Un kit onduleur plug & play pour les débutants

Marstek, créé en 2020, est un acteur récent et dynamique du stockage domestique. Spécialisée dans des solutions modulaires et faciles à installer, la marque propose des unités compactes tout-en-un qui associent onduleur et batteries pour un usage plug-and-play. Elle conçoit des produits techniques simples et robustes pour faciliter l'accès au solaire.

Le système Marstek Venus D reprend cette approche avec une station d'énergie empilable et évolutive, pensée pour les foyers qui veulent profiter du solaire sans se perdre dans des installations complexes, et tout spécialement adaptée aux débutants et aux non-techniciens.

Le Venus D repose sur un contrôleur compact et étanche, le MST-HI-2200, qui fait office d'onduleur hybride bidirectionnel. Il convertit le courant, gère la charge des batteries et pilote les flux entre panneaux solaires, batteries, maison et réseau. Il est systématiquement accompagné d'au moins une extension de batterie MST-E2.5ST-D. Le tout se branche en plug-and-play sur une prise secteur et gère automatiquement le stockage et la distribution d'énergie.

Il est possible d'empiler jusqu'à 6 batteries si vous souhaitez plus d'autonomie. Pour une gestion encore plus fluide et automatique, l'ajout d'un compteur d'énergie est recommandé pour mesurer la production et la consommation en temps réel afin que le système puisse ajuster la charge / décharge sans aucune intervention de votre part.

Le kit testé ici se compose de ces 3 éléments :

Venus D MST-HI-2200 : contrôleur (onduleur hybride bidirectionnel) 2,2 kW

Venus D MST-E2.5ST-D : batterie de stockage de 2,56 kWh

CT002 TPM-100CTW : compteur d'énergie





Voici les principales caractéristiques de chaque élément :

Contrôleur - Onduleur hybride : MARSTEK Venus D

Puissance d'entrée / sortie CA

Puissance nominale : 2200 Watts (injection ou recharge à partir du réseau électrique)

Tension nominale : 230 V

Fréquence nominale : 50 Hz

Prise hors-réseau

Puissance nominale : 2200 Watts (avec pic pouvant atteindre 2500 Watts)

Tension nominale : 230 V

Fréquence nominale : 50 Hz

Alimentation sans interruption : déclenchement en moins de 15 ms

Batterie supportée

MST-E2.5ST-D

Autres informations

Température de fonctionnement en charge / décharge : -20°C à 60°C

Dimensions (LxPxH) : 480 × 385 × 135 mm

Poids : 17,1 kg

Indice de protection : IP65

Connexion sans fil : Bluetooth, Wi-Fi

Connexion filaire : Ethernet (RJ45), RS-485 (RJ45)

Mise à jour du micrologiciel (Firmware) : oui

Batterie de stockage d'énergie : MARSTEK MST-E2.5ST-D

Capacité : 2560 Wh (51,2 V - 50 Ah)

Type de batterie : LiFeP04

Durée de vie : plus de 6000 cycles à 80 % (pour une utilisation à 25°C)

Extension de la batterie : oui, jusqu'à 6 batteries MST-E2.5ST-D pour atteindre une capacité totale de 15360 Wh

Autres informations

Température de fonctionnement : -20°C à 60°C

Température de stockage : -30°C à 85°C

Altitude de fonctionnement : 2000 m au maximum

Dimensions (LxPxH) : 480 × 320 × 202 mm

Poids net : 24,6 kg

Indice de protection : IP65

Garantie : 10 ans

Compteur d'énergie : MARSTEK CT002 TPM-100CTW

Mesure la consommation sur 3 phases, jusqu'à 100 A chacune

Précision de mesure élevée : environ +/-1 %

Connexion : Wi-Fi 802.11 b/g/n et Bluetooth 5.2

Stockage des données détaillées à la minute, jusqu'à 60 jours

Surveillance en temps réel de la tension, du courant, de la puissance

Montage sur rail DIN

Autres informations

Dimensions (Lxlxp) : 94 x 19 x 69 mm

Poids : 200 g

Température de fonctionnement : -20 à 40°C

Consommation : inférieur à 2 Watts

Déballage et contenu

Le contrôleur est présenté dans une boîte en carton sobre, organisée avec soin pour maintenir chaque élément bien en place et offrir une protection efficace durant le transport.

