Présentation et caractéristiques du ENGWE P20

Annoncé sur le site officiel de la marque au prix public de 1299 €, vous pourrez trouver actuellement le vélo électrique pliable ENGWE P20 à seulement 999 € avec une livraison gratuite en quelques jours depuis l'Europe.

Version homologuée

Présent sur le marché mondial dans une version affichant un moteur de 350 W et une vitesse débridée d'origine, il est disponible en France en version homologuée (mais débridable) avec une puissance moteur de 250 W, un couple de 42 Nm et une vitesse d’assistance maximum de 25 km/h.

Le point fort de ce modèle est qu’il a été conçu pour être particulièrement bien adapté à un usage en ville. Il est certifié IPX6 pour une protection contre la pluie, l'humidité et les impuretés environnementales permettant de l'utiliser par tous les temps. Le cadre est compact et robuste. Pesant 18,5 kg, il se plie en quelques secondes et se range facilement. Des équipements de circulation sont présents et certains commandés au niveau du guidon : signalisation par feu avant et arrière la nuit, clignotants et frein arrière, signalisation sonore.

Sur le guidon vous trouverez également un écran à cristaux liquide qui permet de gérer les modes d’assistance et d’obtenir diverses informations (vitesse instantanée, distance parcourue...).

Equipé d’un système de transmission par courroie en carbone silencieuse à la place de la traditionnelle chaîne (nous y reviendrons en détail) et de freins à disque hydrauliques, c’est un vélo dont on peut apprécier la douceur de conduite. Le choix de poignées très confortables ajoute au design brut de ce VAE une touche supplémentaire de modernisme.

Caractéristiques

Charge utile 120 kg (150 kg maxi) pour une taille d’utilisateur de 155 cm à 190 cm

Hauteur minimale de la selle:76 cm

Hauteur maximale de la selle : 102 cm

Hauteur minimale du guidon : 104 cm

Hauteur maximale du guidon : 120 cm

Matériau : alliage d’aluminium 6061.

Moteur : 250 W (débridable à 350 W)

Batterie : Samsung 9,6 Ah -36V au lithium, remplaçable (chargeur fourni)

Empattement : 103 cm

Longueur totale : 158 cm

Portée : 40 cm

Hauteur hors tout : 63 cm

Déballage et montage

Le colis est d’une dimension de 131 x 24,5 x 66 cm, et arrive conditionné avec soin. Le vélo est prémonté à 75 %, il ne reste à compléter celui-ci qu'à l’aide d’un outillage fourni pour installer le guidon, la selle, les pédales, le garde-boue avant et enfin la roue avant avant de régler, si nécessaire, le disque de frein sur la roue avant et d’y installer l’aimant de maintien en position fermé.

C'est à signaler, l’outillage fourni est très complet, et le montage se réalise en 30 à 40 minutes. Un peu plus peut-être pour les néophytes, mais ils pourront s'aider en visionnant le tutoriel proposé en ligne sur la chaîne YouTube officielle de ENGWE. En effet, le guide d’utilisation est rudimentaire et ne mentionne d'ailleurs pas toutes les pièces.

Profitons-en pour faire un petit point sur l'installation de la roue avant qui nécessitera sans doute de régler le disque de frein déjà fixé d'usine, mais qui peut avoir bougé et/ou s'être légèrement voilé durant le transport. Cela a d'ailleurs été notre cas, mais c’est assez courant donc pas de souci : il a suffi de redresser le disque avant après avoir bien fixé la roue, puis de dévisser le système de freinage et de freiner au guidon pour qu’il s’aligne. Enfin, revissez le système, frein serré, et testez pour vérifier l’annulation du frottement du disque.

Au passage, on notera que l’aimant magnétique de maintien en position plié, qui se place sur le moyeu avant en dernier, est un vrai plus et une bonne surprise, car rien n’est indiqué le concernant sur le manuel. Un moyen très simple et efficace de maintenir les roues attachées en mode plié.

Pliage et équipements

Comme vu en préambule, le cadre est entièrement en aluminium et présente des soudures non rectifiées, mais qui sont assez régulières et épaisses pour assurer une robustesse et une bonne durabilité tout en donnant, pourquoi pas, un certain style.

La rigidité de l’ensemble tient au profil rectangulaire cossu qui a été choisi sur le haut. La peinture est sans défaut, mais peut présenter quelques fragilités au niveau du pliage.

Et justement, nous y venons, car sur ce modèle la fonction a spécifiquement été bien pensée.

