la présence des piles et du support incliné, des éléments souvent vendus séparément chez la concurrence. Le seul petit bémol pourrait être l'absence d'un adaptateur secteur pour le carillon, mais à l'heure où les chargeurs USB pullulent dans nos foyers, ce n'est pas un obstacle majeur.

Présentation des caractéristiques

La G410 se distingue par une conception intelligente et une fiche technique solide. L'unité extérieure est conçue pour résister aux intempéries, bien que sa certification IPX3 la protège uniquement contre les projections d'eau et non contre une immersion totale. Aqara recommande une installation sous un abri pour une durabilité maximale. Le système de fixation est bien pensé : une platine arrière se fixe au mur (par vis ou adhésif), et la sonnette vient s'y clipser avant d'être sécurisée par une petite vis latérale, dissimulée sous un cache en caoutchouc. Ce n'est pas une serrure de haute sécurité, mais un système d'alarme anti-sabotage (qui déclenche une sirène et envoie une notification) qui est là pour dissuader les voleurs.





Le carillon, quant à lui, est destiné à rester à l'intérieur. Sa légèreté (70 g) lui permet d'être simplement collé à un mur. C'est sur sa tranche inférieure que l'on trouve le port USB-C pour l'alimentation et, surtout, le slot pour une carte microSD pouvant aller jusqu'à 512 Go. Ce choix de conception est un atout majeur en matière de sécurité : même si la sonnette extérieure est volée ou vandalisée, les enregistrements vidéo restent en sécurité à l'intérieur de la maison.





Au niveau des spécifications, la G410 monte en gamme par rapport à sa devancière :

Vidéo : définition 2K (2048 x 1536), mais attention, cette qualité n'est accessible que si la caméra est utilisée exclusivement dans l'écosystème Aqara . Si elle est intégrée à Apple HomeKit , la résolution est limitée par la plateforme (généralement 1080p). Le champ de vision est un ultra grand-angle de 175 degrés avec un format 4:3, idéal pour voir les personnes de la tête aux pieds, ainsi que les colis déposés au sol.





définition 2K (2048 x 1536), mais attention, cette qualité n'est accessible que si la caméra est utilisée exclusivement dans . Si elle est intégrée à , la résolution est limitée par la plateforme (généralement 1080p). Le champ de vision est un ultra grand-angle de avec un format idéal pour voir les personnes de la tête aux pieds, ainsi que les colis déposés au sol.

Connectivité : le carillon se connecte en Wi-Fi double bande (2,4 / 5 GHz), une amélioration notable pour la stabilité du flux. La sonnette communique avec son carillon via un réseau Wi-Fi propriétaire.





le carillon se connecte en (2,4 / 5 GHz), une amélioration notable pour la stabilité du flux. La sonnette communique avec son carillon via un réseau

Détection : la G410 abandonne le capteur infrarouge passif (PIR) de l'ancien modèle au profit d'un capteur radar mmWave . Cette technologie permet une détection de présence plus précise et configurable (de 1 à 5 mètres), réduisant les fausses alertes dues aux animaux ou aux voitures qui passent.





la G410 abandonne le capteur infrarouge passif (PIR) de l'ancien modèle au profit d'un . Cette technologie permet une détection de présence plus précise et configurable (de 1 à 5 mètres), réduisant les fausses alertes dues aux animaux ou aux voitures qui passent.

Alimentation : la grande force de ce modèle est sa flexibilité. Il peut fonctionner sur les 6 piles AA fournies (pour une autonomie annoncée de 5 mois à raison de 10 activations par jour) ou être raccordé à une alimentation électrique existante (12-24V AC ou DC). L'alimentation filaire débloque la possibilité d'un enregistrement vidéo en continu 24/7.

A l'usage, notre avis

La mise en route de la G410 est d'une simplicité déconcertante, surtout pour ceux qui sont déjà familiers avec l'écosystème Aqara. Il suffit de brancher le carillon, de lancer l'application Aqara Home et de suivre les étapes pour ajouter un nouvel appareil. L'application guide l'utilisateur pas à pas. Une fois le carillon connecté au Wi-Fi, il établit lui-même la liaison avec la sonnette extérieure.





