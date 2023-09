DUOTTS S26, ça va faire mal

L'arrivée du colis contenant le DUOTTS S26 a donné le ton d'entrée de jeu. Le livreur avait rarement eu affaire à un paquet de...47 kg à acheminer. Dès le début, on sait qu'on a affaire à quelque chose de pas commun.

Il faut dire que le vélo électrique fait beaucoup de choses en double : double moteur électrique avec double contrôleur, double suspension...et double de la vitesse maximale autorisée en France puisque la marque affirme qu'il peut potentiellement grimper à 50 km/h.

Le vélo électrique arrive bien emballé, avec toujours beaucoup de plastiques de protections et la bonne idée de mettre des adhésifs plutôt que des serre flex (il y en a quand même un peu) pour tout tenir.

Le DUOTTS S26 arrive en partie pré-monté. Comme toujours, il faudra installer la roue avant, positionner le guidon, placer la selle, le phare avant et les garde-boue et, si besoin, ajouter le porte-bagages fourni.

Le montage de ces éléments n'est pas très compliqué. Les schémas de la notice sont assez succincts mais permettent un certain guidage dans les étapes. Pour les éléments à relier par câble, un code couleur et un détrompeur facilitent les opérations.

A noter que le vélo est livré avec un support pour smartphone doté d'un port USB alimenté depuis la batterie. Pratique pour ne pas tomber à court d'énergie.

La roue avant, porteuse du deuxième moteur électrique, présente un grand axe central métallique à visser. L'axe est carré et il faudra donc bien le positionner pour le faire rentrer dans les logements de la fourche.

Le gros phare avant n'est pas compliqué à monter mais a une nouvelle fois le défaut de n'avoir qu'un unique point d'attache. Il faudra donc vérifier régulièrement le serrage pour ne pas le voir balloter ou piquer du nez.

Même chose pour les garde-boue en plastique et avec un unique point de fixation. Ca n'inspire pas trop confiance sur la durée et ça ballote en tapant sur la roue lorsque le chemin est inégal. Un peu énervant.

Il a fallu batailler un peu avec le positionnement de l'étrier de frein pour éviter le frottement du disque mais c'est à peu près la seule manipulation nécessaire, les freins étant correctement réglés, de même que les changements de vitesses du dérailleur. Bon point.

Seul petit défaut rencontré au montage : impossible de trouver le collier de serrage de la selle dans le colis. C'est ballot. Le montage en lui-même prend entre trois quarts d'heure et une heure.

Pour ce test, on a fait le choix de ne pas monter le porte-bagage ni le garde-boue arrière, ce qui donne au vélo un sacré style de baroudeur. Mais s'extasier devant, c'est bien, rouler avec, c'est mieux !

Caractéristiques du DUOTTS S26

Poids 38 kg

Cadre fixe en alliage d'aluminium typé VTT / vélo de montagne

Pneus gonflables 26 x 4 pouces Chao Yang

Double moteur électrique 750 W (roue avant débrayable, roue arrière)

Batterie 48 V / 19,2 Ah (921 Wh) avec charge en 8 à 9 heures

Transmission Shimano 7 vitesses (Tourney, manettes SIS)

Freins à disque hydrauliques DYIsland avant et arrière

Ecran de contrôle couleur (vitesse, distance, batterie, assistance électrique)

Klaxon électrique

Poignée d'accélération

Suspension fourche réglable

Suspension centrale non réglable

5 niveaux d'assistance électrique par défaut (réglable)

Vitesse maximale 25 km/h (bridage électronique), 45 à 50 km/h sans bridage

Charge maximale 150 kg

Autonomie : 40 à 50 km en pur électrique, 100 km environ avec assistance électrique

DUOTTS S26, le style baroudeur

Le vélo électrique DUOTTS S26 est un vélo au style relativement affiné avec un cadre aéré mais qui n'en reste pas moins très lourd. Avec 42 kg, c'est même le plus pesant rencontré jusqu'ici dans nos tests.

