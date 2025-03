Un kit d'énergie pour les débutants

Le micro-onduleur SolarFlow 800 cible d'abord les débutants ayant à peine quelques notions des systèmes photovoltaïques et voulant se lancer dans l'autoproduction d'énergie. Il s'adresse également aux personnes plus expérimentées désireuses de réduire leur facture d'électricité et qui cherchent une solution de stockage d'énergie plus efficace que les systèmes traditionnels.

Ce micro-onduleur bidirectionnel peut être utilisé seul en tant que simple micro-onduleur relié à des panneaux solaires. Il peut aussi être utilisé avec une batterie pour stocker l'énergie et la restituer quand bon vous semble. Et enfin, il peut être utilisé avec panneaux solaires et batteries pour une expérience complète.

Le kit testé ici se compose justement de ces 3 éléments :

SolarFlow 800 : micro-onduleur bidirectionnel de 800 W

: micro-onduleur bidirectionnel de 800 W AB2000S : batterie de stockage de 1920 Wh

: batterie de stockage de 1920 Wh DAS-DH108NA-430 : paire de panneaux solaires bifaciaux de 430 watts chacun

Voici les principales caractéristiques de chaque élément :

Micro-onduleur : ZENDURE SolarFlow 800

Entrées PV

Entrée photovoltaïque : 2 entrées MPPT PV1 et PV2 (connecteurs MC4)

Puissance d'entrée maximale des PV : 1200 watts au total - 600 watts par entrée

Plage de tension d'entrée : 14 V à 55 V

Courant d'entrée nominal : 18 A

Courant court-circuit maximal : 22,5 A

Puissance d'entrée / sortie CA

Puissance nominale : 800 watts (injection ou recharge à partir du réseau électrique)

Tension nominale : 220 V / 230 V / 240 V

Fréquence nominale : 50 Hz +/- 10%

Courant nominal : 3,5 A

Batteries supportées

AB1000 / AB1000S / AB2000 / AB2000S / AB2000X

Autres informations

Température de fonctionnement en charge / décharge : -20°C à 60°C

Température de stockage : -25°C à 65°C

Dimensions (LxPxH) : 274 × 231 × 47 mm

Poids : 5 kg

Indice de protection : IP67

Humidité relative maximale : 90%

Connexion sans fil : Bluetooth et Wi-Fi 2,4 Ghz

Mise à jour du micrologiciel (Firmware) : oui

Garantie 12 ans



Batterie de stockage d'énergie : ZENDURE AB2000S

Capacité : 1920 Wh (48 V - 40 Ah)

Type de batterie : LiFeP04

Durée de vie : 6000 cycles à 70 % / 3000 cycles à 80% de sa capacité d'origine

Puissance en entrée/sortie : 1200 W max.

Extension de la batterie : oui jusqu'à 6 batteries pour atteindre une capacité totale de 11520 Wh (compatible avec AB1000 et AB2000)

Sécurité

Système d'extinction d'incendie par aérosol : oui

Seuil de déclenchement du système d'extinction : 170°C +/- 10%

Protection contre les surtensions et surintensités : oui

Protection contre les courts-circuits : oui

Protection contre la surchauffe : oui

Fonctionnalités particulières

Batterie autochauffante : oui (pour améliorer l'efficacité de la batterie)

Seuil de déclenchement de la fonction autochauffante : -20°C à 0°C

Autres informations

Température de recharge : 0°C à 55°C

Température de décharge : -20°C à 60°C

Dimensions (LxPxH) : 350 × 200 × 298 mm

Poids net : 22,1 kg

Indice de protection : IP65

Garantie : 5 ans



Panneau solaire bifacial : DASOLAR DAS-DH108NA

Puissance nominale : 430 W (420 à 445 W max.)

