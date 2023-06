Halot Mage, la nouvelle gamme d'imprimantes résine

On ne présente plus Creality 3D : depuis 9 années déjà, la marque chinoise a révolutionné le marché de l'impression 3D en proposant des modèles qualitatifs et au volume d'impression imposant à des prix ultras compétitifs.

Mais en marge des CR10 et Ender, la marque a su évoluer sur la technologie FDM sans oublier l'impression résine. Creality s'est ainsi lancé depuis quelques années sur le terrain des imprimantes LCD grand public, profitant de son expertise dans le domaine jusqu'alors réservé aux professionnels.

C'est ainsi que la marque a récemment lancé sur le marché une nouvelle gamme d'imprimantes à résine photosensible Halot Mage et Halot Mage Pro, toutes les deux orientées vers l'impression 8K et avec un design très proche, mais dans les faits beaucoup de choses séparent les deux machines.

Et cela tombe plutôt bien puisque si la Halot Mage 8K nous avait déjà conquis comme vu dans notre test par ses nombreux atouts, ces derniers sont largement repris par la Halot Mage Pro 8K tout en allant plus loin et même parfois au-delà de nos attentes.

Impression résine LCD, comment ça marche ?

Il existe de nombreuses technologies d'impressions 3D à résine, mais celle destinée au grand public, surtout présente dans les machines les plus accessibles, est relativement simple.

Le principe repose sur l'utilisation d'une résine photosensible qui présente la particularité de polymériser en quelques secondes dès lors qu'elle est exposée à des rayonnements ultra-violets. Stockée dans un bac, dont le fond est un film plastique qui laisse passer la lumière, la résine peut ainsi être exposée sans souci aux rayons UV.

Il suffit alors de faire monter et descendre un plateau sur lequel la résine viendra se fixer, puis de continuer ce mouvement de montée / descente pour polymériser chaque couche progressivement et ainsi accumuler de la matière.

Simple d'utilisation, cette technologie nécessite toutefois des réglages assez fins comme les temps d'exposition ou encore les délais et vitesses de montées et descentes du plateau. Autre souci, ces réglages dépendront de chaque résine utilisée, et il en existe des centaines de différentes sur le marché.

Halot Mage Pro, le pack les accessoires, les prestations

Avec la Halot Mage Pro, Creality ne déroge pas à sa traditionnelle générosité : en marge de l'imprimante, on retrouve des notices, stickers, outils et accessoires divers... un bon point.

Un jeu de clé allen est de la partie pour démonter l'imprimante ou plus simplement desserrer le plateau de la machine pour sa mise à niveau. On trouve également une pince coupante, deux spatules (plastique et métal), un tube de graisse pour lubrifier l'axe Z, un film FEP de rechange, une gaine extensible pour rediriger l'air filtré par le filtre interne de la machine, ainsi qu'une clé USB fournissant modèles de test, notices et logiciels ainsi qu'une clé de 1an pour le logiciel Chitubox Pro (d'une valeur de 109 € l'année tout de même).

La Mage Pro 8K partage certaines caractéristiques avec sa petite soeur : carénage en aluminium anodisé gris stellaire, volume d'impression de 228 x 128 x 230 mm via un écran de 10,3 pouces en 8K (7680 x 4320 pixels) pour une résolution XY de 29,7 microns.

On retrouve également la grosse nouveauté propre à la gamme avec le capot MageArch : le capot orange est monté sur deux axes et peut se pivoter vers le haut et l'arrière d'une main. Cela laisse une autre main libre pour la manipulation du plateau ou d'une bouteille de résine et permet de ne pas avoir à chercher de place pour poser temporairement le capot.

Autre élément de confort très appréciable intégré à la série Mage que l'on retrouve ici : un système de filtration à particules et au charbon actif associé à un ventilateur, le tout activable automatiquement pendant l'impression, permet de limiter la prolifération des mauvaises odeurs et de certaines particules toxiques propres à la résine. L'air vicié de l'enceinte de l'imprimante est ainsi filtré avant de ressortir par l'arrière : on pourra également y adjoindre le manchon télescopique pour rediriger le flux d'air vers une fenêtre ouverte en cas de besoin.

