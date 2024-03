Une serrure connectée et biométrique

Lorsque l'on évoque la maison connectée, on pense souvent aux systèmes d'éclairage, dispositifs multimédias, prises, rideaux, volets, sonnettes ou judas, alarmes... Mais finalement rarement aux verrous connectés.

Pourtant ce marché affiche une nette progression, certaines alternatives offrant davantage de sécurité qu'un barillet traditionnel à clé. Alors que l'on compte environ 220 000 cambriolages en France par année, les utilisateurs cherchent de plus en plus à sécuriser leur domicile, et cela pourrait passer par un verrou connecté.

Welock propose ainsi depuis quelques années des modèles de serrures connectées, le dernier en date étant le WeLock Smart Lock Touch, un module équipé d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un lecteur NFC.

Présentation Welock Fingerprint Smart Lock

La serrure connectée Welock Fingerprint Smart Lock est livrée préassemblée, on trouve le barillet et ses deux poignées, un lot de 3 cartes RFID ainsi qu'une boite proposant des outils, extension et vis pour le montage. Une notice déclinée en plusieurs langes propose des informations complètes et détaillées.

En main, la serrure inspire confiance : elle mêle acier inoxydable sur les parties les plus sensibles, et plastiques de bonne facture pour l'entourage du boitier lecteur d'empreintes.

La serrure est conçue pour s'installer sur des portes d'une épaisseur allant de 50 à 100 mm d'épaisseur, la partie barillet mesurant 70 mm. La fixation est standard et la serrure s'installe en lieu et place du barillet actuel de la porte d'entrée du domicile.

Welock annonce plusieurs caractéristiques :

La prise en charge de 100 empreintes digitales en mémoire, dont 3 pour l'administrateur.

Un appairage jusqu'à 20 cartes RFID

Un écran OLED lisible de jour comme de nuit

Une protection électrostatique jusqu'à 30 000 volts des composants, associée à une certification IP54 contre la poussière et l'eau

Sécurité incendie : la porte peut être ouverte depuis l'intérieur sans aucune clé ni identification

Une plage de fonctionnement allant de -10 à +60°C et une autonomie jusqu'à 10 mois avec 3 piles AAA

Un mode de secours via batterie USB ou connexion à un smartphone.

Sur la poignée, on retrouve un bouton d'activation, un lecteur d'empreintes et un écran OLED. Une fiche USB située à l'avant, protégée par un capuchon en silicone, permet d'activer le mode de secours si les piles venaient à rendre l'âme, il faudra alors y connecter une batterie USB ou un simple smartphone.

Installation et tests

Selon la largeur de la porte, il faudra effectuer quelques réglages. La serrure Welock Fingerprint Smart Lock est assez pratique en ce sens : la partie lecteur d'empreintes peut coulisser de plusieurs cm, tandis qu'une rallonge de l'axe peut être installée côté poignée interne.

Les piles s'installent côté poignée extérieure, le tout étant fixé par deux vis protégées par des embouts en silicone.

Notons que la poignée interne, tout en métal, est directement fixée au loquet de déverrouillage, on pourra donc déverrouiller la porte de l'intérieur simplement en la tournant, sans clé ni empreinte digitale.

Une fois la serrure installée, le fonctionnement se veut assez simple : la poignée extérieure tourne dans le vide à l'infini tant qu'on ne l'a pas déverrouillée. Il faut alors appuyer sur le bouton, puis s'identifier avec son empreinte digitale ou une carte RFID pour rendre le loquet solidaire et permettre à la poignée de l'entrainer, déverrouillant ainsi la porte. Notons qu'il s'agit d'une serrure et non d'une poignée, il faudra donc ensuite enclencher la poignée de porte pour l'ouvrir.

La poignée cylindrique offre un avantage : elle convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers, mais peut également se révéler plus simple à manipuler qu'une clé pour les personnes souffrant de handicap.

Concernant les modes de déverrouillage, ils sont multiples puisque l'on peut enregistrer plusieurs jeux d'empreintes digitales, la manipulation ne demande que quelques secondes, mais nécessite l'identification de l'administrateur.

Bon point : l'administrateur peut enregistrer jusqu'à 3 empreintes, on pourra donc définir, en théorie, 3 personnes en tant qu'administrateur si on le souhaite, ou plusieurs doigts d'une même personne.

Par la suite, on pourra ajouter jusqu'à 100 empreintes digitales différentes, et les gérer ensuite dans l'application mobile pour les activer ou les restreindre à des durées ou selon des horaires prédéfinis.

L'identification se fait via pression du bouton et présentation de l'empreinte sur le lecteur, le déverrouillage étant quasi instantané, un fait plutôt appréciable qui rend la manipulation très fluide.

Autre mode de déverrouillage : la présentation d'une carte RFID. Jusqu'à 20 cartes peuvent être associées et personnalisées. Là encore, on pourra gérer les cartes via l'application pour les activer, choisir des horaires, ou les révoquer...

Enfin, on pourra aussi utiliser l'application Welock pour déverrouiller la serrure à distance, ou même utiliser le NFC de son smartphone pour remplacer une carte RFID.

