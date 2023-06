Garder sa piscine propre, pas si facile

Maintenir la propreté d’une piscine n’est pas chose aisée. Entre les réglages pour maintenir la qualité de l’eau (pH, concentration en chlore…), la filtration à surveiller et les dépôts pouvant s’accumuler en surface ou au fond, assurer une expérience de qualité dans le temps demande une attention régulière.

Pour ce qui est de la récupération des insectes et feuilles tombant dans la piscine, l’épuisette reste l’instrument par excellence, mais sa manipulation peut être rébarbative, d’autant qu’aller chercher les objets coulés non identifiés n’est pas toujours simple.

Airrobo PC100, comme un air de K 2000

Pourquoi donc ne pas confier cette tâche à un robot ? Il en existe de nombreux modèles sur le marché, avec des caractéristiques très variables en fonction des attentes et avec des résultats…parfois aussi très variables.

Entre ceux qui se prennent les roues dans leur cordon, ceux qui s’obstinent à nettoyer le même coin de piscine en délaissant le reste et ceux qui se retrouvent en perdition après avoir mal négocié l’angle ou le virage, l’opération de nettoyage de la piscine peut vite tourner à la débandade, avec le robot prenant la poussière au fond du local technique.

Et pour ceux qui parviennent à surmonter ces obstacles, la limitation vient souvent d’un nettoyage du fond de la piscine en risquant de négliger les parois et la ligne d’eau où peuvent aussi s’accumuler des saletés.

Le modèle PC100 de Airrobo se propose de régler ces différents problèmes avec élégance. Avec son design de mini-tank à chenilles bardé de brosses et ses trois moteurs, il saura nettoyer le fond de la piscine, mais aussi les parois jusqu’à la ligne d’eau !

Comment est-ce possible ? C’est ce que nous allons voir dans ce test grandeur nature.

Caractéristiques du robot piscine Airrobo PC100

Dimensions et poids : 41,6 x 39,2 x 21,1 cm pour 8,5 kg

Batterie Li-Ion 7800 mAh

Design sans fil

Système de déplacement à chenilles

Capacité à grimper des parois jusqu’à 90 degrés

Intelligence artificielle NaviClean pour un tracé de nettoyage intelligent et parking en bordure de piscine en fin de cycle

Indicateur d’activité avec 11 LED

Panier de récupération des détritus de 4 litres

Pompe d’aspiration à eau 188 W capturant feuilles, algues, menus débris ou sable

Double brosse pour décrasser sol et parois

Durée de fonctionnement : jusqu’à 120 minutes d'autonomie

Surface nettoyable : jusqu’à 288 mètres carrés de surface



Vendu au prix officiel de 1199,99 €, vous pourrez trouver pour son lancement le robot piscine sans fil Airrobo PC100 au tarif spécial de seulement 649,99 € (-45%) sur le site de leur partenaire ManoMano.fr. Et jusqu'au 25 juillet 2023, bénéficiez de 50 € de remise supplémentaire sur ManoMano.fr avec le code exclusif PRIVPC1001.

A noter que vous pouvez également acheter à prix réduit le robot piscine sans fil Airrobo PC100 chez Cdiscount, Darty, ou Fnac.

Le PC100, sans fil et à chenilles

Le robot piscine PC100 d’Airrobo nous est arrivé dans un solide emballage. Emmitouflé dans son plastique et ses protections en mousse, il ne craint pas spécialement les aléas du voyage.

La boîte comprend le robot nettoyeur, une notice (en plusieurs langues, dont le français), le bloc d’alimentation pour la recharge, un crochet plastique qui servira à récupérer la bestiole à la fin de son cycle de nettoyage (il faudra prévoir un manche pour le fixer) et des pièces de rechange pour les chenilles, avec du lubrifiant qui servira à l’entretien régulier du robot.

Car le robot piscine PC100 est un solide gaillard de 8,5 kg monté sur chenilles, tout de blanc vêtu avec un arceau bleu bien visible qui servira à le sortir de l’eau une fois le nettoyage terminé.

Pourquoi des chenilles plutôt que des roues ? C'est ce qui va faire son charme particulier, à savoir être en capacité de grimper le long des parois de la piscine jusqu'à la ligne d'eau pour un nettoyage avancé du bassin, sans avoir à jouer de l'huile de coude pour gratter les bords.

Il comprend un évent bleu sur le sommet qui servira au fonctionnement de la pompe à eau. De chaque côté, les chenilles asymétriques (grandes roues à l’avant, petites roues à l’arrière) assureront le déplacement du robot dans de multiples configurations.