Oubliez l'idée de le descendre et de le remonter si vous habitez en étage, il y a de quoi se faire mal. Le cadre en alliage d'aluminium et aux soudures visibles donne toutefois une bonne impression de solidité, avec même la capacité de s'aventurer hors des sentiers battus.

On remarque immédiatement ses grandes roues crantées en 26 x 4 pouces (marque Chao Yang) lui permettant d'affronter tous types de terrains et son grand phare avant grillagé. En revanche à l'arrière, aucun feu ou catadioptre rouge ne permet de signaler sa présence. Il faudra en rajouter un soi-même.

La batterie est également un élément bien visible du Duotts S26. Avec ses / 19 Ah, elle fournit une belle capacité de 912 Wh, là encore un record dans ce qu'on a pu voir jusqu'ici en matière de capacité, avec l'argument de cellules fournies par LG, gage en principe d'une certaine qualité.

La batterie, sous forme d'un gros rectangle arrondi, déborde de chaque côté du cadre. Elle dispose d'une prise de charge d'un côté (protégée par un cache) et d'une serrure de l'autre pour la retirer du cadre. Un interrupteur permet également de l'activer ou de l'eteindre.

Moteur électrique à l'avant et à l'arrière

Et il faudra bien ça pour alimenter non pas un mais deux moteurs électriques présents sur les deux roues. Chaque moteur offre une puissance de 750 W et un couple de 65 Nm, ce qui donne comme argumentation au fabricant que le vélo génère 130 Nm de couple. On verra ce qu'il en est.

Le DUOTTS S26 s'annonce en tous les cas plutôt confortable avec un guidon large, une selle moelleuse et une double suspension, sur la fourche avant (réglagle) et sur le cadre sous le siège (non réglable). Avec les gros pneus 26 pouces, tout ceci assurera un bon confort sur route et un sérieux amortissement des chocs sur terrain inégal.

Le guidon est assez chargé. A gauche, on trouvera deux boutons pour le phare avant et le klaxon électrique, un bouton rouge pour activer le moteur avant et un boîtier aux touches + et - pour l'assistance électrique.

Au centre, un écran couleur rassemblera toutes les informations nécessaires (vitesse, distance, niveau de batterie, niveau d'assistance...) avec une lisibilité correcte en pleine lumière, sans plus, et la possibilité d'effectuer un certain nombre de modification des paramètres.

A droite, on trouvera les commandes du dérailleur et une poignée d'accélération, comme on en trouve sur d'autres marques. Elle peut aussi bien donner une impulsion de départ bien pratique à l'arrêt (feu, intersection...)...ou faire avancer le vélo sans pédaler, à la manière d'un scooter électrique.

A la réception du vélo, la poignée était activée et le vélo débridé, c'est à dire capable d'aller au maximum de la vitesse permise par sa motorisation. Autant dire déjà que c'est bien plus que les 25 km/h réglementaires mais le bridage se gère en quelques secondes depuis le menu de l'écran, de même que l'activation ou non de la poignée d'accélération, selon que vous teniez à rester dans les clous de la réglementation française ou que vous vouliez utiliser le vélo au maximum de ses possibilités sur voies privées.

On notera enfin la présence d'une serrure pour une clé de contact. On ne pourra donc pas utiliser l'assistance électrique sans avoir mis le contact. Mais cela veut dire aussi que le vélo est livré avec deux jeux de clés : un pour pouvoir retirer la batterie (à moins de pouvoir la charger directement sur le vélo) et un pour démarrer le vélo.

Le vélo DUOTTS S26 a la bonne idée de proposer des freins à disque hydrauliques (marque DYIsland) à l'avant et à l'arrière, avec des disques de 160 mm, ce qui ne sera pas de trop quand il faudra faire freiner la bête plus son pilote en bas de pente ou sur des chemins escarpés.

