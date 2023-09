Honiture Q6 SE, le robot aspirateur malin

Les robots aspirateurs ont envahi le marché et sont présents sur tous les segments de prix selon les fonctionnalités proposées. Du simple robot aspirant la poussière en évitant plus ou moins les obstacles à la machine qui analyse son environnement et planifie ses passages, il y en a pour tous les goûts et les prix.

Très pratiques pour réaliser des passages réguliers même en l'absence du propriétaire, ils sont souvent confrontés au même problème : un bac de récupération de poussière assez restreint qu'il faut vider régulièrement.

Le modèle Honiture Q6 SE offre les fonctions standard d'un robot aspirateur, mais avec une astuce : une station d'accueil qui permet de transférer la poussière du petit bac du robot vers un plus grand réservoir.

La corvée de vidage de la poussière n'aura donc plus besoin de se faire aussi souvent et le robot gagne en absence de manipulations sur ce point.

Comment cela fonctionne-t-il et est-ce pratique ? C'est ce que nous allons voir.

Le robot aspirateur Honiture Q6 SE arrive dans un emballage soigné et bien protégé. Il se fait remarquer dès l'ouverture de la boîte par sa notice géante résumant les instructions de démarrage et l'installation de l'application sur smartphone.

Un manuel plus complet et en français (avec une traduction parfois un peu approximative, tout comme dans l'application dédiée) complète les explications d'un montage qui reste très simple, le robot aspirateur ayant un design standard.

La grande boîte contient le robot aspirateur dont il faudra installer les brosses à l'avant, mais qui est pour le reste prêt à l'emploi et sa station d'accueil à brancher à une prise murale.

Parmi les accessoires et consommables proposés, on trouvera un filtre de rechange, un petit instrument combinant brosse et lame pour nettoyer les différents éléments du robot aspirateur, ainsi qu'une serpillère de rechange et un second sac de récupération pour la station d'accueil.

Il n'y a en revanche pas de pièce de rechange pour les brosses latérales ou la brosse principale du robot. Le montage de l'ensemble se fait en un clin d'oeil et il faudra penser à charger le robot avant la première utilisation, puisqu'il aura besoin d'énergie pour dresser sa première cartographie, à la source de toutes ses fonctionnalités ultérieures.



Signalons dès à présent que vous pourrez trouver le robot aspirateur Honiture Q6 SE chez Amazon au prix réduit de 290 € au lieu de 389 € avec le cumul d'un coupon de réduction de 60 € à activer sur le site et du code de réduction V8E6ZAAK de -10% valable jusqu'au 6 octobre 2023.

Honiture Q6 SE, le robot aspirateur avec station d'accueil

Le robot aspirateur Honiture Q6 SE se compose d'un robot aspirateur qui sillonnera les pièces de la maison et d'une station d'accueil. Le robot lui-même reprend le design standard de ce type d'équipement avec un corps circulaire surmonté d'une tourelle dans laquelle se cache un capteur LiDAR, une partie avant avec un bumper détectant les collisions et estimant sa capacité de franchissement d'un obstacle et un ensemble de capteurs sur la tranche pour appréhender et éviter les objets sur son chemin.

Sur la partie supérieure du robot, deux boutons permettent d'allumer ou d'éteindre la machine ou bien de lui imposer de retourner à sa station d'accueil. Ce sont des commandes basiques, sachant que l'essentiel du pilotage, automatique comme manuel, passe par l'application HonySmart sur smartphone.

Vu d'en dessous, le robot aspirateur Honiture Q6 SE comprend classiquement un système avec deux grandes roues crantées pouvant légèrement se surélever pour franchir un tapis et une petite roue pivotante à l'avant.

Le robot Honiture comprend également deux petites brosses tournantes à l'avant pour ramener la poussière sur l'axe central et une brosse plus large qui accroche la poussière et l'aspire vers le bac à poussière.

Cette brosse principale a une disposition en V et est protégée par des éléments en plastique pour éviter (plus ou moins) l'emmêlement des cheveux autour de la brosse. Enfin, le bac à poussière amovible se détache par l'arrière et comprend un réservoir d'eau séparé pour la fonction lavage de sols avec la serpillère.

