Une sonnette connectée sans fil

Aqara continue de proposer des dispositifs connectés visant à élargir son environnement domotique et lance ainsi sur le marché la Smart Video Doorbell G4, une sonnette connectée 2.0 qui propose des fonctionnalités étendues.

La Video Doorbell G4, comme son nom l'indique, s'accompagne ainsi d'une caméra située au niveau du bouton que l'on viendra installer à l'extérieur du domicile. Mais plutôt que de miser sur un équipement lourd imposant un boitier avec écran à installer au mur, le système mise sur une application et un flux vidéo transmis directement sur le smartphone de l'utilisateur.

Le tout se connecte en WiFi pour assurer la connexion sans fil au mobile et permettra également d'envoyer des notifications à distance à l'utilisateur, du moment qu'il dispose d'une connexion 4G / 5G / WiFi sur son appareil au moment où un invité vient sonner à la porte. Il sera ensuite possible de répondre à l'interlocuteur depuis son appareil et stocker un historique des visites au fil de la journée.

Présentation de la Video Doorbell G4

La Video Doorbell G4 d'Aqara se veut assez minimaliste : pas la peine de trop attirer l'attention des curieux et le système se compose de deux boitiers.

Le premier se présente sous la forme d'un petit carillon qui servira à émettre du son pour prévenir de l'arrivée d'un visiteur, c'est également cette station qui intègre les composants pour la connexion WiFi. On y trouve un simple bouton pour l'appairage, une prise USB-C pour l'alimentation ainsi qu'un port micro-SD pour stocker les vidéos capturées par l'autre module. Notons au passage que ce boitier impose une connexion au secteur via un câble USB-C livré, néanmoins il faudra fournir le chargeur. Le carillon peut être collé au mur, ou vissé, au choix.

L'autre boitier présent intègre à la fois le bouton de sonnette entouré d'un cercle lumineux avec différents codes de couleur, ainsi que la caméra ultra grand-angle. Le tout mesure 140 x 65 x 30 mm et se veut assez compact et sobre avec une robe gris anthracite. Le boitier est en plastique qui semble de bonne qualité même si le bouton en lui-même revendique un peu de jeu lors de la pression.

Ce boitier peut être alimenté par 6 piles LR6 (fournies dans le pack) ou via une alimentation par câble électrique. Le tout est accessible via un système de trappe et une vis cachée par un embout en silicone sur le côté droit. Malheureusement aucun système de sécurité n'est proposé : il s'agit d'une simple vis cruciforme (retenue par un ressort pour éviter la perte), néanmoins il existe une option antivol sous la forme d'une alarme qui retentit et envoie une notification à l'utilisateur en cas de vandalisme ou de tentative de vol du bloc caméra.

Concernant les performances attendues, Aqara annonce 4 mois de fonctionnement avec le jeu de piles fourni.

En marge des deux éléments principaux, on trouve également un support incliné qui permet d'installer facilement l'ensemble et assure une orientation idéale de la caméra vers le visiteur. Il suffit d'installer le support via 2 vis et chevilles, puis d'y fixer la plaque coulissante arrière du module vidéo, le reste venant ensuite se fixer via la vis latérale évoquée plus haut.

Concernant la caméra, la Video Doorbell G4 embarque un capteur 2 mégapixels et propose de la vidéo en ultra grand angle de 162° en définition 1920 x 1080 pixels.

La Video Doorbell G4 à l'usage

L'utilisation de la sonnette connectée Video Doorbell G4 impose de l'intégrer à l'application mobile Aqara Home. L'installation se fait en quelques minutes et on peut accéder à quelques réglages une fois la sonnette apparue dans la liste des appareils reconnus.

Cliquer sur l'appareil permet d'accéder directement au flux vidéo en direct de la caméra, avec au-dessous un historique des dernières activations. A chaque pression de la sonnette, une vidéo de 6 secondes est enregistrée et renvoyée tant vers la carte SD qu'à l'application mobile. On peut ainsi suivre, au fil de la journée, les personnes qui se sont présentées au domicile.