Pour la partie vélo, on est sur un classique système d'entrée de gamme Shimano de 7 vitesses, avec manettes SIS (bouton-poussoir et manette) et dispositif Tourney. C'est de l'entrée de gamme mais qui reste fonctionnelle si l'on pense à l'entretenir régulièrement.

Avec un vélo aussi lourd et doté d'une puissance et d'un couple importants, il faudra sans doute assurer une maintenance plus régulière que d'autres, surtout s'il est utilisé sur terrains sableux, poussiéreux et/ou boueux.

On notera sur le vélo deux boîtiers cachant les contrôleurs pour chaque roue. L'un des deux est curieusement placé au niveau du pédalier, entre les pédales, l'autre en arrière de la partie du cadre portant la selle.

Si le point bas du carter de pédalier protège en principe le boîtier inférieur d'un choc direct venant du dessous, il semble tout de même un peu trop exposé en cas de terrain franchement hostile.

Et les boîtiers vont déguster en terme de boue, eau et autres joyeusetés car ce ne sont pas les garde-boues en plastique et dotés d'un unique point de fixation (deux pour celui à l'arrière en le fixant au porte-bagage) qui assureront une bonne protection.

Un dédale de câbles en amont du guidon

Aux premiers cahots des chemins, ils sont horripilants en tapant continuellement sur les roues, au point qu'on n'a qu'une idée : les enlever. Ce n'est pas forcément un problème mais dans des régions plus habituées à la pluie ou à la gadoue, cela pourra vite le devenir.

Le vélo est certifié IP65 mais le fabricant souligne toutefois que son étanchéité ne vaut que pour de la pluie légère, pas pour des ruissellements intenses ou des immersions.

Le Duotts S26 est livré avec un porte-bagage que l'on n'a volontairement pas monté ici. C'est un accessoire en métal solide capable d'accueillir une charge utile imposante, sachant que le vélo peut tracter jusqu'à 150 kg (pilote et charge utile). Il dispose d'un point de fixation pour un feu arrière qui manque au vélo.

Le DUOTTS S26 est donc un solide vélo qui semble plutôt bien construit malgré quelques petites insuffisances : garde-boue basique, absence de signalement lumineux rouge arrière.

Son style annonce déjà la couleur de son programme d'usage et les plus attentifs notent vite la présence d'un deuxième moteur électrique, généralement après avoir été surpris des dimensions de la batterie.

DUOTTS S26, deux moteurs, beaucoup de puissance

La prise en main du vélo électrique DUOTTS S26 n'est pas très compliquée mais s'appuie sur un guidon riche en boutons. En plus des éléments classiques pour gérer les niveaux d'assistance électrique et les vitesses, le klaxon électrique et le feu avant ont leur touche dédiée tandis qu'un bouton rouge permet d'activer ou désactiver à tout moment le moteur logé dans la roue avant.

Si on ajoute la serrure pour la clé de contact et le support pour smartphone, le guidon devient un véritable tableau de bord. Tout est à portée de doigts mais avec l'inconvénient d'un certain encombrement.

Beaucoup de boutons à gauche du guidon

Un peu comme pour les smartphones, les boutons + et - du niveau d'assistance électrique sont à aller chercher à gauche du bout du pouce tandis qu'à droite la présence massive de la serrure pour la clé de contact gêne un peu. On pourra avoir intérêt à modifier la disposition en plaçant le bouton rouge après les touches d'assistance électrique plutôt qu'avant.

Cela n'a l'air de rien mais en situation d'urgence ou malmené sur des terrains compliqués, cela peut faire une belle différence, voire éviter des pertes de contrôle et/ou des blessures.

Signe de la jeunesse de la marque, certains paramètres de l'écran ne sont pas correctement réglés. Il faudra aller dans les menus pour faire passer la vitesse en km/h plutôt qu'en mph et il vaudra mieux modifier le diamètre des roues pour le passer de 26 pouces à 28,5 ou 29 pouces afin d'obtenir une mesure fiable du kilométrage.

