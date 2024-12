Chargeurs UGREEN Uno, quand les accessoires prennent vie

Comment rendre un objet a priori commun, comme un chargeur, plus séduisant au-delà de ses caractéristiques techniques ? En lui ajoutant un visage, bien sûr ! C’est ce que propose UGREEN avec les chargeurs filaires Uno 100W et sans fil Uno 15W Qi2 avec leur bouille sympathique.

La série UGREEN Uno propose une gamme d'accessoires amusants qui répondent aux besoins de charge rapide des utilisateurs Android et iPhone, notamment des chargeurs filaires PD haute puissance, les derniers dispositifs de charge sans fil magnétique Qi2 compatibles avec le MagSafe d'Apple, ainsi que des hubs et des câbles de transfert de données. Avec un design de robot funky cool et mignon, son écran TFT affiche des émojis amusants pendant la charge. Ces accessoires sont certes amusants, mais aussi très performants et dotés de nombreuses protections de sécurité pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Un chargeur de téléphone ou d’ordinateur portable n’est en principe pas le gadget le plus sexy, indépendamment de ses caractéristiques, mais ajoutez-lui une forme humaine et un visage et le voici qui se transforme en petit bonhomme sympathique. L'affichage d'émoticônes différentes, en fonction de l'état de charge, apporte ici un aspect très esthétique et vivant.

La marque UGREEN, spécialiste des accessoires informatiques, a lancé une gamme Uno de gadgets pour charger ou connecter des appareils efficacement en toute simplicité. Le chargeur UGREEN Uno 100 W permet comme son nom l’indique de charger rapidement un smartphone, une tablette, des gadgets ou même un ordinateur portable grâce à sa puissance de charge et sa charge rapide.

Prenant l’apparence d’un petit robot, il est doté de pieds cachant les fiches de la prise, d’un bloc central avec un écran affichant un visage et de ports USB sur son sommet. Ce petit robot sympathique cache en fait un chargeur GaN intelligent aux fonctions avancées.

Mais qu’est-ce que le GaN ? Le nitrure de gallium est un matériau semi-conducteur qui a trouvé une utilisation dans les chargeurs de smartphones depuis la fin des années 2010 où il permet de produire des chargeurs à la fois plus compacts et plus puissants que des chargeurs utilisant des composants standard.

Plus compacts, car les composants GaN chauffent moins par rapport à des composants silicium classiques grâce à une meilleure conductivité et le support de plages de tensions plus larges, ce qui permet de délivrer plus d’énergie et de réduire le temps de charge des appareils.

Les chargeurs GaN rencontrent un intérêt croissant dans les smartphones alors que les puissances de charge peuvent dépasser les 100 W, ce qui nécessite des blocs conséquents avec les technologies classiques, et dont l’encombrement peut être sensiblement réduit avec le GaN.

Ils restent encore actuellement plus onéreux que des chargeurs standards, mais les écarts de prix tendent à se réduire avec la démocratisation de cette technologie de charge.

L’autre atout du GaN est qu’il est possible de répartir la puissance entre plusieurs ports. Ainsi, le chargeur Ugreen Uno 100W dispose de 4 port USB répartis en 3 ports USB-C et 1 port USB-A.

En y regardant de plus près, vous verrez que les deux premiers ports USB-C sont rassemblés dans un cerclage. Ces deux ports sont capables de fournir une puissance jusqu’à 100W seule ou bien répartie entre les différents ports.

Si un seul des deux ports cerclés est occupé, la puissance délivrée est de 100W. Si les deux ports sont occupés, elle se répartit en 65W pour le premier et 30W pour le second. Mais ce ne sont pas des données figées.

En fonction des ports utilisés, la puissance se répartit différemment jusqu’à concurrence de 100W : 7,5W / 20W / 22,5W / 30W / 45W / 65W / 80W / 100W en fonction des ports USB-C / USB-A occupés, comme indiqué ci-dessous.

Répartition de la puissance sur trois ports occupés

Le troisième port USB-C fournit pour sa part 30W tandis que le port USB-A délivre 22,5W. Si vous branchez l’un ou l’autre, vous obtiendrez ces puissances sur le port correspondant et encore 65W sur l’un des deux ports cerclés.