Dans tous les cas, les données enregistrées peuvent être gérées au sein de l'application. Seul bémol : chaque entrée est identifiée par un numéro qui s'affiche sur l'écran de la poignée lors de son enregistrement et qu'il faudra mémoriser, afin d'en changer le nom dans l'application pour mieux les gérer sous peine de finir rapidement avec une liste indigeste de références.

L'application se veut simple, mais efficace : on peut y gérer les autorisations, ajouter des cartes ou les supprimer, mais également visualiser l'historique des activations de la serrure avec les horaires et les identifiants. Enfin, on pourra déverrouiller la porte à distance depuis l'application, situation pratique dans plusieurs situations...

Avantages et inconvénients

Si l'on peut douter de la sécurité apportée par ce dispositif, il se veut en pratique plus sécuritaire que les barillets traditionnels.

En effet, les cylindres de serrure traditionnels sont équipés d'un stator et d'un rotor sécurisés par un jeu de goupilles et de ressort. Ce système se veut assez simple, mais est facilement crochetable. Des cylindres plus évolués, misant sur des billes, parties mobiles et autres mécanismes à glissières, se veulent plus évolués, mais aussi plus chers, mais pas moins inviolables.

Le système proposé dans la serrure connectée ne mise pas sur un ensemble mécanique pouvant être simplement crocheté. La partie logicielle est basique et difficilement piratable, enfin le système fait qu'il faut absolument de l'énergie et un déverrouillage logiciel pour rendre le rotor et le stator solidaires : en d'autres termes, par défaut, la serrure est systématiquement en mode fermée, puisque l'entraineur reste uniquement solidaire de la poignée interne.

Au jour le jour, on gagne ainsi en sécurité : pas la peine de penser à fermer sa porte à clé, elle l'est systématiquement par défaut. Et la situation est d'autant plus intéressante que l'on assiste à une montée en puissance des cambriolages et effractions en plein jour, et de plus en plus souvent lorsque les propriétaires ou locataires sont présents.

Au rayon des avantages, la gestion des identifiants et l'activation temporaire de certaines autorisations permettent de créer des clés virtuelles ou d'éviter d'avoir à réaliser des doubles parfois très onéreux de clés. On pourra ainsi créer un accès uniquement valable pour la baby-sitter le vendredi soir, prévoir un accès au voisin pour l'entretien du jardin pendant les départs en vacances, confier un accès à ses enfants sans avoir peur qu'ils ne perdent leurs clés... Et plus simplement au quotidien : ne plus avoir à chercher ses clés dans son sac au moment de rentrer dans son foyer, fait encore plus intéressant lorsque l'on rentre les bras chargés, ou à l'inverse, que l'on sorte de son domicile : plus besoin de verrouiller, cela se fait automatiquement au bout de 5 secondes.

Au niveau des inconvénients, on pourra craindre de se retrouver bloqué à l'extérieur si les piles venaient à s'épuiser. Welock annonce jusqu'à 10 mois de fonctionnement avec un jeu de trois piles AAA, à raison de 10 activations par jour en moyenne. Dans les faits, cette autonomie dépendra surtout des conditions météo et des variations de température que subira la serrure, le froid ayant tendance à entamer sérieusement l'autonomie de ces dernières comme nous avons déjà pu le constater sur des serrures connectées.

Certes, on pourra activer le déverrouillage de secours via une prise USB en façade et un smartphone ou une batterie portable, reste à savoir si vous êtes du genre à vous balader avec l'un ou l'autre de façon systématique (pour le smartphone a priori oui).

Un suivi de l'autonomie de la serrure est disponible avec des notifications de rappel en cas d'affaiblissement trop important, on devrait donc avoir suffisamment de temps pour éviter la panne sèche.

Bilan

Peu intéressé par ce type de produit pour des questions de confiance en la sécurité qu'elle propose, j'avoue avoir changé d'avis sur la question.

Ce type de serrure connectée peut apporter un certain confort d'utilisation non seulement au quotidien, mais également lors de scénarii spécifiques (départ en vacances, partage de clé à la famille, déblocage à distance pour le livreur...)

L'installation et la configuration sont assez simples, et l'utilisation encore plus : la lecture d'empreinte est quasi instantanée, et le déverrouillage n'a jamais posé problème lors de nos tests. Aucune empreinte utilisée n'a posé problème, et jamais il n'a été possible d'ouvrir la serrure depuis une empreinte non enregistrée.

L'application mobile permettant de gérer les autorisations est un plus intéressant : on peut y centraliser l'ensemble des utilisateurs et leur offrir des accès temporaires ou selon certains créneaux horaires.

Dans l'ensemble la Welock Fingerprint Smart Lock est une réussite. Certes plus chère qu'un cylindre plus traditionnel, elle se montrera plus ergonomique et plus sécuritaire, et finalement plus rentable si l'on considère le prix parfois exorbitant de doubles de clés, puisqu'ici, la génération d'accès est entièrement gratuite.



Vous trouverez sur le site officiel de la marque la serrure connectée Welock Fingerprint Smart Lock au tarif réduit de 139 € au lieu de 189 € avec l'utilisation du code de réduction SINDRO50. Vous pourrez également l'acheter directement sur Amazon au prix de 132 € avec le code de réduction RUILONFR07.