De même, l'appui sur le bouton dédié du phare allume bien le feu avant mais ne produit aucune réaction sur l'écran de contrôle, contrairement à l'appui sur la combinaison de touches des commandes de l'assistance électrique qui fait apparaître le sigle d'un phare et atténue la luminosité de l'écran, comme un mode nuit. Une meilleure intégration n'aurait pas été du luxe.

Sur routes et pistes, le pilotage du vélo électrique DUOTTS S26 est très confortable grâce à la stabilité de l'ensemble et la double suspension qui, avec les pneus épais, amortit très bien les petits cahots rencontrés.

En mode classique, avec uniquement le moteur arrière activé, la conduite est facile même si on sent que le poids du vélo influe sur la conduite. Les niveaux d'assistance électrique sont assez relevés et le niveau 2 (sur 5) propulse déjà à plus de 20 km/h, tandis que le niveau 3 emmène à 30 km/h, à moins d'avoir bridé la vitesse maximale.

Un quart de tour de pédalier suffit à lancer l'assistance électrique et donner une impulsion. Le passage à un niveau d'assistance supérieure se traduit immédiatement et reste maintenu le temps du pédalage ou bien s'arrête quelques secondes si l'on s'arrête de pédaler. Classique et basique par rapport à d'autres systèmes plus adaptatifs, mais efficace.

Par son poids, il sera difficile de se passer totalement de l'assistance électrique sur ce vélo. A plat, il atteint facilement les 25 à 30 km/h en simple pédalage manuel mais la moindre côte ou faux-plat et le vélo devient très lourd à manoeuvrer.

On est donc presque tout le temps en niveau 1 ou 2 d'une assistance électrique qui n'en est plus tellement une pour devenir un quasi-indispensable complément. Mieux vaut donc ne pas tomber à court de batterie pendant un périple avec ce modèle, sans quoi le retour s'annonce fatigant !

A noter que les 7 vitesses du dérailleur sont suffisantes avec les gros pneus 26 pouces. Sur le DUOTTS S26, aller au-delà de la 4ème ou 5ème relève du défi (hors descente de pentes raides), tandis que la première vitesse demande déjà des mollets en pédalage sur une pente même légère.

Le DUOTTS S26 est doté d'une poignée d'accélération bien pratique pour un départ arrêté, à un feu ou une intersection. Toutefois, à plusieurs reprises, l'accélération s'est révélée bizarrement assez molle tandis qu'à d'autres elle était bien plus franche. Problème de contrôleur ?

La poignée d'accélération peut aussi servir à faire avancer le vélo sans devoir pédaler, le transformant en véritable petit scooter électrique. On sort alors du cadre du vélo à assistance électrique mais il faut savoir qu'il est possible de parcourir près d'une cinquantaine de kilomètres dans cette configuration.

En appuyant sur le fameux et intrigant bouton rouge, le moteur présent dans la roue avant est activé et l'on va pouvoir bénéficier d'une puissance supérieure et surtout d'un couple plus important réparti sur les deux roues.

Le DUOTTS S26 possède alors deux roues motrices. Sur route, cela se traduit essentiellement par une accélération plus marquée et cela permettra d'atteindre la vitesse maximale de 45 à 50 km/h (voire un peu plus en fonction du poids du pilote) si le vélo n'est pas bridé mais cela ne change pas fondamentalement la conduite.

Son intérêt s'exprime beaucoup plus sur pistes et terrains pentus. Avec les deux moteurs activés, grimper des côtes très raides ou affronter des terrains difficiles devient un jeu d'enfant.

La difficulté vient alors de la maîtrise des deux roues motrices, entre dérapages de la roue avant qui supporte beaucoup moins de poids qu'à l'arrière, contrôle de la trajectoire dans les virages (il peut y avoir des surprises si les deux roues n'affrontent pas le même type de terrain) et gestion de la vitesse, le vélo ayant pas mal de répondant d'un niveau d'assistance à un autre.

