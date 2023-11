Une presse thermique, pour quoi faire ?

HTVRONT est un fabricant qui s'est spécialisé dans les presses à chaud depuis quelques années, voyant l'engouement des particuliers pour les technologies de sublimation thermique et presse à chaud, notamment dans l'optique de proposer de la personnalisation de textiles, mais pas que.

La marque nous propose ainsi depuis peu une presse qui se démarque sur le marché par son aspect "automatique" et qui vise à simplifier la tâche des utilisateurs.

Pourquoi une presse et pas un simple fer ?

La première question que l'on peut se poser face à ces appareils est l'utilité d'investir dans un dispositif aussi imposant alors qu'un fer à repasser peut, a priori, faire l'affaire ?

Dans les faits, un fer à repasser ne pourra pas proposer un réglage suffisamment précis de la température. Or, certaines matières ou colles thermiques ne s'activent que dans des conditions de pression et de chaleur assez précises. En outre, la semelle d'un fer à repasser est également plus petite et avec une répartition moins uniforme de la chaleur que la semelle des presses à chaud. Enfin, il est plus simple d'appliquer une pression constante sur l'ensemble de la surface à coller avec une presse, surtout si la pièce est grande, qu'avec un fer que l'on doit par ailleurs faire glisser sur le support, quitte à créer des bourrelets ou à déplacer l'adhésif au passage.

Mais alors, on fait quoi avec ce type d'appareil ?

On va principalement pouvoir réaliser des transferts à chaud sur des textiles : t-shirts, pantalons, pulls, accessoires... Notons que dans le cas de la presse HTVRONT, on se limitera à des transferts sur surface plane (exit les casquettes et chapeaux qui demandent un accessoire spécifique).

Côté matières à transfert, on dispose d'une foule de supports : patchs avec colle thermique, papier transfert à imprimer soi-même, vinyle à découper ou motifs déjà découpés avec plusieurs couleurs à superposer... Néanmoins, on pourra également s'essayer à réaliser des transferts sur d'autres matières et notamment du bois, qui, associé à de la découpe laser permet de proposer des objets déco assez intéressants.

HTVRONT, tour d'horizon et tests

La presse à chaud automatique de HTVRONT en impose : elle pèse pas moins de 20 kg sur la balance, ce qui s'explique par le choix de matériaux de qualité et qui permettent à l'ensemble de se montrer stable et de ne pas bouger une fois la presse posée sur son établi. Ses dimensions sont en rapport avec son poids : 43 x 49 x 35 cm.

Cela permet à la presse automatique de proposer une surface de travail imposante de 15 pouces soit 38 x 38 cm.

Le packaging se veut simple et efficace : la presse, une notice ainsi qu'une feuille de teflon de 40 x 50 cm qui permettra de protéger la semelle chauffante supérieure de la presse sans coller au transfert pour autant.

Un des avantages de la presse automatique de HTVRONT est qu'elle dispose d'un tiroir inférieur équipé d'une large poignée. Il suffit de la tirer pour accéder au support de travail et pouvoir ainsi poser son textile. Un cran de sécurité permet de verrouiller la plaque avant de lancer la chauffe.

La partie supérieure de la machine propose une semelle de chauffe particulièrement imposante avec résistance directement intégrée dans la fonte d'aluminium. Cela permet à la presse de chauffer rapidement : jusqu'à 210°C en moins de 6 minutes pour la chaleur la plus forte accessible, et plus généralement 4 minutes pour atteindre 160 à 170°C, température plus largement exploitée.

La machine dispose également d'un transducteur de pression intelligent : elle est ainsi capable de repérer la pression exercée sur le support pour toujours s'adapter et appliquer une pression idéale au transfert. À ce titre c'est la semelle supérieure qui est installée sur un support motorisé et qui descend sur la planche de travail automatiquement et gère alors la pression sur le textile.

Concernant les réglages, ils se veulent assez simples : il suffit de régler la température et le temps de presse. On dispose de 4 réglages rapides qui correspondent à des usages fréquents, ainsi que deux modes programmables et un mode automatique. Une fois la sélection réalisée, la semelle se met en chauffe, un bip retentit alors lorsque tout est prêt et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton de droite pour lancer la presse.

L'écran se veut lumineux et clair, il n'est pas encombré par trop de pictogrammes et la navigation (limitée) est simple au point que l'on peut se passer de notice.

Une fois le temps de presse écoulé, la semelle remonte à sa position initiale et il n'y a plus qu'à saisir la poignée inférieure pour faire coulisser le tiroir et récupérer son textile. Notons qu'une sécurité en place éteint automatiquement la presse au bout de 10 minutes d'inactivité.

Nous avons pu tester la machine avec deux supports différents.

Un premier test a été mené avec du papier transfert acheté dans le commerce et imprimé via une imprimante laser, puis découpé. Il a été appliqué à 170 degrés pendant 10 minutes sur un textile type Totebag.

Le résultat est digne de ce que l'on pourrait trouver dans le commerce, les réglages ont été respectés et le rendu optimal.

Un second test mené sur des patchs brodés autocollants sur du textile coton ont également donné d'excellents résultats : les bordures sont parfaitement soudées au pull, sans aucun signe de décollement après plusieurs lavages.

Nous n'avons malheureusement pas pu effectuer de tests avec du vinyle qui nécessite un plotter pour la découpe, néanmoins il apparait d'après d'autres démonstrations que la presse automatique HTVRONT se montre particulièrement capable dans le domaine.

On note également que la semelle supérieure conserve particulièrement bien la chaleur. L'inertie qu'elle fournit lui permet de ne perdre que peu de chaleur et il lui faut un peu plus d'une heure pour redescendre à une température permettant de ranger l'appareil au besoin.

Le bouton "Automatique" permet d'enchainer les productions : une fois appuyé, il suffit de repousser le tiroir avec un nouveau support pour que la presse descende et opère le réglage sélectionné, c'est le cran de sécurité évoqué plus haut qui déclenche l'opération et permet ainsi de gagner du temps et de la productivité.

Au niveau des sécurités supplémentaires, on remarque que lors d'un travail il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour que la presse remonte automatiquement.

Bilan

La découverte de cette presse automatique à chaud a été une agréable surprise : l'aspect automatique garanti un fonctionnement plutôt pratique et ergonomique.

On a particulièrement apprécié l'aspect automatique avec la semelle qui opère une pression idéale à chaque fois et pendant un temps précis.

La chauffe rapide de la semelle est également un plus non négligeable tout comme la présence du tiroir qui permet non seulement de bien positionner ses travaux, mais également de se lancer dans des productions de petites séries en mode auto.

La qualité de l'ensemble est indéniable et les dimensions plus que confortables pour la grande majorité des projets que l'on peut avoir avec ce type de produit.

La presse automatique HTVRONT se montre particulièrement intéressante pour qui cherche à personnaliser des textiles, et devrait exploiter son plein potentiel en association avec un plotter de découpe vinyle.

Vous pourrez acheter la presse thermique automatique HTVRONT au prix de 235 € € sur le site officiel de la marque.