La batterie du robot aspirateur se trouve dans la partie avant et est enfermée dans un compartiment spécifique. A noter que le Honiture comprend un capteur pour détecter les tapis. Il augmentera alors automatiquement la puissance d'aspiration pour optimiser le nettoyage.

Sur le Honiture Q6 SE, le bac de récupération de poussière a la particularité de comprendre un évent (sous la partie bleue) qui servira à rapatrier la poussière accumulée vers la station d'accueil.

Pour activer le lavage, il suffit d'ajouter la petite serpillère sous le bac et d'activer la fonctionnalité via l'application en indiquant la quantité d'eau à appliquer (un peu ou beaucoup).

La station d'accueil est composée d'un bloc rectangulaire aux angles arrondis relativement compact avec une base comprenant des picots pour recharger la batterie du robot.

Cette charge se fait lorsque ce dernier tamponne les deux éléments brillants pour mettre en contact ses propres connecteurs à l'arrière, en principe à l'aide des guides en plastique. L'évent du bac à poussière du robot fait alors face à celui d'aspiration de la station d'accueil pour collecter sa poussière.

Mais où va-t-elle ? Tout simplement dans un bon vieux sac à poussière d'aspirateur logé dans le corps de la station à l'aide d'un système d'aspiration avec une buse présente au fond du réservoir. De cette manière, le robot aspirateur va pouvoir réaliser plusieurs cycles de nettoyage avant que le sac ne soit rempli. Simple, mais efficace.

Honiture Q6 SE, à l'aise dans ses déplacements et facile à utiliser

Le robot aspirateur Honiture Q6 SE a plusieurs atouts à faire valoir pour se distinguer de la concurrence : une simplicité d'utilisation, un entretien facilité et une bonne dose d'intelligence pour accomplir ses tâches.

Lors du premier démarrage, le robot va parcourir les pièces pour les cartographier une première fois et les séparer, de façon qu'il sera ensuite possible de lui demander de ne s'occuper que de certaines zones.

Il sait reconnaître dans cette cartographie l'emplacement de la station d'accueil afin de pouvoir y revenir automatiquement en fin de cycle de nettoyage ou bien lorsque la batterie tombe sous les 15%.

Une fois toutes les pièces cartographiées (ne pas oublier de sauvegarder la carte générée, ça vous évitera de devoir tout refaire si le robot ne sait plus où il se trouve), il peut procéder à l'aspiration de la poussière proprement dite et éventuellement au lavage si la serpillère a été placée sous le bac et le réservoir d'eau rempli.

Grâce à ses capteurs, le robot sait évoluer dans les pièces et contourner les obstacles ou pieds de chaise et de table afin de nettoyer autant de surface qu'il le peut.

Evidemment, dégager la pièce avant son passage facilitera grandement ses évolutions et lui évitera de tourner autour de la chaussure ou du jouet qui traîne sans pouvoir passer partout correctement.

Les capteurs du robot Honiture Q6 SE cachés derrière la bande noire frontale

Parmi les bons points dans sa navigation, on notera le fait qu'il sait assez bien évaluer les distances et s'arrêter avant impact avec un objet et qu'il parvient à tourner autour des pieds d'une chaise de bureau sans rester prisonnier. Il peut être amené à cogner dans un objet, mais c'est généralement pour tenter de tracer sa route.

Sa trajectoire est visualisable sur l'application qui montre son cheminement en quasi-temps réel. Son nettoyage passe par l'identification des zones libres d'obstacles qu'il parcourt de long en large et par le passage autour d'éléments se trouvant sur sa route.

Selon l'espace dont il dispose, le robot effectue un nettoyage classique selon un parcours en S ou bien il peut s'offrir le luxe d'un passage en Y pour bien passer partout (notamment en mode lavage avec sa serpillère).

Cela semble chaotique, mais c'est réfléchi avec un lavage en Y

Les tapis ne lui font pas peur grâce à ses roues arrière pouvant franchir de petites butées et son capteur augmentant la puissance d'aspiration. Contrairement à d'autres robots déjà testés, il n'a pas eu tendance à emporter les petits tapis avec lui ni à s'emmêler dans les câbles électriques au point d'y rester ficelé.

