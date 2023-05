La marque à l'assaut de Dyson

Pour ceux qui ne connaissent pas Eureka, il s'agit d'une marque fondée à Détroit dans le Michigan en 1909. De fait, la marque est principalement connue aux USA depuis un peu plus d'un siècle, mais depuis quelques années, elle s'exporte et notamment en Europe et principalement en Allemagne.

Eureka a comme ambition de s'imposer en Europe comme une alternative crédible aux plus grands noms du secteur, notamment avec le Eureka AK10, qui se pose en concurrent direct du Dyson V10.

Un pack complet

L'aspirateur balai sans fil AK10 d'Eureka est livré avec un lot complet d'accessoires. On retrouve en pagaille un tube en aluminium, le module d'aspiration, un suceur plat, une brosse deux en un, une batterie amovible, un adaptateur secteur, une base de fixation murale, un tube d'extension flexible et deux brosses motorisées : une principale polyvalente et multi supports ainsi qu'une brosse plus compacte à poils durs.

L'ensemble est principalement fabriqué à l'aide de plastique : ni luxueux, ni trop "cheap" avec des coloris gris foncé qui s'accordent au bleu anodisé du tube aluminium.

Le module d'aspiration est à monter soi-même : il faudra venir y enclencher la poignée qui sert de contrôle, puis la batterie, amovible et chargeable séparément via un port d'alimentation latéral. Cette configuration en kit permettra de mieux ranger l'ensemble en cas de besoin, ou d'effectuer un nettoyage en profondeur.

L'ensemble des accessoires se clipse sur des embouts avec un bouton de verrouillage et les deux brosses sont motorisées, un relais électrique permettant d'assurer l'alimentation des moteurs.

Coté fiche technique, l'AK 10 propose :

Un moteur BLDC de 450 W pour une aspiration mesurée à 26 KPa (pouvoir d'aspiration de 145 AW)

Une batterie amovible 29,6V de 2500 mAh

Jusqu'à 60 minutes d'autonomie (en mode éco)

Un écran LED pour gérer la puissance et visualiser l'autonomie restante

Une aspiration cyclonique à 5 étages, sans sac

Des brosses motorisées, dont une brosse dotée d'un bandeau LED pour mieux repérer la poussière.

Ergonomie et tests

L'assemblage de l'AK10 ne propose aucune difficulté particulière : le tout est assemblé en moins de deux minutes et paré à l'emploi.

Une fois en main, il suffit d'appuyer une fois sur la gâchette pour mettre l'appareil en marche : l'aspirateur balai se positionne automatiquement en puissance moyenne.

Le bouton tactile tombe naturellement sous le pouce et permet de faire varier la puissance parmi les 3 modes disponibles. Une barre de progression nous affiche une estimation de l'autonomie restante qui bascule de façon dynamique à la fois lors de l'utilisation, mais également lors de la bascule entre les trois puissances d'aspiration.

La brosse principale offre un rouleau doté de deux revêtements : une zone "mousse" grise souple qui permet de bien décoller la poussière des revêtements durs, et une spirale de poils bien plus durs (bleu) qui offre d'excellents résultats y compris sur les tapis.

Enfin,le bandeau de LED à l'avant permet d'offrir une lumière rasante qui met en évidence les débris et poussières, et permettra de mieux voir sous les meubles.

À ce titre, l'AK10 et sa brosse se veulent particulièrement habiles : la brosse principale dispose de grandes roues sur roulements, le tout est très maniable et léger, qui plus est la hauteur réduite de la brosse lui permet de s'enfiler sous les canapés inaccessibles à d'autres appareils.

On note malgré tout que la zone à l'avant de la brosse reste assez épaisse, ce qui occasionne parfois quelques difficultés, notamment lorsque les débris (croquettes par exemple) se retrouvent collés aux plinthes. Les bordures latérales étant encore plus épaisses il faudra parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour aspirer au plus proche des obstacles : murs, contremarches d'escaliers, pattes de tables et chaises...

Autre reproche : le moteur intégré aux brosses remplit globalement bien son office sur les sols durs. Et si l'efficacité est également au rendez-vous sur les tapis ou moquettes, on constate malgré tout un petit manque de couple qui entraine une baisse de la vitesse de rotation sur ces surfaces. Rien de très dérangeant d'autant que l'aspiration reste parfaite.