DUOTTS S26 : un petit côté sauvage

Une fois ces paramètres compris et anticipés, le DUOTSS S26 fait oublier son poids et se révèle très amusant si l'on a l'occasion de pouvoir évoluer sur des terrains se prêtant à des évolutions un peu plus acrobatiques que sur route.

Utiliser les deux moteurs fera évidemment fondre l'autonomie de la batterie qui ne s'en sort pourtant pas si mal. Avec les deux moteurs activés et sur terrains compliqués, on peut compter sur une quarantaine de kilomètres d'autonomie en pur électrique.

Il reste que le débridage du vélo peut le faire entrer dans la catégorie Speed Bike, ce qui impose de disposer d'un permis B / A / AM, d'une immatriculation, des équipements obligatoires (klaxon, rétroviseur, gants et casque), d'une assurance spécifique et de circuler sur route et non sur piste cyclable.

En mode vélo électrique, avec l'utilisation principalement du moteur arrière et quelques poussées avec les deux moteurs activés, le vélo a atteint plus de 90 kilomètres d'autonomie (pilote de 90 kg, sur routes, voies cyclables et pistes sableuses légèrement vallonnées, température moyenne autour de 28 degrés).

La grande batterie de 920 Wh assure ainsi une bonne autonomie pour un vélo aussi lourd et doté de deux moteurs 750 W, avec une bonne tenue même presque à court d'énergie avec une barre restante.

On regrettera juste que la charge reste lente, en 54 V / 2A, ce qui conduit à des temps de charge importants de 8 à 9 heures pour une charge complète. Il vaut mieux le savoir avant et anticiper.

DUOTTS S26, pour tailler la route et surtout les chemins

Le DUOTTS S26 est un vélo électrique qui ne conviendra pas à tout le monde : très lourd (38 kg) et plutôt typé grands espaces que routes traditionnelles, il propose une configuration atypique en intégrant deux moteurs (un dans chaque roue).

Cela lui donne la capacité de disposer de deux roues motrices (débrayable depuis un bouton rouge sur le guidon) pour grimper des pentes raides ou passer plus facilement sur des chemins escarpés.

A plat, la puissance combinée des deux moteurs lui fait facilement dépasser les 45 km/h si la vitesse maximale est débridée depuis l'écran de contrôle, pour un usage hors voies publiques, tout en lui donnant un couple puissant avec des démarrages canon.

Très confortable grâce à une double suspension et des pneus larges de 26 pouces, sa plate-forme est bien stable grâce à un guidon large et des pédales de bonne taille.

Toutefois, il sera difficile de rouler sans assistance électrique tant il est lourd, à moins de rester sur du plat. Gare à la panne de batterie en cours de route !

Les freins à disque hydrauliques sont bienvenus pour stopper un tel vélo électrique qui joue en partie sur la catégorie du Speed Bike tandis que la très grosse batterie de plus de 900 Wh ajoute du poids mais assure une bonne autonomie malgré les deux moteurs.

Au rang des petits défauts, on notera un écran dont il faudra régler certains paramètres (vitesse en km/h, taille des roues pour avoir une mesure fiable du kilométrage), des garde-boue pas très efficaces et l'absence de feu ou catadioptre rouge à l'arrière.

Il reste le problème de ce type de vélo : avec une vitesse maximale de 45 à 50 km/h et des moteurs de 750 W, il sort en principe du cadre de la réglementation française (25 km/h maximum en assistance électrique et moteur bridé à 250 W). Sur ce modèle en particulier, le forcer à rester à 25 km/h en assistance électrique, c'est gâcher une bonne partie du plaisir de pilotage qu'il peut procurer.

Avec double moteur 750 W, double suspension et batterie LG de 921 Wh, vous pourrez trouver chez Geekbuying le vélo électrique DUOTTS S26 au prix réduit de 1299,99 euros avec le code promo NNNFRDS26 et avec la livraison rapide et gratuite depuis l'Europe.