La caméra de surveillance 4K autonome

La caméra Argus 4 Pro de Reolink met les petits plats dans les grands en fournissant un système de surveillance en haute définition et à 180 degrés avec vision nocturne, détection automatique de mouvement, éclairage, mais aussi haut-parleur.

Par rapport à d’autres systèmes de surveillance complexes, elle ne nécessite qu’une application sur smartphone et peut être installée n’importe où ou presque, sans avoir à tirer un câble d’alimentation.

En effet, sa batterie embarquée pourra être rechargée régulièrement grâce au petit panneau solaire fourni. On peut donc très bien l’installer dans un endroit isolé, loin de toute prise de courant.

Elle reste conçue pour un usage aussi bien extérieur qu’intérieur (il faudra alors la relier à une prise de courant via son port USB-C), mais c’est bien en extérieur, avec son panneau solaire associé qui la rend autonome, qu’elle sera la plus intéressante.

La force de la caméra Argus 4 Pro repose sur ses deux lentilles 4 mm capables d’enregistrement vidéo en qualité 4K et offrant une vision à 180 degrés afin de ne laisser aucun angle mort.

Elles exploitent des capteurs 1/1,8 pouce avec une ouverture de f/1,0, bien plus performantes pour capter la lumière en très faibles conditions lumineuses que les modules de caméra traditionnels, notamment en ultra grand angle. Elles permettent de générer un flux d’images en 5120 x 1440 pixels à 15 fps, ce qui ne rendra pas les vidéos très fluides, mais laisse tout de même de quoi interpréter l’enregistrement vidéo.

Les images générées par les lentilles sont traitées par algorithmes pour réduire la distorsion tandis que la technologie ColorX de Reolink, en capturant un maximum de lumière, renforce la qualité des détails de l’enregistrement vidéo.

ColorX est le coeur du savoir-faire de Reolink en assurant une vision nocturne sans avoir recours à d’énergivores capteurs infrarouge tout en fournissant une image nette, précise et en couleurs. La firme promet ainsi jusqu’à 30% de réduction de consommation d’énergie par rapport à d’autres caméras 4K en mode vision de nuit.

Les prises de vue des deux capteurs sont en outre accolées pour donner une image unique embrassant tout le panorama sous surveillance. Pour assurer des débits suffisants, la caméra est compatible WiFi 6.

Avec sa batterie embarquée, la caméra de surveillance Argus 4 Pro n’est pas faite pour enregistrer en continu. Elle se déclenchera automatiquement en cas d’activation de son capteur de mouvement et pourra enregistrer les séquences sur carte mémoire ou sur support distant tout en émettant une alerte.

L’utilisateur peut alors consulter directement le flux depuis son smartphone et même écouter ce qui se passe ou interpeller un intrus grâce au micro et au haut-parleur intégrés à la caméra.

Un système d’éclairage par LED peut également être déclenché automatiquement lorsque le capteur de mouvement est activé. Tout est paramétrable depuis l’application mobile.

L’installation de la caméra n’est pas bien compliquée. Elle peut se faire en perçant deux trous dans un mur pour apposer l’applique avec bras mobile. Des gabarits inclus dans la boîte permettront de percer au bon écartement. Ensuite, chevilles et vis sont fournies pour fixer le support.

Les recommandations sont de prévoir une hauteur de montage à environ 2 à 2,5 mètres du sol, dans un lieu ne présentant pas de lumières vives nocturnes (du type lampadaire qui éblouirait les lentilles) et avec un positionnement permettant une détection de mouvement sur une zone large de 2 à 10 mètres.

Inutile donc de l’installer juste au-dessus d’une porte, ce qui limiterait sa capacité de détection. Mieux vaut placer la caméra sur le côté de la zone à surveiller et l’incliner de manière à former un large cône de détection.

Caméra et panneau solaire peuvent être installés avec une sangle à boucle

L’autre méthode d’installation passe par une sangle à boucle permettant d’installer la caméra sur un arbre ou un poteau, avec les mêmes consignes de positionnement. Puisque la caméra peut être rendue indépendante d’une prise de courant, cela peut constituer un atout pour l’installer où on le souhaite, en s’assurant bien sûr du respect de la vie privée des voisins et de ne pas filmer l’espace public.

Une caméra 4K couleur compacte et agile

La caméra de surveillance Argus Pro 4 se présente sous la forme d’un bloc assez compact et discret de couleur blanche au milieu duquel les optiques et le gros des capteurs sont situés à l’avant dans un bloc noir, lui donnant presque une certaine humanité avec ses deux grands yeux.

Les blocs optiques sont entourés de composants LED qui apporteront la lumière nécessaire en vision nocturne, chaque bloc ayant deux diodes sur le côté tandis qu’une cinquième, centrale, produit un éclairage direct de la scène.

Les capteurs photo / vidéo sont constitués de deux modules 1/1,8 pouce offrant une ouverture f/1.0 capable de capter la lumière de très faibles sources lumineuses. Les deux capteurs, qui regardent “en angle”, permettent d’assurer une large zone de surveillance de 180 degrés et les deux images produites sont réunies en une vue unique dans l’application Reolink par un procédé dit de stitching qui raboute précisément les deux vues pour n’en faire qu’une.

