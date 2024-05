Le VAE facile

Nous avons eu l’occasion de tester ici même plusieurs vélos électriques de type fatbike précédemment, avec leurs avantages de puissance et de confort mais aussi les inconvénients d’un encombrement conséquent et d’un fonctionnement pouvant difficilement se passer de l’assistance électrique, souvent du fait de leur poids.

Avec le modèle Eleglide C1 ST, nous revenons à un format de vélo standard épaulé par une assistance électrique venant compléter l’effort musculaire, c’est à dire un vélo utilisable sans aide électrique et dont le moteur viendra fluidifier l’effort si nécessaire.

Il s’agit ici de la version ST (Step Through) avec un cadre bas facilitant son enfourchement, sachant que le vélo Eleglide C1 existe aussi en version standard avec une barre horizontale venant rigidifier le cadre.

Le vélo est arrivé bien empaqueté par de multiples renforts en mousse dans son emballage et déjà monté à 70%. Il reste essentiellement à installer et positionner le guidon et placer la roue avant.

Le montage demandera entre 30 minutes et une heure en fonction de l’habitude et de l’aisance en assemblage. Les différentes étapes sont détaillées dans la notice en français et il n’y a rien de très compliqué. Il faudra penser à vérifier les serrages après les premières sorties et faire un peu attention au rodage des plaquettes avant d’obtenir un freinage pleinement efficace.

Eleglide ne propose pas d’accessoires en dehors des quelques outils nécessaires au montage. Une fois assemblé, le vélo est quasiment prêt à faire ses premiers tours de piste.



A noter que le réglage des vitesses était ivi imparfait avec un ensemble décalé et des cliquetis au passage de certaines vitesses, nécessitant de procéder à son ajustement.

Si vous vous y connaissez, aucun soucis pour régler tout ceci, sinon le mieux est de confier le vélo à un spécialiste qui pourra régler correctement les différents éléments et détecter éventuellement des imperfections. Cela pourra éviter des déboires de casse impromptue ou d’usure prématurée par la suite.

Caractéristiques du VAE Eleglide C1 ST

Poids 25,5 kg

Certification EN15194

Cadre en alliage d'aluminium certifié IPX5

Pneus 27,5 x 2,25 pouces CST

Moteur électrique central Ananda 250W / 70 N.m

Batterie amovible 522 Wh (14,5A / 36V), charge en 7 heures

Autonomie annoncée : 150 km

Transmission Shimano 7 vitesses

Freins à disque hydrauliques (disque 160 mm)

Ecran de contrôle monochrome

Sonnette mécanique

Suspension fourche avant réglable

Assistance électrique 5 niveaux (maxi 25 km/h)

Porte-bagage arrière (charge maxi 15 Kg)

Le vélo électrique Eleglide C1 ST est disponble chez Geekbuying au prix spécial de 1249 € avec le code NNNFREGC1ST à entrer lors de la commande et une livraison rapidement depuis l'Allemagne.

La version Eleglide C1 avec cadre haut est disponible chez Geekbuying au même prix de 1249 € avec le code NNNFREGC1 à renseigner lors de la commande et toujours avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Tout ce qu'il faut pour être heureux

Le vélo électrique Eleglide C1 ST présente un design typique d’un vélo type VTC plutôt destiné à la promenade ou pour aller au travail, sans aller chercher les sensations fortes. Un encart imprimé sur le cadre rappelle qu’il n’est pas fait pour réaliser des cascades ou affronter des terrains trop difficiles.





Son format Step Through lui assure un cadre bas plus facile à enfourcher. Toutefois, il conserve une tubulure au-dessus du cadre principal destinée à le rigidifier qui obligera à lever la jambe assez haut par rapport à d’autres modèles de ce type.

Le vélo est proposé ici en coloris gris sombre orné de bandes et motifs jaunes rehaussant son design. Le guidon n’est pas réglable en hauteur mais présente une potence inclinable qui permettra d’adopter une position plus ou moins allongée.

Pour le test, on a choisi la position la plus haute, correspondant à une utilisation de promenade et qui aura moins tendance à faire porter le poids du corps sur les poignets et de conserver une posture avec le dos modérément incliné.

Le guidon offre une largeur standard qui reste confortable avec pour équipement à gauche l’ordinateur de bord avec un écran monochrome assez simple mais bien lisible en plein soleil et à droite le contrôle des vitesses du dérailleur via un système Shimano de 7 vitesses associé à des gâchettes derrière le guidon, sans oublier une petite cloche discrète et basique pour se signaler.

Le vélo électrique Eleglide C1 fait le choix de roues 27 x 2,25 pouces, une proposition standard avec des pneus modérément crantés plutôt destinés aux voies goudronnées ou légèrement gravillonneuses.

Le freinage est de type à disque et hydraulique avant et arrière pour un freinage puissant et précis. Le vélo présente par ailleurs une suspension réglable sur la fourche avant et de petits amortisseurs sous la selle mais pas de suspension au niveau du cadre. Etant donné son programme, cela n’est pas forcément préjudiciable.

La batterie de 522 Wh est située dans le corps principal du cadre avec un emplacement la fondant dans le corps du vélo, côté roue, le renfort de cadre empêchant de la loger au-dessus. Elle est déverrouillable par une clé et maintenue en place par un loquet de sécurité.

Point intéressant pour un VAE à ce prix, le moteur électrique est situé en position centrale au lieu d’être classiquement dans la roue arrière. C’est un moteur Ananda de 250 W qui assurera une assistance électrique douce jusqu’à 25 km/h mais sensible grâce à un couple annoncé de 70 N.m.