L'axe Z est également doté de deux rails avec chariots à bille de type industriel qui limitent le jeu et offrent une grande fluidité dans le déplacement. Cela permet à la machine d'offrir des hauteurs de couche allant de 0,05 mm à 0,15 mm et d'aller même au-delà avec des couches plus fines encore... Notons que contrairement à la Halot Mage, la Pro va un peu plus loin en proposant la technologie Dynax qui permet une montée et descente du plateau à une vitesse fulgurante : jusqu'à 170 mm/h. Cela permet de réaliser un "home" en moins de 3 secondes, puis de profiter d'un temps d'impression très largement réduit par la suite, le temps étant conditionné sur ce type de machine par l'association du temps d'exposition et de la remontée et redescente du plateau.

Le système Dynax permet, en conjugaison avec l'utilisation de résine "rapide", de diviser les temps d'impression par 5.

Mais le système Dynax n'est pas seul à l'origine de la vitesse fulgurante de cette Mage Pro puisque l'imprimante profite également d'un projecteur de type "Lumière intégrale 3.0" d'une intensité lumineuse de 8000 ±10% μW/cm² (presque deux fois plus puissant que celui de la Halot Mage). Cela permet une polymérisation des couches dans un temps plus court.

À cet effet, on note la présence de non pas un, mais de deux ventilateurs radiaux sous la machine pour refroidir l'électronique. Par ailleurs, la Halot Mage Pro est livrée avec un film FEP spécifique "haute vitesse" qui est plus épais et résistant et peut encaisser des mouvements plus rapides des pièces imprimées sans risque de se perforer. Autre élément propre à la Halot Mage Pro : elle dispose d'une pompe à plusieurs usages. On trouve ainsi un tube à son dos qu'il suffit de glisser dans une bouteille de résine. Trois boutons sont présents au niveau de la pompe dans la machine, dont le bec verseur vient se loger dans le coin supérieur gauche du VAT permettant de remplir et vider le bac, et de stopper l'opération. Le bec de remplissage est doté d'un capteur qui lui permet de stopper automatiquement le remplissage lorsque le niveau de résine atteint un certain point. Pendant l'impression la pompe rechargera automatiquement le bac de résine pour permettre de continuer le projet, il n'y aura plus besoin de recharger manuellement le bac en cours d'impression. Enfin autre point clé : si l'écran 4,3 pouces est toujours de la partie, on trouve sur son côté non plus un, mais deux ports USB. Un servira à alimenter la machine en fichiers, l'autre permettra d'y brancher une caméra USB pour obtenir un suivi et réaliser des timelapse vidéo. En marge de tout cela, notons que la Halot Mage Pro dispose également d'une connexion en Wifi et d'un port Ethernet pour l'impression directe de fichiers lancés depuis le logiciel de Creality ou depuis le Creality Cloud. Dernier point qui la différencie de sa petite soeur : le lit d'impression propose des motifs gravés au laser pour améliorer significativement l'adhérence, et ce dernier profite d'une fixation différente par l'avant qui se veut plus doux, stable et redondant au fil des manipulations via un système de ressorts et de leviers internes.

Halot Mage Pro, à l'usage

Difficile de départager la Halot Mage de la Halot Mage Pro concernant la qualité d'impression : les deux machines offrent un écran similaire, et la puissance supplémentaire du projecteur UV de la Halot Mage Pro ne sert qu'un seul intérêt : la vitesse d'impression.

Disons-le clairement, la Halot Mage Pro peut faire tout ce que propose la Halot Mage. C'est à dire des impressions d'une précision extrême avec de la résine standard et au-delà avec de la résine 8K.

