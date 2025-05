Présentation du Mapfour N1 Air

Engwe est une marque déjà connue pour ses vélos électriques de tout type (vélotaff, pliant, VTT..), et dont nous avons déjà par le passé testé de nombreux modèles comme le Engine Pro 2.0, le P20 ou encore le P1. Aujourd'hui, la marque prend une approche différente avec le Mapfour N1 Air.

Mapfour N1 Air

Ce modèle abandonne l'aluminium habituel au niveau du cadre pour un matériau plus noble et surtout plus léger : la fibre de carbone. Affiché à un tarif qui le positionne agressivement sur le marché des VAE en carbone, moins de 1500 € hors promotions, ce vélo électrique au design séduisant vise clairement les utilisateurs urbains à la recherche d'une solution de mobilité à la fois performante, légère et esthétiquement soignée. Nous avons eu l'occasion de le tester pour voir si cette incursion dans le monde du carbone est une réussite et si ce vélo tient ses promesses de légèreté et d'efficacité en milieu urbain. Verdict à suivre !

Commençons par découvrir les caractéristiques complètes du Mapfour N1 Air, qui est disponible en deux versions, la version ST présentant une barre centrale en version basse (plus agréable pour les personnes de "petites" tailles, par exemple 1,60 m).

Mapfour N1 Air version ST

Caractéristiques du Mapfour N1 Air

Moteur : 250 W

Couple maximal : 40 Nm

Moteur de moyeu arrière MIVICE M070

Vitesse maximale : 25 km/h

Degré d'escalade maximum : jusqu'à 10°

Batterie : Lithium-ion SAMSUNG, amovible et portable d'une capacité de 36 V 10 Ah (360 Wh)

Autonomie : jusqu'à 100 km

Temps de charge : de 4 à 5 heures

Cadre : en fibre de carbone ultra légère (poids du cadre seul 1,28 kg) avec moulage monocoque.

Design : passage bas ("step-through" ou "ST" plus destiné aux personnes de "petites" tailles par exemple 1,60 m, référence Mapfour N1 Air ST) ou passage haut (la version classique Mapfour N1 Air)

Poids : 15,6 kg

Charge utile maximale : 120 kg

Pneus : 700*38C à rayons (27,5″)

Dérailleur : Shimano 7 vitesses

Freins à disque mécaniques avant et arrière de 160 mm

Capteur de couple

Écran couleur LCD

Éclairage : feu avant et feu arrière solaires (s'active automatiquement)

Protection antivol intelligente (détection de mouvement, suivi GPS, géofencing (barrière virtuelle), serrure intelligente...)

Hauteur de cycliste recommandée : 1,62 à 2 m

Inclus dans la boîte : vélo électrique N1 Air, batterie lithium-ion, chargeur de batterie, pédales, outils.

Prix officiel : 1499 € pour le Mapfour N1 Air ou le Mapfour N1 Air ST, mais actuellement en promotion à seulement 1399 € avec le code de réduction de 100€ influencer50off, la livraison étant offerte.

Une mise en route simplifiée

Recevoir un vélo en carton est toujours une expérience qui peut varier du très simple au casse-tête. Avec l'Engwe Mapfour N1 Air, l'expérience se situe plutôt du côté positif. Le vélo arrive très bien protégé dans son emballage, limitant les risques de dommages durant le transport.

La majeure partie du travail est déjà effectuée en usine. Il reste principalement à fixer la roue avant, ajuster le guidon sur la potence, visser les pédales et insérer la tige de selle avec la selle prémontée.

Le montage est relativement simple même pour quelqu'un qui n'est pas un expert dans le domaine, d'autant plus que Engwe fournit une documentation très claire (en anglais pour la version papier, mais un QR code est fourni dedans pour télécharger la version française, accessible directement ici) et surtout via une vidéo de montage très explicite et détaillée (voir ci-dessous). Comptez environ une trentaine de minutes pour assembler le tout et être prêt à rouler.

Les outils nécessaires sont fournis (clés, tournevis...), ce qui est un bon point.

Comme d'habitude, pensez à bien vérifier le serrage de toutes les vis et la pression des pneus avant la première sortie.

A noter que l'intégration des câbles, qui passent en interne dans le cadre et le guidon, contribue non seulement à l'esthétique épurée du vélo, mais simplifie également légèrement le montage en évitant un enchevêtrement de gaines.

Le Engwe Mapfour N1 Air en détail

Le point d'orgue de cet Engwe Mapfour N1 Air est sans conteste son cadre. Fabriqué en fibre de carbone T700, un matériau habituellement réservé à des vélos bien plus onéreux, il permet d'atteindre un poids remarquablement bas pour un VAE de seulement 15,6 kg sur la balance, le cadre seul pesant 1,28 kg. C'est un atout considérable, surtout en milieu urbain où il faut parfois porter son vélo pour monter des escaliers ou le ranger dans un appartement.

