Le smartphone polyvalent

La famille Honor Magic8 se compose du puissant Honor Magic8 Pro et du modèle plus léger mais plutôt complet Honor Magic8 Lite. Là où le premier mise sur sa fiche technique relevée, le second fait des choix raisonnés pour offrir à la fois de l'autonomie, de la durabilité et une belle partie photo, sans compter la présence de l'intelligence artificielle qui tend à s'étoffer.

Avec le Magic8 Lite, Honor apporte une réponse aux attentes principales des utilisateurs : un smartphone robuste, de l'autonomie et une partie photo de bonne facture, le tout à un tarif abordable.

Le nouveau smartphone présente ainsi des arguments pour chacun de ces points avec la volonté de séduire le plus grand nombre.

Dans la boîte de notre modèle de test, en coloris noir (Midnight Black), on trouve un câble de recharge mais pas de chargeur ni même de coque de protection. Le fabricant semble donc prendre le pari de la robustesse de son smartphone au point de pouvoir s'en passer !

Caractéristiques du Honor Magic8 Lite

7,76 mm d'épaisseur pour 189 grammes

Affichage 6,79 pouces AMOLED 2640 x 1200 pixels / rafraîchissement 120 Hz / luminosité maximale 800 nits et ponctuellement jusqu'à 6000 nits

Processeur Snapdragon 6 Gen 4 octocore 2,3 GHz avec GPU Adreno A810

8 Go RAM + 256 Go stockage

WiFi 6 et Bluetooth 5.2

Lecteur d'empreintes sous l'écran

Capteur photo avant 16 mégapixels en poinçon

Double capteur photo arrière :

- grand angle 108 mégapixels f/1,75 avec OIS, zoom x3 et jusqu'à zoom x10

- ultra grand angle 5 mégapixels f/2,2

- grand angle 108 mégapixels f/1,75 avec OIS, zoom x3 et jusqu'à zoom x10 - ultra grand angle 5 mégapixels f/2,2 Capable d'enregistrement vidéo 4K

Batterie 7500 mAh avec charge rapide 66 W

Certification IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

Compatible 2G à 5G (NR)

Prix de référence : 399,90 €

Pour son lancement, le Honor Magic8 Lite peut être trouvé à 349,90 € sur le site officiel grâce à un coupon de réduction AM8LCPS d'une valeur de 50 € à entrer lors de la commande. A ceci s'ajoute en cadeau au choix une montre connectée (Honor Choice Watch 2 Pro Black), un casque audio (Honor Choice Headphone Pro Black) ou des écouteurs sans fil (Honor Choice Earbuds S8 Grey). Attention, l'offre Early Birds n'est valable que jusqu'au 3 février.

Et pour le trouver à prix encore plus doux, le Honor Magic8 Lite est également disponible sur le site AliExpres au tarif de 299 € (version 8 / 256 Go) ou 329 € (version 8 / 512 Go). Pour fêter la sortie, les 20 premiers acheteurs auront droit à un bracelet connecté Honor Band 10 en cadeau (offre valable jusqu'au 10 février 2026).

Un design soigné et endurant

Le smartphone Honor Magic8 Lite offre un bon premier contact, que ce soit par sa finesse ou ses finitions. L'appareil mobile est plutôt fin avec ses 7,76 mm d'épaisseur pour un petit 189 grammes qui le rend plutôt léger en main.

La grande dalle AMOLED de 6,89 pouces avec rafraîchissement 120 Hz, aux angles arrondis et aux bordures assez fines, est appréciable. Elle est marquée d'un poinçon centré pour le capteur à selfies de 16 mégapixels et dispose d'un lecteur d'empreintes sous l'écran, modérément réactif.

La dalle est assez lumineuse (800 nits max) et les couleurs dans sa configuration de base ne sont pas trop saturées et n'arrachent pas les yeux. L'écran dispose d'un filtre Eye Comfort et différents réglages en paramètres permettront de le calibrer selon ses besoins.

Les tranches sont droites avec une finition métallique d'un bel effet. On y trouvera le bouton d'alimentation et les touches de volume sur la tranche droite tandis que la tranche inférieure concentre le chariot SIM, le port USB-C et la grille de haut-parleur.

Pas de touche dédiée ni de slider sur ce modèle, pas de capteur infrarouge non plus pour le transformer en télécommande.

A l'arrière, le Honor Magic8 Lite profite d'une coque plastique matte au toucher doux et chaud. Ce revêtement a l'avantage de ne pas laisser de traces de doigts et de ne pas donner cette sensation de froid du verre ou du métal.

