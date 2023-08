Des Vélos à Assistance Electrique toujours plus nombreux

La marque Eleglide progresse et a récemment dévoilé sa deuxième génération de vélos électriques. Le constructeur chinois s'oriente vers les modèles d'entrée et de milieu de gamme avec des vélos généralement bien équipés et à l'autonomie séduisante, tout en conservant une grille tarifaire très agressive.

Nouvelle référence sur le marché lancé par la marque, le M2, un VTT à assistance électrique qui n'a pas peur de s'adonner à un peu de franchissement ou à s'aventurer dans les terrains accidentés, et ce, malgré un poids plus important qu'un VTT traditionnel.

Le M2 revendique ainsi une polyvalence à toute épreuve et pourrait séduire les utilisateurs qui ne souhaitent pas conscrire leurs déplacements à vélo au milieu exclusivement urbain, d'autant plus que le prix officiel de 899,99 € est plus qu'intéressant ! Et encore plus quand le revendeur officiel Geekbuying propose actuellement le Eleglide M2 à seulement 819,99 € avec le code de réduction NNNFREM2 et avec en prime la livraison gratuite en quelques jours depuis la Pologne.

Eleglide M2, les présentations

Après un M1 maitrisé et un M1 Plus qui apportait quelques améliorations, voilà qu'Eleglide lance sur le marché le M2, une nouvelle génération de VTT à assistance électrique orientée vers le loisir et plus particulièrement vers les cyclistes qui aiment s'aventurer en dehors des villes.

Comme toujours lors de la réception de VAE, il faut s'attendre à un peu d'assemblage. Sur ce point, le M2 s'avère relativement simple et à la portée de tout le monde, notamment parce que la plupart des éléments arrivent montés, mais également parce que le packaging intègre une notice complète et détaillée, ainsi que l'ensemble des outils nécessaires au montage.

La roue avant est à installer sur la fourche, puis c'est le guidon qu'il faudra installer et redresser, tout comme la selle. Les organes de sécurité, comme les catadioptres de roues ainsi que la lampe torche à l'avant et les pédales sont également à installer.

Le câblage pour sa part est déjà présent et ne nécessite aucun branchement particulier. En quelques minutes, le M2 est monté et prêt pour une première balade.

Notons qu'Eleglide ne fournit aucun garde-boue avec son VTT, on aurait apprécié le geste au regard de l'orientation de ce type de vélo plus à même de s'aventurer sur sentiers et chemins boueux.

Concernant l'équipement, il est relativement intéressant puisque l'on trouve :

Des roues de 27,5 x 2,4 pouces équipées de pneumatiques Kenda

Une fourche à suspension hydraulique réglable et verrouillable avec une course de 10 cm

Un cadre en alliage d'aluminium robuste

Des freins à disque Shimano XOD à l'avant et à l'arrière

Un dérailleur Shimano Tourney 24 vitesses (3 plateaux, 8 pignons)

Une selle réglable à verrouillage rapide

Un module d’éclairage à l'avant

Un boitier de commande LCD multifonctions

Une batterie 36V 15 Ah qui revendique jusqu'à 125 km d'autonomie avec module antivol à clé

Un moteur localisé dans la roue arrière de 570 W max et couple de 55 Nm

5 niveaux d'assistance + possibilité d'installer une poignée d'accélération sur guidon

Charge maximale : 120 kg

Vitesse maximale annoncée à 25 km/h

Une béquille à ressort renforcée

Certification IPX4

Communication Bluetooth vers une application mobile dédiée

Le M2 pèse, batterie en place, un bon 27,5 kg, ce qui peut paraitre un peu lourd de prime abord, mais qui se veut dans la moyenne de ce type de VAE.

A l'usage

Après un montage qui nous aura pris une petite demi-heure afin de prendre les précautions nécessaires à ne pas abimer la peinture du M2, le vélo est paré pour son premier essai.

On note que sur notre modèle, le réglage du dérailleur est déjà fait, mais pas parfait : on sent quelques accrocs qui nécessitent un petit réglage. Idem pour la roue avant légèrement voilée qui retrouve sa santé après la tension de deux des rayons qui la composent.

On retrouve donc un vélo au format adulte, de type VTT avec des roues légèrement redimensionnées pour offrir plus de confort à l'usage. Le tout combiné à la fourche réglable hydraulique devrait ainsi permettre de monter des trottoirs plus facilement, d'encaisser sans broncher les déformations de la voie et même d'effectuer un peu de franchissement. Attention, nous ne sommes pas face à un vélo de descente : Eleglide préconise un usage "loisir" mais pas forcément "sportif", car même s'il se montre agile, le poids du vélo pourrait rapidement se présenter comme un handicap avec casse à la clé en cas d'usage en conditions extrêmes.

