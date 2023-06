Un régal et un confort de conduite

Le Fat Bike est un vélo un poil particulier. En effet, étant doté de gros pneus crantés, il offre des caractéristiques dont le vélo de ville et même le VTT ne peuvent pas profiter. Notons également que le style a son mot à dire dans tout cela et ces vélos électriques sont particulièrement élégants et ne passent pas inaperçus.

De conception imposante, ce type de vélo aura des performances différentes comparées à des vélos plus classiques tels que les VTT à assistance électrique, notamment à cause de la différence de poids, mais aussi de la largeur des pneus qui est beaucoup plus importante et donc l'adhérence s'en voit modifiée.

Les pneus larges offrent ainsi la possibilité de rouler sur de multiples supports comme la neige, le sable, les chemins très boueux, voire marécageux. Un vélo plus conventionnel n'aura pas cette possibilité sauf s'il est équipé de chaussettes spécifiques.

Le vélo à assistance électrique ENGWE M20 s'annonce performant tant par la vitesse affichée que par l'autonomie. Son moteur électrique de 750 W et sa vitesse en assistance électrique de 25 km/h (nous y reviendrons plus tard en détail, car ce n'est pas le cas dans la réalité) le rendent utilisable partout.

A noter qu'il existe en deux versions, avec une simple batterie 48 V / 13 Ah (624 Wh) à 1299 € ou avec une double batterie de 48 V / 26 Ah à 1599 €.

Le colis est arrivé en bon état via le transporteur DPD, une chance quand on sait que le colis fait 12 kg de plus que le maximum autorisé par ce livreur de colis. En effet, lorsqu'un paquet pèse plus de 30 kg, le livreur peut vous demander de vous déplacer en personne afin de le récupérer directement à l'entrepôt. Malgré tout, étant tombé sur un livreur sympathique, il a été livré soigneusement dans nos locaux, non sans remontrance de sa part.

Dans le colis, le vélo est entreposé, partiellement monté, très bien protégé par du polystyrène, lui-même fermement accroché avec des colliers de serrage en plastique.

1ère étape : le déballage et trouver la documentation technique.

2ème étape : monter le guidon

3ème étape : visser les pédales

4ème étape : monter la roue avant

Nous noterons le sérieux de la part d'ENGWE qui, malgré la qualité discutable du matériel de montage, le fournit dans son intégralité. Pas besoin d'avoir une caisse à outils remplie de matériel dont vous ne vous servirez pas régulièrement, c'est un peu comme un meuble IKEA.

La notice de montage est claire, sans fioriture, mais en anglais. N'ayez crainte, les dessins sont de bonne qualité et avec un peu de réflexion, il ne vous faudra qu'environ 45 minutes pour le monter, serrage de toute la visserie (déjà installée) inclus, même si l'on n'est pas un expert de la mécanique.

Tout cela fait, vous vous diriez sans doute qu'il est prêt à fouler l'asphalte ou les longs chemins blancs longeant les champs, mais non, il vaut mieux prendre son temps et commencer par les vérifications d'usage comme le freinage, le dérailleur et le graissage de la chaine (huile non fournie). Mais concrètement, il est utilisable et vous pouvez commencer à l'utiliser, bien qu'il soit fortement recommandé de charger la batterie à 100% avant de commencer afin d'optimiser sa durée de vie.

Globalement, les réglages étaient déjà corrects et on voit que ça bosse pas mal chez ENGWE et encore une fois que le sérieux est de la partie. Les freins étaient plutôt bien réglés, il restait juste à ajuster au niveau des leviers de droite et de gauche, et le dérailleur "craquottait" un chouille mais rien de bien alarmant.

Dans l'ensemble, pas de mauvaise surprise.

