L'explosion de la 3D pour tous

Avec l'explosion du marché de l'impression 3D, d'autres technologies réservées aux particuliers tombent progressivement sur le marché grand public. Parmi ces dispositifs, on retrouve les scanners 3D avec des modèles portables de plus en plus performants.



Revopoint lance ainsi le MIRACO Plus qui promet une expérience de numérisation 3D totalement autonome grâce à son écran intégré et à son processeur, ainsi qu'une polyvalence inédite avec ses caméras adaptées à différentes tailles d'objets.

Depuis quelques années, en marge des imprimantes 3D qui gagnent en volume, vitesse et fonctionnalité, on voit également se multiplier les références de scanners 3D.

Ce sont des appareils qui promettent aux utilisateurs de numériser des objets réels pour les récupérer en version numérique, de façon plus ou moins rapide, et en faisant l'impasse sur les manipulations d'outils de CAO. Mais dans les faits, tous les appareils ne se valent pas et nombreux sont ceux à multiplier les promesses sans réussir à convaincre...

Revopoint, spécialiste dans le domaine depuis plusieurs années sur le terrain des professionnels, élargit son catalogue avec des modèles à la fois plus abordables et orientés vers les particuliers, conjuguant praticité, encombrement réduit et automatisation des processus de conception.

C'est ainsi qu'un nouveau venu apparaît chez la marque avec le MIRACO Plus proposé au prix officiel de 2015 € sur le site de la marque, mais actuellement en promotion à seulement 1777 € avec le code exclusif REVOGNT. Il s'agit d'une déclinaison plus performante du scanner déjà plébiscité pour ses performances, avec toujours une orientation vers le scan de petits objets de précision, mais également la possibilité de voir en grand.

Fiche technique

Le MIRACO Plus se distingue sur le marché du scanner 3D par une certaine polyvalence et un concept "tout en un" assez unique.

Il n'y a plus forcément besoin de disposer d'un PC ou d'un smartphone surpuissant pour assister à la capture : le MIRACO Plus est complètement indépendant et embarque tout le matériel permettant d'obtenir un scan 3D complet directement exploitable.

Pour ce faire, le MIRACO Plus se dote d'une fiche technique solide :

Processeur à 8 coeurs cadencés à 2,4 Ghz

32 Go de RAM

256 Go de stockage SSD pour stocker les fichiers

Ecran tactile AMOLED de 6 pouces 2K orientable via un pivot sur axe horizontal

Batterie de 5000 mAh pour 2 heures d'autonomie environ

Compatibilité WiFi 6

Son système de capture est également un point fort puisqu'il n'utilise pas un, mais deux systèmes de caméras à lumière structurée infrarouge (idéale pour sa précision et l'insensibilité à la lumière ambiante) :

Un module courte portée propose du scan à une vingtaine de centimètres pour les objets de petites tailles et un maximum de détails

Un module longue portée permettant de capturer des objets plus volumineux ou des scènes complètes.

Le tout est associé à un zoom optique infrarouge 1,5 à 2x disposant d'un mode automatique de suivi.

À cela s'ajoute une caméra couleur RGB de 48 Mpx qui permet de capturer directement les textures et couleurs de l'objet scanné, permettant d'obtenir des modèles photoréalistes et de limiter le travail de post production dans l'application de textures artificielles.

Révopoint annonce une précision allant jusqu'à 0,02 mm en mode capture unique précise, et environ 0,04 mm en mode continu (scan en mouvement). Via la mesure avec les points de capture, la précision entre les points est annoncée à 0,04 mm.

En mode continu, le MIRACO Plus peut dépasser les 20 images par seconde, permettant ainsi un scan fluide et rapide, sur les petites pièces comme les plus grandes.

Le MIRACO Plus offre une enveloppe relativement compacte de 200 x 110 x 50 mm pour un poids de 750 grammes

Les fichiers générés se déclinent en plusieurs formats : PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, ou FBX en fonction de la nature des fichiers (mesh texturé, nuages de points, fichier pour impression 3D).

L'avantage du MIRACO Plus est de pouvoir à la fois scanner et sortir un fichier directement exploitable en effectuant des manipulations basiques directement sur son écran, ouvrant ainsi la voie à un workflow bien plus fluide et naturel.

Un packaging plus que généreux !

En marge du scanner en lui-même, Revopoint met l'accent sur le contenu du pack proposé.

Cette déclinaison Plus se distingue par l'intégration d'un kit de métrologie photogrammétrique (PMK) dans une mallette en aluminium.

Le pack est ainsi plus que fourni puisque l'on compte :

Le scanner MIRACO Plus avec sa sacoche permettant de stocker quelques accessoires et câblages

4 planches de calibration grand format ainsi qu'une planche de calibration en verre et une feuille grand format.

Un plateau tournant avec sélecteur de sens de rotation et variateur de vitesse, son câble USB-C ainsi qu'un chargeur USB.

Un lot de toile avec marqueurs de deux tailles différentes pour petits et grands objets.

Une dragonne, un trépied pliable, un chiffon de nettoyage ainsi qu'une pochette secondaire.

