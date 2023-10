Bang Max, une enceinte connectée grand format

Si la marque Tronsmart ne vous dit rien, c'est presque normal : il s'agit d'un constructeur chinois qui tente de s'imposer sur le marché européen de l'enceinte portable. Pour faire face aux ténors du secteur comme JBL, Bose, Sony et autres géants de la tech, Tronsmart mise sur des produits relativement puissants, aux connectiques multiples et aux effets lumineux colorés.

Au sein du catalogue du constructeur, on trouve le fleuron de la marque avec la Bang Max, une enceinte comme on aimerait en voir bien plus sur le marché : puissante, bien dotée et accessible.

Design

La Bang Max de Tronsmart n'est pas là pour faire dans la dentelle : elle impose par ses dimensions (45 x 25 x 20 cm) et enfonce le clou avec son poids (5,6 kg sur la balance). Il s'agit là d'un véritable choix de la marque qui s'inspire ainsi des anciennes Boombox, ces lecteurs / enceintes démesurés que l'on affichait dans la rue et qui se sont rapidement installés dans la culture Hip Hop.

Malgré cela, pas de boitier rectangulaire, Tronsmart fait le choix d'une enceinte aux courbes arrondies et douces, avec simplement une large poignée sur le dessus (nécessaire compte tenu du poids de la bête) équipée d'un grip violet à peine perceptible sur le dessous, et de radiateurs passifs cerclés de blanc sur les deux côtés.

Un panneau de contrôle tactile forme une barre sur le dessus, tandis qu'en façade, on retrouve simplement le logo de la marque. À l'arrière, point de fioritures, mais un bloc en caoutchouc qui vient protéger les (nombreuses) connectiques. Ce bandeau propose un bouton d'alimentation, un témoin de niveau de batterie, de connexion Bluetooth, de lecture et contrôle du volume, ainsi que différents modes d'appairage Stereo, mais aussi de répondre aux appels téléphoniques ou encore de sélectionner le mode SoundPulse pour profiter d'un traitement du signal numérique visant à diminuer les bruits parasites et améliorer l'ambiance stéréo. Un bouton TuneConn propose également d'appairer plusieurs Bang Max (jusqu'à 100) pour synchroniser le son.

Au repos, la Bang Max est très sobre, toute de noir vêtue. Les plastiques utilisés sont de bonne qualité et affichent une finition satinée, si ce n'est le logo de la marque gravé sur la poignée qui étincelle en finition brillante.

Globalement, l'esthétique est réussie et on sent que Tronsmart est allé puiser quelque peu du côté de la Boombox 3 de JBL pour dessiner son enceinte. Pas la peine d'en tenir rigueur à la marque puisque le tout reste différent et particulièrement réussi.

L'enceinte est certifiée IPX6 pour un usage en extérieur, mais pas pour tomber dans la piscine : elle résistera au sable, à la poussière et aux projections d'eau, mais pas au-delà.

Vous trouverez chez Geekbuying l'enceinte connectée portable Bang Max de Tronsmart au tout petit prix de 169 € avec le code de réduction NNNFRTBM. La livraison est gratuite en 1 à 5 jours depuis l'Europe.

Equipement

L'embonpoint de la Bang Max permet en réalité à Tronsmart d'y glisser énormément de choses, à commencer par une foule de haut-parleurs pour un total de 130 watts de puissance dynamique... Suffisant à décrocher le papier peint, ou du moins à animer n'importe quelle fête.

On y trouve un véritable arsenal de haut-parleurs : 2 woofers de 30 watts, deux médiums de 20 watts, deux tweeters de 10 watts et deux radiateurs passifs situés aux extrémités de l'enceinte, cerclés d'un anneau doté de LED RGB pour proposer un peu d'ambiance lumineuse au passage.

Côté connectique, on est également plutôt servis avec la prise en charge du Bluetooth, mais également d'autres systèmes que l'on retrouve à l'arrière de l'enceinte, camouflés derrière un capot en caoutchouc.