Voici le détail des éléments inclus :

MARSTEK Venus D

Cordon d'alimentation 230 V de 2 m servant à alimenter et injecter le courant

Terminaison de chaînage

Capuchons de protection

Outil de déverrouillage de connecteur MC4

Remarque : pas de manuel ou de guide de l'utilisateur, mais une version en ligne est disponible ici.

MARSTEK Batterie MST-E2.5ST-D : déballage et contenu

La batterie est emballée dans une boîte en carton robuste, assurant une protection optimale pendant le transport. Une épaisse mousse de protection placée sur le dessus complète l'ensemble afin d'amortir d'éventuels chocs.

Voici le détail des éléments inclus :

MARSTEK Batterie MST-E2.5ST-D

Il n'y a pas de guide l'utilisateur ni aucun accessoire, car il n'y a pas grand-chose à faire, la batterie est simplement à chainer avec le contrôleur Venus D.

MARSTEK CT002 : déballage et contenu

Le MARSTEK CT002 est un compteur d'énergie triphasé intelligent, conçu pour mesurer et analyser en temps réel la consommation électrique d'une installation. Il constitue un outil idéal pour le suivi et l'optimisation de l'autoconsommation, en particulier dans les systèmes photovoltaïques.

Voici le détail des éléments inclus :

Compteur d'énergie MARSTEK CT002

3 pinces ampèremétriques

Remarque : dans 99,9% des cas, seule une pince ampèremétrique sera utilisée, les 2 autres peuvent être définitivement rangées sauf pour une installation spécifique.

Raccordement du Venus D

Après le déballage, il suffit d'empiler le contrôleur sur sa batterie et d'effectuer les différents branchements (AC et connecteurs MC4). Retirez simplement la terminaison de chainage située sous le contrôleur ainsi que le capuchon de protection placé sur le dessus de la batterie, pour pouvoir les superposer. L'installation est rapide et intuitive, ne nécessitant pas plus de 5 minutes.

Il ne vous reste plus qu'à brancher le cordon secteur au contrôleur et son autre extrémité à une prise de courant classique de votre logement, en prenant soin de vérifier qu'elle accepte bien une puissance pouvant atteindre les 2500 watts, normalement c'est toujours le cas, mais à vérifier dans les vieilles installations.

Le contrôleur du Venus D peut être associé à un maximum de 6 batteries. L'installation se fait simplement en empilant les batteries les unes sur les autres. Les connexions électriques s'effectuent automatiquement lors de l'emboîtement, sans qu'aucun câble supplémentaire ne soit nécessaire.

Chaque batterie est équipée de quatre pieds qui s'insèrent parfaitement dans les emplacements correspondants de la batterie située en dessous, garantissant un alignement précis et évitant tout risque de mauvais contact. Je trouve ce procédé ingénieux, qui réduit encore plus l'espace nécessaire. L'ensemble du système est conçu pour rendre le montage sûr et sans erreur possible.

Si vous prévoyez d'utiliser plusieurs batteries, je vous recommande de choisir dès le départ l'emplacement définitif de l'installation. En effet, tout déplacement ultérieur nécessiterait de démonter l'ensemble et de transporter chaque batterie séparément. Comme chaque module pèse plus de 24 kg, cette manipulation peut rapidement devenir pénible. Mieux vaut donc installer le système directement à l'endroit prévu afin d'éviter des efforts inutiles, votre dos vous en sera reconnaissant. Evitez de coller votre installation au mur, garder au grand minimum 15 cm sur les côtés, ceci permettra une meilleure dissipation de la chaleur.

Une fois tous les éléments correctement installés et raccordés, mettez le système Venus D sous tension en appuyant brièvement sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil. Pour l'éteindre, maintenez ce même bouton enfoncé pendant environ 3 secondes.

Information visuelle sur l'état du Venus D

En façade, vous trouverez quelques témoins lumineux d'état, seul le strict minimum est présent, le but étant de rester dans la simplicité extrême. Il y a une petite animation amusante sur la grande LED centrale "BATTERY" qui permet d'indiquer si la batterie est en cours de recharge ou de décharge (injection de courant), la luminosité défile de gauche à droite, ou bien de droite à gauche respectivement.

