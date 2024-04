Une station d'énergie compacte et légère

Le couple Jackery Explorer 1000 Pro + panneau solaire SolarSaga 200 W présenté ici est sans doute le kit ayant le rapport volume occupé / énergie embarquée le plus intéressant du marché. Les deux produits sont d'un encombrement réduit et ne pèsent pas très lourd, ce qui les rend vraiment portables sans avoir à fournir un effort particulier pour les déplacer.

Voici les principales caractéristiques de chaque élément :

Station d'énergie principale : Jackery Explorer 1000 Pro (JE-1000B)

Capacité : 1002 Wh (43,2 V - 23,2 Ah)

Type de batterie : Lithium Ion

Durée de vie : plus de 1000 cycles à 80 % de sa capacité d'origine

Système de gestion : contrôleur BMS (avec protection surtensions / courts-circuits)





Sorties courant alternatif

Sortie AC : 2 x 230 V (1000 W au total)

Type d'onduleur : onde sinusoïdale pure

Pic de charge : 2000 W



Sorties courant continu

Port USB-A : 2 x 18 W - Quick Charge 3.0

Port USB-C : 2 x 100 W - Power Delivery 100 W

Autres connecteurs : 1 x 12 V / 10 A (allume-cigare)



Entrée courant alternatif

Entrée AC : 750 W via prise 230 V standard





Entrées courant continu

Entrée DC8020 : 2 x 17,5 à 60 V / 15 A - 800 W max (2 adaptateurs DC7909 vers DC8020 fournis)

Entrée allume-cigare : 2 x 12 V / 8 A (un seul câble fourni)



Temps de recharge

via courant alternatif : 2 h environ

via panneau solaire : 6,5 h environ avec SolarSaga 200 W



Fonctionnalités particulières

Évolutivité : 4 x SolarSaga 200 W ou 8 x SolarSaga 100 W ou 12 x SolarSaga 80 W

Eclairage : lampe torche intégrée avec fonction S.O.S.

Onduleur : le relais s'enclenche en 10 ms en cas de coupure totale de courant



Autres informations

Poids net : 11,5 kg

Dimensions (LxlxH) : 34 x 26,2 x 25,5 cm

Température de fonctionnement : 0 à +40°C

Température de stockage : -10 à -40°C

Certifications : CE, UN38.3, QC 3.0

Garantie : 36 mois + 24 mois (en enregistrant le produit en ligne)



Panneau solaire : SolarSaga 200 (JS-200A)

Puissance maximale : 200 W

Type de cellules photovoltaïques : silicium monocristallin

Laminage : ETFE (Éthylène tétrafluoroéthylène)

Rendement : 24,3%

Imperméable : IP67

Tension nominale : 18 V

Tension en circuit ouvert : 23,2 V

Courant nominal : 11,12 A

Courant de court-circuit : 11,76 A

Connecteurs : DC7909 et adaptateur DC7909 vers DC8020





Autres informations

Dimensions déplié (Lxlxp) : 235,46 x 53,34 x 2,49 cm

Dimensions plié (Lxlxp) : 60,96 x 53,34 x 4,32 cm

Poids : 8 kg

Température de fonctionnement : -10 à +65°C

Certifications : FCC, CE, ROHS

Garantie : 24 mois



Vous trouverez sur le site officiel de la marque le kit comprenant la station d'énergie Jackery Explorer 1000 Pro avec le panneau solaire SolarSaga 200 W au prix exceptionnel de 1199 € au lieu de 1899 € prix officiel, soit -31% mais valable uniquement jusqu'au 22 avril 2024.

Déballage et contenu

Rien de particulier à signaler, les deux produits sont bien emballés et protégés par d'épaisses mousses, tout est intact comme on est en droit d'attendre.

Le contenu de chaque élément est limité au strict nécessaire, voici la composition de chaque boîte.

Jackery Explorer 1000 Pro

Cordon d'alimentation 230 V classique pour charger la station

Cable de charge voiture : allume-cigare vers connecteur DC8020

Adaptateurs : 2 x DC7909 vers DC8020 (utile pour brancher d'autres types de câble sur la station)

Manuel utilisateur en français





SolarSaga 200

Câble de 3 m amovible

Pochette de transport

Manuel utilisateur en français

La centrale d'énergie à l'usage

Avec ses 7 sorties, il y a de quoi couvrir l'ensemble des usages du quotidien. Il y a 2 prises de courant alternatif 230 V, idéales pour un mini chauffage portatif, bouilloire, glacière, etc. Il peut également servir comme onduleur pour votre équipement informatique, le temps de commutation en cas de coupure de courant est imperceptible et fournira une autonomie de plusieurs heures à votre matériel.

Comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessous, aucun souci avec un chauffage d'appoint ou sèche-cheveux, la puissance restituée est conséquente et surtout constante.

Les prises 230 V sont capables de fournir et maintenir une puissance de 1000 Watts en continu, un pic de surconsommation à 2000 W est toléré pendant environ 3 secondes. Cela est pratique pour certains types d'appareils qui lors de la mise sous tension font un appel de courant important avant de revenir à une consommation normale.

La puissance de 1000 W est répartie sur les 2 prises, c'est-à-dire, si un appareil consomme 600 W sur une prise, l'autre prise ne devra pas consommer plus de 400 W, afin de ne pas dépasser les 1000 W au total autorisés. En cas de dépassement, la station d'énergie se mettra en protection et cessera d'alimenter l'ensemble des appareils branchés sur les prises 230 V.

On trouve également 2 prises USB-A de 18 Watts chacune, et 2 prises USB-C de 100 Watts chacune. Les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et tout autre appareil pourront être alimentés en même temps dans la limite des puissances disponibles. Autant dire qu'il y a de quoi faire.

Et enfin une prise allume-cigare, qu'on ne présente plus, utile pour bon nombre d'appareils de la route, là encore, les 120 Watts proposés sont largement suffisants pour les besoins habituels.

L'utilisation de la centrale d'énergie Jackery Explorer 1000 pro est très simple. Il y a en tout et pour tout 5 boutons en façade, un pour l'affichage digital, un pour la lampe torche embarquée, et les 3 autres pour alimenter chaque bloc de connecteurs (CA 230 V / USB / allume-cigare). Hormis le bouton d'affichage, tous les autres possèdent un témoin lumineux pour avoir un aperçu rapide des blocs actifs, ces derniers sont d'ailleurs utilisables simultanément.

La station ne chauffe pas outre mesure grâce à ses deux grandes grilles d'aération sur les côtés, l'air est aspiré par la gauche pour être extrait à droite à l'aide de 2 ventilos. Le refroidissement est bien pensé et est très silencieux, même en charge ! Ce qui est plutôt de bon augure dans le cas d'une utilisation majoritairement domestique.

Conception, transport et design

Sa poignée de transport pliable possède une partie moelleuse en caoutchouc sur le dessous permettant un transport confortable. Son encombrement réduit au design carré facilitera son rangement dans un coin en cas de non-utilisation, ou dans un coffre de voiture. Lorsque la poignée est rabattue, elle se loge parfaitement dans le creux prévu à cet effet, ce qui rend tout le dessus de la station électrique extrêmement plat, ce qui peut servir de table d'appoint en extérieur, cela peut avoir son utilité.

Autre aspect intéressant, le boitier et la poignée sont recouverts par endroits d'une couleur orange vif, ainsi que sur l'ensemble des câbles fournis. Cela peut paraitre un peu excessif ou un peu trop flashy, mais il faut avouer que dans le noir presque total, il sera plus aisé de distinguer l'appareil et les câbles, c'est un détail qui lui aussi peut avoir son importance lorsqu'on est en randonnée ou autre activité extérieure, où bien souvent on se retrouve dans l'obscurité totale.

On retrouve des caches de protection en caoutchouc sur la majorité des connecteurs, sauf sur les plus importantes selon moi, les prises USB… Evidemment que les prises 230 V doivent être protégées contre les projections d'eau et autres saletés, mais il en va de même pour les 4 connecteurs USB, qui sont des nids à poussière. D'autant plus que cette station est généralement dédiée à un usage extérieur, en forêt, à la plage, en montagne, dommage de ne pas être allé au bout de la logique de protection.

En dessous, 4 larges patins en caoutchouc sont présents, offrant ainsi une grande stabilité lorsque placé dans un coffre de voiture, ou tout simplement sur un plan en pente, le souci du détail semble être quelque chose de naturel chez Jackery.

Et enfin, parlons de l'affichage, toutes les informations essentielles sont présentes, la puissance consommée, la durée restante pour la charge ou décharge aussi bien en entrée qu'en sortie, le pourcentage de batterie restant. On retrouve également tout un tas de pictogrammes sur le bas, indiquant le type de sorties en cours d'utilisation, codes erreurs allant de F0 à F9 (définition dans le manuel), des avertissements liés à une température trop basse ou trop élevée, et enfin si le mode Eco est actif ou non.