Concrètement, tous nos tests ont montré une qualité d'impression irréprochable. Nous vous invitons à relire notre test de la Halot Mage au besoin.

C'est principalement au niveau des usages, du confort et de la vitesse que les choses sont différentes.

L'ergonomie

La Halot Mage Pro fait fort dans ce domaine, du moins au niveau de ses caractéristiques intrinsèques : la filtration de l'air fait bien son travail et on ne sent que très peu la résine dans notre bureau ou pièce, et la pompe fait des merveilles y compris lorsqu'il est temps de nettoyer le bac à résine. On regrette toutefois que Creality n'ait pas fait l'effort de proposer un STL d'un bouchon adapté à ses propres bouteilles pour éviter d'avoir un bouchon toujours ouvert. J'ai pu heureusement modéliser un bouchon s'adaptant parfaitement avec un trou de 6 mm permettant d'y glisser le tube d'alimentation.

La pompe offre un confort à tous les niveaux : elle évite les manipulations de résine et permet de lancer des impressions grand format l'esprit tranquille, le bac ne sera jamais à court de résine.

Autre point intéressant : l'impression se fait en plusieurs étapes et la première est véritablement un plus. Lorsque l'on sélectionne un fichier sur la clé USB branchée à la machine, cette dernière effectue d'abord un transfert sur sa mémoire locale avant de le vérifier. On peut alors retirer la clé USB et lancer l'impression depuis le stockage de la machine. Cela évite les déboires dus à une clé USB trop lente ou de qualité douteuse et on évite ainsi les risques d'échecs liés à cet élément.

Une fois le fichier lancé, l'utilisateur a de nouveau un choix à faire : forcer la machine à se conformer aux réglages définis par l'utilisateur dans le slicer, ou les mettre de côté pour appliquer les réglages définis localement sur la machine. Cette option toute bête permet de ne pas avoir à reslicer une pièce et à la retransférer en cas d'échec ou de test : il n'y a qu'à jongler avec les paramètres de la machine sur son propre écran.

On aurait pu également ajouter la connexion à Internet en Ethernet ou via WiFi dans les éléments ergonomiques de la machine, tout comme sa connexion à Creality Cloud... Malheureusement, cela est également conditionné au bon fonctionnement de Halot Box, le logiciel de découpe de Creality qui, comme nous l'évoquions dans notre précédent test, n'est pas encore tout à fait au point, mais Creality nous a assuré y travailler.

L'envoi de fichiers via WiFi tourne au calvaire : il faut tout d'abord enregistrer le fichier découpé avant de relancer l'envoi depuis le logiciel en le sélectionnant au prix d'un transfert d'une lenteur interminable... Néanmoins les transferts se font, et l'impression fonctionne, mais avec des aléas qui sont propres au moteur de découpe de Halot Box... En bref, on préférera utiliser Chitubox Pro, compatible dorénavant avec les deux machines.

L'impression à vitesse grand V

On l'a dit, le principal argument de vente de Creality pour cette Halot Mage Pro 8K est sa vitesse d'impression avancée.

Et on ne va pas tourner autour du pot pendant des lustres : la Halot Mage Pro nous a littéralement bluffés sur ce terrain... 3 heures d'impression pour un modèle identique qui prend 11 heures sur la Halot Mage et un résultat tellement proche qu'il faudrait des loupes et un oeil aiguisé pour les remarquer.

Malheureusement, cela implique l'utilisation d'une résine spéciale dite "rapide". Dans les faits cette résine se veut bien plus fluide que la résine traditionnelle et réagit plus rapidement aux expositions aux UV.

Cette résine, fournie par Creality, offre un rendu plus brillant que la résine haute densité, mais la précision offerte se veut comparable. Le mode Dynax permet véritablement d'économiser plusieurs heures sur les impressions, mais il se veut également parfois à double tranchant.