Connexion à l'application mobile

La configuration et le pilotage du Venus D s'effectuent exclusivement via l'application mobile gratuite MARSTEK, disponible sur Android et iOS, puisqu'aucun bouton de réglage n'est présent sur l'appareil.

Après avoir installé l'application, ajoutez simplement votre Venus D et suivez les instructions affichées à l'écran. Le processus de connexion est guidé, très simple et rapide.

Le Venus D peut se connecter à l'application aussi bien en Bluetooth qu'en WiFi. Les deux modes offrent les mêmes fonctionnalités, mais le WiFi reste préférable, car il permet un contrôle à distance, rendant l'accès à votre installation possible depuis n'importe où dans le monde.

La création d'un compte MARSTEK est nécessaire pour établir la connexion, cette étape est rapide et ne demande que la validation de votre adresse e mail. Si vous ne souhaitez pas créer de compte, vous devrez vous limiter à l'utilisation en Bluetooth, avec un accès uniquement local à votre système.

Enfin, entrez les informations de votre réseau WiFi afin de terminer la configuration et profiter pleinement du contrôle à distance.

Le contrôleur est désormais connecté à votre réseau WiFi. L'interface intuitive et illustrée facilite la prise en main tout en affichant en temps réel toutes les données relatives au fonctionnement du Venus D.

Les paramètres et options proposés sont assez simples et compréhensibles par tout le monde. Il n'y en a pas de trop, juste ce qu'il faut pour exploiter pleinement l'appareil sans être perdu dans les méandres des configurations multiples que l'on peut parfois rencontrer.

Grâce à une vue d'ensemble claire et détaillée, vous pouvez suivre la production de vos panneaux solaires, l'énergie injectée dans le réseau domestique, le surplus stocké dans la batterie, ainsi que la quantité d'électricité puisée auprès de votre fournisseur d'électricité.

Fonctionnement du Venus D

Le principe de fonctionnement du Venus D est simple, le contrôleur récupère l'électricité produite par les panneaux solaires, la stocke automatiquement, puis la restitue lorsque votre installation en a besoin. Grâce à son onduleur bidirectionnel, il peut également recharger la batterie à partir du courant secteur (par exemple durant les heures creuses) ou, à l'inverse, réinjecter de l'énergie dans votre réseau domestique à partir de la ou des batteries. Tout passe par un seul et unique câble d'alimentation, difficile de faire plus simple.

Le Venus D prend tout son sens lorsqu'il est relié à des panneaux solaires. Il dispose de 4 entrées dédiées, là où la plupart des modèles similaires se limitent à 2. MARSTEK a fait le bon choix en offrant cette flexibilité, permettant d'adapter le système selon vos besoins, vous pouvez commencer avec un seul panneau solaire et en ajouter progressivement en fonction de votre budget.

Le même principe d'évolutivité s'applique aux batteries. Il est possible de démarrer avec une seule unité, puis d'en ajouter jusqu'à 5 supplémentaires, pour atteindre un total de 6 batteries et une capacité de stockage d'environ 15,36 kWh, de quoi assurer plusieurs jours d'autonomie selon votre consommation.

Chaque entrée du contrôleur peut accepter jusqu'à 1000 W, soit un total maximal de 4000 W lorsque les quatre sont utilisées, c'est considérable ! En pratique, cette puissance est rarement atteinte car chaque entrée est limitée à 60 V. Or, les panneaux solaires standards affichent environ 36 V, ce qui rend impossible le branchement de deux panneaux en série (2 × 36 V = 72 V).

Pour contourner cette contrainte, il suffit de connecter les panneaux en parallèle, ce qui maintient la tension dans la limite tout en augmentant le courant. Il faut simplement veiller à ne pas dépasser 32 A au total, soit 16 A maximum par panneau, pour rappel, les intensités s'additionnant en branchement parallèle.

Pour que le Venus D fonctionne de manière véritablement intelligente, il doit savoir en temps réel combien d'électricité votre maison consomme et produit. C'est là qu'intervient le compteur d'énergie.

