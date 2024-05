Dreame R20, l'aspirateur sans fil avec nettoyage intelligent

La marque Dreame est un spécialiste des robots aspirateurs et balais aspirateurs sans fil avec ou sans fonction de lavage voulant offrir un bon rapport qualité / prix tout en restant dans des tarifs abordables.

Le Dreame R20 est un balai aspirateur sans fil et sans sac qui promet tout à la fois une bonne puissance d'aspiration, une autonomie décente et un nettoyage intelligent grâce à des capteurs optimisant la puissance d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer et de ce qu'il y trouve.

On est ici dans l'aspiration à sec qui ne conviendra pas pour des liquides ou des matières molles. Dreame propose comme toujours avec son aspirateur-balai de multiples accessoires pour faire face à toutes les situations, de l'aspiration de sols durs au passage sur les tapis, avec en prime des suceurs pour aller dans les endroits plus difficiles d'accès et même une mini-brosse pour tissus et coussins.

On avait eu l'occasion de tester le Dreame XR en 2020 et on avait été plutôt conquis par sa puissance d'aspiration, son fonctionnement aussi bien sur carrelage que sur tapis (d'autres marques peinent sur les tapis), la richesse de ses accessoires et une autonomie correcte de 60 minutes.

Le Dreame R20, modèle haut de gamme de la marque, fait passer cette autonomie à 90 minutes et ajoute une détection intelligente adaptant directement la puissance d'aspiration selon les besoins.

Le Dreame R20 parvient-il à apporter du nouveau sur un segment désormais bien rempli de multiples références ?

L'aspirateur-balai arrive en tous les cas dans un bel emballage cartonné avec poignée protégeant correctement le corps de l'appareil et ses accessoires, tous enveloppés pour éviter les mauvais coups.

On appréciera la présence d'un manuel en français et de plusieurs dépliants donnant toutes les instructions pour une première utilisation et pour l'entretien de l'aspirateur afin qu'il puisse durer dans le temps.

A la réception, la batterie est à moitié chargée et il est recommandé de la charger complètement avant la première utilisation. On a pris notre mal en patience et caressé abondamment le chat qui fera office de pourvoyeur de poils d'animaux.

Caractéristiques du balai aspirateur Dreame R20

Poids : 1,67 kg

Moteur brushless 570 W

Puissance d'aspiration 27 000 Pa / 190 AW (Air Watts)

Capacité batterie électrique 2900 mAh (charge complète en 4 heures)

Autonomie annoncée de 90 minutes

Bloc principal avec écran de contrôle couleur

Bac poussière 0,6 litre

Trois brosses motorisées (sol dur, tapis, tissus), la principale avec LED bleues

Deux suceurs (embout long et embout large)

Un coude articulé pour passer sous les meubles et canapés

Prix de référence : 399 €

Avec Dreame R20, une panoplie d'accessoires

Il existe beaucoup de balais aspirateurs sans fil sur le marché et à tous les prix, ce qui veut dire aussi qu'on peut rencontrer le pire comme le meilleur en matière de fabrication, de possibilités ou d'autonomie.

Dans le cas du Dreame R20, la proposition est consistante avec un puissant bloc principal doté d'une batterie amovible (et donc facilement remplaçable) et une palette d'accessoires pour couvrir les usages courants dans la maison.

Aspiration sur sols durs ou sur tapis, suceurs divers pour aller dans des zones difficiles ou pour du nettoyage ponctuel, brosse à tissus pour épousseter canapés, rideaux ou coussins, les possibilités sont larges.

Le Dreame R20 affiche son appartenance à une catégorie plus haut en gamme par son coloris et le choix des matériaux. Le corps principal est paré d'un joli gris brillant tandis que les accessoires optent pour un gris mat, ce qui peut jurer un peu par moments, notamment avec les embouts courts.

On ne lésine pas sur la finition chez Dreame

La surprise vient du tube principal...en fibre de carbone, officiellement pour contribuer à réduire le poids de l'ensemble, mais qui donne aussi une touche luxueuse à l'aspirateur. Ce n'est pas une voiture de sport, mais ça ressemblerait presque à l'accessoire d'un bolide (électrique, of course) !

Le corps principal du Dreame R20 comprend classiquement une partie avant avec les filtres et le bac de récupération en dessous, le moteur à l'arrière marqué par des évents, une gâchette pour activer l'aspiration et une batterie qui a la bonne idée d'être amovible, et donc remplaçable.

La charge de la batterie se fait soit directement depuis le connecteur à l'arrière de la poignée soit en reliant le chargeur au support mural fourni et à installer sur un mur (vis et chevilles fournies).