A l’arrière de la coque rectangulaire, une poignée permet d’accéder au panier amovible de récupération des détritus pour le nettoyer. Puisque le robot est électrique, il faudra le recharger de temps en temps.

Cela sera possible via une prise cachée sous un manchon étanche dont il faudra bien vérifier qu’il est correctement vissé avant la mise à l’eau. Le contrôle du robot se fait avec un sélecteur au sommet du robot, avec deux positions : nettoyage standard ou nettoyage uniquement du fond de la piscine.

Enfin, le contrôle de l’état du robot se fait grâce à une bande de 11 LED placée à l’avant qui fournira diverses informations par le nombre de LED éclairées et les différentes couleurs utilisées pour signaler la capacité restante de la batterie, le temps de préparation avant le démarrage du nettoyage ou d’éventuels signalements de problèmes (initialisation, blocage des moteurs des roues, blocage du moteur de pompe…).

Il n'y a pas d'autres éléments visibles et, comme on le voit, les manipulations seront très simples et limitées à quelques vérifications et à pousser le sélecteur. Pas de menus compliqués, pas de pré-conditionnement, tout est fait pour une expérience simplifiée au maximum.

En soi, le robot PC100 semble ainsi extrêmement simple à utiliser et offre une conception robuste plutôt rassurante, avec un minimum de manipulations à réaliser pour le faire fonctionner.

Robot piscine Airrobo PC100, comment ça marche ?

Le robot nettoyeur Airrobo PC100 se présente comme une solution complète pouvant nettoyer le fond de la piscine, mais aussi les parois et la ligne d’eau en grimpant le long des parois.

Ce mode de nettoyage complet, marqué d’un S (Standard) sur le sélecteur, est à privilégier lorsque la piscine n’a pas été nettoyée depuis longtemps ou lorsqu’elle est particulièrement sale (après un épisode de grand vent, par exemple).



Mais ce mode est évidemment plus énergivore et nécessitera de s’attarder sur le décrassement et l’entretien du robot. Pour un nettoyage plus en douceur et régulier, on préférera le mode F (Floor) du sélecteur qui se concentrera uniquement sur un nettoyage du fond de la piscine.

L’initialisation se fait très simplement. Après avoir vérifié d’avoir bien verrouillé le manchon de la prise d’alimentation (très important), il suffit de poser le robot sur une surface plane, de choisir le mode de fonctionnement et d’attendre que les voyants latéraux de la bande LED s’illuminent en jaune.

Jaune de chaque côté, c'est le moment de plonger le robot dans la piscine !

Il suffira ensuite de le maintenir quelques secondes en position verticale dans la piscine, le temps de chasser l’air puis de le lâcher. Au fond, le robot réalisera un auto-test de diagnostic pendant 1 à 2 minutes avant de démarrer un cycle de nettoyage.

Une fois terminé, ou si sa batterie arrive à épuisement, il viendra de lui-même s’arrêter près du bord de la piscine, un peu comme le retour à la station d’accueil ou de nettoyage des robots aspirateurs.

C’est là que le crochet fourni pourra servir à récupérer le robot (une fois au bout d’un manche) via sa grande poignée bleue. Une fois hors de l’eau, il suffira de remettre le sélecteur sur OFF. Et c’est tout !

Enfin, presque tout. En fonction de l’état de la piscine, un nettoyage du panier de récupération pourra être utile. Airrobo recommande de le faire après chaque cycle de nettoyage, histoire de ne pas laisser pourrir ce que le robot a pu aspirer.

Airrobo PC100, l'intelligence artificielle pour bien nettoyer

Le protocole de mise à l'eau du Airrobo PC100 est assez simple. Choisissez le nettoyage en mode S (sol et parois) ou F (sol uniquement), attendez l'initialisation puis l'apparition des deux LED jaunes latérales, plongez le robot à la verticale pendant quelques secondes pour évacuer l'air et laisser le robot se poser au fond.

Il faudra attendre une bonne minute qu'il réalise son auto-diagnostic. Les premières fois, ce temps d'inactivité peut paraître un peu inquiétant. Son absence de réaction peut laisser craindre une étape oubliée ou un incident électrique, mais cette pause initiale est tout à fait normale.