Esthétiquement, le M2 est réussi : on retrouve les lignes d'un "Mountain Bike" avec de grosses roues et un cadre massif dont l'aspect est renforcé par du tube carré. Le guidon est positionné bien haut et la position est confortable. Le design global fait épuré, notamment par l'absence de garde-boue.

On regrette toutefois que le câblage ne soit pas un peu plus camouflé : si une partie passe dans le châssis, on se retrouve malgré tout avec quelques noeuds à l'avant et des connecteurs qui restent imposants de par leur multiplication. Heureusement, Eleglide réussit à contenir le tout dans une gaine torsadée. Notons que le branchement nécessaire à l'installation de la poignée avec accélérateur est déjà en place en sortie du cadre.

Concernant la partie cycle, les commandes de vitesse sont agréables et tombent bien sous les pouces et la lecture des réglages est claire. La selle quant à elle propose un confort tout relatif et mériterait à être changée si l'on espère tenir plus facilement sur quelques km en pédalant et en usage intensif, mais pour du loisir cela suffira largement.

Pour faciliter le déplacement du M2 à pied et contrebalancer ses 27 kg, il dispose d'un mode "pieton" qui active automatiquement le moteur pour avancer à 6 km/h. Ce type d'assistance est intéressant sur le papier, mais se veut sans doute un peu trop rapide pour évoluer dans des zones piétonnes : on passera son temps à stopper l'assistance puis à la relancer... Un mode 3 ou 4 km/h aurait été plus approprié.

Concernant les autres modes d'assistance, ils s'échelonnent selon 5 paliers : 12, 16, 20, 23 et 25 km/h. En allant fouiner dans l'application mobile, on pourra débloquer la vitesse jusqu'à 32,5 km/h qui remplacera alors la limite des 25 km/h sur le programme "5" (même si la législation française interdit dans ce cas de rouler à cette vitesse sur route).

Comme nombre de VAE sur cette tranche de prix, la batterie est imposante et se loge sur le cadre. Elle est amovible et verrouillée via une clé pour permettre de ne transporter que la batterie au bureau ou à son domicile pour la charger, un bon point. Elle se recharge complètement en 10h et revendique 125 km d'autonomie dans des conditions de laboratoire. Dans les faits, on approchera les 100 km sans trop de problèmes avec un utilisateur de 90 kg et une vitesse de 25 km/h. C'est au niveau de la batterie que l'on trouve d'ailleurs l'interrupteur qui permet d'activer le M2, il faudra également allumer le boitier de contrôle localisé au niveau du guidon pour sélectionner le mode d'assistance souhaité.

Le module en question profite d'un écran LCD à la fois simple et bien lisible. Il est rétroéclairé et propose une lecture parfaite tant dans le noir total que lors des journées de plein ensoleillement. On peut sélectionner parmi les 5 modes d'assistance, visualiser la vitesse réelle, les km parcourus sur le trajet en cours, mais aussi y activer le mode piéton, l'éclairage avant, basculer les données en km : Miles... Des menus "cachés" accessibles avec des commandes permettent d'effectuer des réglages avancés comme la vitesse activée par défaut à l'allumage, le rétroéclairage de l'écran, ou même le code antivol à demander à chaque démarrage.

Le moteur de 250 W revendique un couple de 55 Nm, ce qui est particulièrement puissant et impressionnant y compris dans les situations les plus délicates. Nos tests en "hors piste", vélo bloqué dans des creux avec pente de 20 % n'ont posé aucun problème : la reprise se fait sans effort et le M2 se tire de quasiment toutes les situations sans peine.

On remarque toutefois que lorsque l'on évolue à grande vitesse et lors d'une montée à 30%, le M2 encaisse une baisse moyenne de 5 km/h, ce qui est plutôt pas mal au regard de son propre poids et de la gamme dans laquelle il s'installe qui, rappelons-le est celle des VAE à moins de 900 €.

Les roues et les pneumatiques apportent un confort de roulage évident, quant à la fourche hydraulique elle ne déçoit pas, y compris sur les routes défoncées. Dans nos sessions de hors-piste sur terrain cabossé et piste "cross", nous avons pu effectuer quelques sauts sans craindre la chute ni ressentir de choc à l'avant. Notons que le châssis du M2 n'est pas "tout suspendu", un choix doublement économique pour Eleglide qui s'épargne l'investissement d'un amortisseur, un châssis en deux parties, mais également l'installation d'un moteur plus puissant pour contrebalancer l'amortit à l'arrière.

Le freinage à disques est également un plus pour la sécurité globale qu'offre l'Eleglide M2 : on s'arrête en quelques mètres même si cela n'empêche pas de glisser sur sol légèrement humide ou lors de freinages d'urgence.

Concernant l'assistance, elle se déclenche automatiquement dès que l'on pédale : un quart de tour du pédalier suffit à lancer le moteur électrique qui va alors accélérer jusqu'à atteindre la vitesse définie par le palier sélectionné sur le module LCD.