Pour plier le vélo en moins de 10 s, deux systèmes de blocage simples et solides sont présents : un au milieu du tube transverse du cadre et l'autre au pied de la tige du guidon. Et une fois le vélo plié, le support magnétique aimanté placé sur la roue permet de maintenir très simplement et en toute sécurité les deux roues, de même que le système de reposoir situé juste sous le pédalier.

Les équipements du VAE ENGWE P20 urbain

Avec un moteur bridé à 250 W à l'arrière et un couple de 42 Nm au démarrage, c’est un moyen de transport qui reste assez dynamique. La limite de puissance se situe au niveau de l’apport humain du fait de l’impossibilité de changer de braquet dans ce modèle de transmission à courroie en carbone, ce qui pourrait frustrer les férus de vitesse, mais convient parfaitement à une conduite souple et détendue. En effet ici pas de classique chaîne couplée à un dérailleur, mais c'est une courroie en carbone de 33000 XNUMX km qui est utilisée. Cette dernière présente de nombreux avantages comme la non-utilisation de graisse et l'impossibilité de dérailler, un silence de fonctionnement très agréable, une excellente durabilité et fiabilité, une fluidité d'utilisation...

Les manivelles sont en aluminium forgé .

Les pédales, en plastique moulé, sont dotées de crans permettant une bonne adhérence et de bandes réfléchissantes sur la tranche. La selle propose un design ergonomique en finesse avec une assise assez souple. Elle est annoncée comme capable de réduire les points de stress et la fatigue, et effectivement la manufacture est de qualité et la sensation agréable lors de nos balades urbaines (50 km sans douleur).

Le porte-bagages, situé au-dessus du garde-boue, indique un poids de charge maximum de 15 kg.

Point sur les commandes

Il n’est pas rare de se passer de la (succincte) notice pour aller directement naviguer dans les menus proposés sur l'écran présent sur le guidon.

L’allumage de ce dernier se fait par un bouton situé à l’avant. Il est bien sûr nécessaire de vérifier au préalable que l’interrupteur de la batterie est bien allumé. Ce qui permet d’ailleurs de rappeler qu’il est important de penser à éteindre la batterie si vous ne l’utilisez pas, ceci la protégeant des décharges. De même, le constructeur recommande de l’éteindre avant de l’extraire du cadre (ce qui ne demande que 2s, d'une rare simplicité).

Les commandes sont assez intuitives, excepté pour trouver comment allumer les feux de nuit (LED avant et feux arrière). Après avoir fouillé sur le net, il suffit en fait d’appuyer plus longuement sur la flèche du haut du sélecteur de mode et la lumière fut !

3 niveaux d’assistance sont proposés et commandés par un bouton dédié. 2 modes d'affichage permettent de visualiser le niveau d’assistance en cours, le niveau de charge de la batterie (6 barres), la vitesse, le temps de parcours ou le kilométrage parcouru et par une pression sur le bouton M, vous obtiendrez la vitesse moyenne, la vitesse max atteinte ainsi que les kilomètres cumulés.

Un bon point pour la sécurité

Le système de freinage est constitué de disques avec un système d'étriers hydrauliques qui demande peu d’entretien et assure un freinage efficace et silencieux.

En plus de réflecteurs clipsés sur les rayons des roues avant et arrière, un catadioptre rouge est à monter sous la potence. Mais notre attention s’est portée sur l’ensemble de feux à LED, très bien intégrés dans le cadre et proposant une signalétique complète commandée depuis le guidon pour respecter la législation de ce type de vélo à assistance électrique. D'un simple appui sur un bouton, vous pouvez ainsi activer votre clignotant à gauche ou à droite.

Notons l'absence de suspension avant / arrière pour ce modèle qui se destine essentiellement à un support plan et à un usage en ville sur route en asphalte.

Les pneumatiques sont montés sur des roues 20 pouces dites increvables et les pneus ont une largeur de 1,95 pouce qui leur confère une certaine souplesse lors de la manœuvre. La préconisation de gonflage se situe dans une plage de 280 à 450 kPa, variant selon la charge.

Performances et test

La batterie Samsung au lithium-ion (Li-Ion) vient se loger en 2s dans le cadre par le dessus. Elle se déverrouille via un jeu de clés fourni. A noter que la prise est accessible pour la charge directement sans être dégagée du vélo, ce qui représente un certain avantage et limite les manipulations répétées autour de connectiques sensibles.

Le constructeur annonce un temps de charge de 5h à 6h, ce qui est conforme à ce que nous avons pu observer. Le cycle de vie de la batterie annoncée est supérieur ou égal à 600 charges.