Type de cellules photovoltaïques : type N

Rendement : 22% (22,8 % pour 445 W)

Indice de protection : IP68

Tension en circuit ouvert : 38,60 V (32,68 V en charge)

Courant de court-circuit : 13,8 A (13,16 A en charge)

Connecteurs : MC4 avec câble de 4 mm² de 1,2 m

Autres informations

Dimensions (Lxlxp) : 1722 x 1134 x 30 mm

Poids : 20,5 kg

Température de fonctionnement : -40 à +85°C

Garantie : 15 ans pièces et main-d'œuvre

Durée de vie : 30 ans avec 87,40 % de la puissance d'origine (dégradation annuelle de -0,40 %, dont 1% la première année)

Déballage et contenu

Le micro-onduleur est livré dans une boite en carton classique, tout est bien compartimenté et protégé.

Voici le détail des éléments inclus :

Zendure SolarFlow 800

Cordon d'alimentation 230 V de 1,5 m servant à alimenter et injecter le courant

Câble de batterie de 0,7 m (pour liaison avec la batterie AB2000S)

Antenne à visser pour la connectivité WiFi et Bluetooth

Vis de fixation murale

Outil de déverrouillage des connecteurs MC4

Remarque : pas de manuel ou de guide de l'utilisateur, mais une version en ligne est disponible ici.

Zendure AB2000S : déballage et contenu

La batterie est livrée dans une épaisse boîte en carton, qui contient une boîte intérieure où elle est placée. Tous les angles sont renforcés par des équerres en carton rigide assurant une protection maximale durant le transport.

Voici le détail des éléments inclus :

Zendure AB2000S

Vis de fixation murale

Guide de l'utilisateur en français

DASOLAR DAS-DH108NA : déballage et contenu

Les 2 panneaux solaires sont livrés dans une boite en carton classique, la protection est étonnamment assez minimaliste, pourtant c'est indéniablement l'article le plus fragile du kit. Dans mon cas, un trou était présent en plein milieu sur l'un des cartons, mais heureusement aucune casse ou rayure n'est à déplorer. Il faudra bien veiller à ce genre de détail lors de la livraison au moment de la signature pour la réception du colis, et signaler toute anomalie immédiatement.

Voici le détail des éléments inclus :

DASOLAR DAS-DH108NA

Equerre de fixation pour pose au sol ou au mur

Remarque : les câbles MC4 sont courts (1,20 m), il faudra obligatoirement acheter des rallonges si vous ne voulez pas coller le SolarFlow 800 aux panneaux solaires.

Raccordement du SolarFlow 800

Maintenant que tout est déballé il est temps de brancher le tout. Je vous ai fait un petit schéma pour illustrer les branchements.

Comme vous pouvez le constater, on ne peut pas faire plus simple ! Commencez par brancher le micro-onduleur à la batterie à l'aide du câble de connexion fourni, il peut être connecté dans n'importe quel sens. Puis branchez le cordon secteur au micro-onduleur et son autre extrémité à une prise de courant classique de votre logement. Il ne vous reste plus qu'à brancher les panneaux solaires individuellement sur PV1 et PV2. On ne peut pas faire d'erreur de branchement, tous les connecteurs sont pourvus de détrompeur.

Le micro-onduleur peut être fixé sur un mur, mais dans ce cas il faudra acheter un câble plus long, de 3 ou 5 m, en effet celui livré ne fait que 0,7 m. Il peut également être placé directement sur le dessus de la batterie, un système de rail permet de le poser en toute sécurité pour obtenir un maintien stable. C'est d'ailleurs pour cette raison que le câble fourni est volontairement court, pour éviter de s'encombrer d'une longueur superflue.

Tout est bien branché et placé, nous pouvons enfin mettre sous tension. Appuyez pendant 2 secondes sur l'unique bouton présent sur le dessus du SolarFlow 800. Pour information, ce bouton cache plusieurs fonctionnalités, pour éteindre le micro-onduleur, il faudra rester appuyé 6 secondes, et pour réinitialiser les paramétrages WiFi, un appui de 3 secondes sera nécessaire.