Ce modèle ajoute un affichage couleur qui fournit plusieurs informations : le pourcentage de batterie restant, la puissance d'aspiration en trois paliers (vert, orange, rouge, en fonction de la puissance d'aspiration) et divers indicateurs pour signaler d'éventuels problèmes : blocage de la brosse, obstruction du tube, surchauffe...

A ceci s'ajoute deux petites touches, l'une pour verrouiller la gâchette, ce qui n'oblige plus à appuyer dessus pour maintenir l'aspiration, et l'autre pour passer en mode turbo en cas d'environnement particulièrement hostile nécessitant toute la puissance de la bête.

Ouverture du bac de récupération d'un bouton

Le Dreame R20 comprend plusieurs filtres pour capter les poussières et promet une efficacité de filtration de 99,95 %, ce qui évitera de relarguer les poussières dans l'environnement, mais imposera de nettoyer le filtre régulièrement.

Au corps principal pourra être ajouté tout un tas d'accessoires. Le plus important reste la brosse multi-surfaces. Elle est motorisée et dotée d'une brosse hélicoïdale à poils drus avec dans le corps de la brosse l'équivalent d'un peigne destiné à démêler les poils et les cheveux qui seront ainsi plus facilement aspirés plutôt que de s'enrouler et bloquer le mécanisme.

Cette brosse particulière est également dotée de LED bleues d'un bel effet qui assureront une lumière rasante pour ne rien manquer de la poussière au sol. Le spectacle de désolation (poussière, débris, poils apparaissent très nettement...) est garanti et cela a l'avantage de savoir quelles zones restent à nettoyer.

Le Dreame R20 comprend également une brosse ronde à poils doux également motorisée pour ramasser la poussière sur des sols durs. On notera la présence dans les accessoires d'un coude articulé pour faciliter le passage de l'aspirateur balai sous les meubles et canapés.

Le nettoyage pourra être complété avec les deux suceurs (embout plat et embout long) pour accéder à des zones difficiles ou réaliser une aspiration d'appoint et par une mini-brosse, également de type hélicoïdal et motorisée, qui servira à épousseter des tissus : surface d'un canapé, coussins, rideaux...

Avec tout cet attirail, l'aspirateur balai sans fil Dreame R20 est déjà bien pourvu pour répondre à la plupart des scénarios de nettoyage, tant qu'il ne s'agit pas de liquide. La finition est sympathique et lui donne un petit air à part (ça change du traditionnel coloris blanc) et tout semble correctement ajusté et susceptible de résister dans le temps.

Le Dreame R20, l'aspirateur balai à tout faire ou presque

Avec tous les accessoires du Dreame R20, c'est une vraie polyvalence de nettoyage qui est proposée. Les brosses s'insèrent facilement et en un clic dans les éléments correspondants et, pour les brosses motorisées, il faudra que les picots rentrent dans les emplacements prévus.

Tout est plutôt bien pensé et s'emboîte grâce à des rails, ce qui évitera les mauvaises manipulations (impossible de brancher les brosses à l'envers et d'abîmer les contacts) tout en assurant une bonne rigidité des parties amovibles grâce aux pièces plastiques dures de bonne longueur, limitant le risque d'avoir du jeu au fil du temps.

Batterie amovible, accès facile aux filtres et pré-filtre nettoyables à l'eau

Le Dreame R20 a l'avantage d'être doté d'un système de nettoyage intelligent. Une cellule détecte la quantité de poussière arrivant dans le bac de récupération et adapte la puissance d'aspiration automatiquement.

C'est très pratique à l'usage et il reste possible de passer en mode Turbo d'un bouton si l'on veut prendre la main sur la puissance d'aspiration. De même, le verrouillage de la gâchette simplifiera la tâche (et décrispera la main) pour de l'aspiration au long cours.

Le tapis a commencé à se prendre dans la brosse : alerte rouge !

L'écran de contrôle fournit essentiellement la capacité de batterie restante et la puissance d'aspiration, indiquée par code couleur (vert, orange, rouge). L'utilisation de la batterie est en outre signalée par une LED blanche à la base...qui peut devenir rouge en cas de problème rencontré.

La poussière aspirée s'accumule dans le bac de récupération qu'il faudra vider régulièrement. Avec 0,6 litre de capacité, on est dans les standards pour ce type de produit et le vidage se fait d'un bouton ouvrant la partie basse du bac.

Le bac de récupération s'ouvre classiquement par en dessous

La brosse motorisée multi-usages constitue l'atout principal de l'aspirateur sans fil. Sa lumière bleu grâce à deux puissantes LED fournit une lumière rasante qui facilitera le nettoyage en signalant les zones poussiéreuses, immédiatement identifiables.

La poussière dans tous ses détails grâce aux LED bleues du Dreame R20

Cette brosse fonctionne aussi bien sur sols durs que sur tapis grâce à sa brosse en V allant en profondeur. Le Dreame R20 se met alors à aspirer plus fort et attrape tout ce qu'il trouve à portée.