Juste au-dessus de la source lumineuse LED centrale se situe un détecteur de lumière du jour qui activera éventuellement les sources lumineuses en fonction des besoins (fin de journée, nuit ou zone naturellement peu éclairée), et en fonction du site d’installation de la caméra. Sous la même LED centrale se remarque un trou cachant un micro pour pouvoir écouter l’environnement filmé.

La LED centrale s’éclaire également de bleu ou de rouge lorsque l’on appuie sur le bouton d’alimentation pour signaler son état.

En dessous de ce bloc noir, on trouve le capteur PIR (Passive Infra RED) qui se chargera de la détection de mouvement déclenchant l’enregistrement de la caméra.



Le choix de ce type de capteur est une recherche de compromis entre sensibilité de la détection et portée du capteur, afin de limiter les déclenchements intempestifs tout en créant un cône de détection suffisamment large.

C’est aussi un choix de raison par rapport à la caméra qui, rappelons-le, est censée fonctionner en autonomie grâce à sa batterie embarquée, avec un capteur consommant beaucoup moins d’énergie que d’autres types de capteurs plus avancés.

Sous le capteur PIR, un cache en caoutchouc dévoile le port pour carte mémoire microSD et le bouton d’alimentation (un tout petit bouton en plastique gris) qui ne devrait être que peu utilisé, la caméra étant censée fonctionner en permanence (mais pas en continu).

A l’arrière, on trouve une grille pour le haut-parleur, un second cache en caoutchouc pour le port de charge USB-C ainsi que le pas de vis pour fixer la caméra à son support. C’est aussi à l’arrière qu’est imprimé un QR Code qui servira à la reconnaissance de la caméra par l’application à la première utilisation.

La caméra Argus 4 Pro Reolink est compacte et modérément lourde (467 grammes avec sa batterie) et semble plutôt bien construite, sans jeu dans les éléments, et robuste. Il le faudra pour affronter des conditions en extérieur et il faudra d’ailleurs veiller à bien replacer les caches en caoutchouc sur les ports et prises).

Si le bloc offre une certaine étanchéité, la fenêtre de fonctionnement annoncée se situe entre -10 degrés et + 55 degrés Celsius, ce qui pourra limiter son usage dans certaines conditions météorologiques si la caméra est très exposée aux conditions météo.

Une application mobile pour tout contrôler

L’application mobile Reolink est à la fois simple d’utilisation et plutôt complète. C’est de là que tout se paramètre, se contrôle et se vérifie, du flux direct de la caméra aux vidéos capturées sur carte microSD ou ailleurs.

La liaison avec la caméra Argus 4 Pro se fait très simplement. Au premier allumage de l’appareil, un message de bienvenue invite à scanner le QR Code présent à l’arrière puis à renseigner le réseau WiFi domestique.

A partir de là, le flux de la caméra est accessible directement depuis le smartphone et visionnable dans l’application ou en mode PiP (Picture in Picture) si l’on veut garder un oeil sur le flux tout en faisant autre chose.

L’interface principale est très intuitive et permet de prendre le contrôle direct de la caméra. Activer ou non le flux, lancer un enregistrement vidéo ou prendre une photo, activer l’éclairage ou lancer la sirène d’alerte se font d’un appui.

Des réglages à profusion et un écosystème pour compléter

Une option permet aussi de privilégier la fluidité du flux ou bien sa qualité, en fonction des attentes. Le débit consommé par le flux est affiché à l’écran. La vue des deux modules de la caméra assure un affichage étendu de petite taille en mode portrait, mais qui occupe tout l’écran en mode paysage (un smartphone avec écran au ratio 21:9 est particulièrement indiqué pour une vue complète non écrasée).

En bas de l’interface, deux boutons sont présents. Le premier donne la possibilité d’utiliser le micro et le haut-parleur intégrés pour interagir avec ce qui se trouve dans le champ de vision. Le second donne accès aux vidéos déjà enregistrées sur carte mémoire, en FTP ou en cloud lorsque la caméra s’est déclenchée après un événement.

La caméra Argus 4 Pro peut reconnaître des formes et masquer des zones de détection pour réduire le nombre de faux positifs

La caméra de surveillance Argus 4 Pro fonctionne en effet en mode discontinu : à moins d’un enregistrement direct du flux toujours possible, elle n’est censée déclencher l’enregistrement que lorsqu’elle détecte une personne, un animal ou un objet en mouvement, de manière à préserver son autonomie et avec la possibilité de choisir ce que l’on veut que la caméra détecte (marqué par des carrés de couleur).

Cela évite des heures d’enregistrement pour rien et les vidéos enregistrées seront liées à des événements déclencheurs, donc méritant potentiellement une certaine attention, si la caméra est correctement réglée.