Répartition de la puissance sur les quatre ports occupés

Mais si vous branchez le port USB-C libre et le port USB-A en même temps, vous obtiendrez 7,5W sur chaque port…et 80W sur un des ports USB-C cerclés. Les puissances de charge ne seront pas les mêmes selon le nombre de connecteurs branchés et si toutes les prises sont occupées, on obtient la répartition 45W / 30W / 7,5W / 7,5W.

Là où un chargeur classique n’a souvent qu’un unique port et adapte sa puissance seulement en fonction d’un appareil à chargeur, le chargeur GaN Uno 100W de Ugreen peut ainsi en charger jusqu’à 4 en répartissant intelligemment la puissance.

On pourra ainsi mettre un PC portable ou une tablette tactile en charge sur les ports USB-C1 et/ou USB-C2 et un smartphone et/ou des accessoires sur les ports USB-C3 et USB-A, avec une charge plus ou moins rapide en fonction de ce qui est branché.

Charger jusqu’à 4 appareils avec un seul chargeur, c’est aussi s’éviter d’avoir des tas de chargeurs et de câbles à gérer et autant de prises électriques à occuper. Que ce soit pour recharger ses propres appareis ou pour disposer d'un système de charge multi-ports très compact en réunion, le chargeur UGREEN Uno 100W répond présent dans tous les cas.

Mais ce n'est pas qu'une question de nombre de ports. Avec la capacité 100W et la charge intelligence, on a la garantie de charger les appareils à la puissance la plus élevée permise et parfois supérieure à celle du chargeur livré avec les gadgets et donc de réduire le temps de charge, complet ou partiel.

Et pour humaniser le tout, UGREEN a ajouté un écran affichant un visage à son chargeur en forme de petit robot. Il exprimera ainsi visuellement l’état de charge, de la veille (aucun équipement branché) à la charge en cours en passant par la charge complète (avec maintien du niveau de charge).

Pour ne pas être trop figé, UGREEN a intégré quelques expressions supplémentaires apparaissant aléatoirement. A vous de les découvrir !

C’est tout bête, mais assez pratique puisqu’on peut vérifier d’un coup d’oeil si la charge est terminée. A noter que le chargeur Uno 100W de UGREEN est équipé de multiples systèmes de sécurité évitant toute surchauffe, surintensité, surtension, coups de foudre (sauf si vous tombez amoureux du petit robot) tandis que le boîtier est ignifugé.

Le chargeur UGREEN Uno 100W offre enfin une très large compatibilité qui permettra de recharger les smartphones Android, les iPhone, des consoles de jeu, des casques audio, des écouteurs et autres accessoires ainsi que des tablettes tactiles et des ordinateurs portables.

UGREEN Uno 2 en 1, la recharge sans fil pour iPhone et ses accessoires

A côté du chargeur Ugreen Uno 100W à destination des appareils Android, iOS, des gadgets et accessoires et des PC portables, bref de tout ce qui peut se recharger en USB-C ou USB-A, la marque UGREEN propose également un chargeur sans fil 15W Qi2 Uno 2 en 1 cette fois plus tourné vers les iPhone et les gadgets d'Apple.

Si ce chargeur ne joue pas la course à la puissance, il veut être l’accessoire de la recharge sans fil des iPhone, des écouteurs AirPods et pourquoi pas, des montres connectées Apple Watch.

Le chargeur propose en effet une plate-forme mobile de recharge sans fil par induction qui a la double particularité de disposer d’un socle avec fixation magnétique et compatible avec le nouveau standard sans fil Qi2 via la technologie MagSafe d'Apple.

Il faudra disposer d’un iPhone relativement récent pour en profiter (au moins un iPhone 12) et disposer alors d’une charge sans fil de 15W. Le socle de charge pivotant (jusqu’à un angle de 70 degrés) permettra d’utiliser l’iPhone en mode affichage ou réveil pendant la charge.