Si elle se montre globalement efficace sur les différents sols, attention aux petits tapis mobiles à poils moyens ou longs qui peuvent lui poser problème en bloquant la brosse.

A noter que la brosse est à bordure fine et ne laissera que quelques millimètres non nettoyés le long des murs et des plinthes.

Le Dreame sera-t-il à la hauteur de la tâche ?

Pour ce qui est de la qualité d'aspiration, la brosse multi-usages a tout avalé ou presque, de la poussière fine déposée au fil des jours dans un appartement aux fenêtres régulièrement ouvertes jusqu'à des résidus plus importants (amas de poils d'animaux, filaments poussiéreux et litière du chat).

Les LED bleues permettent très facilement de repérer où le nettoyage a déjà été fait et les zones restant à aspirer, optimisant le nettoyage. La cellule de détection de poussière active régulièrement une petite poussée d'aspiration, voire un grand coup de succion en fonction de ce qu'elle rencontre, ne laissant rien de visible à la lumière bleue.

La brosse motorisée ronde est réservée aux sols durs, mais ne comprend pas de LED révélant la poussière. Sa rotation attrape facilement la poussière dirigée ensuite vers le tube, mais son aspect uniforme et homogène la rendra moins efficace sur tapis, même si cela fonctionne tout de même sur des carpettes rases.

Le suceur à embout plat est assez classique tandis que celui à embout long peut doubler de longueur grâce à un embout souple intégré qui permettra en outre d'aller dans les recoins.

La mini-brosse pour coussins et tissus peut se révéler très utile contre les poils d'animaux sur les canapés, d'autant plus qu'elle est elle aussi motorisée pour plus d'efficacité de nettoyage.

La mini-brosse du Dreame R20 en détail

L'aspirateur balai Dreame R20 reste très agréable à l'utilisation au quotidien du fait de sa prise en main facile et de son ergonomie. En fonctionnement, l'appareil est modérément bruyant, avec un son aigu plus désagréable de moteur électrique lorsqu'il est amené à haute puissance.

Son passage dans une pièce risque fort de réveiller bébé ou l'animal de compagnie qui sommeille joyeusement et vous lancera un regard mauvais. Du côté de l'autonomie, il sera difficile d'atteindre les 90 minutes promises, sans doute calculées avec la puissance d'aspiration au minimum.

En usage régulier, avec de courtes montées de puissance et des séances de nettoyage de dix à quinze minutes, on arrive tout de même vers 70 minutes d'utilisation avant recharge. Toutefois, une fois le support mural installé avec le chargeur, l'aspirateur balai sera toujours disponible pour une session d'aspiration.

Conclusion

L'aspirateur balai sans fil Dreame R20 offre beaucoup d'atouts sur un segment encombré de références pas toujours à la hauteur des attentes. Ici, tout est fait pour faciliter les manipulations et assurer une bonne durée de vie du produit.

On trouve donc de multiples accessoires, un corps avec batterie amovible et un ensemble de filtres facilement accessibles et lavables à l'eau claire. Les différents éléments sont bien construits et les points de fixation sont robustes.

La finition spéciale du Dreame R20 est plutôt sympathique même si la liaison avec les suceurs, gris plus sombre et mat, jure un peu et le tube en fibre de carbone donne presque l'impression de piloter un bolide.

On apprécie le nettoyage intelligent qui ajuste lui-même la puissance d'aspiration selon le degré de saleté et l'affichage couleur lisible et bien positionné, avec le mode Turbo et le blocage de la gâchette facilement accessibles.

Avec 190 AW de puissance de succion, l'aspirateur balai vient à bout de presque tout ce qui se trouve au sol et offre plus d'une heure d'autonomie. Le support mural inclus permettra de ranger aspirateur et accessoires pour une disponibilité immédiate.

La présence des LED bleues sur la brosse multi-usages est un plus pour repérer facilement les zones restant à nettoyer et le coude articulé laissera l'aspirateur se promener sous les meubles, les canapés et les literies sans effort.

Avec 0,6 litre, le bac de récupération est dans la norme et devra être vidé régulièrement. Le système d'ouverture par le bas est un classique. Dreame revendique un silence de fonctionnement qui reste tout de même bien audible, voire un peu agressif à haute puissance.

Complet, l'aspirateur balai Dreame R20 est un peu plus cher que la moyenne, mais sa panoplie d'accessoires et ses fonctionnalités parlent pour lui, faisant presque oublier la corvée de l'aspirateur.

Vous pourrez trouver le Dreame R20 au tarif officiel de 399 €, mais actuellement proposé à 329 € par exemple chez Amazon. Il est également disponible chez Boulanger, Darty, Cdiscount ou encore Rakuten.