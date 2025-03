Station d'énergie puissante et ultra compacte

Dans un monde de plus en plus connecté et mobile, l'accès à une source d'énergie fiable et polyvalente est devenu essentiel. La Bluetti Elite 200 v2 se positionne comme une solution complète, offrant dans un faible encombrement une capacité énergétique impressionnante de 2074 Wh, une connectivité étendue et une portabilité simplifiée.

Que vous soyez un aventurier en quête d'autonomie, un professionnel ayant besoin d'une alimentation de secours ou simplement à la recherche d'une alternative écologique, ce générateur pourrait bien répondre à vos attentes. Explorons ensemble ses caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients pour vous aider à déterminer s'il s'agit du compagnon énergétique idéal.

Voici ses principales caractéristiques :

Station d'énergie : Bluetti Elite 200 v2

Capacité : 2073,6 Wh (38,4 V - 54 Ah)

Type de batterie : LiFeP04

Durée de vie : plus de 6000 cycles à 80 % de sa capacité d'origine

Système de gestion : contrôleur BLUETOPUS AI-BMS (protection surtensions / courts-circuits)

Sorties courant alternatif

Sortie CA : 2 x 230 V / 11,3 A (2600 W au total)

Type d'onduleur : onde sinusoïdale pure

Pic de consommation : 3900 W (réservé pour les charges résistives uniquement)

Sorties courant continu

Port USB-A : 2 x 15 W avec 5 V / 3 A (30 W au total)

Port USB-C : 2 x 100 W avec technologie Power Delivery 100 W (200 W au total)

Connecteur allume-cigare : 1 x 12 V / 10 A (120 W au total)

Puissance de sortie absolue : 2800 W (CA 2600 W + CC 200 W)

Entrée courant alternatif

Entrée AC : 2300 W max. via prise 230 V standard (réglage fin possible de 1 à 10 A en entrée par palier de 1 A)

Entrée courant continu

Entrée XT60 : panneau solaire 12 à 60 V / 20 A (1000 W Max) ou allume-cigare 12 / 24 V (96 W / 192 W)

Puissance d'entrée absolue : 2400 W (CA : jusqu'à 2300 W + CC : jusqu'à 1000 W)

Temps de recharge

via courant alternatif (1800 W Max) : environ 1h00 pour 80% et 1h25 pour 100% de charge

via courant continu (1000 W Max) : environ 2h40 pour 80% et 3h00 pour 100% de charge

via CA + CC (2400 W Max) : environ 0h55 pour 80% et 1h20 pour 100% de charge

Bruit généré par les ventilateurs

entre 16 et 50 dB

Fonctionnalités particulières

Onduleur : le relais s'enclenche en moins de 15 ms en cas de coupure soudaine de courant

Application Android / iOS : gestion des commandes via Bluetooth ou WiFi

Autres informations

Poids net : 24,2 kg

Dimensions (LxlxH) : 35,0 x 25,0 x 32,4 cm

Température de charge : 0 à 40°C

Température de décharge : -20 à 40°C

Température de stockage : jusqu'à 1 mois : -10 à 40°C / plus d'un mois : -10 à 35°C

Plage d'humidité de fonctionnement : 10 à 90%

Certifications : UL / PSE / CE / FCC / RoHS / UKCA

Garantie : 5 ans



Vous trouverez sur le site officiel de la marque la station d'énergie Bluetti Elite 200 v2 à seulement 1099 € au lieu de 1499 €. Et en utilisant le code promo Bluettignt le prix final sera de seulement 1044 € !!

Vous pouvez aussi passer par Amazon pour l'achat du Elite 200 v2, avec un prix de départ de 1599 € : une réduction de 6% amène le prix à 1499 €, le coupon disponible sur le site amène à 1099 € et enfin utilisez le code promo BLUETTIMAR pour un prix final de seulement 1024 € !!!

Déballage et contenu

Le produit est livré dans une très épaisse boite en carton contenant une autre boite où se trouve la station et ses accessoires. Le tout est bien emballé et protégé par d'épaisses mousses de protection.

La station est tout de suite prête à l'emploi. Son contenu est assez sommaire, vous trouverez ci-dessous le détail.

