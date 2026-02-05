Le spécialiste réseau qui vise désormais la sécurité

Mercusys, un acteur bien connu dans l'univers des produits Wi-Fi, étend son champ d'action en s'attaquant au marché de la sécurité domestique connectée. Avec le lancement de la caméra de surveillance intérieure WiFI MERCUSYS MC210, la marque propose une solution qui se veut à la fois fiable et abordable.

Loin du gadget simpliste (et ce malgré son prix très agressif de moins de 19 €, voir 17 € en promotion), cette caméra motorisée a été pensée pour des usages très concrets : surveiller un bébé pendant son sommeil grâce à une détection spécifique de ses pleurs, sécuriser un appartement en location pour une personne vivant seule, ou encore veiller sur des animaux de compagnie ou des parents âgés.

L'objectif affiché est de fournir la tranquillité d'esprit, de jour comme de nuit, grâce à un appareil discret, riche en fonctionnalités et simple à mettre en œuvre. Ce test complet va décortiquer chaque aspect de cette nouvelle venue, de son déballage à ses performances au quotidien.

Présentation de la marque Mercusys

Avant de plonger dans les détails techniques de la MC210, il convient de présenter brièvement son fabricant. Mercusys s'est d'abord fait un nom en proposant des équipements réseau, notamment des routeurs et des répéteurs Wi-Fi, reconnus pour leur bon rapport performance / prix.

Avec la MC210, l'entreprise effectue une diversification stratégique vers le secteur de la maison intelligente et de la sécurité. Cette démarche s'appuie sur son expertise en matière de connectivité sans fil pour offrir un écosystème unifié. L'idée est de permettre aux utilisateurs de gérer à la fois leurs appareils réseau et leurs dispositifs de sécurité depuis une seule et même application, simplifiant ainsi l'expérience utilisateur.

La marque cherche à démocratiser la surveillance domestique en proposant des produits comme cette caméra de surveillance qui intègre des technologies avancées, habituellement réservées à des modèles plus onéreux.

Déballage et aspect du produit

La première impression est souvent révélatrice, et celle laissée par la MERCUSYS MC210 est plutôt positive. La caméra est livrée dans une boîte compacte aux couleurs de la marque, rouge et blanche, qui met en avant ses quatre caractéristiques principales. L'emballage est soigné et l'ensemble des informations essentielles (spécifications, contenu, détails sur l'application) y figure.

À l'ouverture, on découvre un contenu complet qui permet une installation immédiate :

La caméra MC210 elle-même

elle-même Un adaptateur secteur pour l'alimentation

Des chevilles et des vis de montage

Un autocollant servant de gabarit de perçage

Un guide de démarrage rapide

Le design de la caméra est sobre et efficace. Avec sa forme de dôme et sa robe bicolore blanche et noire, elle ressemble à d'autres caméras Pan & Tilt du marché, mais se distingue par une taille légèrement plus compacte.

Cette discrétion est un atout, car elle lui permet de se fondre facilement dans n'importe quel décor sans attirer l'attention. L'appareil est également très léger, ce qui facilite son déplacement d'une pièce à l'autre si on ne souhaite pas la fixer définitivement. La partie supérieure blanche est capable de pivoter sur 360 degrés, assurant une couverture visuelle complète.

L'examen physique révèle une conception bien pensée. En façade, le bloc optique abrite le capteur 3 MP, quatre LED infrarouges pour la vision nocturne, un microphone et un indicateur de statut lumineux. Un détail ergonomique intéressant : pour accéder au port de la carte microSD et au bouton de réinitialisation, il faut incliner manuellement l'objectif vers le haut. Ce choix de design, bien que subtil, protège ces éléments de la poussière et des manipulations accidentelles. À l'arrière, on trouve le haut-parleur et le port d'alimentation DC. Enfin, le dessous de l'appareil est équipé d'un patin en caoutchouc pour une pose stable sur une surface plane, ainsi que des trous de vis pour un montage mural ou au plafond.





Notons que pour la fixation murale, il n'y a pas de platine à installer : de simples encoches permettent d'accueillir les têtes bombées des vis logées dans les chevilles via un quart de tour. Des ergots viennent en appui sur les têtes de vis pour sécuriser le tout. C'est une solution simple qui permet une installation en quelques minutes certes, mais pas forcément la plus fiable dans le temps, à voir donc.

Fiche technique complète de la Mercusys MC210

Sous son apparence simple, la MC210 cache des caractéristiques techniques robustes pour sa gamme de prix (moins de 20 €). Elle est conçue pour offrir une image de qualité et une surveillance réactive.