Le vélo à assistance électrique ENGWE M20 est doté des caractéristiques suivantes :

Poids : 34,8 kg

Cadre en alliage d'aluminium 6061 (châssis et guidon)

Pneus gonflables crantés 20 x 4.0 pouces

Dérailleur Shimano 7 vitesses

Écran de contrôle LCD à 3 boutons ("+", "-" et power)

Freins à disque mécanique Ø 160 mm

Suspension fourche avant à butée réglable

Suspension arrière non réglable

Poignée 1/4 de tour pour accélérer

Batterie 48 V / 13 Ah (624 Wh) au lithium-ion (une version est proposée avec une double batterie de 48 V / 26 Ah)

Moteur brushless 750 W (1 kW en crête)

Couple de 55 N.m (bien dimensionné pour un modèle de ce type)

Monte des côtes de maximum 10° en full électrique

5 niveaux d'assistance électrique configurables à la volée de 1 à 5

Vitesse maximale : 20 km/h pour le mode 1, et jusqu'à 45 km/h pour le mode 5 (sachant qu'en France nous sommes limités à 25 km/h)

Charge maximale : 120 kg

Autonomie en assistance électrique : environ 75 km en mode 1

Autonomie en full électrique : environ 55 km en mode 1

Temps de charge de la batterie : environ 5 heures





Sur le site officiel de la marque, vous trouverez le vélo avec assistance électrique ENGWE M20 affiché à 1299 € (version avec 1 batterie) et à 1599 € (2 batteries) sachant qu'actuellement vous aurez droit à une réduction de 100 € avec le code Engwem20, ramenant le prix à respectivement 1199 € et 1499 €.

Le Fat Bike, confort sans limite

Le Fat Bike nous propose une conduite très assise et dos droit. Ce modèle n'ayant pas de selle réglable, vous ne pourrez la régler en hauteur, tout comme le guidon qui est à position fixe. Néanmoins, afin de s'adapter à toutes les morphologies, ce dernier est inclinable (plus vers vous pour les personnes ayant des bras plus courts et inversement).

Nul doute sur le confort que procurent les pneus larges, notamment grâce à la faible pression présente à l'intérieur, vous donnant comme l'impression de flotter sur la route. Pour continuer sur le confort, la fourche avant est équipée d'une molette afin de régler le talonnage. Selon votre poids, le réglage ne sera pas le même. Nous noterons tout de même que la fourche est de type classique, à ressort, et non hydraulique. L'amortisseur arrière, quant à lui, n'est pas réglable. Il faudra jouer sur les pressions de pneus afin d'affiner votre confort de conduite.

Tout ceci est vissé sur un cadre en alliage d'aluminium, qui se voit rassurant, notamment grâce à ses soudures qualitatives et régulières que l'on peut observer facilement. Pas de manque de matière, pas de trous inopinés, tout est clean et ça inspire le bon matos'.

L'engin est, malgré son poids, très maniable. En effet, on pourrait se dire que de déplacer un vélo qui pèse une bonne trentaine de kilos serait difficile, mais que nenni. Lorsque vous avez le derrière posé sur la selle, il vous suffit de mettre la poignée dans l'angle et de pédaler si vous souhaitez économiser la batterie. Toutefois, une telle masse implique un minimum de force lorsqu'il s'agit de lui faire monter des escaliers par exemple. Attention à ne pas adopter une mauvaise position lors du port d'une telle charge.

Les dimensions sont assez similaires à celles d'un vélo un peu plus classique, notamment en termes de longueur et de largeur de guidon.

Les pneus sont larges, très larges… Avec leur taille de 20 x 4 pouces à crampons imposants, le grip est vraiment présent, que ce soit sur du plat, dans les côtes et dans les virages. Pour ce qui est de la conduite sur terre, ça accroche aussi plutôt bien, même quand vous prenez des angles de 20° à 30 km/h. La conduite dans la boue et sur le sable est acceptable, ça glisse peu et il est bon de s'en méfier.

Pour entrainer ces pneus de qualité, un moteur survitaminé de 750 W est présent dans la roue arrière, entrainant les pignons arrière. La batterie est quant à elle fixée au centre, sur le corps du cadre, ce qui permet d'équilibrer le centre de gravité du groupe roulant. Elle est verrouillée via une clé qui vous permet de la "Lock" afin de ne pas vous la faire voler ou qu'elle reste bien en place en cas de chute. Une sacoche, qui se fixe sur la barre horizontale du châssis, entre vos jambes, est fournie et peut accueillir une batterie. Elle se fixe via des lanières en velcros afin que ce soit plus simple à poser / déposer.

Vous avez deux possibilités afin de recharger votre batterie. La laisser sur le vélo et lui emmener le chargeur ou démonter la batterie et la charger à la maison ou dans le lieu de votre choix. Dans les deux cas, vous n'aurez qu'à lever le petit capuchon en caoutchouc et y brancher l'embout du chargeur. Attention, petit rappel sur les risques électriques : ne jamais approcher une flamme ou des outils conducteurs vers cette connectique, ce qui pourrait causer des dommages irréversibles sur le matériel et pour vous (risque de flash / court-circuit).