Bluetti Elite 200 v2

Cordon d'alimentation 230 V classique de 1,5 m pour charger la station

Câble MC4 vers XT60 de 1,5 m (possibilité de branchement en parallèle de 2 panneaux solaires)

Une vis de mise à la terre

Manuel utilisateur en anglais mais très bien illustré pour une prise en main rapide

Remarque : câble de charge voiture non fourni, à commander séparément !

Présentation de la centrale d'énergie

La centrale d'énergie comprend un bloc courant continu, et un bloc courant alternatif, qui peuvent être contrôlés séparément ou ensemble, grâce à un bouton d'activation prévu à cet effet.

Courant continu (DC) : l'essentiel pour vos besoins

Le bloc DC offre le strict nécessaire : 2 ports USB-A (15 W chacun), 2 ports USB-C puissants (100 W chacun), et un port allume-cigare 12 V (120 W). Cette configuration couvre les besoins habituels en alimentation courant continu, il n'y a pas de place au superflu.

Vous avez ainsi la possibilité de charger jusqu'à 4 appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs portables, etc.) en même temps, dans la limite de la puissance disponible. Cela offre une grande flexibilité pour alimenter ou recharger vos appareils.

Petite remarque concernant les prises USB, si vous utilisez souvent votre station en extérieur (forêt, plage, montagne...), portez une attention particulière aux prises USB qui ne possèdent pas de cache de protection. Nettoyez-les régulièrement pour éviter l'accumulation de poussière, de sable ou de terre, qui pourrait endommager les connecteurs à la longue.

Entrée courant continu

On trouvera également une entrée DC avec un connecteur standard XT60, elle sera utilisée pour recharger la station via des panneaux solaires (vendus séparément).

Cette entrée peut accueillir jusqu'à 1000 watts, avec comme plage de tension en entrée de 12 à 60 V (20 ampères maximum). Cette caractéristique est tout simplement géniale. L'intérêt est double, une recharge lente via un câble allume-cigare (non fourni) de 120 / 240 watts est possible (12 / 24 V). Mais aussi une recharge rapide, même très rapide, jusqu'à 1000 watts si vous possédez des panneaux solaires adéquats, que vous pourrez connecter en parallèle à l'aide du câble MC4 - XT60 (fourni).

Capacité et polyvalence du bloc courant alternatif (AC)

Le bloc AC est équipé de deux prises de courant 230 volts 50 Hz, offrant une puissance totale de 2600 watts. Cette capacité permet d'alimenter une large gamme d'appareils électroménagers, tels que bouilloires, glacières, chauffages d'appoint ou sèche-cheveux. Comparée aux centrales d'énergie portables habituelles, souvent limitées de 1000 à 2000 watts, cette puissance de 2600 watts est exceptionnelle pour un appareil aussi compact, élargissant considérablement le champ des utilisations possibles.

La présence de seulement 2 prises électriques peut vite s'avérer insuffisante pour certains utilisateurs, l'ajout d'une multiprise deviendra alors nécessaire, et on n'a pas forcément envie de s'encombrer plus lorsqu'on part loin de la maison pour plusieurs jours. Bluetti aurait pu mieux faire de ce point de vue.

Entrée courant alternatif

La Bluetti Elite 200 v2 présente une nouvelle fonctionnalité intéressante pour son entrée en courant alternatif 230 V. Cette entrée sert à alimenter la station et à recharger sa batterie interne. La nouveauté, appelée "Mode d'auto-adaptation au réseau électrique", est particulièrement utile dans les zones où le courant secteur est instable.

Ce mode vise à compenser les fluctuations de tension du réseau électrique. Il assure le bon fonctionnement de la station malgré les perturbations électriques. Cette option est un atout pour les utilisateurs confrontés à un approvisionnement électrique irrégulier.

Je me suis demandé pourquoi cette option n'était pas activée par défaut puisqu'elle semble ne présenter que des avantages, mon hypothèse est que l'électronique interne qui permet l'utilisation de cette fonction consomme de l'énergie. C'est probablement dans le but de conserver un meilleur rendement par défaut et d'éviter le gaspillage d'énergie. D'ailleurs, dans la grande majorité des cas, le courant fourni par le réseau électrique est stable. Le choix est donc laissé aux utilisateurs qui pourront décider d'activer ou non cette fonction selon leurs besoins spécifiques.