Les vidéos sont déclenchées à la fois lorsque l'on appuie sur la sonnette, mais il est possible d'activer la détection de présence qui automatise l'enregistrement lorsque quelqu'un se présente à la porte, même sans sonner : le tout fait alors office de caméra de surveillance et permettra d'éloigner les visiteurs un peu trop curieux.

Pour éviter de saturer l'utilisateur de notifications dans ce cas précis, il est possible de définir quelques garde-fous, notamment sur le temps d'attente avant de déclencher la vidéo. Pour aller encore plus loin, la caméra propose une fonctionnalité de reconnaissance faciale pour identifier les visages et donc les personnes se présentant.

Un mode infrarouge peut être déclenché automatiquement pour les visites de nuit pour offrir une image améliorée des visiteurs. Lors de nos tests, cette fonctionnalité a rapidement démontré ses limites notamment dans le cadre de la reconnaissance faciale.

Enfin, notons qu'une option permet de masquer une partie du champ de vision de la caméra afin d'éviter de filmer la voie publique (ce qui est interdit par la loi française).

On note qu'il est possible de régler le volume du carillon de 0 à 100% et qu'un mode "Ne pas déranger" est de la partie pour éviter les plaisantins en pleine nuit... Deux alarmes haute et basse températures sont présentes pour éviter d'endommager l'appareil.

La qualité de la vidéo est plutôt bonne et permet de visualiser les visiteurs dans les détails, néanmoins il pourrait être difficile de visualiser des paquets laissés au sol par des livreurs s'ils sont trop proches du point d'installation de la caméra, puisque Aqara impose une installation à une hauteur de 1,50 m.

Côté audio, il faut composer, comme avec la caméra, avec une certaine latence. Néanmoins le haut-parleur intégré permet de reproduire un son assez clair et puissant pour échanger sans problème avec son interlocuteur, y compris dans les rues passantes.

Le carillon quant à lui, à puissance maximale, est assez puissant pour être entendu sur plusieurs niveaux, à condition de bien le positionner. On regrette que l'on ne puisse, apparemment, pas acquérir un second carillon pour l'accoupler à l'ensemble dans le cadre de maisons à plusieurs étages, mais finalement, la notification par smartphone peut faire office de base de rappel.

Bilan

Dans l'ensemble, la Video Doorbell G4 d'Aqara est un dispositif séduisant qui s'intégrera parfaitement dans les environnements HomeKit et qui proposera un pilotage via Google Assistant et Alexa. La double alerte via carillon et notification sur smartphone est appréciable. En outre le fait de pouvoir échanger avec l'interlocuteur se présentant à sa porte alors que l'on n'est pas physiquement présent pourrait permettre de s'organiser avec un livreur pour déposer un colis sur le pas de porte, ou orienter un membre de sa famille pour récupérer un double des clés par exemple.

L'application, même si ses fonctionnalités restent limitées, est assez claire et permet d'accéder simplement à la vidéo et d'activer le micro pour échanger avec le visiteur.

La qualité d'image renvoyée par la caméra est impeccable et bien au-delà de ce que l'on peut attendre d'un système dans cet ordre de prix.

La fonction de stockage sur le smartphone et sur la carte SD du carillon est un plus. On regrette toutefois la sécurisation du boitier caméra qui se limite à une simple vis cruciforme même si une alarme peut être déclenchée en cas de vol.

Il faudra également voir au fil du temps, et notamment en hiver, si l'isolation offerte par le boitier extérieur permet de ne pas trop faire souffrir les piles en place, au risque de voir l'autonomie diminuer drastiquement.

Enfin, on salue l'installation relativement aisée de l'ensemble et la bonne qualité audio qui permet un échange clair avec son interlocuteur. Un très bon choix d'achat donc.