Cette même batterie est activable via un bouton de type ON/OFF rouge, placé sur la droite dans le sens de la marche. La clé n'est pas nécessaire (de toute façon, elle gêne à moitié et on risque de l'arracher sur un malencontreux faux mouvement) ce qui n'est pas très sécurisant. Prévoir un antivol pour avoir l'esprit plus tranquille est un plus. Un port USB est également installé à côté du port de charge afin d'y brancher votre smartphone par exemple. Attention à l'autonomie globale qui s'en verra impactée. Un bouton, sur le dessus de la batterie, vous permet de constater le niveau d'énergie présent en temps réel.

Le modèle livré avec ce E-Bike est celui avec une unique batterie de 48 V 13 Ah ce qui vous donne une capacité de 624 Wh. Vous pourrez même la recharger avec une station d'énergie couplée à un panneau solaire si vous le souhaitez. Le constructeur propose, si vous en avez l'envie ou le besoin, une deuxième batterie qui prolongera votre expérience et vous permettra de doubler votre couverture de balade, et que vous pourrez garder dans la sacoche prévue à cet effet.

Côté commande au guidon, le constructeur fournit un écran LCD doté de 3 touches : Power, + et -. Elles permettent de choisir le mode d'assistance souhaité et le moniteur indique en temps réel la charge de la batterie, la vitesse à laquelle on roule ainsi que la distance totale parcourue.

Une multitude de réglages est disponible. Vous pourrez aisément brider votre vélo électrique, ou en faire l'inverse. Diverses possibilités s'offrent à vous, modifier la vitesse maximale, régler la puissance du moteur ou encore la sensibilité de pédalier. D'autres réglages sont disponibles, mais pas forcément nécessaires (modifier la taille des roues, etc.). Dans tous les cas, les modifications ne sont pas simples et vous devrez impérativement parler ou comprendre l'anglais quand vous vous plongerez dans la doc' pour comprendre les mécanismes.

Petit aparté concernant la vitesse maximale de ce vélo. Officiellement, sur le site européen de la marque, la vitesse maximale annoncée est de 25 km/h, ce qui est la vitesse légale maximale autorisée en France et en Europe. Mais le même vélo présenté sur le site américain indique une vitesse maximale de 45 km/h ! Une vitesse qui est d'ailleurs en adéquation avec la forte puissance du moteur (750 W). A noter que vous pourrez sélectionner la vitesse maximale possible, par exemple en la fixant à 25 km/h pour respecter la législation française, ou la pousser à 45 km/h lorsque vous circulez par exemple sur des terrains privés.

Nous avons un moteur, une batterie et un guidon. Place à la transmission. Le vélo est équipé d'une couronne simple à l'avant et d'un dérailleur SHIMANO Tourney à 7 vitesses à l'arrière. Il est commandé par le système basique SIS afin de changer de vitesse. Le levier (descente de vitesse) et le bouton (montée de vitesse) sont en position haute, ce qui rend confortable le passage de rapport.

Les freins à disque, équipés sur les deux roues, sont de type mécanique et qu'on se le dise, il faut monter dessus pour que ça freine. Attention donc lorsque vous dépassez les 35 km/h (ce qui logiquement n'est pas autorisé ^^), car les distances de freinage s'envolent. Par contre, l'accroche au sol est validée et la stabilité lors de freinages appuyés est au rendez-vous. Avec les gros pneus, on sent que l'on est posé sur la route de manière stable.

Les plus férus d'entre nous, dans le monde du VAE, trouveront sans doute que ce modèle est d'entrée de gamme, mais se raviseront rapidement au vu du fun qu'il apporte. Outre les vérifications de routine, à effectuer lorsque l'on reçoit quelque chose de prémonté, le vélo fonctionne correctement, dès la réception et la petite heure de montage / graissage. Son prix plus qu'accessible saura satisfaire vos besoins d'évasion.

Nous regretterons juste l'absence de porte-bagages, ce qui aurait pu le rendre encore plus cool, car nous aurions pu embarquer le pique-nique du dimanche à l'intérieur.