Une autre fonctionnalité très attendue des utilisateurs arrive enfin, il s'agit du "System Switch Recovery", qui permet de conserver le dernier état connu des blocs AC et DC.

Prenons un exemple, la station électrique est connectée au courant secteur, votre bloc AC est actif et alimente un réfrigérateur, si une coupure d'électricité survient, le réfrigérateur continuera d'être alimenté grâce à la fonction UPS, jusqu'à épuisement de la batterie. Lorsque le courant secteur est rétabli, le bloc AC sera automatiquement réalimenté dès que la batterie aura rechargé à hauteur de 5%. Par le passé, il fallait une intervention manuelle pour tout remettre en route.

Mise à la terre

Une vis de mise à la terre est également livrée. Elle n'est nécessaire qu'à de très rares occasions, par exemple lorsque la station est connectée au secteur à l'aide d'un cordon ayant seulement 2 conducteurs, ou si votre prise de courant est dépourvue de prise de terre. Dans ces situations peu fréquentes et spécifiques, il est recommandé de créer une liaison à la terre via la vis fournie et un conducteur électrique (non fourni).

Il s'agit là d'une sécurité qui protège aussi bien la station que les personnes qui l'utilisent contre les éventuelles surtensions et les courants de fuite.

L'appareil intègre une protection supplémentaire : un coupe-circuit qui s'active en cas de court-circuit ou de surcharge importante. Un bouton de réarmement, situé sur le côté droit de la station, permet de rétablir son fonctionnement normal.

La sécurité a été pensée sous tous ses aspects par Bluetti.

Utilisation et configuration de la Elite 200 v2

La station Bluetti Elite 200 V2 est incroyablement facile à utiliser. Son interface se limite à seulement trois boutons : un pour la mise sous tension et l'affichage, et deux autres pour activer les sorties DC et AC. Cette conception minimaliste rend la station d'énergie accessible à tous, sans nécessiter de connaissances techniques particulières, les novices seront ravis !

Pour rester dans la simplicité, les réglages les plus utiles sont directement accessibles à partir des boutons AC et DC situés en façade. Vous pourrez configurer et ajuster plusieurs paramètres (fréquence, mode de charge, augmentation de la puissance, mode ECO, Bluetooth, WiFi).

Voici comment faire :

Pour accéder au mode réglages

appuyez simultanément sur les boutons AC et DC pendant 2 secondes

l'icône de fréquence clignote (il s'agit du tout 1er paramètre affiché P01)

Pour naviguer dans les paramétrages

bouton DC : pour parcourir les différents paramètres de P01 à P07 (l'option P02 n'existe pas)

bouton AC : pour ajuster et valider les choix souhaités

Pour quitter le mode réglages

appuyez à nouveau sur les boutons AC et DC simultanément

ou attendez 1 minute pour une sortie automatique sans sauvegarde

Pour les utilisateurs avancés, il est possible d'aller encore plus loin dans les réglages, mais pour cela il faudra alors nécessairement utiliser l'application dédiée avec Android ou iOS. Vous aurez ainsi la possibilité d'accéder aux paramétrages tels que le mode d'auto-adaptation au réseau électrique, le mode UPS (ASI en français : Alimentation Sans Interruption), le réglage du courant d'entrée maximal, et les paramètres détaillés du mode ECO.

Rassurez-vous, pour les plus réfractaires aux applications mobiles, où ceux qui ne veulent pas s'embêter avec ça, sachez que dans 99% des cas, l'utilisation basique de la station sera amplement suffisante au quotidien sans nécessité d'application. Bluetti a simplement pensé à tout le monde et à tous les usages, avancés ou non.