Pour éviter les faux positifs et ne pas déclencher intempestivement l’enregistrement, l’interface propose plusieurs mécanismes de régulation qui lui éviteront de se déclencher pour rien et préserveront l'autonomie.

Il est ainsi possible de définir une taille minimale de la personne, de l’animal ou de la voiture en dessous de laquelle la détection ne se déclenchera pas. On peut aussi définir à l’écran des zones de non-détection en les masquant.

Le stockage des vidéos au format H264 / H265 de la caméra Argus 4 Pro peut se faire directement sur l’appareil via une carte mémoire microSD (jusqu’à 128 Go) ou bien de façon déportée avec le dispositif Reolink Home Hub (à acheter séparément), d’une capacité de 6 To. Il est également possible de passer par un NAS ou un upload en FTP.

Les différentes solutions proposées ont l’avantage de ne pas nécessiter d’abonnement mensuel pour le stockage des données.

Tout comme pour le flux lui-même, il est possible de zoomer dans la vidéo pour mieux en visualiser un détail précis et les vidéos sont logiquement horodatées pour un suivi précis des événements.

Par exemple le feuillage d’un arbre agité par le vent dans le champ des capteurs ne risquera pas de déclencher l’enregistrement vidéo si la zone où il apparaît est masquée.

La sensibilité du capteur PIR est modulable en fonction des objets détectés

Les paramètres de l’application Reolink permettent ainsi de régler finement la sensibilité de la caméra, la luminosité des capteurs, la réactivité du capteur PIR, de même qu’il sera possible de configurer des notifications push ou des alertes e-mail en cas de déclenchement d’un événement prédéfini.

La qualité vidéo est excellente en plein jour avec une image nette et colorée et elle reste détaillée en vision de nuit. La moindre source lumineuse, même faible, assure une illumination des capteurs et la récupération de détails pour fournir une image en couleur décrivant précisément ce qui l'a déclenchée.

S’ils sont faciles d’accès, les réglages possibles sont nombreux et veulent répondre à toutes les situations. Un certain nombre d’entre eux peuvent être mis par défaut en mode automatique, mais pour un fonctionnement optimal, il sera intéressant de faire des essais avant de trouver la configuration parfaite.

La batterie embarquée est suffisante pour fonctionner une journée. Il reste possible de l’alimenter via le port USB-C à l’arrière ou bien de faire appel au panneau photovoltaïque Reolink.

C’est un panneau solaire rectangulaire de petite taille qui assure une puissance en sortie de 6 W, suffisant pour assurer une recharge partielle et alimenter durablement la caméra, notamment pour un fonctionnement de nuit.

Une icône soleil indique la charge par panneau solaire

L’installation du panneau solaire n’est plus compliquée que celle de la caméra, avec la même possibilité d’installer un bras de support vissé ou bien de fixer le bras porteur avec une sangle à boucle fournie.



Il faudra ensuite prendre soin d’orienter le panneau photovoltaïque pour capter un maximum de lumière solaire directe et en évitant de se retrouver avec une partie du panneau à l’ombre, sous peine d’une charge très ralentie.

Conclusion

La caméra de surveillance Argus 4 Pro fait le choix de la simplicité d’installation et de fonctionnement tout en offrant une grande variété de réglages dans l’application mobile.

On retrouve tout le nécessaire pour paramétrer finement la caméra et obtenir la meilleure qualité d’image en fonction du point d’installation de la caméra et des conditions de luminosité.

L’installation elle-même est très facile, avec un support vissé ou sanglé, et la configuration ne demande que très peu de temps. Avec son micro, son haut-parleur, ses diodes LED et son capteur PIR de détection de mouvement, elle constitue une solution assez complète sans nécessité de connaissances techniques spécifiques.

Le système à double capteur vidéo permet d’avoir un champ de vision à 180 degrés sans déformations, les deux images étant reliées par stitching (même si la frontière entre les deux prises de vue n’est pas toujours parfaite à courte distance).

Le rendu est précis et coloré, même de nuit, avec l'apport éventuel de l'éclairage LED intégré se déclenchant lorsque le capteur de mouvement est sollicité. L'autonomie dépendra bien sûr de la fréquence des enregistrements activés par ses capteurs, d'où l'importance de bien vérifier la sensibilité et les zones de détection pour éliminer ce qui pourrait la déclencher inutilement.

On apprécie également les possibilités d’enregistrement vidéo sur carte microSD, en FTP ou via le cloud, permettant une consultation en local ou à distance sans devoir s’abonner à un service payant spécifique.

Enfin, la caméra Argus 4 Pro est intéressante pour sa capacité à s’affranchir d’une prise de courant grâce à sa batterie embarquée et au panneau solaire Reolink qui peut en faire un système de surveillance autonome.

Affichée au tarif officiel de 249,99 €, vous pouvez actuellement trouver sur le site de la marque la caméra Argus 4 Pro de Reolink au prix réduit exceptionnel de 172,99 € mais uniquement du 17 au 23 juin 2024. A noter que la caméra est également disponible à 199,99 € chez Amazon avec un coupon de -20% à activer sur le site.