Caméra et vidéo

Capteur d'image : CMOS à balayage progressif 1/3''

CMOS à balayage progressif 1/3'' Résolution maximale : 2K 3 MP (2304 x 1296 pixels)

2K 3 MP (2304 x 1296 pixels) Objectif : focale de 4 mm, ouverture F2.0

focale de 4 mm, ouverture F2.0 Champ de vision : 87° (diagonal), 74° (horizontal), 40° (vertical)

87° (diagonal), 74° (horizontal), 40° (vertical) Mouvement Pan/Tilt : couverture panoramique de 360° (plage mécanique de 340°), couverture d'inclinaison de 110° (plage mécanique de 70°)

couverture panoramique de 360° (plage mécanique de 340°), couverture d'inclinaison de 110° (plage mécanique de 70°) Vision nocturne : LED infrarouge 850 nm, portée jusqu'à 12 mètres

LED infrarouge 850 nm, portée jusqu'à 12 mètres Fréquence d'images : jusqu'à 30 fps (paramétrable à 15, 20, 25 ou 30 fps, avec 15 fps par défaut)

jusqu'à 30 fps (paramétrable à 15, 20, 25 ou 30 fps, avec 15 fps par défaut) Compression vidéo : H.264

H.264 Zoom numérique : jusqu'à 10,8 x via l'application

Audio et connectivité

Communication audio : bidirectionnelle (microphone et haut-parleur intégrés)

bidirectionnelle (microphone et haut-parleur intégrés) Volume de la sirène : 88 dB (mesuré à 10 cm)

88 dB (mesuré à 10 cm) Connectivité sans fil : Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz uniquement

Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz uniquement Sécurité : chiffrement AES 128 bits avec SSL / TLS

chiffrement AES 128 bits avec SSL / TLS Protocoles réseau : support RTSP et ONVIF

Fonctionnalités et stockage

Détection IA : détection de mouvement, détection de personne, détection des pleurs de bébé

détection de mouvement, détection de personne, détection des pleurs de bébé Zones d'activité : personnalisables pour la détection de mouvement

personnalisables pour la détection de mouvement Stockage local : port pour carte stockage microSD jusqu'à 512 Go (carte non incluse)

port pour carte jusqu'à 512 Go (carte non incluse) Stockage Cloud : service MERCUSYS Camera Care (abonnement requis après un essai gratuit)

service MERCUSYS Camera Care (abonnement requis après un essai gratuit) Intégration intelligente : compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Général

Alimentation : adaptateur secteur 9 V / 0,6 A

adaptateur secteur 9 V / 0,6 A Dimensions : 78,4 x 78,4 x 105,6 mm

78,4 x 78,4 x 105,6 mm Conditions de fonctionnement : 0 ºC ~ 40 ºC

Application et fonctionnalités

La mise en route de la caméra est remarquablement simple et rapide, même pour un néophyte. Il suffit de scanner le QR code présent sur la boîte ou la notice pour télécharger l'application MERCUSYS, disponible sur iOS et Android.

Après une courte inscription par e-mail, le processus de configuration commence. On branche la caméra, on attend une trentaine de secondes que le voyant LED clignote en rouge et vert, puis on se connecte temporairement au réseau Wi-Fi émis par la caméra elle-même depuis les réglages de son smartphone.

L'application prend ensuite le relais pour connecter la MC210 au réseau Wi-Fi domestique. Il est important de souligner un point technique : la caméra n'est compatible qu'avec les réseaux 2,4 GHz. Elle ne détectera pas les réseaux 5 GHz. Une fois connectée, la LED passe au vert fixe, signalant que l'appareil est opérationnel.

L'application MERCUSYS se révèle être un centre de contrôle complet et intuitif. L'écran principal affiche les caméras disponibles, avec des raccourcis vers les modes "Maison" et "Absent" pour activer ou désactiver rapidement les détections (ainsi que les alarmes puisqu'une sonnerie retentit lors de chaque détection en mode Absent).

L'interface de visualisation en direct est claire. Elle permet d'accéder à plusieurs fonctions : "Maintenir pour parler" pour l'audio bidirectionnel, les commandes "Pan & Tilt" pour orienter l'objectif, et les boutons pour déclencher l'alarme ou activer le mode de confidentialité. Ce dernier est particulièrement utile, car il désactive le streaming et l'enregistrement, garantissant que les moments personnels ne soient pas capturés. On note un léger temps de latence, d'environ une seconde, lors du contrôle à distance des mouvements de la caméra, ce qui reste tout à fait acceptable.

