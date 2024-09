Le bureau assis debout électrique pour alterner les postures

On peut être amené à passer des heures assis à un bureau, pour le travail ou le loisir, et cette pratique répétée n'est pas sans conséquences sur la santé. La sédentarité est l'un des maux des sociétés modernes avec son cortège de problèmes de postures, de douleurs lombaires et musculo-squelettiques et de manque d'activité physique.

Passer de longues périodes assis à son bureau nécessite de prendre des mesures pour en améliorer l'ergonomie et soulager les points de pression sur le dos et les poignets.

Un siège ergonomique réglé à la bonne hauteur pour bien caler les poignets sans y faire peser le poids des membres ou les fragiliser par une position inadéquate, un écran installé à bonne distance, ni trop près ni trop loin, et un éclairage adapté sont déjà de bons points pour éviter ou limiter les désagréments de la posture assise de longue durée.

Il est par ailleurs recommandé de faire des pauses et de se lever régulièrement.

Mais pour aller plus loin, il est possible d'opter pour un bureau assis debout, c'est à dire dont le plateau est réglable en hauteur.

Ce type de bureau est devenu un classique dans les offres des grandes enseignes comme des fabricants spécialisés et permet d'alterner les périodes de travail assis et debout en relevant le plateau à la hauteur correspondante.

Il existe des modèles manuels ou électriques, plus ou moins complexes à monter et à l'ergonomie variable. Le bureau assis debout testé ici est le modèle Elita 48 pouces de Fezibor (il existe en 53 pouces) avec motorisation électrique, détection anti-collision, hauteur paramétrable et prises de charge USB qui allie montage facile et grande robustesse.

Avec son grand et robuste plateau en verre trempé, le colis, pas trop imposant, fait tout de même ses 40 kg et devra être manié avec une certaine précaution. S'il n'est pas très épais, c'est que tous ses éléments sont savamment agencés dans le paquet.

Ils sont numérotés pour faciliter le montage et la notice est plutôt explicite avec des schémas grands et clairs. Monter le bureau assis n'est pas très compliqué puisqu'il s'agit essentiellement d'installer des groupes de vis pour relier les différents éléments : pieds, barre centrale et supports de plateau.

Tout peut se faire avec les clés Allen fournies et le montage ne prendra pas plus de 30 minutes. C'est en partie dû au fait que le moteur est déjà pré-monté sur l'un des pieds du bureau auquel il suffira de rajouter un axe allant jusqu'à l'autre pied et brancher le tout.

De même, tous les panneaux inférieurs du plateau sont pré-installés et vissés, de même que le tiroir est déjà monté et fonctionnel.

Il restera encore quelques branchements à réaliser pour relier le contrôleur du bureau et le bloc d'alimentation puis ajouter les serre-câbles fournis pour l'esthétique et c'est fini ! Le bureau assis debout Elita est prêt à l'emploi.

Caractéristiques du bureau assis debout Elita 48 pouces

Plateau 120 x 60 x 5,6 cm

Poids maximum sur le plateau : 50 kg

1 tiroir à l'avant

1 moteur électrique monté sur le pied droit

commande de réglage en hauteur de 76 à 118 cm

3 boutons de pré-réglage en hauteur

Détection anti-collision

Prises de recharge : 1 USB-A, 1 USB-C

1 bloc d'alimentation

Prix de référence : 359,99 €



Le bureau costaud et ergonomique

Le bureau assis debout Elita de Fezibor testé ici est la version noire, sachant qu'il existe aussi en blanc. Son style épuré pourra s'accorder avec la plupart des intérieurs, mais le fabricant propose d'autres modèles aux finitions plus spécifiques qui pourront se fondre dans le décor.

L'élément le plus visible est bien sûr son grand plateau de 120 x 60 cm en verre trempé dont le poids garantit presque à lui seul la rigidité de l'ensemble et sa robustesse.

La stabilité est renforcée par la position décalée des deux pieds du bureau et les larges pattes d'assise posées au sol. L'ensemble est suffisamment massif pour ne pas glisser ou bouger et les quatre patins améliorent son accroche au sol.

Cela donne une belle impression de solidité et de capacité à résister au temps. Le verre trempé fait resplendir la teinte noir profond du plateau, mais, comme tout ce qui est en verre, cela laisse des traces de doigts, plus visibles sur cette version que sur le modèle blanc.