Au-delà de la légèreté, le carbone offre d'autres avantages. Il confère une rigidité supérieure à celle de l'aluminium, ce qui se traduit par une meilleure transmission de la puissance de pédalage et une plus grande réactivité du vélo. Les vibrations de la route sont également mieux absorbées, améliorant le confort sur les revêtements irréguliers, même si ce modèle est dépourvu de suspensions. Esthétiquement, le carbone permet des formes plus fluides et travaillées. Le Mapfour N1 Air arbore ainsi un design très épuré, moderne, avec des soudures invisibles (puisqu'il n'y en a pas) et une intégration soignée des câbles et de la batterie. Cette dernière s'insère discrètement dans le tube diagonal, contribuant à l'allure de vélo classique.

Motorisation et assistance

Pour l'assistance électrique, Engwe a fait le choix d'un moteur central, positionné au niveau du pédalier, qui propose une puissance nominale légale de 250 W avec un couple de 40 Nm. Ce positionnement central est généralement utilisé sur les VAE de gamme supérieure, car il offre une meilleure répartition des masses, un centre de gravité plus bas et surtout une sensation de pédalage plus naturelle par rapport aux moteurs situés dans le moyeu de la roue arrière, et c'est effectivement ce que nous avons immédiatement ressenti lors de nos tests, une réussite donc.

Le moteur est ici couplé à un capteur de couple. Rappelons qu'il s'agit d'un élément essentiel qui distingue les bons vélos électriques : l'assistance délivrée est proportionnelle à la force que le cycliste applique sur les pédales. Résultat, l'aide électrique est fluide, intuitive et sans à-coups, que ce soit au démarrage ou lors des changements de rythme et à l'usage je dois avouer que c'est extrêmement agréable.

Cinq niveaux d'assistance électrique sont disponibles, sélectionnables via une commande au guidon (boutons + et - situés à gauche de l'écran LCD), permettant d'adapter l'effort souhaité en fonction du terrain ou de l'envie.

Capable de rouler jusqu'à 25km/h (nous avons dépassé les 40 km/h dans les descentes), il peut prendre sans souci des pentes de jusqu'à 10°.

Autonomie et batterie : l'endurance au quotidien

L'énergie nécessaire au moteur est fournie par une batterie Samsung lithium-ion de 36 V et 10 Ah, totalisant une capacité de 360 Wh. Comme mentionné précédemment, cette batterie est très bien intégrée dans le tube diagonal du cadre en carbone. Elle est amovible grâce à une clé fournie, ce qui permet de la recharger facilement chez soi ou au bureau sans avoir à déplacer tout le vélo.

Engwe annonce une autonomie pouvant atteindre 100 kilomètres. Bien sûr, comme d'habitude, ce chiffre dépend de nombreux facteurs : niveau d'assistance utilisé, poids du cycliste, type de parcours (dénivelé, arrêts fréquents), conditions météorologiques (vent)... Notre premier trajet a été de 35 km avec des variations du niveau d'assistance de 1 à 5 sur un trajet sans gros dénivelés, et nous n'avions au retour qu'une seule barre d'utilisée sur les 5 ! En milieu urbain les 100 km seront donc largement atteints. Un second test effectué plus en montagne (avec plus d'utilisation de l'assistance donc) nous a amenés à une autonomie d'environ 60 km.

La recharge complète prend entre 4 et 5 heures.

En tout cas, l'intégration réussie de la batterie contribue grandement à l'équilibre et à l'esthétique du vélo.

Composants et équipements : un ensemble cohérent

Un vélo ne se résume pas à son cadre et à son moteur. Les composants périphériques jouent un rôle majeur dans l'expérience globale. Sur ce Mapfour N1 Air, Engwe a opté pour un équipement de milieu de gamme fiable et éprouvé. La transmission est confiée à un dérailleur Shimano 7 vitesses, qui offre une plage de développements suffisante pour affronter la plupart des situations urbaines, y compris des côtes. Le passage des vitesses est précis, rien à signaler de ce côté.

Le freinage est assuré par des freins à disque mécaniques avant et arrière de 160 mm de diamètre.

L'écran de contrôle est un modèle LCD couleur, bien lisible, même en plein soleil. Il affiche les informations essentielles : vitesse, niveau d'assistance, charge de la batterie, distance parcourue...

Sur le côté droit de l'écran, vous trouverez également un port USB C qui permettra de recharger votre smartphone tout en roulant, pratique.

Une application au top

Le vélo peut être connecté à l'application Engwe, disponible sur iOS et Android. Il faudra en premier associer le vélo par Bluetooth avec une simple procédure très bien expliquée dans l'application : il suffit en fait de lancer l'association sur le smartphone, de retirer 60s la batterie du vélo, de la remettre et le tour est joué (nous n'avons même pas eu à utiliser le code pin fourni).