La qualité d'image est l'un des points forts de ce modèle. La résolution vidéo 2K (2304 x 1296 px) offre un niveau de détail élevé, bien supérieur à ce que proposent de nombreuses caméras d'entrée de gamme. Les couleurs sont vives et l'image est nette. La possibilité d'ajuster la fréquence d'images jusqu'à 30 fps (bien que certaines versions de l'app semblent la limiter à 25 fps) apporte une fluidité appréciable aux mouvements, un avantage certain par rapport aux concurrents souvent bloqués à 15 ou 20 fps.

Le zoom numérique 10,8 x permet de se concentrer sur des détails spécifiques sans perte de qualité excessive. De nuit, la vision infrarouge s'active automatiquement et fournit des images en noir et blanc claires et détaillées jusqu'à une distance d'environ 12 mètres, assurant une surveillance efficace même dans l'obscurité totale.

Là où la MC210 se distingue vraiment, c'est sur le plan de ses détections intelligentes. Grâce à l'intelligence artificielle, la caméra ne se contente pas de repérer les mouvements. Elle est capable de faire la distinction entre un objet et une personne, ce qui réduit considérablement le nombre de fausses alertes déclenchées par des insectes, des changements de lumière ou de la poussière.

La fonction de suivi de mouvement est également performante : la caméra pivote automatiquement pour garder le sujet en mouvement dans son champ de vision. Mais la fonctionnalité la plus remarquable pour les jeunes parents est la détection des pleurs de bébé. L'IA reconnaît le son spécifique des pleurs et envoie une notification instantanée sur le smartphone, permettant une réaction rapide sans avoir à garder un œil constant sur le flux vidéo.

A ce titre, chaque notification apporte une précision concernant l'origine de la détection : personne détectée ou pleur de bébé.

Pour l'enregistrement, l'utilisateur a le choix : un stockage local sur carte microSD (jusqu'à 512 Go) ou un abonnement au service cloud de la marque. Il est possible de programmer des enregistrements en continu ou uniquement lorsqu'une détection (mouvement, personne, pleurs) est déclenchée.





Il est également possible de définir une zone noire, un filtre qui évitera à la caméra de filmer un lit ou même un accès à la rue par exemple en fonction du positionnement de cette dernière. Cela permet de garantir le respect de la vie privée en toute simplicité.

Notre verdict sur la caméra Mercusys MC210

Après ce test approfondi, la MERCUSYS MC210 s'impose comme une excellente surprise sur le segment des caméras de surveillance abordables. Elle ne se contente pas de couvrir les fonctions de base : elle offre un ensemble de caractéristiques avancées qui la placent bien au-dessus de la concurrence dans la même gamme de prix. Son rapport qualité / prix est tout simplement exceptionnel.

Ce que nous avons aimé :

Le prix : extrêmement compétitif pour les fonctionnalités proposées.

extrêmement compétitif pour les fonctionnalités proposées. La qualité d'image 2K : des détails nets et une belle fluidité.

des détails nets et une belle fluidité. Les détections IA : le suivi de mouvement, la reconnaissance de personnes et surtout la détection des pleurs de bébé sont de vrais plus.

le suivi de mouvement, la reconnaissance de personnes et surtout la détection des pleurs de bébé sont de vrais plus. La couverture à 360° : la motorisation Pan & Tilt ne laisse aucun angle mort.

la motorisation Pan & Tilt ne laisse aucun angle mort. L'installation facile et l'application intuitive : une prise en main rapide pour tous.

une prise en main rapide pour tous. La vision nocturne efficace : une visibilité claire même dans le noir complet.

Ce que nous avons moins aimé :

Le léger délai sur les commandes à distance : un petit temps de latence pour le pan / tilt.

un petit temps de latence pour le pan / tilt. La compatibilité Wi-Fi 2,4 GHz uniquement : un point à vérifier avant l'achat.

un point à vérifier avant l'achat. L'alimentation qui fait l'impasse sur l'USB

En définitive, la MERCUSYS MC210 est une solution de sécurité domestique que l'on peut recommander sans hésitation. Que ce soit pour les familles avec de jeunes enfants, les propriétaires d'animaux, les personnes vivant seules ou celles qui cherchent une solution simple et efficace pour surveiller leur domicile, cette caméra coche toutes les cases. Elle prouve qu'il n'est plus nécessaire de dépenser une fortune pour s'équiper d'un système de surveillance fiable, intelligent et performant.

Vous pourrez trouver actuellement sur Amazon, dans la boutique de la marque, la caméra de surveillance intérieure WiFi MERCUSYS MC210 au prix réduit de 16,99 € au lieu de 18,99 €.