Mode S ou F selon l'état de la piscine

Le soulagement vient quand le moteur de pompe à eau s'amorce et que le robot PC100 commence à s'animer. Contrairement à un robot basique, celui-ci exploite un système de navigation intelligent NaviClean qui va permettre de couvrir toute la surface de la piscine sans repasser sans arrêt aux mêmes endroits.

Le système a également l'avantage de savoir s'adapter à des piscines pas seulement rectangulaires. Le robot saura trouver son chemin et nettoyer toute la surface d'une piscine circulaire ou même dotée de circonvolutions de différentes tailles.



La ligne de LED à l'avant sera le moyen de communication du robot. Des LED blanches aux extrémités indiquent s'il avance / recule ou tourne à gauche ou à droite. Si elles virent au rouge, c'est mauvais signe : un problème est détecté du côté des moteurs des chenilles. On n'a heureusement pas croisé ce cas durant nos essais.

Ce n'est pas forcément très lisible lors du cycle de nettoyage, mais globalement, si le robot se déplace, c'est que tout va bien et s'il s'arrête en bord de paroi, c'est probablement qu'il a terminé.

L'absence de cordon le laisse aller partout et ses deux modes sont conçus pour assurer un nettoyage complet de la surface. Sur une piscine ronde, le robot a ainsi tendance à réaliser un nettoyage en étoile, en se décalant de quelques dizaines de degrés à chaque fois qu'il atteint la paroi.

En piscine rectangulaire, le robot réalisera plutôt des passages en zigzag rappelant le fonctionnement des robots aspirateurs. Les moteurs des chenilles et la pompe à eau offrent suffisamment de puissance et de succion pour grimper la paroi et aller jusqu'à la ligne d'eau !

A noter que le robot PC100 peut convenir pour tous les types de piscines, hors sol ou enterrée, avec liner ou en dur. Dans le court temps du test, nous avons pu essayer uniquement avec des piscines dotées d'un liner et le robot s'est toujours montré très à l'aise pour y évoluer.

Sur une piscine hors sol, le robot fait un petit boum en tapant dans la paroi. Il ne semble pas y avoir de détection d'obstacle. Attention donc si la piscine est utilisée durant la phase de nettoyage même si le robot, avec ses formes arrondies et ses brosses, ne représente pas une grosse menace.

Il y a tout de même quelques limites : le robot ne sait pas nettoyer les marches d'un escalier ou une plage de baignade. Il ne pourra pas non plus évoluer sur des sols pentus à plus de 25 degrés. Certifié IP68, il lui faudra au moins 50 cm d'eau pour fonctionner, pour une profondeur maximale de 3 mètres.

Par ailleurs, le robot est conçu pour l'entretien de piscines propres (ramassage de feuilles et débris de bonne taille au fond) ou raisonnablement sales (nombreuses feuilles au fond, début de prolifération d'algues).

Ses brosses à l'avant permettent de décrocher les poussières et algues (donnant un sol glissant par exemple) avec une certaine efficacité, mais elles ne pourront pas tout faire.

En cas d'eau franchement verte (profilération d'algues et dépôts au fond), il n'est pas sûr que le filtre puisse faire grand-chose, les poussières en suspension étant trop fines et passant les mailles du panier capables de retenir des grains jusqu'à 180 µm.

Si les poussières sont relarguées malgré leur passage par le filtre à sable, le robot ne pourra sans doute pas faire mieux, les grains de matière étant plus petits que les mailles de son filtre.

Une tentative sur une piscine avec eau verte, malgré une bonne dose de floculant pour fixer les particules, n'a ainsi pas été très concluante, d'autant que le démarrage de la pompe à eau au démarrage du cycle a dès le début redispersé une partie des poussières.

Le panier de récupération a réussi à capter des détritus, du sable et des algues, mais pas assez pour clarifier significativement la piscine. Il aurait sans doute fallu beaucoup de passages répétés en plus d'autres méthodes pour rééquilibrer l'eau de la piscine, mais ce n'est pas vraiment son rôle donc ce n'est pas un problème, c'était plus pour tester son efficacité dans ce cas de figure non prévu logiquement.

Le PC100 est donc vraiment un outil pour le nettoyage régulier d'une piscine dont l'eau est correctement contrôlée. Le manuel indique d'ailleurs des fourchettes de pH et de concentrations en chlore et en sel pour un fonctionnement optimal du robot.

Une fois le cycle de nettoyage terminé, le robot s'arrête le long d'une paroi. On pourra alors le récupérer en utilisant le crochet (livré) au bout d'un manche pour attraper sa poignée bleue. On pourra aussi attacher un fil avec un flotteur, c'est encore plus simple.