Une fois sous tension, pour le paramétrer et le contrôler, il est indispensable d'installer l'application gratuite Zendure qui est associée au produit, disponible sur Android ou iOS.

Lorsque l'application est installée vous serez immédiatement invité à ajouter le SolarFlow 800, suivez simplement les instructions, voici à quoi cela ressemble.

Vous avez le choix d'établir une connexion via Bluetooth ou WiFi, les 2 offrent les mêmes options, mais je vous recommande la connexion via WiFi qui offre l'avantage d'une consultation et d'un contrôle à distance. Il faudra simplement créer un compte sur les serveurs de Zendure, la procédure est très rapide et minimaliste, seule la confirmation de votre adresse mail est demandée.

Entrez les informations de votre connexion WiFi de la maison pour finaliser l'opération.

Le micro-onduleur est désormais connecté à votre réseau WiFi. Tout un tas d'options s'offrent à vous, mais la prise en main est facilitée par une illustration présentant toutes les interactions avec le SolarFlow 800 en temps réel.

En un coup d'œil, vous serez capable de voir la quantité de puissance captée par les panneaux solaires, la quantité redistribuée vers le réseau électrique de votre maison. Vous pourrez également connaître le surplus d'énergie redirigé vers la batterie pour une recharge, ou encore observer l'énergie reçue de votre fournisseur d'électricité.



vue d'ensemble

Qu'est qu'un micro-onduleur bidirectionnel ?

Comme je vous l'indiquais en début d'article le SolarFlow 800 est un micro-onduleur bidirectionnel, ce qui signifie qu'il est capable de réaliser 2 tâches distinctes. Le but ultime de ce procédé est de vous faire gagner de l'argent en réduisant le montant de votre facture d'électricité même sans soleil ou panneau solaire. Avant de vous expliquer exactement comme cela fonctionne, je dois d'abord faire un rappel sur le "talon de consommation".

Fonctionnement des micro-onduleurs classiques

Les micro-onduleurs classiques (non bidirectionnels) transforment le courant continu (DC) des panneaux solaires directement en courant alternatif pour une injection de cette énergie dans votre réseau électrique domestique. Cela semble suffisant sur le papier, mais en réalité ce n'est pas optimal comme mode de fonctionnement.

Lorsque vous n'utilisez aucun appareil électrique chez vous, une énergie continue d'être consommée en permanence. Celle-ci est liée à l'activité de divers équipements tels que votre réfrigérateur, congélateur, box internet, radio-réveil, chargeur de smartphone, et tout un tas d'appareils qui sont alimentés 24h/24 et 7j/7 tout au long de l'année même durant votre absence. Cette énergie est nommée talon de consommation.

Suivant les usages de chacun, ce talon de consommation se situe généralement entre 100 et 400 watts. Prenons comme exemple réaliste 200 watts en tant que talon de consommation, avec les micro-onduleurs classiques, toute l'énergie excédentaire produite via les panneaux solaires sera définitivement perdue. En effet si en journée vous produisez 600 watts et que seuls 200 watts sont consommés, alors le restant (400 watts) sera redistribué sur le réseau électrique et vous en ferez profiter votre voisin le plus proche !

Stockage du surplus d'énergie

C'est là qu'intervient toute l'ingéniosité du SolarFlow 800, il fera le même travail qu'un micro-onduleur classique, et gommera donc votre talon de consommation, mais lui saura faire bon usage de toute votre production d'énergie excédentaire en la redirigeant vers la batterie associée pour la recharger. Aucun gaspillage !!