La prudence recommande cependant de les retirer pour éviter de le retrouver emberlificoté en votre absence. Les cycles de nettoyage se déroulent dans un bruit léger, mais bien perceptible. On a connu des machines plus bruyantes, mais aussi des plus silencieuses.

Attention si vous disposez d'escaliers menant à un niveau inférieur, il faut en principe le signaler au robot par une bande adhésive censée le prévenir...mais qui n'est pas livrée avec le robot. Le seul recours est alors de préciser une zone interdite sur la cartographie pour éviter la chute fatale.

Quand le robot aspirateur Honiture Q6 SE a terminé son cycle de nettoyage, il revient à sa station d'accueil. Il faudra laisser un peu d'espace devant et sur les côtés pour qu'il puisse se caler précisément, toucher les picots de charge et s'accoler à l'évent de la station.

Comme pour tous les robots avec station d'accueil, cela nécessite donc de disposer d'une zone dégagée dans la maison (environ 1 mètre devant la station et 50 cm de part et d'autre).

Et comme pour tous les robots aspirateurs en général, des pièces bien dégagées sont préférables à des espaces étroits ou encombrés même si on a trouvé que ce modèle mettait plutôt de la bonne volonté à tenter de se glisser partout, même dans des lieux improbables...et d'en ressortir indemne.

La base de la station d'accueil, avec une entrée pour aspirer la poussière du bac du robot aspirateur

Une fois positionné sur la station d'accueil, le nettoyage de son bac à poussière peut commencer. Selon les réglages, il se fera à chaque retour à la base ou bien au bout d'un certain nombre de cycles de nettoyage.

Une puissante aspiration va permettre de transférer la poussière collectée du bac de récupération du robot vers le sac de la station d'accueil. C'est assez bruyant durant une trentaine de secondes, cela crée un souffle sur les côtés de station d'accueil, mais cela laisse un bac quasiment propre.

Le bac dégagé d'une grande partie de sa poussière après aspiration par la base. A noter, le filtre HEPA en blanc qu'il faudra laver de temps en temps.



Lors de la première mise en route de l'appareil et après cartographie de toutes les pièces, et donc après un parcours particulièrement long et rempli de poussière, cette opération de vidage du bac n'a pas correctement fonctionné. En explorant les moindres recoins, le robot avait aspiré tellement de moutons que même le souffle puissant de la base ne pouvait rien faire pour le vider.

Par la suite, le robot n'a plus eu qu'à aspirer de la poussière ambiante très facilement récupérée par la station d'accueil.

Comme la plupart de ces robots aspirateurs au design similaire, le Honiture Q6 SE n'aime pas trop les câbles qui traînent ni les petits tapis trop légers (tapis de bain, par exemple), qu'il finira par chiffonner, même s'il s'est révélé généralement plus habile que d'autres robots précédemment testés.

La fonction de lavage des sols est pour sa part très classique avec une serpillère placée sous le robot et un petit réservoir d'eau pour l'humecter. Cela sert surtout à humidifier un sol déjà plus ou moins propre, mais cela n'ira pas beaucoup plus loin.

Un sol lisse sera préférable et la situation se complique très vite si l'on ne veut pas abîmer des tapis dans la pièce, même si l'application permet de créer des zones d'exclusion aussi bien que des espaces de lavage prioritaires.

Attention, la surélévation imposée par la serpillère embarquée fait parfois manquer au robot la liaison avec la station d'accueil. Un peu d'espace en avant de la base sera nécessaire pour lui permettre de se repositionner après un petit parcours devant la base.

Honiture Q6 SE, l'application pour tout piloter ou presque

Si le robot aspirateur Honiture Q6 SE peut en principe se débrouiller seul, l'application HonySmart sur smartphone apporte tout un lot de réglages et de fonctionnalités pour en tirer le meilleur parti.

Il faudra créer un compte et renseigner quelques données personnelles avant de relier le robot au réseau WiFi de la maison et réaliser les dernières mises à jour du micrologiciel.