Mais ce n’est pas tout puisque sous ce socle pivotant, grâce à une charnière, se cache un second socle de charge sans fil, cette fois de 5W, destiné à la recharge de vos écouteurs sans fil AirPods (AirPods 2 minimum ou AirPods Pro 1 et 2).

Enfin, sur le côté, on trouvera également un port USB-C filaire délivrant une puissance de 5W. Il est destiné à recharger une montre connectée Apple Watch auquel on pourra donc relier le socle de charge spécifique.

Avec la charge magnétique et sans fil MagSafe, pas besoin de s'embêter à brancher quoique ce soit, il suffit de poser l'iPhone pour initier la charge. Si vous avez activé le mode réveil d'iOS, vous obtenez alors un ensemble qui pourra faire office de réveil tout en chargeant l'appareil mobile et ses accessoires (5W pour les AirPods, 5W pour l'Apple Watch).

Posez l'iPhone sur le chargeur Uno 2 en 1 et vous disposez d'un joli réveil pour la nuit qui garantira un appareil complètement chargé au matin. Vous avez oublié de le charger de nuit ? Pas de souci, la technologie Qi2 viendra à votre secours.

Avec 15W de charge sans fil, un iPhone pourra passer de 0 à 40% de charge en 30 minutes. Posé vite fait sur le socle le temps d'une douche et du petit déjeuner et vous aurez déjà un bon complément de charge pour la journée !

Avec son socle pliant qui permet d'orienter l'angle de vue, le chargeur Uno 2 en 1 peut aussi bien être utilisé au travail comme support garantissant d'avoir toujours un minimum d'énergie.

Mais il pourra tout aussi bien être utilisé pour visionner des contenus ou vous accompagner pour des activités au quotidien. Une recette à suivre à la lettre dans la cuisine ? Une vidéo à visionner en mode mains libres ? Le chargeur UGREEN Uno 2 en 1, avec sa fixation magnétique, assure un maintien stable et pratique sans avoir à le tenir en main ou le poser de façon précaire, avec le risque de la chute accidentelle.

Le chargeur UGREEN Uno 2 en 1 compatible Qi2 pourra ainsi charger un iPhone et ses accessoires en un seul dispositif compact. Comme le UGREEN Uno 100W, il comprend un écran affichant un visage dont l’expression (différente de celle du chargeur Ugreen Uno 100W) changera en fonction de l’état de charge du dispositif.

L’accessoire n’ayant qu’un port USB-C en entrée, il faudra le relier à un chargeur secteur dont la puissance devra logiquement être d’au moins 30W pour alimenter tous ses modes de recharge.

Des tarifs réduits pour Noël, des cadeaux à gagner !

La gamme festive UGREEN Uno comprend différents accessoires dotés de ce petit visage accueillant, qu’il s’agisse de chargeurs 65W ou de batteries externes, en plus des chargeurs Uno GaN 100W et Uno 2 en 1 Qi2.

Pour fêter dignement Noël, des remises allant jusqu’à 30% de réduction sont proposées sur le site officiel sur une sélection d’articles grâce à des codes de réduction affichés sur les pages produits et à entrer lors de la commande.

Pour les produits présentés ci-dessus, les tarifs sont les suivants :

Chargeur UGREEN Uno 100W : 52,50 € avec le code U45515 (au lieu de 69,99 €)

: avec le code (au lieu de 69,99 €) Chargeur UGREEN Uno 2 en 1 : 45 € avec le code U35569 (au lieu de 59,99 €)

A noter que UGREEN organise par ailleurs un concours festif tout au long du mois de décembre pour préparer Noël avec 300 produits à gagner (de 60 € jusqu’à 700 €) pour une valeur totale de 40 000 €.

Les cadeaux vont du chargeur UGREEN Uno au NAS UGREEN NASync avec quatre tirages au sort durant la période qui sélectionneront 75 gagnants à chaque fois. Pour participer, il suffit de s’abonner à la newsletter UGREEN et de suivre les comptes UGREEN sur X, Instagram et Facebook. Partager le concours avec des amis ajoute également des chances de gagner !