En fin de journée lorsque le soleil se couchera, c'est la batterie qui prendra le relais jusqu'au lendemain pour répéter le cycle continuellement. Dans les faits c'est presque parfait à ceci près que la batterie a une capacité de 1920 Wh, ce qui ne procurera qu'environ 10 heures d'autonomie en restant sur notre exemple de 200 watts. Mais en hiver le soleil se couche tôt et se lève tard ( il en a de la chance :) ), l'ensoleillement sera donc minime et ne permettra pas de faire tourner tout ce cycle jour/nuit sans avoir à recharger la batterie avant le lever du soleil. Heureusement, Zendure a pensé à tout !

Recharge de la batterie à partir du réseau électrique

Il y a de fortes chances que vous ayez souscrit à l'option HP/HC (Heures pleines / Heures creuses) auprès de votre fournisseur d'électricité, comme la grande majorité des foyers français. Il est donc judicieux de recharger la batterie durant la nuit, pour profiter du tarif réduit, ce qui vous fera économiser malgré tout. C'est à ce moment précis qu'intervient la fonctionnalité bidirectionnelle du SolarFlow 800, en effet, sans ne rien modifier à votre installation, au lieu d'injecter du courant dans le réseau, vous allez en soutirer pour recharger la batterie, mais au prix réduit de la nuit.

Dans les 2 cas, en injection ou en soutirage, le SolarFlow 800 plafonnera à 800 watts au maximum (d'où son nom). C'est-à-dire que vous ne pourrez pas injecter plus de 800 watts dans le réseau, ni même recharger la batterie à partir du réseau à plus de 800 watts.

Cependant, la batterie AB2000S accepte une recharge jusqu'à 1200 watts si la source provient directement des panneaux solaires (et non du réseau électrique), à condition évidemment d'avoir des panneaux capables de délivrer une telle puissance. Ce n'est pas le cas des panneaux solaires bifaciaux livrés avec ce kit, ils sont limités à 430 watts chacun, donc 860 watts au total dans le meilleur des cas. Si votre objectif est de tirer le maximum des caractéristiques du SolarFlow 800, sachez qu'il a la capacité de recevoir en entrée une puissance maximale de 1200 watts (2 entrées MPPT de 600 watts), dans ce cas il faudra impérativement utiliser des panneaux solaires offrant plus de puissance.

D'ailleurs une petite information qui a son importance, lorsque la batterie est rechargée à partir des panneaux solaires, aucune conversion d'énergie n'est nécessaire (AC vers DC), le courant continu est directement redirigé vers la batterie via le SolarFlow 800. Ce procédé réduit les pertes d'énergie liées aux conversions d'environ 10%, ce qui est considérable. Zendure a le souci du détail et limite le gaspillage d'énergie au maximum. Bravo !

Pour information, une recharge complète de la batterie à partir du réseau domestique nécessitera environ 2h30, et à partir des panneaux solaires cette durée est fluctuante puisque tributaire de l'ensoleillement.

Pour mettre en place tout ce processus pour une utilisation bidirectionnelle, rien de plus simple que d'utiliser l'application et créer des planifications à partir de plages horaires de charge (soutirage de courant) ou décharge (injection de courant).

Pour résumer, en journée ensoleillée, les panneaux solaires produisent suffisamment d'énergie pour gommer votre talon de consommation, et redirigent le surplus vers la batterie pour la recharger. Lorsque la nuit tombe, la batterie prend le relais jusqu'à épuisement.

Bien que très fonctionnel, ce mode d'utilisation reste manuel, et peu flexible. En effet, nous n'avons parlé que de gommer le talon de consommation, mais il est dommage de ne pas utiliser toutes les possibilités offertes par le SolarFlow 800, et profiter pleinement des 800 watts qu'il est capable de réinjecter dans le réseau.

Si par exemple vous mettez votre plaque de cuisson ou four en marche en journée, consommant près de 3000 watts, au moment où l'électricité coûte le plus cher, vous pouvez très bien programmer une injection de 800 watts en parallèle pour limiter les frais. Il vous suffira d'utiliser l'application et de créer une nouvelle plage de fonctionnement pour cette utilisation précise. Cela fera l'affaire, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique.