Avec compteur d'énergie

Avec un compteur d'énergie, le Venus D ajuste en permanence la puissance injectée dans votre installation selon vos besoins réels. Il peut ainsi alimenter une partie ou la totalité de votre consommation instantanée, bien évidemment dans la limite de sa puissance maximale de 2200 W et de la capacité d'énergie disponible dans les batteries. Le reste, si nécessaire, sera automatiquement complété par le réseau électrique. Ce système garantit une utilisation optimale de votre production solaire, sans gaspillage ni réglage manuel.

Sans compteur d'énergie

Le système Venus D peut fonctionner sans compteur, mais ce mode reste moins performant. Sans mesure en temps réel de la consommation, le système ne peut qu'estimer quand injecter ou stocker l'énergie. Vous devrez donc définir manuellement des horaires ou des puissances fixes, ce qui réduit l'efficacité et empêche d'exploiter pleinement la production solaire.

L'installation d'un compteur d'énergie est donc vivement recommandée pour bénéficier d'un pilotage intelligent, automatique et parfaitement adapté à votre consommation. Son prix reste très abordable (une centaine d'euros) et vaut largement le coup par rapport au service rendu. Concernant sa mise en place, elle demande un peu de rigueur, mais reste accessible à toute personne bricoleuse, ou avec l'aide d'un électricien pour plus de sécurité.

Installation du compteur d'énergie MARSTEK CT002

Avant de commencer, assurez-vous d'être à l'aise avec la manipulation d'un tableau électrique. Si vous avez le moindre doute, faites appel à un électricien qualifié. Une installation correcte garantit non seulement votre sécurité, mais aussi le bon fonctionnement du compteur et la fiabilité des données mesurées.

Voici comment installer le compteur d'énergie en monophasé avec une seule pince ampèremétrique, étape par étape :

1. Coupez l'alimentation électrique au niveau du disjoncteur général afin de travailler en toute sécurité.

2. Installez le module MARSTEK CT002 dans votre tableau électrique, sur le rail DIN

3. Raccordez la phase (L) sur la borne " VA " du module.

4. Raccordez le neutre (N) sur la borne " VN " du module.

5. Placez la pince ampèremétrique autour du fil de phase principal (celui qui alimente toute la maison, en sortie du disjoncteur principal ou du compteur Linky).

Respectez le sens P1 > P2, avec P1 orienté vers la maison et P2 vers le disjoncteur général.

Si vous vous trompez de sens comme moi :) pas de panique, il sera possible de corriger cela depuis l'application mobile du CT002 (voir ci-dessous).

6. Branchez le connecteur de la pince sur l'entrée " IA " du module MARSTEK CT002.

7. Vérifiez que tous les conducteurs sont bien serrés et que la pince est correctement positionnée.

8. Replacez les caches du tableau électrique, puis réenclenchez le disjoncteur général pour remettre l'installation sous tension.

Il ne reste plus qu'à utiliser l'application MARSTEK sur votre smartphone pour détecter le MARSTEK CT002, le connecter à votre réseau WiFi, puis suivre les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Lors de ma première connexion, j'ai eu droit à une mise à jour du micro-logiciel (firmware).

Une fois la mise à jour terminée, vous avez directement accès à une vue d'ensemble avec un affichage de la consommation en temps réel. La page de paramétrage est très rudimendaire, là encore tout a été pensé pour la simplicité.

Le système Venus D à l'usage

Pour mes essais, j'ai connecté 4 panneaux de puissances différentes, un par port MPPT, chacun placé à un emplacement distinct avec des orientations et inclinaisons variées. L'objectif était simple, capter du soleil à différents moments de la journée pour maintenir une recharge continue, même si la configuration n'est pas optimale.

Chaque port MPPT alimente la batterie indépendamment, le contrôleur reçoit ces 4 flux et les centralise pour la charge. Malgré le faible ensoleillement de décembre, la recharge s'est déroulée correctement et les résultats sont conformes à ce qu'on peut attendre en saison hivernale, en région parisienne.

Ci dessous, une capture d'écran prise à différents moments de la journée pour illustrer la variation de production et la charge de la batterie.