Il suffit ensuite de sélectionner le robot puis d'appuyer sur le bouton "nettoyage intelligent" pour qu'il se lance. La première fois, il découvrira les lieux et créera une cartographie des pièces qui permettra ensuite de personnaliser éventuellement le nettoyage.

En fin de cette cartographie initiale, les pièces seront identifiées par des codes couleur. Dans certains cas, il faudra ajuster les limites et des outils d'édition sont disponibles pour séparer ou fusionner des éléments de la carte, créer des zones d'exclusion ou des murs virtuels et donner un petit nom à chaque pièce.

Une fois cette étape réalisée, le robot pourra nettoyer / laver toutes les pièces ou seulement celles sélectionnées. La machine se dirige toute seule ou peut être orientée vers une zone particulière, en indiquant une pièce entière ou en pointant une zone sur la carte. Il est également possible de la piloter manuellement.

Le cycle de nettoyage peut être lancé à tout moment depuis le bouton sur le robot et depuis l'application, mais il est aussi possible de programmer des cycles de nettoyage ponctuels ou réguliers en fixant jour et heure d'activation, tout en réglant d'avance un certain nombre de paramètres (puissance d'aspiration, quantité d'eau pour le lavage, pièces à nettoyer...).

C'est un peu difficile à trouver de prime abord puisque la fonctionnalité est cachée dans des sous-menus imparfaitement traduits : Paramètres d'abord, Minuteur ensuite.

Cela permettra de créer les routines pour un passage (ou même un nombre de passages) en journée en l'absence de l'utilisateur ou durant la nuit. Les automatismes du robot aspirateur Honiture Q6 SE feront le reste.

L'application pourra gérer plusieurs équipements et donner une indication sur l'état d'usure des consommables (filtre, petites brosses, grande brosse), ce qui aidera à estimer le moment de les remplacer.

On pourra également faire passer les indications vocales du robot en français, choisir les puissances d'aspiration et d'utilisation d'eau en mode lavage ou régler un mode Ne pas déranger à certaines heures.

Honiture Q6 SE, conclusion

Le robot aspirateur Honiture Q6 SE comprend tout le nécessaire pour assurer l'aspiration des sols dans toute la maison, ou presque (il ne sait pas grimper ou descendre des escaliers).

Ses deux petites brosses à l'avant et sa grande brosse centrale aspirante constituent un équipement standard pour un nettoyage régulier, mais pas trop intense. On est ici dans un programme d'entretien courant de la maison et d'aspiration de poussière et débris secs comme il peut s'en déposer au quotidien.

Sa force réside dans un fonctionnement très simplifié grâce à un minimum de manipulations et une application pas trop compliquée à utiliser. La traduction française peut être parfois un peu déroutante, mais on s'y retrouve assez vite.

La navigation au milieu des obstacles de la maison est plutôt efficace et le robot est rarement pris en défaut, même lorsqu'il s'agit de passer entre les pieds d'une chaise roulante de bureau.

La particularité de ce robot aspirateur repose dans sa station d'accueil qui, si elle impose un encombrement non négligeable, permet de récupérer la poussière du petit bac de récupération du robot.

Cela donne la possibilité au robot d'accumuler des cycles de nettoyage sans craindre la saturation de son propre bac. On retrouve la logique du sac aspirateur, mais déporté dans la station d'accueil, ce qui ne nécessite plus qu'une vidange de la poussière qu'une fois par mois environ, au lieu de chaque passage ou presque pour un robot standard.

La partie lavage est plus anecdotique. Le passage de la serpillère humidifiée nettoiera légèrement les sols, mais ne remplacera pas un vrai lavage, sans compter le problème des tapis.

En conclusion, le robot aspirateur Honiture Q6 SE a tout ce qu'il faut pour faire un bon travail d'aspiration, fait ce qu'il peut pour le lavage des sols et réduit le temps de maintenance en vidant régulièrement son bac à poussière dans sa station d'accueil.

De quoi rendre le ménage moins contraignant et réduire le nombre de manipulations nécessaires pour maintenir le robot en état de fonctionnement, libérant du temps pour faire autre chose !