Test en charge

Pour vérifier la tenue en charge de la station d'énergie, j'ai branché simultanément 2 radiateurs actifs (charge résistive + ventilateur), chacun de 1200 watts. Lors de la mise sous tension, j'ai pu constater un fort appel de courant générant une consommation de 2711 watts, donc légèrement supérieure aux capacités de la station, qui, pour rappel, est annoncée pour 2600 watts. Ce pic de consommation de plusieurs secondes a été géré sans souci et les radiateurs se sont finalement stabilisés aux alentours de 2400 watts, et sont restés en fonctionnement durant de nombreuses minutes comme attendu. Bravo Bluetti, les spécifications annoncées sont respectées !

Fonctionnalité innovante "Uplift"

Le Bluetti Elite 200 v2 présente une innovation très intéressante, c'est la fonction "Uplift" (augmentation de la puissance). Cette fonctionnalité permet d'alimenter des charges résistives pures jusqu'à 3900 W, dépassant la capacité nominale de l'appareil. C'est particulièrement utile pour les appareils du quotidien énergivores, comme les bouilloires, les couvertures électriques, les radiateurs électriques, et les sèche-cheveux, apportant un niveau supplémentaire de confort et de praticité dans la vie de tous les jours.

Bien évidemment, l'utilisation continue à une puissance très élevée (jusqu'à 3900 watts) épuisera la batterie plus rapidement qu'à des puissances inférieures. La durée d'utilisation dépendra donc de la capacité restante de la batterie.

N'ayant pas de charge résistive de 3900 W, j'ai dû me rabattre sur mon ballon d'eau chaude de 3000 W pour faire mon test, puisqu'il s'agit là d'une charge résistive pure. Lors de la mise sous tension, j'ai pu observer un pic de 3300 W qui a duré environ une minute, puis cela s'est stabilisé à 3000 W, j'ai laissé tourner 10 minutes et tout fonctionnait comme attendu et comme prévu par le constructeur.

Remarque : ne pas oublier d'activer la fonction "Augmentation de la puissance" via l'application sinon ça ne fonctionnera pas. Cela peut paraître étrange de devoir l'activer manuellement, mais je pense que c'est une mesure de sécurité, sous-entendu "vous êtes sur le point d'activer une forte puissance de sortie, prenez garde".

Elévation de température et bruit généré

Avec cette puissance élevée consommée, la station chauffe un peu et les 4 ventilateurs (2 sur le flanc gauche / droit) se mettent à tourner, mais rien d'alarmant ou d'anormal, tout est bien dimensionné pour cette utilisation extrême.

Le bruit généré est audible, mais pas gênant, et ne sera réellement perceptible que dans une pièce très silencieuse. Le bruit maximum généré est de 50 dB, sans entrer dans les détails techniques, pour se donner une idée, cela correspond grosso modo à une conversation à voix basse.

D'ailleurs, plus généralement, la gestion thermique de cette station d'énergie est plutôt efficace. Même en pleine charge, l'appareil maintient une température optimale grâce à un système de refroidissement bien conçu.

L'appareil restera efficace même aux températures plus chaudes d'été. S'il devait y avoir une chauffe extrême dûe à une température ambiante très élevée, la station se mettra automatiquement en sécurité pour se protéger, un pictogramme rouge vous en informera. Vous pourrez de nouveau l'utiliser lorsque la température sera revenue à des valeurs plus supportables. La plage d'utilisation de cet appareil se situe entre 0 et 40°C, ce qui laisse de la marge.

Comme tout appareil électronique, le bon sens voudra qu'on ne laisse pas la station en plein soleil, en fonctionnement ou non, c'est toujours bon de le rappeler. Quoiqu'il en soit, tout est étudié pour éviter les éventuelles pannes liées aux chaleurs excessives. Encore un bon point pour Bluetti !

Exploitation de toutes les possibilités

Pour aller encore plus loin, j'ai voulu utiliser toutes les possibilités offertes par cette station en utilisant toutes les entrées et sorties en même temps.

En entrée, je l'ai connectée au secteur pour une charge à partir du courant alternatif domestique. J'ai volontairement limité le courant en entrée à 1 ampère via l'application, pour également tester cette fonctionnalité de réduction de courant. On constate que cela fonctionne plutôt bien, et produit environ 240 W en entrée.

Ensuite, j'ai branché un petit panneau solaire de 100 W sur le connecteur XT60 pour une charge via le courant continu en simultané.