L’autonomie observée en test, annoncée par le constructeur de 50 à 100 km en fonction du niveau d'assistance utilisé, est extrêmement sensible au niveau d’assistance utilisé. La décroissance de la charge est logiquement nettement plus rapide lorsque vous utilisez le niveau d'assistance maximum 3.

Avec un usage mixte (niveaux 1 et 2 et niveau 3 seulement ponctuellement dans les montées), et avec une charge moyenne de 70 kg, nous avons obtenu une autonomie de 60 km. Avec un usage plus intensif du niveau 3, l'autonomie sera maximum de 50 km, voire un peu moins.

En définitive, sur des trajets courts ou peu assistés sur route, ce modèle est très bien adapté et vous accompagnera durablement.

Un moteur plus puissant qu'il n'y paraît

Le moteur, comme nous l’avons dit précédemment, est annoncé à 250 W pour répondre aux exigences européennes. Néanmoins, les données de ce modèle pour les USA indiquent en réalité 350 W. Et en effet, il est facilement possible de le débrider par une simple manipulation au niveau du guidon (que nous ne décrirons pas ici pour des questions de légalité), avec un gain constaté immédiat de puissance, et une vitesse non plus limitée à 25k m/h, mais à 35,7 km/h. L'autonomie en sera logiquement affectée à la baisse, mais le gain de puissance est appréciable et notre balade dans ces conditions plus agréable.

La position de la selle et le réglage de la hauteur du guidon, très variables, permettent de trouver un très bon confort dans la position de conduite tout en conservant un dos droit, limitant ainsi le poids sur les bras. Le guidon offre une conduite agile avec un bon rayon de braquage.

L'assistance électrique bénéficie d’un capteur de couple, ce qui la rend souple et progressive. Pour rappel, un capteur de couple détecte la pression que le cycliste exerce sur le pédalier, il s'active alors bien plus rapidement que le traditionnel capteur de pédalage puisqu'il n'y a pas besoin d'attendre que la cellule ait réalisé une certaine course. Plus on appuie fort sur les pédales, plus l'assistance est importante, le moteur venant combler. C'est le système qui donne une expérience de conduite la plus fluide possible, mais il est également profitable sur l'autonomie qui est améliorée.

Une poignée d'accélérateur est présente à droite sur le guidon. Elle constitue une aide au démarrage en cas d’arrêt à un feu rouge, un Stop ou dans une côte.

Le rapport de vitesse unique du système de transmission (pour rappel il n'y a pas ici de dérailleur) est prévu pour une conduite sans assistante souple sans possibilité d’augmenter significativement sa vitesse. Cela reste moins confortable qu’avec un système de chaîne - plateau - pignons dans le cas d’une panne de batterie (18,5 kg pour le vélo), mais la conduite est vraiment très agréable et je dois avouer que ce système m'a convaincu lors de longues balades.

Conclusion

Le vélo électrique pliable ENGWE P20 est au final une bonne surprise.

Il s'est montré réactif avec son assistance électrique jusqu'à 25 km/h (en mode bridé) et sa batterie de 345 Wh qui permet une autonomie maximale annoncée de 100 km, plutôt de 60 km avec une utilisation classique de l'assistance électrique (mix des niveaux 1 et 2, et niveau 3 seulement ponctuellement), ce qui évitera d'avoir à le charger trop régulièrement.

Solide et robuste, il ne devrait pas faiblir au cours du temps. Doté de pneus 20 pouces larges de 1,95 pouce, le Engwe P20 est clairement destiné au milieu urbain, d'ou d'ailleurs son absence de suspension.

La présence d'une courroie en carbone (à la place de la traditionnelle chaîne qui peut dérailler et qu'on doit entretenir régulièrement), d'un porte-bagages et de feux frein et clignotants sont des atouts appréciés.

Les freins à disque hydrauliques se sont montrés très efficaces, on se sent clairement en sécurité.



Le P20 de ENGWE reste dans une fourchette de prix attractive pour ce type de produit. Il cumule les avantages d’un pliable avec un effort de conception porté sur le confort et la sécurité en milieu urbain. Nul doute qu’il saura trouver sa place en répondant aux besoins grandissants dans cette gamme de VAE adaptés pour la circulation en ville.

Annoncé au prix public de 1299 €, vous pouvez actuellement trouver le vélo électrique pliable ENGWE P20 à seulement 999 € sur le site officiel avec une livraison gratuite en quelques jours depuis l'Europe.