On notera la présence d’un feu avant activable depuis l’écran de contrôle. Pour le feu arrière, il faudra appuyer sur un bouton présent sur le côté. Le vélo présente enfin un petit porte-bagage supportant jusqu’à 15 kg.

Avec 25,5 kg sur la balance et un encombrement somme toute modéré, le vélo Eleglide C1 ST a plutôt belle allure et pourra assez facilement être transporté ou déplacé, même s’il ne présente pas de cadre pliable.

à l'usage

Le VAE Eleglide C1 ST est avant tout un vélo et non pas une monture électrique à pédales. Il est tout à fait possible de l’utiliser sur terrain plat à légèrement pentu sans même avoir à utiliser l’assistance électrique et sans y laisser pour autant toute son énergie.

De fait, même en étant à court de batterie, il restera possible de rouler sans trop d’effort à moins de commencer à grimper des côtes, ce qui laisse une grande latitude pour l'autonomie et une certaine tranquillité d'esprit.

Pour faciliter la montée dans les pentes ou ne pas trop se fatiguer à plat, l’assistance électrique de 5 niveaux apporte une aide discrète mais que l’on ressent assez nettement, même sur des montées plus conséquentes.

Le vélo ne rechigne pas à porter son pilote même si l’incidence se verra rapidement sur la consommation électrique, notamment lorsque l’on arrive sur le dernier tiers de la capacité disponible.

Les niveaux d’assistance s’étagent de la façon suivante : 12 / 15 / 18 / 21 / 25 km/h, ce qui permet à la fois une utilisation urbaine prudente ou une promenade plus rapide sur piste cyclable ou terrain meuble. Il sera bien sûr possible d’aller au-delà de 25 km/h mais ce sera à la force des mollets.

En réalité, avec ses 7 vitesses, le vélo n’ira pas beaucoup plus vite que 35 km/h même en pédalant comme un sauvage. C’est un petit regret dans la mesure où l’on peut se retrouver à pédaler quasiment dans le vide passé cette vitesse ou en descendant une pente.

D’où la remarque initiale d’un vélo surtout orienté promenade ou trajets urbains réguliers plutôt que véritablement tout terrain, ce qui n'empêche pas le modèle Eleglide C1 ST de se révèler très pratique et confortable.

En particulier, l’activation de l’assistance électrique est quasi-immédiate et se déclenche avec moins d’un huitième de tour de pédalier, ce qui rend le vélo réactif et très sympathique à piloter grâce à une impression de fluidité et de légèreté, notamment au démarrage à un feu ou un stop.

Le passage des vitesses est en revanche plus rugueux avec du jeu dans les gâchettes, ce qui rend difficile la montée ou la descente de plusieurs vitesses en une fois. Il faut sans doute revoir les réglages initiaux ou confier le vélo à un spécialiste pour y remédier.

Au pilotage, le vélo est agréable et assez précis dans sa conduite. Pour les habitués du fatbike qui passe partout et sur tout type d’obstacle, il faut tout de même réapprendre un peu à se méfier des ornières, plaques d’égout et autres éléments traîtres de l’environnement urbain.

Sans disposer d'une suspension centrale, l’Eleglide C1 ST se révèle étonnamment confortable et mon postérieur ne s’est pas révolté même après plus de 40 kilomètres posé sur sa selle plutôt moelleuse.

Utilisable souvent comme un vélo classique sans besoin d’assistance, l'Eleglide C1 ST peut aller loin, très loin avant de devoir être rechargé. Après 140 kilomètres de piste cyclable et terrain légèrement vallonné, il n’a toujours pas hissé le drapeau blanc de la nécessaire recharge, qui est par ailleurs assez longue (plus de 7 heures).

Attention, cependant, l’affichage de la capacité restante sur l’écran de contrôle peut être trompeur car il s’agit d’une valeur instantanée. Là où il affiche 40% d’énergie restante sur terrain plat, la valeur peut descendre à quelques pourcents sur une pente un peu forte ou longue, voire créer des coupures de l’assistance électrique, avant de revenir à 30 ou 40% une fois la difficulté passée. Il faudra donc anticiper en fonction des difficultés du parcours à réaliser.

Conclusion

Le VAE Eleglide C1 ST constitue une excellente introduction au vélo électrique pour qui cherche une monture fidèle et efficace pour de la promenade ou un trajet régulier (travail ou autre) sur des terrains bien identifiés et pas trop compliqués.

Son assistance électrique apportera ce soutien au pédalage en montée ou pour éviter de trop se fatiguer, sans se substituer totalement à l’effort de pédalage. On apprécie notamment la grande réactivité de l’activation de l’assistance et le couple plutôt correct qui portera même dans des montées moyennes.

Le vélo Eleglide C1 ST est très confortable et son cadre bas (mais pas tant que ça) n’empêche pas une bonne précision de pilotage, sans doute aidée par son moteur en position centrale et ses freins à disque hydrauliques pour un freinage puissant sur courte distance.

Ses pneus relativement étroits et peu crantés lui feront résolument préférer le bitume et les chemins bien dégagés, tandis que sa limitation à 7 vitesses du dérailleur peuvent être frustrante pour qui voudrait sortir des sentiers battus.

En revanche, pour avaler des kilomètres tranquillement ou faire du vélotaf, l’Eleglide C1 ST se révèle très agréable, d’autant plus que sa batterie lui assure une très confortable autonomie en pilotage mixte musculaire avec un peu d’assistance électrique dans les difficultés du parcours tout comme en usage avec assistance électrique majoritaire. Il faudra seulement se méfier de la jauge de batterie et sa mesure instantanée, notamment lorsque l’on se retrouve dans le dernier tiers de sa capacité.