L'application est vraiment très sympa, avec la possibilité d'avoir toutes les informations classiques (distance parcourue, vitesse moyenne, calories dépensées...).

Il est également possible de verrouiller son vélo et de le localiser en cas de vol, voire de le faire sonner.

Ou encore d'activer divers paramètres de protection comme la mise en place d'une clôture virtuelle ou d'une alarme de mouvement.

Enfin vous pourrez également suivre vos trajets en activant le GPS.

Eclairages LED et solaire

L'équipement est complété par des éclairages intégrés avant et arrière alimentés par énergie solaire et qui s'activent automatiquement quand la lumière ambiante diminue.

A l'avant on trouve un phare LED qui éclaire plutôt bien et qui est contrôlable par l'écran LCD ou via l'application.

Nos impressions

C'est finalement sur l'asphalte que le Engwe Mapfour N1 Air doit faire ses preuves !

Grâce à son poids plume et à la rigidité de son cadre carbone, le vélo se montre particulièrement agile et vif. Les changements de direction sont précis, et se faufiler dans la circulation urbaine devient un jeu d'enfant. La position de conduite est plutôt droite, orientée confort pour la ville, bien aidée par la selle et les poignées ergonomiques.

Le moteur central de 250 W, avec son capteur de couple, délivre son assistance de manière très naturelle et progressive et c'est très agréable. On n'a pas ici la sensation de forte accélération, comme nous avons pu l'observer sur d'autres modèles, la puissance est ici délivrée tout en douceur et on ne s'en rend pas vraiment compte, ce qui participe au confort de la conduite.

Les 40 Nm de couple permettent des démarrages rapides aux feux et aident efficacement dans les montées, le tout dans un agréable silence du moteur.

Même sans assistance électrique (niveau 0), le poids contenu du vélo (15,6 kg) permet de rouler sans avoir l'impression de traîner un fardeau, ce qui est un avantage si la batterie venait à se vider entièrement, vous pourrez ainsi revenir chez vous sans souci à la seule force de vos jambes.

Les freins assurent des arrêts sûrs et contrôlés. Le confort global est bon, et ce même si ce vélo ne possède pas de suspension, le cadre carbone filtrant une partie des petites vibrations pour un confort amélioré. Cependant, sur chaussée très dégradée ou sur des pavés, l'absence de fourche suspendue et les pneus relativement fins nous rappelleront plus à la réalité avec des sensations plus fortes.

C'est un VAE clairement taillé pour les environnements urbains et les routes en bon état, où sa légèreté et sa maniabilité font merveille. Dans ce cadre d'utilisation, le Engwe Mapfour N1 Air nous a très agréablement surpris, de par son esthétique très réussie, sa légèreté, sa maniabilité et tout simplement son confort de conduite vraiment très agréable même après une balade de plus de 50 km.

Conclusion

Avec le Mapfour N1 Air, Engwe réussit clairement son pari d'offrir un vélo électrique urbain en fibre de carbone à un prix très compétitif (moins de 1500 €).

Son principal atout est sans aucun doute sa légèreté (15,6 kg), qui le rend extrêmement agréable à manier au quotidien, que ce soit en roulant ou lors des manipulations à l'arrêt. Le design épuré et réussi, l'intégration soignée des composants et la finition générale sont d'un bon niveau pour cette gamme de prix.

Le moteur central de 250 W avec capteur de couple 40 Nm offre une assistance naturelle, très fluide et efficace. Il est bien secondé par une transmission Shimano 7 vitesses fiable et des freins sécurisants.

L'autonomie est bonne pour un usage quotidien en ville, et les 100 km annoncés sont bien tenus, mais comptez plutôt 60 km dans des conditions plus diverses (avec des montées).

On regrette l'absence de suspension, mais c'est en adéquation avec la destination de ce vélo à savoir principalement des parcours urbains sur des routes bien bitumées. A noter que la selle est très agréable.

Le rapport poids / performance /prix est l'un des points forts de ce modèle et il représente clairement une excellente option pour les citadins qui cherchent un VAE léger, performant, facile à conduire et doté d'un look moderne sans vouloir dépenser une fortune dans les marques traditionnelles où l'utilisation de la fibre de carbone est souvent synonyme de tarifs bien plus élevés.

L'Engwe Mapfour N1 Air se positionne comme un concurrent sérieux sur le segment des VAE urbains légers et prouve que la fibre de carbone peut devenir plus accessible. Clairement à recommander.

Sur le site officiel de la marque, vous trouverez au prix officiel de 1499 € le Mapfour N1 Air ou le Mapfour N1 Air ST (version avec barre centrale en position basse), mais ces deux modèles sont actuellement en promotion à 1399 € avec le code de réduction de 100 € influencer50off, la livraison étant gratuite.

Une excellente affaire !