Association d'un compteur d'énergie pour une automatisation totale

Heureusement, là encore il y a une solution qui permet de nous faciliter la vie. Un compteur d'énergie optionnel, d'une valeur approximative de 130 €, est disponible. Cet appareil utilise une pince ampèremétrique qui se fixe autour du câble de phase de l'arrivée électrique principale. Il permet de mesurer précisément la consommation électrique globale du foyer.

Je ne vais pas trop entrer dans le détail, car on s'éloigne de la simplicité promise par Zendure, mais pour les plus bricoleurs d'entre-vous sachez que c'est possible et que cela fonctionne très bien.

J'ai pu tester avec le compteur d'énergie Shelly Pro 3EM qui est conçu pour les installations triphasées, mais peut parfaitement s'adapter aux installations conventionnelles à une phase. Il suffit pour cela de n'employer qu'une seule des 3 pinces fournies.

Le principe est simple, le compteur détecte à la volée votre consommation électrique (mise en marche du four) et ordonne directement au SolarFlow 800 de délivrer la puissance requise à hauteur de 800 watts au maximum. Pour l'exemple du four, évidemment ce sera le maximum qui sera délivré, mais si vous mettez en marche votre téléviseur de 100 watts, il fournira que ce qui est nécessaire, càd 100 watts. C'est très pratique et évite de créer des programmations manuelles, tout se faisant automatiquement.

La puissance injectée est précise au watt près, de plus le temps de réaction est inférieur à 3 secondes, ce qui est tout simplement incroyable ! Il n'y aura quasi aucune consommation au prix fort hormis durant ce laps temps infime nécessaire à l'ajustage de la puissance délivrée.

L'application Shelly Smart Control disponible gratuitement sur Android et iOS vous permettra de suivre la consommation d'énergie en temps réel.

Le compteur peut être intégré à votre tableau électrique sur rail comme un quelconque disjoncteur. Deux types de connectivités sont proposées, soit par Ethernet prise RJ45, soit par WiFi, à vous de voir ce qui convient le mieux.

Pour une interaction entre le SolarFlow 800 et le Shelly Pro 3EM, il faudra au préalable les associer à partir de l'application Zendure que vous avez précédemment installée.

Autres fonctionnalités innovantes du SolarFlow 800

Nous avons présenté le SolarFlow 800 dans sa globalité, vu le fonctionnement en mode manuel avec planification de plages horaires, et en mode automatique avec l'association d'un compteur d'énergie. Il est temps de vous parler des autres atouts qui font que ce micro-onduleur est très complet.

Basse tension de fonctionnement

Le SolarFlow 800 commence à produire de l'énergie dès 14 volts en entrée (!) ce qui est très bon et se situe bien plus bas que la moyenne qui généralement se trouve autour des 18 volts. Cela se traduit par une capture d'énergie de 10 à 20% supplémentaire par rapport aux micro-onduleurs traditionnels.

Système d'exploitation ZEN+OS

Lorsque le SolarFlow 800 est associé au Shelly Pro 3EM, un protocole de communication est mis en place entre les 2 dispositifs qui est totalement indépendant de votre connexion internet. En d'autres termes, toutes les fonctionnalités programmées, et la gestion, fonctionnent de manière autonome et sans internet.

Précision et temps de réponse

Le SolarFlow 800 à un temps de réponse inférieur à 3 secondes et détecte tout changement de consommation de puissance, que ce soit à la baisse ou à la hausse, pour adapter l'énergie à délivrer. Cette détection est précise au watt près, ce qui est absolument génial.

Indice de protection, fiabilité et sécurité

Micro-onduleur SolarFlow 800

Il est certifié IP67 qui assure une solide défense contre la poussière et la pénétration d'eau. Il possède une garantie de 12 ans constructeur, inutile de préciser que c'est un excellent gage de qualité.