Certaines couches sont ainsi parfois plus marquées que d'autres du fait que la résine n'a pas eu le temps de se stabiliser correctement lorsque le lit d'impression plonge à nouveau dans le VAT. Cette résine en mouvement est alors exposée prématurément aux UV et c'est en quelque sorte ce mouvement qui est immortalisé via polymérisation. Il se peut également que des couches trop fines soient légèrement décalées par ces mouvements et que cela occasionne un léger décalage.

Le firmware originel de la machine ne permettait pas de limiter la vitesse de déplacement de l'axe Z, chose corrigée depuis ce qui laisse désormais plus d'amplitude aux utilisateurs pour peaufiner les réglages. Quelques tests permettront ainsi de mieux s'adapter aux résines utilisées et de profiter pleinement de l'atout principal de cette Halot Mage Pro : réaliser des prototypes en un temps record sans rogner sur les détails et la précision.

Chose notable : le lit gravé au laser offre une accroche incroyable qui peut malgré tout poser quelques problèmes. Ainsi, l'accroche est telle que décoller des pièces se montre parfois problématique et nécessite de gratter à la spatule métallique avec force. Dans le cas de pièces à imprimer directement sur le plateau il faut s'attendre à de la casse, surtout avec la résine rapide qui se veut bien moins souple que la résine 8K.

La partie logicielle : le point noir de l'écosystème Halot Mage.

Comme nous l'évoquions dans le précédent test, c'est véritablement la partie logicielle qui représente le plus gros point noir dans le système Halot Mage. Heureusement depuis nos tests les choses ont légèrement évolué donc on peut espérer que tout sera réglé dans les prochaines semaines / mois.

Ainsi, le logiciel de Creality Halot Mage est clairement à la traîne : il est lent, ne propose pas les fonctionnalités essentielles d'orientation automatique des pièces ou s'en charge mal comme avec la génération de supports...

Il est également incapable d'envoyer les fichiers générés vers notre espace Creality Cloud et peine grandement à envoyer des fichiers en WiFi ou Ethernet vers la machine.

On pourra lui préférer Chitubox Pro ou Lychee Slicer, les deux logiciels prenant désormais en charge les imprimantes, mais il faudra alors se passer des fonctionnalités d'envoi des fichiers sans fil ou via CrealityCloud...

Concernant CrealityCloud, la plateforme propose de slicer en ligne et de lancer des impressions depuis son mobile ou une interface Web. Dans les faits l'intérêt est somme toute limité du fait de la spécificité des deux machines. Mais c'est un outil qui mérite d'être surveillé et qui pourrait décupler le potentiel de l'écosystème.

Bilan

Si la Halot Mage nous avait déjà étonnés par sa qualité et son ergonomie, la Halot Mage Pro va bien plus loin.

Moi qui n'étais initialement pas emballé plus que cela par l'impression résine du fait de ses lourdeurs (notamment les odeurs, la gestion de la résine et sa manipulation, de l'alcool, du post traitement et la nécessité de polymériser à nouveau), j'ai trouvé un ensemble Halot Mage / Halot Mage Pro et Wash & Cure UW-2 capable de me faire changer d'avis.

Je ne pense pas être arrivé au point de souhaiter faire de l'impression résine tous les jours néanmoins je considère désormais acceptable de conserver une machine de ce type dans mon Fablab.

La fiabilité dont j'ai été témoin et les résultats offrent une certaine confiance dans les machines de Creality.

Chose intéressante sur laquelle je finissais mon test précédent : sur la Halot Mage Pro, le système de ventilation ne s'active que pendant l'impression et reste allumé quelques minutes après la fin de l'impression. Il est donc possible de la conserver allumée sur son établi ou bureau sans avoir à supporter du bruit, contrairement à la Halot Mage.

En outre je suis également toujours aussi conquis par le capot MageArch qui offre une manipulation aisée, plus encore du filtre intégré et de la pompe qui limite la manipulation des bouteilles...



Vous pouvez trouver l'imprimante résine Halot Mage Pro 8K au prix officiel de 649 € sur le site de la marque. Une très bonne affaire.