Un buste en résine pour réaliser des essais

Le kit de métrologie photogrammétrique pour sa part se compose de la sorte :

Un lot de 500 marqueurs simples autocollants



208 cibles magnétiques pour le suivi de scan d'objets métalliques



208 cibles autocollantes numérotées



4 barres d'échelle en carbone, calibrées d'usine proposant une cible codée à chaque extrémité. Elles permettent de faciliter la mise à l'échelle et la vérification des mesures lors du scan, elles sont aimantées pour une utilisation sur les véhicules ou autres pièces métalliques.



Le tout est rangé dans une mallette en aluminium dédiée.

Notons que dans le pack proposé, on retrouve non seulement des accessoires permettant de s'adapter aux objets que l'on souhaite scanner, mais également des plaques et du matériel dédié à la calibration du scanner.

S'il est livré calibré d'usine, il reste toujours bon d'être en mesure de procéder à une nouvelle calibration. La procédure est décrite dans une vidéo proposée par Revopoint directement dans le scanner, et elle se veut à la fois complète, mais accessible.

Il est appréciable ainsi, sur ce type de matériel, d'avoir accès à cette calibration qui n'imposera pas de frais supplémentaires pour recalibrer le tout auprès d'un professionnel.

A l'usage

On l'a vu, le MIRACO Plus propose deux types de numérisation principale : la numérisation de petits objets à faible distance, et la numérisation longue distance dédiée aux objets plus gros. On pourra ainsi numériser de petites pièces de décoration via le plateau tournant par exemple, ou aller jusqu'à numériser son véhicule tout entier pour développer des pièces parfaitement adaptées.

Premier point notable concernant le MIRACO Plus : son design se veut particulièrement ergonomique. On le manipule à l'image d'un gros boitier photo. La prise en main est excellente de par les formes du boitier et son revêtement. En cas de besoin, l'écran est orientable vers le haut et propose même une bascule automatique de l'affichage pour le visualiser en mode selfie.

La présence d'une double fixation à visser au-dessous est un plus qui permettra de fixer l'appareil à différents systèmes de trépied.

Le MIRACO Plus propose plusieurs modes de capture en fonction de l'objet à numériser :

Mode Caractéristiques (Feature Tracking) : le scanner se repère grâce à la géométrie unique de l'objet. Idéal pour les objets avec suffisamment de détails et de formes non répétitives.

(Feature Tracking) : le scanner se repère grâce à la géométrie unique de l'objet. Idéal pour les objets avec suffisamment de détails et de formes non répétitives. Mode Marqueurs (Marker Tracking) : pour les objets lisses, plats, ou aux formes répétitives (cylindres, sphères...), on colle de petits marqueurs réfléchissants sur la surface. Le scanner utilise ces marqueurs comme points de repère fixes pour assembler les différentes vues.

(Marker Tracking) : pour les objets lisses, plats, ou aux formes répétitives (cylindres, sphères...), on colle de petits marqueurs réfléchissants sur la surface. Le scanner utilise ces marqueurs comme points de repère fixes pour assembler les différentes vues. Mode Mouvement Unique (Single-Shot) : ce mode, souvent associé au système courte portée, permet une capture très précise d'une zone fixe, idéale pour la métrologie ou la capture de détails extrêmement fins, mais moins adapté pour scanner un objet entier rapidement.

Peu importe le mode choisi, l'écran du MIRACO Plus propose des informations en continu.

Au centre, on repère les marqueurs et la pièce scannée en vert

À gauche, on profite de deux caméras avec le mode zoom automatique et le positionnement RGB

En haut, une barre indique en permanence si le scanner se trouve à distance idéale pour la capture.

À droite, on trouve le choix du mode de capture, et l'option permettant de lancer ou stopper la capture. Notons qu'un bouton physique situé sur la partie supérieure du scanner est également disponible.

On repère également une option permettant d'éviter le scan des surfaces au sol, ce qui représente un gain de temps dans le traitement du scan

Pour les petites pièces, il est possible de numériser en continu à partir du nuage de points, sans faire appel aux marqueurs fournis. La puissance du MIRACO Plus permet à la fois de numériser l'objet en 3 dimensions, mais également de capturer les textures via la caméra RGB, sans avoir à multiplier les passes.

Pour les pièces plus grandes ou plus complexes, il est nécessaire de passer par les cibles et marqueurs. En outre, les tapis proposés dans le kit permettent de maintenir des repères lors de la numérisation, ce qui évite le phénomène de décrochage lors de la capture.

Par ailleurs, le recours à la lumière structurée pour la capture impose quelques limites. Lorsque le scan a tendance à durer, les erreurs cumulées amènent souvent à des décalages de frames, induisant des erreurs ou pertes de continuité sur la pièce. Dans le meilleur des cas, on assiste à une déformation de la pièce, et dans le pire, la capture est interrompue... La combinaison du scan aux marqueurs fixes positionnés au sol ou sur la pièce permet de conserver une certaine stabilité et d'offrir des points de repère sur la pièce, permettant de limiter la perte de synchronisation lors de la numérisation.