Par contre, sur la fourche se situent deux feux avant qui éclairent très bien ainsi qu'un feu arrière sur le châssis qui sert à se faire voir, et qui s'illumine lors du freinage. Un klaxon (à la sonorité rigolote d'ailleurs) est également présent sur le poste de commande.

Des garde-boues métalliques sont installés et réglables via la tringlerie (qui fait partie du montage initial). Ils ne vibrent pas et sont solidement harnachés au châssis.

ENGWE M20, ça roule très fort !

Nous avons pu constater que ce Fat Bike est efficace en toute circonstance et nous permet d'économiser notre énergie tout en se déplaçant à des vitesses plus que correctes. En effet, il est facile d'atteindre 40 km/h (environ) notamment grâce à l'assistance électrique qui vous propulse en quelques secondes à 25 km/h.

Les 5 modes d'assistance (PAS) sont efficaces, le 0 ne vous donnant aucune assistance (jus de mollet en ébullition) et le 5 vous aidant à 100% (diminuant la distance que vous pourrez parcourir car ça consomme en électricité). Passé le mode PAS 3, vous n'aurez, pour ainsi dire, plus besoin de pédaler et la poignée d'accélération sera la seule opportunité que vous aurez pour avancer.

Dans chacune des possibilités (sauf mode 0), l'assistance se déclenche soit avec la poignée, soit au pédalage (et ça met un sacré coup de pied au derrière). Petit inconvénient, assez frustrant, passé 30 km/h, on a tendance à pédaler dans le vide avec l'assistance, ce qui est dommageable dans les descentes.

Côté sécurité, on notera la fixation par étau du guidon, ce qui rassure. En effet, ce mode de verrouillage, qui consiste à d'abord serrer les deux vis du haut presque à fond puis les deux inférieures, vous assure une stabilité et un blocage franc.

Le M20 est très sécurisant avec ses gros pneus larges qui amortissent en grande partie les chocs, et très confortables avec la combinaison de la fourche avant suspendue, de la suspension du cadre et de la selle confortable.

La présence de freins à disque mécaniques est suffisante pour l'usage "vélo" jusqu'à 25 km/h et un peu au-delà, mais la distance de freinage conséquente aurait pu être réduite avec des freins hydrauliques (bien que plus couteux et qui auraient alourdis l'engin).

Cependant, l'ensemble est réactif et la batterie de plus de 600 Wh de capacité permet d'obtenir une généreuse autonomie d'environ 55 km en full électrique et environ 20 km de plus en assistance. Notons juste qu'un léger lag apparait à la reprise de gaz.

De manière logique, plus l'assistance sera sollicitée et plus l'autonomie va fondre pour descendre sous les 50 km à fond les manettes (pour les biens du test, le vélo a été mis à rude épreuve et l'autonomie est même descendue à 35 km, batterie pleine).

Justement, les paramétrages sont modifiables à partir de l'écran LCD. Vous pouvez configurer votre VAE pour qu'il soit peu énergivore ou, à l'inverse, très gourmand. Les paramètres vous permettent également, au cas où vous souhaitiez adapter d'autres pneus, de modifier la taille de vos roues afin d'obtenir toujours les bonnes informations quant à votre vitesse instantanée ou la distance parcourue.

Conclusion et prix pour autant de fun

En résumé, cet engin est capable de vous embarquer sur presque tous les supports. Que vous soyez un aventurier des terrains boueux, de la neige ou encore du franchissement de cours d'eau, il vous emmènera où bon vous semble. Pour les amoureux(ses) de grandes lignes droites d'asphalte ou de chemins blanc bien propres, il fera aussi l'affaire et répondra avec brio à toutes vos demandes.

Ses capacités s'étendent sur de multiples sols et sa façon de franchir est assez intuitive. Dans le sable, les pneus larges sont très à l'aise, tout autant que dans la boue où, même si ça patine un peu, ça finit par accrocher grâce aux crampons tailles XXL. Comme il est étanche à l'air et aux éclaboussures, aucun souci quant à la météo extérieure. Vous aurez chaud ou froid, pas le ENGWE M20.

Vous pourrez également l'utiliser en milieu urbain, car, au vu de son agilité, il offre de belles performances et le confort du "Fat Tire" (gros pneu) absorbera les chocs de la route ou encore des pavés. De plus, sa béquille placée en position arrière est de bonne qualité et donne de la stabilité même lorsque vous êtes en légère pente.