Batterie AB2000S

Elle est certifiée IP65 et est garantie 2 ans. Elle est dotée d'une technologie d'auto-chauffe qui permet une recharge à des températures ambiantes extrêmes, jusqu'à -20°C !!

Une autre technologie intelligente d'anti-emballement thermique est présente. Elle permet de conserver des températures optimales pour éviter les surchauffes, ce qui contribue à améliorer la sécurité, la performance et la durée de vie de la batterie.

Ce n'est pas tout, un système d'extinction d'incendie par aérosol est également intégré pour une sécurité et une protection accrue !

Panneaux solaires DAS-DH108NA-430

Une garantie pièces et main-d'œuvre de 15 ans est fournie. La plage de température de fonctionnement se situe entre -40 et +85°C.

Les panneaux solaires livrés avec ce kit

Les panneaux solaires sont bifaciaux, c'est-à-dire que l'énergie est captée des 2 côtés, de face et de dos, ce qui procure une plus grande récupération d'énergie pour un même espace occupé. Le gain supplémentaire fluctue en fonction de la matière plus ou moins réfléchissante qui se trouve à l'arrière du panneau, voici quelques exemples : l'herbe 9%, le béton 12%, toiture gravier 15%, peinture blanche 25%.

Selon le constructeur, le gain peut même aller jusqu'à 30% en fonction de la surface de réflexion, augmentant ainsi considérablement la puissance délivrée, de 430 à 565 watts dans les conditions optimales ! Ce surplus d'énergie n'est pas négligeable.

Chaque panneau délivre une puissance moyenne de 430 watts avec un rendement maximum de 22,8%. Lors de mes tests (région parisienne) je n'ai pas réussi à dépasser les 405 watts par panneaux dans des conditions quasi idéales, ciel dégagé, parfaite inclinaison et orientation, ce qui reste très bon, voire excellent !

Conclusion

Le kit SolarFlow 800 avec la batterie AB2000S et les 2 panneaux solaires DAS-DH108NA-430 offre une solution d'autoproduction d'énergie accessible aux novices. Son installation plug-and-play et son contrôle via l'application Zendure simplifient la gestion quotidienne.

Bien que l'investissement initial soit conséquent, ce kit permet de réaliser des économies sur les factures d'électricité tout en bénéficiant d'une certaine autonomie énergétique. En prenant en considération le prix du kilowattheure actuel, on peut espérer une économie moyenne d'environ 220 € par an, ce qui signifie qu'il faudra environ 5 ans pour amortir votre investissement en achetant ce kit. Bien évidemment, si le prix de l'électricité augmente, ce qui semble être la tendance, la durée d'amortissement sera plus courte.

Si votre préoccupation est de dépenser moins et de réduire votre impact environnemental en laissant moins d'empreintes carbone alors n'hésitez pas une seconde, ce kit est fait pour vous. Sa simplicité de mise en place et son utilisation vous surprendront, même si vous n'avez jamais osé franchir le cap du solaire par méconnaissance.

De plus, les caractéristiques de sécurité et de fiabilité, accompagnées d'une très longue garantie peuvent rassurer les utilisateurs les plus exigeants.

Un dernier mot concernant ZENDURE, c'est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies énergétiques fondée en 2017. Elle se concentre principalement sur le marché européen, notamment en Allemagne, et propose des solutions innovantes pour le stockage d'énergie. Son objectif est de fournir une énergie propre et abordable pour les foyers, tout en promouvant des pratiques commerciales éthiques qui visent à réduire les émissions de carbone.

Voici les différentes combinaisons d'achat possibles :

Avec ce code promotionnel : ZS6PAYN00T63 bénéficiez de 3% de réduction pour tout achat effectué sur le site officiel de Zendure jusqu'au 31/07/2025.



Vous avez également la possibilité de faire votre achat sur Amazon France avec une réduction de 8% avec le code promo KVZ8Y3FZ (valable jusqu'au 31/07/2025).