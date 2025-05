La marque qui monte

Si la marque Laifen ne vous dit encore rien, ou si vous l'associez peut-être à des sèche-cheveux au design épuré, sachez que la marque a décidé de s'attaquer sérieusement à notre hygiène bucco-dentaire. Après une première incursion remarquée avec la Laifen Wave, la voilà qui revient avec la brosse à dents électrique Laifen Wave Special, affichée au tarif officiel de 89,99 €. L'ambition est claire : offrir une alternative performante et accessible aux ténors du marché, en misant sur une technologie innovante et une expérience utilisateur personnalisable. Le slogan "Cozy Brushing, Breezy Smiles" annonce la couleur : un brossage confortable pour des sourires éclatants. Mais la promesse est-elle tenue ? C'est ce que nous allons voir en détail.

Présentation de la marque Laifen

Fondée en 2019, Laifen ambitionne de s'imposer sur le marché de l'hygiène et du soin du corps en proposant un catalogue grandissant de dispositifs combinant design moderne, performances et fonctionnalités connectées.

La marque connait une forte croissance et serait parvenue à s'installer dans plus de 18 millions de foyers à travers le monde, témoignant d'une adoption rapide de ses produits par les consommateurs. La philosophie de Laifen, résumée par le crédo "Technology for All" (la technologie pour tous), est de défier constamment les standards de l'industrie en termes de performance tout en proposant des dispositifs accessibles. C'est donc avec cette ambition qu'elle aborde le marché très concurrentiel des brosses à dents électriques. Un marché qui a littéralement explosé ces dernières années, dopé par la croissance des objets connectés et de l'intérêt grandissant des utilisateurs pour les applications de suivi santé. Si les marques traditionnelles comme Oral B et Philips dominaient le marché il y a quelques années, la tendance s'est largement inversée aujourd'hui sous la multiplication des références et des marques.

Que contient le pack Laifen Wave Special ?

Lorsqu'on reçoit la Laifen Wave Special, à quoi doit-on s'attendre en ouvrant la boîte ? Le packaging, souvent le premier contact avec un produit, se veut généralement en accord avec l'image de la marque : sobre et moderne.

Le contenu du pack est le suivant :

Le manche de la brosse à dents intégrant l'électronique

Deux têtes de brosse différentes protégées dans un étui en plastique facilitant le transport et le rangement

Un câble de chargement USB-C d'une longueur de 1 m

Un manuel d'utilisation

Un chargeur USB standard

C'est un contenu assez standard pour une brosse à dents électrique, néanmoins on apprécie la présence de deux brosses bien distinctes ainsi que leurs boites en plastique étanche individuelles. On retrouve ainsi une brosse à dureté moyenne et à forme courbée ainsi qu'une brosse douce à poils fins et à la coupe droite. L'utilisateur pourra ainsi tester la brosse qui lui convient le mieux et faire son choix par la suite.

La présence d'un câble USB-C pour la recharge est également un bon point, ce standard étant de plus en plus répandu et pratique. C'est encore plus vrai pour le chargeur USB qui tend à disparaitre des équipements... Il ne s'agit pas d'un foudre de guerre (5V 1A) mais il sera bien suffisant.





On note que la notice fait mention d'autres accessoires compatibles avec la brosse et disponibles séparément : 3 types de brosses, la troisième étant une brosse spéciale blanchiment, très certainement à poils durs, ainsi qu'un module interdentaire en forme de pointe fine qui permet d'accentuer le brossage entre les dents, dans les zones difficiles d'accès qui nécessitent plus de précision.

Design et caractéristiques

La première chose qui frappe avec la Laifen Wave Special, c'est avant tout son design. Laifen, fidèle à sa réputation, propose un objet à l'esthétique minimaliste et moderne qui reprend celui de la Wave déjà disponible sur le marché, mais qui se décline cette fois dans 4 coloris. Le manche adopte un design "seamless" (sans jointures apparentes), conçu pour éviter l'accumulation de saletés et de résidus de dentifrice, un détail hygiénique appréciable d'autant que la surface se veut agréable au toucher. La prise en main est confortable grâce à un revêtement en PU mat et doux. C'est certes plus gros qu'une brosse à dents manuelle, mais la taille ne pose pas de problème d'ergonomie, d'autant que son poids reste contenu : 160 grammes.