En sortie, j'ai branché mes 2 radiateurs en courant alternatif, et enfin mis mon téléphone en charge sur une prise USB-A.

Après plusieurs minutes d'utilisation, sans surprise, l'ensemble fonctionne parfaitement, là encore les promesses sont tenues.

Conception, transport et design

Grâce à sa taille réduite, cet appareil est facile à transporter et à ranger, même dans des espaces limités comme les camping-cars ou les petites voitures. Bluetti annonce une réduction d'encombrement de 40% par rapport aux précédentes versions à capacité énergétique équivalente.

Ayant déjà testé plusieurs modèles, même d'autres marques de gamme similaire, la différence visuelle est flagrante, voyez par vous-même.



Comparaison des dimensions avec d'autres modèles (Elite 200 v2 tout en bas)

Cependant, bien que cette station soit ultra compacte, et c'est indéniable, le revers de la médaille reste son poids, elle pèse lourd, très lourd : 24 kg !

Malgré son poids élevé, son transport est tout de même facilité par deux poignées latérales ergonomiques et discrètement intégrées au design. Leur conception bien pensée permet une prise en main confortable et un déplacement aisé de la station d'énergie.

Son design aux coins arrondis est complété par un affichage digital informatif et bien organisé.

Surveillance et contrôle de la station d'énergie

La centrale d'énergie offre deux options pratiques pour suivre son fonctionnement. La première est la plus évidente, elle consiste à consulter directement l'affichage digital intégré à l'appareil. La seconde au travers d'une application dédiée, compatible avec les smartphones Android et iOS. Quelle que soit la méthode choisie, vous aurez accès à toutes les informations essentielles. Celles-ci incluent la puissance consommée, la durée de charge ou de décharge, le pourcentage de batterie restant, ainsi qu'une variété de pictogrammes informatifs. Ces données complètes permettent une gestion efficace et intuitive de la centrale d'énergie.

L'application Bluetti offre un contrôle à distance pratique de la station via Bluetooth ou WiFi. Elle permet de suivre en temps réel la consommation, la charge/décharge, et d'activer/désactiver les alimentations des blocs AC et DC.

L'établissement de la connexion la plus simple et la plus rapide se fait via le Bluetooth, nul besoin de compte ou d'accès à internet. Pour une connexion via WiFi, il vous faudra créer un compte utilisateur auprès des serveurs de Bluetti, et bien évidemment un accès internet. Cela offre l'avantage de contrôler votre station même lorsque vous êtes situé à des kilomètres de votre station. Pour activer/désactiver le Bluetooth et WiFi, il vous suffit d'aller respectivement dans les menus P06 et P07.

Cette fonctionnalité de contrôle à distance peut s'avérer utile, par exemple si votre centrale est connectée à des panneaux solaires, vous pourrez suivre la production en temps réel, vérifier à distance si la batterie est totalement rechargée, activer ou désactiver un équipement à distance, qu'il soit relié à une prise USB ou aux prises de courant. Les usages sont multiples.

Autonomie, durée de recharge, technologie de la batterie

Autonomie

La Bluetti Elite 200 v2 se distingue par sa grande capacité de stockage d'énergie de 2074 Wh, surpassant les modèles concurrents de taille comparable.

Elle offre une autonomie très confortable, adaptée à une variété d'appareils du quotidien, permettant ainsi des déplacements en toute tranquillité.

D'après mes tests voici l'autonomie que j'ai pu mesurer :

DC uniquement

1880 Wh ce qui correspond à environ 90,6 % de la capacité annoncée de 2074 Wh

1880 Wh ce qui correspond à environ 90,6 % de la capacité annoncée de 2074 Wh AC uniquement

1960 Wh ce qui correspond à environ 94,5% de la capacité annoncée de 2074 Wh

Ces chiffres sont tout bonnement excellents, ils ne pourront jamais atteindre les 100% d'efficacité pour une raison simple, tous les composants électroniques internes doivent être alimentés, et ont donc leur propre consommation d'énergie.