Au quotidien, la qualité d'image est excellente. De jour, le flux 2K est net, détaillé et les couleurs sont fidèles. Le large champ de vision couvre une zone très étendue devant la porte. De nuit, la vision infrarouge prend le relais et offre une image monochrome claire, suffisante pour identifier un visiteur à plusieurs mètres. La réactivité est bonne : une pression sur le bouton envoie quasi instantanément une notification sur le smartphone, et le flux vidéo en direct se charge en quelques secondes. L'audio bidirectionnel permet de converser avec la personne à la porte. La qualité est correcte, même si l'on note une légère latence, un défaut commun à beaucoup de sonnettes connectées. Une fonction amusante permet de déformer sa voix (robot, clown...) pour plus de discrétion.





Là où la G410 se surpasse, c'est sur ses fonctions intelligentes. La reconnaissance faciale, traitée en local directement sur l'appareil (un gage de confidentialité), fonctionne de manière très fiable. Après avoir enregistré les visages des membres de la famille, la sonnette peut annoncer leur arrivée par leur nom ou déclencher des automatisations spécifiques. Par exemple, allumer la lumière de l'entrée quand elle reconnaît un membre de la famille, ou passer les lumières en rouge si un inconnu rôde trop longtemps devant la porte. Vous pouvez également combiner la reconnaissance faciale avec le système de sécurité domestique pour le désactiver automatiquement lorsqu'un membre de la famille arrive à la maison...Les scénarios sont multiples et vont en fonction de votre équipement.





Le capteur mmWave se révèle bien plus précis qu'un simple détecteur de mouvement. Il est possible de définir une zone de détection et une durée de "flânage" avant de déclencher une alerte. Fini les notifications intempestives à chaque passage du chat du voisin. L'application permet aussi de définir des zones de masquage pour préserver la vie privée des voisins ou ne pas filmer la voie publique, conformément à la loi.





Mais la véritable valeur ajoutée de la G410 est son rôle de hub. En intégrant un contrôleur Matter, un routeur de bordure Thread et un hub Zigbee, elle devient la pierre angulaire de votre maison connectée. Elle permet de connecter directement des dizaines d'appareils Aqara (en Zigbee) mais aussi des appareils tiers compatibles Matter via Wi-Fi ou Thread. Elle unifie ainsi des écosystèmes qui, jusqu'alors, nécessitaient plusieurs ponts et applications. C'est une proposition de valeur énorme qui justifie en partie son prix, car elle remplace potentiellement l'achat d'un hub dédié.

Toujours au top !

Avec sa Doorbell Camera Hub G410, Aqara ne se contente pas de mettre à jour un produit : la marque propose une vision. Celle d'une sécurité d'entrée intelligente, ouverte et profondément intégrée au reste de la maison. Le pari est globalement réussi. La qualité vidéo, la fiabilité de la détection, la reconnaissance faciale locale et surtout la flexibilité de l'alimentation en font une des meilleures sonnettes du marché sur le plan technique.





Le fait que le carillon serve de hub Matter, Thread et Zigbee est la cerise sur le gâteau, transformant un simple périphérique de sécurité en un véritable centre de contrôle domotique. La possibilité de stocker les enregistrements en local et à l'abri des vols est un argument de poids face à des concurrents qui poussent agressivement vers des abonnements cloud payants. Aqara en propose un (HomeGuardian), mais il reste totalement optionnel.





Tout n'est pas parfait, cependant. La certification d'étanchéité IPX3 est un peu légère et impose une installation à l'abri. La légère latence audio peut être frustrante lors d'un échange rapide. Enfin, le fait que la résolution 2K complète soit limitée à l'intérieur de l'écosystème HomeKit est un compromis un peu décevant, même si la qualité en 1080p reste très bonne.

Vendue au prix de lancement officiel de 129,99 €, vous trouverez actuellement sur Amazon la sonnette connectée G410 à seulement 94,99 € (-27%). Elle représente un investissement plus conséquent que la moyenne mais si l'on considère qu'elle inclut les fonctionnalités d'un hub domotique qui coûterait à lui seul une bonne partie de ce prix, le rapport qualité-prix devient excellent (et encore plus avec cette promotion !). Pour qui cherche une sonnette vidéo performante et souhaite se lancer ou étendre une installation domotique ouverte et pérenne, la Aqara G410 est sans aucun doute l'un des choix les plus intelligents du moment.

A noter que la G410, mais également d'autres produits de la marque sont également disponibles chez Fnac et Darty, avec des tarifs préférentiels pendant le Black Friday.