La Wave Special se décline en plusieurs coloris : quatre teintes mates signature (jaune, rose, blanc et gris) et deux couleurs en édition limitée au toucher velouté (violet et vert), ces dernières bénéficiant d'un revêtement en caoutchouc spécifique de 40 μm pour une sensation encore plus douce. De quoi satisfaire tous les goûts et ajouter une touche de style à la salle de bain.

Mais le design ne fait pas tout, et c'est sous le capot que la Wave Special cache ses principaux atouts. La brosse est animée par le système servo propriétaire de Laifen, qui ouvre la porte à sa technologie de nettoyage double action : une combinaison unique d'oscillations à 60 degrés et de 26 000 vibrations par minute.

C'est certes moins rapide que la Wave standard, qui atteignait 66 000 vibrations par minutes, mais l'objectif de la Wave Special est de se positionner comme une première brosse à dents électriques. En se voulant plus respectueuse des gencives et des dents, elle s'adresse aux utilisateurs plus sensibles ou qui n'auraient jamais testé de brosse à dents électrique.

Cette combinaison est conçue pour émuler la technique de brossage de Bass modifiée, recommandée par les dentistes, assurant ainsi un nettoyage supérieur et une meilleure santé des gencives. La marque insiste sur le fait que cette technologie est adaptée à tous les utilisateurs, y compris les débutants et/ou ceux ayant les dents sensibles, grâce à des vibrations douces. D'ailleurs, la première génération de la Wave a reçu le prestigieux label d'acceptation de l'American Dental Association (ADA) et a été nommée comme l'une des meilleures innovations de 2024 par le TIME Magazine.

Les têtes de brosse ne sont pas en reste. Elles sont dotées de poils ultra-fins et effilés à plus de 90% pour un nettoyage en profondeur, même dans les zones difficiles d'accès. Un revêtement en TPE souple de qualité alimentaire recouvre la tête pour une expérience de brossage plus douce et confortable, protégeant ainsi les gencives et évitant les contacts trop brusques avec les dents. La technologie de touffetage sans cuivre est utilisée pour fixer les poils, ce qui prévient la rouille et la prolifération bactérienne. Un design fin à l'arrière de la tête (Thin Arc-Backed Design) et un contrepoids métallique pour équilibrer dynamiquement les vibrations du moteur complètent ces caractéristiques.

Côté autonomie, Laifen frappe fort : jusqu'à 50 jours d'utilisation avec une seule charge (basé sur une utilisation en Mode 1, deux fois par jour, pendant 2 minutes). La batterie Li-ion de 2000 mAh se recharge complètement en seulement 3 heures via un câble USB-C et le chargeur fourni, et plus vite encore avec un chargeur un peu plus puissant. De quoi partir en voyage l'esprit tranquille sans s'encombrer du chargeur.

Enfin, la personnalisation est au rendez-vous grâce à l'application Laifen. Celle-ci permet d'ajuster son brossage parmi plus de 1000 combinaisons de réglages possibles et offre des fonctionnalités intelligentes comme un minuteur de brossage (Smart Brushing Timer, 2 minutes par défaut) et un rappel pour changer de zone toutes les 30 secondes (Zone Change Reminder / 30s Reminder). L'étanchéité IP68 est évidemment de rigueur.

Notre test de la Laifen Wave Special

Après avoir passé en revue les caractéristiques alléchantes de la Laifen Wave Special, il est temps de confronter la théorie à la pratique.

Le premier contact avec la brosse est plutôt positif. Le design soigné et la qualité de fabrication sont au rendez-vous et la taille du manche de la brosse parait idéale, tout comme son poids.

La sensation de prise en main est bonne y compris avec les mains mouillées, le toucher agréable et les manipulations sont assez simples puisque renvoyés à des fonctions tactiles via le seul et unique bouton. Un maintien long permet de basculer la brosse en mode avion ou de l'en sortir. Une pression permet de lancer ou stopper le brossage, un double tapotement permet de basculer à travers les 3 modes de préréglages.

Niveau indications, on observe un témoin de fonctionnement vert qui passe au bleu lorsque la brosse est synchronisée en Bluetooth, un avion qui témoigne du mode en question et trois points lumineux correspondant aux différents modes de brossage.

Les brosses s'installent simplement sur l'axe et son méplat, et se retirent de la même façon. Concernant la recharge, le port se situe au-dessus du manche protégé derrière un capuchon en silicone étanche.