Même par très faible ensoleillement, le Venus D commence à charger dès environ 15 W, ce qui signifie que quelques rayons suffisent pour alimenter la batterie, c'est un vrai avantage pour récupérer un minimum d'énergie par temps couvert ou en hiver.

Consommation et recommandations

J'ai mesuré une consommation à vide d'environ 46 W. Si plusieurs journées sont très couvertes et que la production reste inférieure à cette valeur, la batterie peut se décharger progressivement.

Comme le Venus D ne propose pas encore de mode veille ni d'arrêt à distance, mieux vaut, en cas de longues périodes d'inactivité ou de mauvais temps, l'éteindre manuellement. Pour cela, maintenez le bouton poussoir enfoncé 3 secondes pour couper l'alimentation, plutôt que de le laisser fonctionner inutilement.

L'application est encore jeune, on peut raisonnablement espérer que des fonctions comme un mode Éco ou l'arrêt à distance seront ajoutées dans de prochaines mises à jour.

Injection de courant

il existe 3 modes d'injection : Autoconsommation, Manuel et MARSTEK Intelligence, que je vais détailler ci dessous.

Mode Autoconsommation

L'onduleur hybride peut injecter sur le réseau de l'énergie issue de la production solaire instantanée ou prélevée dans la batterie. Le système privilégie d'abord le solaire, il utilise en priorité la production instantanée, puis complète avec l'énergie stockée si la puissance demandée dépasse ce que le soleil fournit.

Vous réglez un seuil maximal (800 W ou 2 200 W) qui représente la puissance plafond pouvant être injectée, ce n'est pas une valeur fixe, si par exemple votre consommation instantanée est de 500 W et que le seuil est à 800 W, seuls 500 W seront réinjectés. Grâce à ce fonctionnement, vous pouvez par exemple réinjecter de l'énergie le soir à partir de la batterie, même en l'absence de soleil.

En cas de surplus, l'énergie n'est pas perdue ni injectée aveuglément sur le réseau, elle est d'abord stockée ou gérée selon les règles d'injection que vous avez définies.

Ce mode nécessite la présence d'un compteur d'énergie pour mesurer précisément les flux entrants et sortants et optimiser l'injection.

Mode Manuel

Le mode Manuel permet de forcer une injection à puissance fixe et selon un calendrier, vous définissez les plages horaires, les jours et la puissance à injecter. C'est la solution adaptée si vous n'avez pas de compteur intelligent ou si vous souhaitez un contrôle total et programmé de l'injection, indépendamment des mesures en temps réel.

Mode MARSTEK Intelligence (IA)

Le mode MARSTEK Intelligence utilise des algorithmes pour optimiser l'injection en tenant compte de vos habitudes de consommation, des prévisions météo et d'autres paramètres afin d'utiliser au mieux l'énergie disponible.

Pour fonctionner de façon optimale, ce mode s'appuie également sur un compteur d'énergie. MARSTEK Intelligence est opérationnel mais ne prend pas encore en charge tous les fournisseurs d'électricité en France, on peut toutefois espérer que la liste s'élargira via de futures mises à jour de l'application.

Prise hors réseau (off grid) et protection ASI

La prise hors réseau permet d'alimenter des appareils sensibles (équipements médicaux, box, routeurs, etc.) en cas de coupure, elle délivre jusqu'à 2200 W en continu, avec un pic possible à 2 500 W, offrant une marge suffisante pour la plupart des usages domestiques. Comme vous pouvez le constater sur la capture ci-dessous, la consommation élevée est bien encaissée et maintenue sans la moindre difficulté.

Il n'y a qu'une unique prise dédiée au mode hors-réseau, mais vous pouvez y brancher une multiprise à condition de ne pas dépasser la puissance maximale.

De toute façon, en cas de dépassement prolongé au delà du pic (plus de 3 secondes), l'onduleur se met en sécurité et coupe l'alimentation de la prise hors réseau.

Remarque : en cas de mise en protection, pour pouvoir réinitialiser l'état et utiliser de nouveau la fonctionnalité hors réseau, il faut impérativement éteindre et rallumer le contrôleur, désactiver / réactiver la fonctionnalité à partir de l'application ne suffit pas. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique comme façon de faire, sans doute qu'une amélioration sera apportée lors d'une prochaine mise à jour de l'application et/ou du firmware.