Ce qui saute aux yeux, c'est évidemment le grand cercle intégrant les capteurs photo et le flash, le tout serti d'un anneau denté que l'on adorerait faire tourner.

Parmi les points de différenciation que Honor pousse sur son nouveau smartphone, la résistance aux chocs et l'étanchéité de la coque sont mises en avant. Beaucoup de smartphones de milieu de gamme se contentent du minimum, ce qui les rend fragiles face aux accidents du quotidien.

Le Honor Magic8 Lite est doté d'éléments internes absorbant l'énergie d'une chute pour amoindrir les dégâts potentiels. Il est également certifié IP66, IP68 et IP69K, le protégeant contre les infiltrations de poussière et d'eau.

En théorie, il peut donc affronter sans dommage des immersions courtes et des chutes accidentelles, ce qui doit lui permettre de fonctionner durablement même après avoir affronté un certain nombre d'épreuves du quotidien.

Les certifications IP6x sont relativement rares en dehors du haut de gamme (et même dans cette catégorie, certains en font l'impasse) et on saluera donc l'effort de Honor pour assurer une certaine solidité à la conception de son smartphone.

Performances et interface

Le smartphone Honor Magic8 Lite exploite un processeur Snapdragon 6 Gen 4 taillé pour les smartphones de milieu de gamme. Pensé pour un usage quotidien, il permet d'être à l'aise dans les tâches routinières et d'offrir une expérience ludique honnête tant que l'on ne cherche pas à obtenir les meilleurs graphismes ou les framerates les plus relevés.

Le processeur joue sur un équilibre entre performances modérées et consommation d'énergie maîtrisée afin de profiter d'un smartphone toujours disponible et endurant. Ceci est d'autant plus vrai que le smartphone de Honor est doté d'une belle batterie de 7500 mAh qui lui assure une autonomie gargantuesque de plus de deux jours et demi avant recharge et sans limiter les usages.

Armé de 8 Go de RAM (et 8 Go de mémoire virtuelle), le Honor Magic8 Lite a suffisamment de répondant pour faire face aux usages du quotidien sans ralentissements ni contraintes.

Dans les benchmarks, les résultats obtenus sont typiques des modèles de milieu de gamme. Sur AnTuTu, le smartphone se rapproche du million de points tandis que Geekbench 6 le crédite de 1118 points en test single core et 3113 points en test multicore.

Avec le benchmark 3DMark, qui évalue le GPU Adreno 810 embarqué, les résultats sont également conformes aux attentes :

Wild Life : 3804 points / 22,78 fps

Wild Life Extreme : 931 points / 5,58 fps

Les valeurs confirment que le smartphone sait se débrouiller dans les jeux pourvu que les réglages ne soient pas à leur maximum. Il pourra également présenter des limitations avec les applications mobiles les plus gourmandes en ressources.

Le smartphone Honor Magic8 Lite fonctionne sous Android 15 et la surcouche MagicOS 9 (avec six ans de mises à jour Android et sécurité, pas négligeable en milieu de gamme).

L'interface est facile d'utilisation et plutôt réactive avec les grandes fonctions standard du centre de contrôle et des applications affichées à la suite sur l'écran d'accueil par défaut.

Un certain nombre d'applications sont pré-installées, certaines créant des doublons avec les services officiels de Google, mais leur nombre reste raisonnable. Un dossier de propositions permet de découvrir de nouvelles applications et d'étoffer la bibliothèque sans forcer leur installation.

Les possibilités de personnalisation ne sont pas aussi riches que le plus haut en gamme mais elles permettent tout de même de composer avec les préférences de l'utilisateur.

Cela est aidé par une présence plus marquée de l'intelligence artificielle via l'environnement Honor AI qui joue sur plusieurs tableaux : résumé, traduction / rédaction, partage de texte et d'image, suggestions...

L'IA est également présente dans certaines applications, de la prise de notes à l'édition des photos grâce à des fonctions comme la gomme magique, l'extension d'image par IA ou l'embellissement du visage en selfie.

Une partie photo efficace

Le smartphone Honor Magic8 Lite se distingue par son grand cerclage au dos qui loge deux modules photo et un flash. Pour cet appareil, le fabricant a fait le choix d'une combinaison particulière : un module principal de 108 mégapixels et un ultra grand angle de 5 mégapixels.