A propos du mode Eco, pour l'activer ou le désactiver il suffit simplement de rester appuyé sur le bouton " Display " quelques secondes, le pictogramme (12 V) s'illumine lorsqu'il est actif. Ce mode permet de détecter qu'il n'y a plus aucune consommation d'énergie en cours, comme par exemple un smartphone qui a fini de se charger, et par conséquent, d'éteindre le bloc d'alimentation concerné, en l'occurrence le bloc USB pour notre exemple.

Les seuils de détection sont listés ci-dessous :

Bloc courant alternatif < 25 W

Bloc connecteurs USB < 2 W

Bloc allume-cigare < 2W

Lorsque ces seuils sont atteints et perdurent durant 12 heures consécutives, la centrale éteint le ou les blocs d'alimentation concernés afin d'empêcher une décharge inutile de sa batterie. En effet, chaque bloc a sa propre circuiterie interne et consomme de l'énergie même au repos. Je recommande de toujours laisser le mode Eco actif, sauf utilisation particulière.

Autonomie et durée de recharge

L’autonomie est assez simple à calculer, la capacité est de 1000 Wh (Watts heure), c’est-à-dire qu’un appareil consommant 1000 Watts pourra être alimenté pendant 1 heure. Si vos appareils consomment moins, vous pourrez les alimenter plus longtemps, par exemple 500 W donnera 2 heures d’autonomie.

D’ailleurs l’information de l’autonomie restante est affichée en temps réel, mais disons qu’il vaut mieux prévoir à l’avance les puissances que vous comptez consommer avant de partir en randonnée, et pour cela le calcul rapide expliqué ci-dessus est nécessaire.

La durée de recharge est un peu longue, environ 2 heures à partir du courant alternatif, et 6,5 heures à partir du panneau solaire SolarSaga 200 livré avec ce kit. Il est possible de cumuler ces 2 sources de charge, dans ce cas la priorité sera donnée à l’énergie verte issue du panneau solaire et le restant sera comblé par le courant alternatif de la maison.

Le système de charge est plutôt bien conçu, lorsque la batterie approche de sa charge complète, la puissance récupérée du secteur est réduite. Ce procédé évite de brusquer la batterie, et aidera sans nul doute à limiter la dégradation de sa capacité, et aura pour conséquence de prolonger sa durée de vie.

A ce propos, le constructeur donne comme caractéristique 1000 recharges tout en conservant au minimum 80% de sa capacité d’origine. Faisons un rapide calcul, il faudrait recharger la station tous les jours sans arrêt pendant 3 ans avant d’atteindre cette baisse de capacité, cela laisse donc largement le temps d’utiliser sereinement cet appareil pour de nombreuses années.

Le panneau solaire a un rendement de 24,3% ce qui le met dans le haut du panier en termes d’efficacité. Les 200 Watts promis sont atteignables mais seulement les jours avec fort ensoleillement et une orientation et inclinaison parfaite (j’ai pu monter à 208 Watts). Cependant dans la grande majorité du temps on se retrouve en moyenne vers les 180 W, ce qui reste plus qu’honorable et fera largement l’affaire lorsque vous serez en vadrouille.

Il est possible d’acheter des panneaux solaires SolarSaga 200 supplémentaires pour augmenter la puissance et ainsi accélérer la vitesse de recharge.

Il faudra penser à acheter des petits adaptateurs pour pouvoir les mettre en série si vous dépassez les 2 unités, car il n’y a que 2 entrées pour panneaux solaires de disponibles à l’arrière.

Avis sur le Jackery Explorer 1000 Pro

Nous avons fait le tour de la centrale d'énergie Jackery Explorer 1000 Pro et du panneau solaire SolarSaga 200 W. Après près de 3 semaines de tests divers et variés, je peux dire qu'il s'agit d'un produit de bonne facture.

Aucun dysfonctionnement ou bug n'est survenu, pourtant je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. Les caractéristiques avancées par le constructeur sont conformes à ce qui est délivré par l'appareil. Les matériaux embarqués le rendent robuste et adapté pour un usage intense en extérieur.

Si vous cherchez quelque chose de fiable et d'endurant je pense que cette station ne vous décevra pas, d'autant plus qu'une garantie de 3 ans, extensible à 5 ans gratuitement en enregistrant l'appareil en ligne, permet d'appréhender sereinement l'avenir.