L'effet est déconcertant au début et demande de s'y habituer. En conséquence, on est un peu dans une impression de tout ou rien. En réglage 1, l'assistance va activer le moteur jusqu'à 12 km/h, et si vous souhaitez aller au-delà, c'est à la force du mollet qu'il faudra y arriver.

A contrario, en réglage 5 à 25 km/h, on se retrouve rapidement dans une situation où même sur le grand plateau et petit pignon, on a l'impression de pédaler dans le vide, puisque le moteur tournera tant que l'on continue de pédaler, et ce, même si l'on ne note aucune résistance sous la pédale... Dans cette situation, avouons que le fait de pédaler dans le vide est quelque peu désagréable.

Dans tous les cas, ce type de vélo n'est pas tant taillé pour évoluer en permanence à 25 km/h que pour assister les utilisateurs en balade sur des segments à pente ou pour prolonger les distances tout en limitant les efforts.

Néanmoins, Eleglide fournit également une poignée avec accélération intégrée. A l'image d'une poignée de gaz de moto, il suffit de tourner le module pour que le M2 active son moteur sans avoir besoin de pédaler. Si cette option est illégale en France au-delà de 6km/h, elle peut malgré tout se montrer très utile dans plusieurs configurations. Elle permet notamment de faire moduler la vitesse sans avoir à changer les vitesses sur le module LCD : en se réglant sur le segment 25 km/h et en tournant à peine la poignée, on peut maintenir une vitesse de 10 km/h par exemple. Autre intérêt : aux stops ou lors de croisements, elle permet d'aider à prendre plus rapidement de la vitesse pour ne pas gêner la circulation ou s'extirper de situations complexes autrement.

Nous avons effectué des tests en mode débridé à 32 km/h et avec poignée d'accélération sur piste cyclable. Afin d'éprouver l'autonomie du M2, nous avons fait le choix de ne pas pédaler lors de ce test : sur un premier segment de 38 km, nous avons à peine entamé le premier témoin de batterie (sur 5), soit 20%. Avec une seule charge, nous sommes parvenus à atteindre 95 km au cumul, sans pédaler ou presque, et en poussant le M2 à une vitesse moyenne de 22 km/h. Pas mal !

L'autonomie de 125 km en assistance et à vitesse raisonnable est donc atteignable, notons toutefois que les témoins de batterie sont assez traitres : le premier témoin part au bout de 30 km environ, les autres ne tiennent pas autant et la perte d'autonomie s'accélère.

Électrique et connecté

L'Eleglide M2 est également compatible avec l'application mobile de la marque qui propose de regrouper quelques informations concernant l'historique du vélo : km parcourus en session, au total, pourcentage de la batterie, mais aussi d'effectuer des réglages sur le choix de la vitesse, l'éclairage..

Un tour dans les réglages avancés permet de débrider la vitesse jusqu'à 32,5 km/h ou de sélectionner un mot de passe ainsi que la luminosité de l'écran.

Concrètement, l'application assure l'essentiel, mais se veut dispensable d'autant que la connexion se fait en WiFi, on aura donc quelques difficultés à juger de l'état de la batterie lors de la charge si l'on se trouve trop éloigné du vélo. Autre point, l'application implique que le M2 soit sous tension pour fonctionner, mais pas forcément que le module de controle soit allumé.

Bilan

Globalement, l'Eleglide M2 est une belle surprise. On sent que la marque n'en est pas à son coup d'essai et qu'elle a pris les remarques des clients en compte pour parfaire sa copie.

Le M2 affiche de solides ambitions et remplit parfaitement ses promesses : ses capacités de franchissement n'en font pas un vélo de descente, pour autant il devrait sans difficulté avaler chemins et sentiers.

L'autonomie annoncée est à réviser, mais finalement pas de façon très importante : les 125 km en assistance sont clairement accessibles, et peut être plus en fonction du terrain pratiqué.

Si Eleglide a misé sur l'esthétique, l'équipement n'a pas été oublié : même si la partie transmission n'est pas orientée vers le haut de gamme, on retrouve de l'équipement Shimano qui a prouvé son sérieux depuis des années. Les freins à disque sont un atout majeur, tout comme la fourche hydraulique réglable qui apporte un certain confort.

Certes on aurait pu demander à avoir un câblage un peu plus intégré dans la partie châssis et une selle plus confortable. Idem dans la transition des vitesses et la reprise souvent brusque lorsque le moteur envoie toute sa puissance d'un coup... Mais rappelons que nous sommes ici sur un VAE tout terrain à moins de 900 euros.

Vous trouverez chez le revendeur officiel Geekbuying le vélo électrique Eleglide M2 à seulement 819,99 € au lieu de 899,99 € prix officiel avec le code de réduction NNNFREM2 et avec en prime la livraison gratuite en quelques jours depuis la Pologne.