Sans fil, le robot PC100 utilise une batterie Li-Ion de 7800 mAh. A l'usage, en mode F (sol uniquement), l'indicateur a perdu l'équivalent d'une barre (sur quatre) après plus de 25 minutes de nettoyage.

La promesse d'au moins une heure de nettoyage avant recharge est donc accessible en mode F, mais elle pourra beaucoup varier en fonction de l'usage et du nettoyage des parois, plus énergivore.

Il est à noter que, du fait de la présence de la batterie Li-Ion, il est fortement déconseillé de laisser le robot piscine en plein soleil pendant de longues durées. Le stockage doit se faire dans un endroit ombragé et ventilé.

On retrouve par ailleurs les limitations inhérentes aux produits avec batterie : quelle sera la durée de vie d'un tel produit ? Rien n'est dit sur la possibilité de remplacer la batterie, de toute façon inaccessible. Comme les équipements ménagers électriques, il faudra donc estimer l'intensité de l'usage que l'on veut en faire pour décider s'il en vaut l'investissement.

Il faudra également régulièrement l'entretenir : nettoyer le panier de récupération après chaque cycle de nettoyage, lubrifier les engrenages des chenilles, et ne pas laisser la batterie déchargée.

Conclusion, le PC100, un nettoyeur infatigable

Le robot de piscine PC100 de Airrobo présente beaucoup d'avantages par rapport à un équipement traditionnel. Il fonctionne de façon autonome sans risquer de s'entortiller dans un tuyau, dispose de sa pompe à eau pour l'aspiration des détritus et de grandes brosses à l'avant pour un nettoyage régulier ou un décrassage plus intense.

Son panier de récupération de 4 litres avec fines mailles (jusqu'à 180 µm) pourra capturer les feuilles et autres débris, mais aussi la poussière ou les algues déposées au fond, pourvu que la matière ne soit pas trop fine.

Dans nos essais, le robot a plutôt bien réussi à aspirer les débris de bonne taille, mais a eu plus de mal avec les matières pulvérulentes. Une opération de floculation en amont pour grossir la taille des dépôts peut être un plus pour faciliter le nettoyage de piscines très sales, mais il faudra nettoyer avec soin le filtre.

Son système de chenilles et sa technologie NaviClean se chargent des déplacements et des évolutions dans des piscines aux formes diverses (rectangulaire, ronde, entre les deux, avec tout type de matériau) et sans repasser toujours aux mêmes endroits, en reprenant certaines techniques de passage des robots aspirateurs.

La force du PC100 vient de sa simplicité d'utilisation : un sélecteur pour choisir le type de nettoyage et un protocole léger pour la mise à l'eau. Sa batterie de 7800 mAh lui assure au moins une heure de fonctionnement (cela dépendra tout de même du mode choisi), mais il faudra bien veiller à ce que le capuchon étanche de la prise d'alimentation soit bien verrouillé.

La technique de récupération à la fin du cycle de nettoyage avec un crochet au bout d'une perche n'est pas bien compliquée (attention aux projections de l'évent supérieur si vous le récupérez avant la fin du cycle ou vous finirez trempé de la tête aux pieds), mais la lecture de l'état du robot à l'aide de la barre de LED n'est pas forcément très facile une fois dans l'eau. Le système de LED vertes ou rouges pour indiquer l'autonomie de la batterie reste facile à appréhender.

Batterie Li-Ion embarquée (et non amovible) oblige, il faudra prendre un peu plus soin du robot PC100 qu'un modèle traditionnel plus basique. Mieux vaudra ne pas le laisser cuire en plein soleil des jours durant et il faudra penser à charger la batterie pour du stockage longue durée. Cela jouera aussi sur la durée de vie du produit.

Une question reste en suspens, souvent fatale aux robots de piscine : la durée de vie des chenilles et des engrenages.Il faudra là aussi porter attention et entretenir et lubrifier régulièrement les engrenages.

Le robot PC100 d'Airrobo est donc une excellente machine pour nettoyer sa piscine sans nécessiter aucune préparation ou manipulation complexe. Il pourra convenir aux débutants ou aux personnes qui n'ont pas trop de temps à consacrer à cette tâche.

L'absence de tuyau ou cordon est un plus pour assurer un nettoyage complet et sa capacité à grimper aux parois permettra d'aller plus loin dans l'entretien du bassin et de s'éviter des séances de récurage.