La petite brosse motorisée est particulièrement efficace avec son volet pivotant et des bordures amincies. Les poils très durs qui composent la brosse détachent sans peine les poils de chat incrustés ou les débris des tapis les plus épais.

Pour ce qui est de l'aspiration, l'AK10 se veut efficace : il engloutit les particules les plus fines comme le cacao en poudre en un seul passage à vitesse moyenne sur sol dur. Il lui faut deux passages sur tapis avec la brosse multirevêtements pour la même chose. Même constat avec du riz et des débris plus importants : la puissance d'aspiration est bien présente, parfois même trop : sur la moquette, il est parfois difficile de pousser la tête à puissance maximale.

Avec 145 AW d'une puissante aspiration, les performances de nettoyage de l'AK10 sont presque équivalentes à celles du Dyson V10 (150 AW). Il ramasse efficacement les débris en un seul passage sur de multiples surfaces (tapis, sols, carreaux polis, etc.), éliminant ainsi le besoin de nettoyages répétés.

Le réservoir quant à lui permet d'aspirer sans problème une surface de 130 m² avant de nécessiter une vidange. Cette dernière est également aisée : un bouton à l'avant du bac de collecte permet de faire tomber la trappe vers le bas et de libérer les poussières : il suffit donc de réaliser la manipulation au-dessus d'une poubelle et d'un sac.

L'entretien même de l'aspirateur est simplifié : toutes les parties sont démontables pour accéder aux différents filtres : tambour inox, filtre MIF coton et filtre HEPA 0,3 micron.

A noter que l'AK10 est doté d'un système de filtration en cinq étapes, capturant 99,9 % des particules d'une taille inférieure à 0,3 micron, tout comme le Dyson V10, pour un air pur et frais.

Le reste des accessoires se situe dans la norme de ce qui est globalement proposé sur le marché.

On note toutefois un côté peu pratique : la base de stockage ne permet d'accueillir, en marge de l'aspirateur, que 2 accessoires, et ce sans clips de maintien. Autre point assez dommage : l'adaptateur secteur doit être branché manuellement sur la batterie.La batterie ne propose qu'un simple crochet permettant de conserver l'embout du chargeur à portée de main, il faudra donc penser à le brancher sur la batterie et, avant une session de nettoyage, penser également à le débrancher sous peine de tout arracher.

Ici, l'avantage de la batterie amovible permet un chargement séparément du reste de l'appareil, mais se révèle bien moins pratique si l'on souhaite utiliser la base comme outil de stockage et de charge puisqu'elle implique une manipulation supplémentaire au stockage comme à l'utilisation.

En mode ECO, l'AK10 peut fonctionner en continu pendant 60 minutes, ce qui correspond à peu près à l'autonomie de la batterie du Dyson V10.

Toujours si on le compare au Dyson V10, le Eureka AK10 est donc très proche tant au niveau de la puissance d'aspiration, que de la batterie et de la filtration, un très bon point donc surtout que le prix du AK10 lui est clairement inférieur.

Bilan

Globalement, l'aspirateur balai sans fil AK 10 d'Eureka se révèle être un bon outil pour le foyer : il se veut léger, maniable, propose des prestations tout à fait honorables et se veut bien équipé. Ses accessoires lui offrent une grande polyvalence et ses performances devraient répondre à la plupart des besoins.

On regrette quelques points comme le couple moteur qui "broute" légèrement lors du passage sur des surfaces meubles (tapis, moquette), ou encore la gestion du module de charge sur la base de stockage.

Reste que la batterie amovible permettra un changement en cas de besoin sans avoir à remplacer tout l'appareil. Le niveau sonore dégagé reste également très supportable, même à puissance maximale.

Vous trouverez l'aspirateur-balai Eureka AK10 à seulement 168 € sur Amazon avec 35% de réduction du 21 au 27 mai 2023 lors d'une vente flash Amazon. Cet aspirateur-balai sans fil est une très bonne affaire qui devrait séduire nombre d'utilisateurs à la recherche d'un aspirateur performant à prix contenu.