Le brossage en lui-même peut surprendre de par sa double action : en marge des vibrations, la brosse oscille pour couvrir une plus grande surface. La combinaison des mouvements se veut véritable efficace et Laifen n'a pas menti : elle se veut parfaite pour les débutants ou les personnes souffrant de problèmes de gencives ou étant sensibles des dents.

La Wave Special propose trois modes de brossage différents, mais dans les faits c'est plus d'un millier de combinaisons qui sont disponibles. En effet, l'application permet de créer ses propres réglages et de les stocker dans la mémoire de la brosse. On peut ainsi intervenir à chaque fois sur 4 paramètres majeurs :

Amplitude de vibration

Amplitude du mouvement

Vitesse d'oscillation

Durée du brossage.

Chaque réglage est variable selon 10 positions et dans le cas d'un partage de brosse, trois utilisateurs pourront ainsi profiter du réglage qui lui correspond le mieux.

Notons que la durée de brossage peut être définie de 1 à 5 minutes, et qu'il est possible d'ajouter une vibration toutes les 30 secondes pour signaler la nécessité de changer de zone. Une fois la durée écoulée, le brossage s'arrête automatiquement, plus besoin de chronométrer.

Même avec les réglages les plus agressifs, le brossage reste finalement assez doux, si bien qu'on pourrait se demander s'il est véritablement efficace. Au bout de 2 minutes de brossage, les gencives n'ont pas été maltraitées comme avec un brossage traditionnel, et pourtant la qualité du brossage dépasse largement celui réalisé avec une brosse manuelle, c'est assez perturbant au départ, mais on s'y fait très vite.

Sans aller jusqu'à avoir la sensation de dents lisses au sortir d'un détartrage, on sent globalement que les dents sont propres au passage de la langue, et que la plaque dentaire est totalement éliminée.

L'autonomie de la batterie est un autre point fort unanimement salué. Les 50 jours annoncés semblent pouvoir tenir, ce qui est bien au-dessus de la moyenne du marché. La recharge rapide en 3 heures via USB-C est également un avantage considérable, surtout en voyage. Fini l'angoisse de la batterie à plat au milieu des vacances !

Quelques critiques mineures peuvent apparaître. Le prix des têtes de brosses de rechange sera un facteur à surveiller sur le long terme en fonction de leur vitesse d'usure. De même, si la brosse est annoncée comme adaptée aux débutants, la richesse des options de personnalisation via l'application pourrait sembler un peu intimidante pour les moins technophiles au premier abord, bien que les modes par défaut soient là pour simplifier la prise en main. Néanmoins, il est bon de noter que les trois modes proposés de base sont assez équilibrés et que l'on pourra ainsi se passer de l'application compagnon ce qui est plutôt rassurant.

Notre verdict sur la brosse à dents Laifen Wave Special

Alors, la Laifen Wave Special est-elle la nouvelle reine de la salle de bain ? Après quelques jours de tests, il est clair que Laifen ne fait pas dans la demi-mesure. Cette brosse à dents électrique cumule les bons points : un design élégant et hygiénique, une technologie de brossage double action innovante et réellement efficace pour l'élimination de la plaque et le soin des gencives, une douceur appréciable même pour les bouches sensibles, une autonomie record et une personnalisation poussée via son application.

Les reconnaissances obtenues par la technologie Wave pour la première version sont un indicateur fort de la qualité de la R&D de Laifen. La Wave Special semble capitaliser sur ces acquis en y ajoutant des améliorations de design et de nouvelles options de couleur tout en s'orientant vers les utilisateurs plus sensibles ou les premiers utilisateurs souhaitant découvrir le brossage électrique.

La qualité de finition et les performances en font une brosse électrique qu'il est facile de recommander.





Le prix de lancement annoncé pour la Wave Special (89,99 €) la positionne de manière compétitive face à des modèles de grandes marques offrant souvent moins de flexibilité ou une autonomie moindre. Pour ceux qui cherchent une solution high-tech pour leur hygiène bucco-dentaire, la Laifen Wave Special mérite assurément une attention particulière. C'est une option solide qui allie performance, design et technologie, et qui pourrait bien vous donner le sourire, au sens propre comme au figuré.

Sur le site officiel de la marque, vous trouverez la brosse à dents électriques Laifen Wave Special au prix de 89,99 €, sachant que des packs sont également accessibles.