Le premier est évidemment le plus intéressant puisqu'il fait office de capteur polyvalent également chargé du zoom. L'application photo permet un zoom x3 un peu plus intéressant que le classique grossissement x2 proposé ailleurs et de monter ensuite jusqu'à x10...mais de qualité, c'est à dire avec du détail préservé, ainsi que de la texture.

Ultra grand angle

Grand angle

Zoom x3

Zoom x5

Zoom x10

En extérieur et avec une bonne lumière, le module principal se défend bien et permet de prendre des clichés de bonne qualité aux teintes plutôt naturelles. Même si la luminosité baisse, le capteur reste efficace, en partie grâce à sa stabilisation limitant le flou et la quantité de lumière entrant dans le capteur, en plus de la technique de pixel binning pour rassembler plusieurs pixels en un et gagner en luminosité de l'image.

En photo de nuit, le capteur reste performant si la lumière résiduelle est suffisante, et maintient du détail dans les photos. Le traitement est présent mais ne lisse pas excessivement l'image afin d'atteindre un compromis sur les textures.

Le capteur offre également un grossissement x3 assez précis qui a le mérite d'aller au-delà d'un x2 classique et moyennement intéressant. Le Honor Magic8 Lite peut ensuite monter jusqu'à x10.

Le fabricant ne fait pas l'erreur de proposer un zoom artificiel trop fort et il faut avouer que le zoom maximum en x10 n'est pas mauvais, et en tous les cas bien meilleur que d'autres dans la même catégorie.

Certes, il faudra une bonne luminosité et peut-être quelques essais mais le résultat peut aller au-delà de la simple capture d'un détail.

Ultra grand angle

Grand angle

De son côté, l'ultra grand angle de 5 mégapixels fait ce qu'il peut avec un résultat correct en forte luminosité et qui se dégrade vite dès que cette dernière diminue. Il n'y a pas de miracle de ce côté-là par rapport à la concurrence.

Le capteur photo avant de 16 mégapixels permet de réaliser de bons selfies grâce à l'illumination apportée par l'écran et aux fonctionnalités IA d'embellissement du visage. Le flou d'arrière-plan n'est pas mauvais non plus.

Conclusion

Sans forcer sur les performances, le Honor Magic8 Lite connaît son sujet et sait faire plaisir. Le smartphone coche les cases des attentes générales des utilisateurs avec son design robuste (contre les chocs et les immersions), son autonomie très généreuse et son bloc photo efficace.

Le processeur Snapdragon 6 Gen 4 est taillé pour les usages du quotidien mais permettra aussi de se divertir tout en assurant une bonne réactivité de l'interface MagicOS 9.

L'écran AMOLED de bonne qualité et lumineux apporte un plus indéniable dans l'expérience générale et la batterie de 7500 mAh lui assure une autonomie de plus deux jours tout en s'offrant un design affiné avec moins de 8 mm d'épaisseur.

La partie photo repose surtout sur son capteur 108 mégapixels à tout faire qui se défend bien sur les terrains glissants du zoom et de la photo de nuit. En ne cherchant pas à aller trop loin dans le traitement et la puissance du grossissement, il offre malgré tout une palette assez large, même sans capteurs additionnels.

L'interface MagicOS 9 est pratique dans les usages routiniers et ajoute des fonctionnalités IA qui s'intègrent assez discrètement et harmonieusement dans la surcouche.

Outre les fonctions de rédaction / résumé / traduction, on apprécie les fonctions d'édition photo par IA, rapides et pratiques.

Le Honor Magic8 Lite est proposé au tarif officiel de 399,90 € (version 8 / 256 Go) mais il est déjà possible de le trouver moins cher.

Pour son lancement, le Honor Magic8 Lite peut être trouvé à 349,90 € sur le site officiel grâce au coupon de réduction AM8LCPS d'une valeur de 50 €. A ceci s'ajoute en cadeau au choix une montre connectée (Honor Choice Watch 2 Pro Black), un casque audio (Honor Choice Headphone Pro Black) ou des écouteurs sans fil (Honor Choice Earbuds S8 Grey). Attention, l'offre Early Birds n'est valable que jusqu'au 3 février.

Et pour le trouver à prix encore plus doux, le Honor Magic8 Lite est également disponible sur le site AliExpres au tarif de 299 € (version 8 / 256 Go) ou 329 € (version 8 / 512 Go). Pour fêter la sortie, les 20 premiers acheteurs auront droit à un bracelet connecté Honor Band 10 en cadeau (offre valable jusqu'au 10 février 2026).