Par ailleurs, cette prise est protégée par un système ASI (Alimentation Sans Interruption) qui bascule en moins de 15 ms, ce qui préserve la très grande majorité des appareils sensibles, ils ne remarquent généralement pas qu'une coupure de courant a eu lieu.

Ensemble, ces deux fonctionnalités garantissent une alimentation de secours fiable et réactive sans risque de gaspillage ni de dommages pour vos équipements.

Bruit et chaleur dégagé

Un petit mot concernant le bruit généré ou la chaleur dégagée, aucun ventilateur n'est présent, le dissipateur sur le dessus du contrôleur est largement dimensionné, ni bruit, ni chaleur excessive ! Que ce soit lors de la charge ou décharge. Bravo !

Autonomie, recharge, technologie de la batterie

La capacité nominale est de 2,56 kWh par batterie, ce qui offre une base solide pour des usages domestiques. L'autonomie réelle dépend toutefois de plusieurs paramètres, la puissance injectée, la consommation de l'électronique interne de l'onduleur et la température ambiante, qui influencent le rendement des cellules.

Lors de mes tests, en forçant une injection manuelle à 500 W, le rendement global observé a été d'environ 92 %, ce qui est très satisfaisant, et plutôt bon pour ce type d'installation.

MARSTEK utilise des cellules LiFePO4 de qualité automobile, reconnues pour leur stabilité et leur longévité. Les spécifications indiquent plus de 6000 cycles avec une rétention d'environ 80 % sur une durée estimée à 15 ans, et la batterie bénéficie d'une garantie de 10 ans. Ces éléments donnent une indication claire sur la durabilité et la pertinence de l'investissement, et rassurent fortement avant de se lancer dans l'achat.

Recharge

Les panneaux peuvent fournir jusqu'à 4000 W grâce aux 4 entrées MPPT qui répartissent la production d'énergie, en revanche chaque batterie n'absorbe que 2200 W, donc l'usage d'une unique batterie limitera la charge à 2200 W. Pour exploiter pleinement les 4000 W, il faut au minimum deux batteries, ajouter des batteries supplémentaires répartira encore mieux la puissance de charge.

Recharge via heures creuses

La recharge depuis le réseau pendant les heures creuses est techniquement possible, mais ce n'est pas la vocation principale du système. En France, l'écart HC/HP est souvent trop faible pour rendre cette stratégie rentable de façon systématique, le système est avant tout conçu pour privilégier la recharge solaire.

Conclusion

Le système Venus D se distingue par une installation très accessible et une prise en main immédiate, montage simplifié, applications Android / iOS claires qui permettent de suivre et piloter le système en quelques clics. L'interface mobile rend l'usage quotidien fluide, que ce soit pour consulter l'état de charge, régler les seuils d'injection ou activer des modes de fonctionnement.Comme évoqué précédemment l'application est encore jeune et est perfectible, son développement actif suit son cours, et des améliorations sont attendues prochainement.

Le système est pensé pour évoluer avec vos besoins et votre budget, les 4 entrées MPPT permettent d'atteindre jusqu'à 4000 W de production PV, et la capacité de stockage se rajoute simplement en empilant des batteries. Vous pourrez augmenter la capacité progressivement et à votre rythme pour atteindre les 15,36 kwh si vous le souhaitez !

Les batteries utilisent des cellules LiFePO4 de qualité automobile, conçues pour la longévité, et bénéficient d'une garantie de 10 ans, un gage sérieux de qualité et de tranquillité d'esprit.

Bref, c'est un très bon système, les débutants seront ravis et pourront se lancer sans hésitation, ce produit a été conçu spécialement pour eux !

Sur le site officiel de la marque, vous trouverez le Marstek Venus D (2,56 kWh à 15,36 kWh / 2,2 kW bidirectionnel) à partir de 1499,00 €, avec en option jusqu'à 6 batteries, avec ou sans compteur intelligent, et avec ou sans jusqu'à 8 panneaux solaires.