Mais c'est le "problème" de tous les plateaux en verre à proximité d'une fenêtre ou d'une source lumineuse. Le plateau en verre trempé peut également faire office de tableau en utilisant un marqueur lavable pour laisser un message ou un pense-bête.

Sur le modèle noir, il faudra trouver un stylo blanc, style marqueur à craie, pour être bien visible. Dans sa version blanche, n'importe quelle couleur sera immédiatement visible.

Le bureau se complète par un tiroir central de bonne taille à deux rangements et un panneau de commande sur le côté droit d'où l'on pourra ajuster la hauteur du plateau et mémoriser des positions.

La posture assise n'est pas une fatalité

Avec le bureau assis debout Elita, il va être possible de sortir des habitudes d'une posture assise longue et d'organiser des routines permettant d'alterner avec une position debout pour soulager posture, articulations, muscles et créer un changement de perspective.

Le bureau offre une échelle de positions allant de 72 cm au plus bas à 118 cm au plus haut, avec une progression centimètre par centimètre. On peut ainsi ajuster précisément la hauteur du plateau grâce aux boutons + et - du panneau de contrôle, tandis qu'un écran LCD donne la valeur de la hauteur.

Une hauteur peut ensuite être pré-enregistrée grâce aux boutons 1, 2 et 3 du panneau. Un appui dessus et le bureau s'ajustera à la hauteur enregistrée. La programmation se fait très simplement d'un appui sur le bouton M jusqu'à ce que la hauteur clignote puis d'un appui sur un des boutons numérotés.

Avec un poids supporté jusqu'à 50 kg sur le plateau, il ne sera pas difficile d'y poser un écran, un clavier et une souris ainsi que des documents, voire un ordinateur complet, sans que cela ne pénalise le moteur électrique.

Et pour compléter le tout, le panneau de contrôle dispose d'une prise USB-A et d'un connecteur USB-C pour recharger directement un smartphone ou alimenter un appareil.

Le bureau à la hauteur maximale de 118 cm pour un usage debout

Le changement de position s'effectue en douceur avec un très léger ronronnement du moteur électrique et le bureau est pourvu d'un dispositif anti-collision à la sensibilité réglable et qui évitera de faire forcer le moteur.

En position haute, on pourra travailler debout et retrouver de la tonicité tout en conservant sa configuration de travail sous la main. Rien n'empêchera d'agrémenter le tout avec des accessoires du genre tablette inclinée ou tapis roulant pour s'activer tout en restant concentré sur ses tâches, avant de retrouver une position assise plus tard.

Les télétravailleurs y trouveront particulièrement leur compte en réduisant les travers de ce type d'activité et en préservant leur capital santé sans avoir à y consacrer des espaces séparés.

Conclusion

Avec le bureau assis debout Fezibo Elita, rester assis longtemps à son bureau n'est plus une obligation. D'un simple appui d'un bouton, le plateau montera ou descendra pour répondre aux besoins des travailleurs.

De conception robuste et très stable avec son lourd plateau en verre trempé, le bureau Elita offre une belle surface de 48 pouces (120 x 60 cm) dont le seul ennemi ne sera guère que les traces de doigts, surtout dans sa version en coloris noir.

Le montage est très simple (30 minutes suffisent) et le panneau de contrôle sur le côté droit est à la fois simple (un bouton plus ou moins, des boutons programmables) et précis grâce à l'affichage LCD indiquant la hauteur réglable au centimètre près.

Le changement de hauteur du plateau se fait en douceur et sans bruit et on apprécie le tiroir à l'avant et les prises USB-A et USB-C pour y relier des gadgets ou recharger un téléphone.

L'ensemble est assez lourd et ne dispose pas de roulettes, ce qui lui impose un placement fixe dans une pièce de la maison et avec un peu d'espace autour pour ne pas gêner ses mouvements.

Le bureau Fezibo Elita sera particulièrement apprécié des télétravailleurs ne voulant pas être condamnés à la position assise, mais il pourra tout aussi bien être utilisé pour des activités créatives.

Et pour réduire les effets d'une sédentarité excessive, il sera toujours possible d'ajouter des accessoires permettant une activité physique douce (tapis de marche, planche inclinée) tout en travaillant en position debout. La santé avant tout !

A 359,99 € sur le site officiel, le bureau assis debout Elita de Fezibor reste dans une gamme de prix abordable dans son segment au regard de la qualité des matériaux et de fabrication, ainsi que de sa simplicité d'utilisation.