Même en l'absence de charge connectée, les circuits internes continuent de consommer de l'énergie lorsque les blocs d'alimentation AC et DC sont actifs.

Voici mes mesures, j'ai laissé tourner 24h chaque bloc indépendamment puis fait une règle de trois pour avoir le résultat en jour ou semaine :

DC uniquement

environ 7% de la capacité totale, soit environ 2 semaines avant épuisement de la batterie

environ 7% de la capacité totale, soit environ 2 semaines avant épuisement de la batterie AC uniquement

environ 17% de la capacité totale, soit environ 6 jours avant épuisement de la batterie

Ce qui reste bon, mais il est dommage de gâcher cette précieuse énergie. Pour éviter ces décharges inutiles, heureusement Bluetti a mis un système ingénieux en place : le mode ECO.

Le mode ECO vous permettra de maitriser au mieux l'autonomie et éviter de garder la station sous tension alors qu'elle n'est plus utilisée. Un réglage fin permet d'ajuster les temporisations en heure et les seuils en watt de chaque bloc AC et DC.

Prenons un exemple concret, vous chargez votre ordinateur portable via le port USB-C qui consomme 30 watts. Vous avez réglé le mode ECO du bloc DC avec une temporisation de 1 heure avec un seuil de 10 watts. Lorsque votre ordinateur aura fini de charger, la consommation baissera automatique à moins de 2 watts, et si cela dure au moins 1 heure, alors le bloc DC s'éteindra automatiquement sans votre intervention, et cela évitera tout gaspillage.

Technologie des cellules de batterie

La station électrique intègre des cellules de batterie LiFePO4 Advanced, offrant une densité énergétique supérieure aux LiFePO4 standard. Bluetti annonce une durée de vie potentielle de 17 ans et plus de 6000 cycles de charge, tout en maintenant 80% de la capacité d'origine de la batterie. Ces chiffres restent bien évidemment à vérifier en conditions réelles d'utilisation.

Toutes ces caractéristiques visent à assurer un fonctionnement durable, mais il est recommandé de suivre les instructions d'utilisation et d'entretien du fabricant pour optimiser la longévité de l'appareil.

Durée de recharge

Il existe 3 modes de recharge :

Standard 1440 watts maximum

recommandé pour préserver la durée de vie de la batterie

recommandé pour préserver la durée de vie de la batterie Turbo 1800 watts maximum

utile si vous êtes pressé, charge très rapide

utile si vous êtes pressé, charge très rapide Silencieux 800 watts maximum

si vous recherchez le silence absolu, bruit de 16 à 30 dB au maximum

Concernant la durée nécessaire de recharge, c'est difficile de donner un chiffre précis, mais en condition maximale avec le mode Turbo activé, on peut arriver à 100% en environ 1h25, environ 2h00 en mode standard, et environ 3h00 pour le mode silencieux.

Si la recharge est effectuée par courant secteur et panneaux solaires simultanément, la priorité de charge est donnée à ces derniers. En effet, si les panneaux fournissent par exemple 900 watts, sachant que la station ne peut pas accepter plus de 2400 watts en entrée au total, la puissance soutirée par le réseau électrique ne sera que de 1500 watts (2400 - 900) au lieu des 1800 watts possibles en mode Turbo.

Autre fonctionnalité intéressante pour la recharge, vous pouvez programmer une plage horaire pour la charge de la station, pendant les heures creuses par exemple, cela vous sera facturé moins cher à condition d'avoir souscrit à l'option HC/HP auprès de votre fournisseur d'électricité.

Conclusion

La Bluetti Elite 200 v2 reflète l'expérience accumulée par Bluetti au fil des ans. Elle est clairement le résultat d'une écoute attentive de ses utilisateurs et d'une mise en oeuvre efficace de leurs retours. Ce modèle se rapproche de la perfection, grâce à des fonctionnalités avancées et des performances exceptionnelles. C'est le modèle le plus abouti que j'ai pu tester à ce jour.

Si vous ne vous étiez pas encore lancé dans l'univers de l'énergie nomade à cause des nombreux modèles disponibles sur le marché, et que vous aviez encore des incertitudes, c'est ce modèle qu'il vous faut, sans la moindre hésitation !