On trouve ainsi un emplacement microSD, un port USB, une entrée auxiliaire 3,5 mm, un port d'alimentation CC pour la recharge, mais aussi une paire d'entrées jack 1/4 de pouce permettant d'y brancher un micro ainsi qu'une guitare. Chacun des deux ports dispose de son propre potentiomètre de gain. Avec cette configuration, la Bang Max s'oriente vers les soirées Karaoké, d'autant que l'on pourra ajouter de la réverbération au signal depuis le bouton prévu en façade.

A l'usage

Difficile de partager par écrit le ressenti de cette enceinte, néanmoins on peut garantir que les 130 watts sont bien présents : à mi-volume, le niveau est déjà bien suffisant pour un intérieur calme, voire déjà trop élevé...

À fond, le son est véritablement intense, et les tympans souffrent vite. Dans tous les cas, la plage dynamique est très large et l'enceinte se régale de tous les styles : métal, trash, rap, électro, pop, classique... Aucune saturation, aucun souffle ne viennent perturber l'écoute.

Le mode SoundPulse de Tronsmart offre une belle modulation du signal pour proposer un son plus précis en extérieur et dans les environnements légèrement bruyants.

L'effet de Stéréo est particulièrement bluffant du fait de la disposition des haut-parleurs et de leur éloignement. Le son est à la fois clair et profond, et il est possible de profiter d'un égaliseur au sein de l'application mobile de Tronsmart pour personnaliser le tout.

Dans l'ensemble les basses sont étonnamment bien retransmises pour une enceinte de ce volume, il faudra donc veiller à les régler avec modération pour éviter d'atteindre à la tranquillité du voisinage.

Le constructeur promet 24h d'autonomie pour sa Bang Max, chose qui se confirme avec nos tests : l'enceinte a tenu 31 heures à volume modéré (30% de puissance). La charge complète nécessite un peu plus de 5 heures avec le chargeur 15 V fourni. La batterie intégrée affiche une capacité de 18 000 mAh

La Bang Max vient avec une application dédiée qui offre des options bienvenues, à commencer par le réglage du volume et la navigation de lecture, mais surtout avec un égaliseur qui propose 5 préréglages ainsi qu'un mode personnalisable.

On peut également sélectionner la source de lecture : port SD, USB, Bluetooth, auxiliaire... Configurer les modes d'appairage stéréo (connecter 2 enceintes Bang Max ensemble).

Il est également possible de choisir le mode d'affichage des cercles LED selon 3 scènes ou plus simplement les éteindre.

L'application permet également d'éteindre l'enceinte, de programmer un arrêt automatique, de réaliser des mises à jour...

Bilan

Cette Bang Max de Tronsmart est une jolie surprise tant par la taille que par ses qualités et performances.

Elle propose une puissance sonore qui dépasse les besoins de la majorité des utilisateurs et pourra, au besoin, se transformer en véritable station de Karaoké pour animer des fêtes de petite ampleur.

Bien plus pratique à transporter qu'une enceinte dédiée à l'animation, elle pourra également se transformer en outil de travail et conviendra ainsi aux animations en intérieur comme en extérieur.

Le jeu de lumière pour sa part reste anecdotique (il est d'ailleurs désactivé par défaut), la puissance lumineuse reste modeste et il se montrera surtout plus intéressant en intérieur, dans les ambiances tamisées, qu'en extérieur.

La qualité globale des finitions, le nombre de connecteurs ainsi que la clarté du son délivré en font un produit à recommander, surtout que son prix particulièrement serré lui permet de faire bande à part sur le marché : le rapport puissance / prix / prestation est inégalable.

Vous trouverez chez Geekbuying l'enceinte connectée portable Bang Max de Tronsmart au tout petit prix de 169 € avec le code de réduction NNNFRTBM. La livraison est gratuite en 1 à 5 jours depuis l'Europe.