En outre, la multiplicité des types de marqueurs proposés par Revopoint permet de s'adapter à tous les scénarii et à toutes les pièces à scanner.

Pas d'inquiétude non plus concernant l'épaisseur des marqueurs aimantés : Revopoint a pensé à tout et son logiciel de retouche prend en compte les marqueurs pour proposer de les effacer sur le modèle en un clic, simple, efficace et précis.

Côté logiciel d'ailleurs, il se présente sous la forme de RevoScan 5, un logiciel maison qui se connecte directement au scanner permettant de gérer les fichiers, les extraire et les retravailler.

Si le MIRACO Plus propose quelques éléments de traitement du fichier scanné en interne, c'est malgré tout sur un PC que l'on pourra affiner les choses. Pour les projets rapides, le MIRACO Plus permet déjà d'exploiter les nuages de points pour obtenir un mesh 3D et de combler les trous, réaliser des lissages, corriger des erreurs ou supprimer des captures indésirables.

La connexion entre le scanner et le PC se fait au choix via USB-C ou en Wifi. On retrouve une interface assez claire et des options efficaces qui répondent à la grande majorité des besoins.

On pourra ainsi supprimer la capture des marqueurs, les effacer des pièces via une option dédiée entièrement automatisée.

Le logiciel propose de simplifier les maillages, d'effectuer un lissage global ou localisé, de remplir les pièces incomplètes. Il est possible de cartographier les textures pour proposer un rendu plus réaliste en exploitant les données du mesh pour adapter les textures.

Une fonction de détection de chevauchement permet de diminuer le "bruit" numérique dans le nuage de points pour gagner en précision.

Revo Scan propose, en fin de traitement, d'exporter les fichiers selon plusieurs formats en fonction de l'utilisation prévue du scan. Globalement, le logiciel se montre assez rapide et performant et permet d'obtenir des fichiers directement exploitables.

Si l'on souhaite modifier les fichiers plus lourdement, il faudra passer par d'autres logiciels spécialisés dans l'édition 3D.

Les applications potentielles sont vastes : rétro-ingénierie, contrôle qualité, design produit, création d'assets pour jeux vidéo ou effets spéciaux, archivage culturel, personnalisation médicale (orthèses...), etc. La portabilité ouvre des usages sur le terrain qui sont bien trop complexes avec des scanners nécessitant un PC.

Bilan

Avec le MIRACO Plus, Revopoint offre une solution polyvalente à plusieurs niveaux.

Le fait que tout le matériel soit embarqué dans le boitier compact est un véritable atout : le MIRACO Plus est nomade et permet de ne pas nécessiter de PC pour scanner et produire des pièces directement exploitables.

S'il faut affiner les réglages et bien prendre le coup pour les captures tout en s'adaptant à la pièce que l'on souhaite modéliser, le processus reste relativement simple et seules les pièces nécessitant une précision extrême nécessiteront un peu plus de temps et de post-traitement.

La précision annoncée dans les différents modes de capture semble se confirmer, l'écran AMOLED est très lisible y compris en extérieur, l'interface est très réactive et la capacité de stockage confortable.

Le logiciel fourni sur PC et Mac est également agréable, mais il se limite à la capture et à un post-traitement assez brut. Même s'il est possible de détourer, combler des trous ou de lisser des zones, l'idéal sera malgré tout de s'orienter vers un autre logiciel spécialisé après avoir dégrossi le travail.

L'option permettant de multiplier les angles de scan et de combiner ensuite les données facilite grandement la capture, et les résultats sont convaincants.

Côté points faibles, on regrettera peut-être l'autonomie limitée à jusqu'à 2h qui peut paraître un peu juste lors des sessions de scan en extérieur. Heureusement, le MIRACO Plus est livré avec un chargeur rapide 65 W et sa recharge se veut particulièrement rapide puisqu'il récupère 80% de charge en seulement 35 minutes.

La gestion du scan de pièces brillantes ou noires reste plus délicate qu'avec des pièces claires. Si la gestion de l'exposition peut sauver la mise parfois, ce n'est pas toujours le cas. A noter qu'il est recommandé d'appliquer de la poudre ou un révélateur pour les objets transparents, sombres / noirs ou hautement réfléchissants pour améliorer la qualité du scan.

Reste que dans l'ensemble, Revopoint livre un scanner 3D qui n'a pas à rougir face aux déclinaisons orientées vers les professionnels. Les performances sont comparables à des modèles parfois proposés deux à trois fois son prix, l'ergonomie en moins puisqu'il reste un des rares à proposer une solution intégralement autonome.

Avec le MIRACO Plus, Revopoint entend démocratiser l'accès à la numérisation 3D articulée autour de deux piliers : qualité et accessibilité.

Vous trouverez sur le site officiel de la marque le scanner 3D MIRACO Plus au prix de 2015 €, mais actuellement en promotion à seulement 1777 € avec le code exclusif REVOGNT, avec la livraison gratuite en 3 à 5 jours.