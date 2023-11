Ender-3 V3 SE, présentation

Il y a quelques semaines, Creality célébrait son anniversaire en dévoilant une nouvelle génération d'imprimantes 3D avec une gamme complète de Ender 3.

La marque Creality 3D est connue à travers le monde comme le fabricant qui a le plus largement participé à la démocratisation de la fabrication additive FDM, notamment avec sa CR10, mais également sa fameuse et très accessible Ender 3.

Au fil des années, on a vu les références se multiplier chez le constructeur, mais la marque souhaite se recentrer en proposant toujours de quoi correspondre aux attentes et budgets de chacun tout en affichant des différences bien marquées entre ses imprimantes 3D.

C'est ainsi que la marque a lancé la Ender-3 V3 SE à 219 € prix officiel qui représente désormais le point d'entrée de son catalogue d'imprimantes 3D, et ce alors que la machine affiche une évolution très solide de son équipement et de ses ambitions.

Présentation de l'imprimante

Creality maitrise à la perfection la conception de ses cartons : l'imprimante arrive assemblée à 90% dans un carton sécurisé par de la mousse.

Trois principaux modules sont à assembler : le portique sur la base et l'écran. Pour ce faire, Creality fournit comme à chaque fois un ensemble d'outils (clé Allen, tournevis, clé plate, carte SD et lecteur USB, buse de rechange, échantillon de filament, spatule, pince coupante... ainsi qu'une notice illustrée de photos en couleur.) Le portique a recours à deux montants en aluminium, qui ne sont pas les traditionnels profilés Vslot Misumi, mais une version affichant un côté de 40 mm plat en façade pour un joli effet et un rail de 20 mm centré à l'arrière (coupe en T) qui permet une meilleure intégration dans le châssis directement au niveau des usinages.

L'assemblage se fait via 4 vis sous le portique pour le montant, et quelques vis pour le support d'écran. Quelques branchements plus tard (tous les connecteurs sont identifiés et disposent de détrompeurs), la machine peut être allumée et les premières impressions lancées.

On note que l'écran couleur au format portrait affiche une belle qualité d'image, il n'est toutefois pas tactile et la navigation impose le recours à la molette cliquable. Malgré cette limite, la navigation reste très facile et le menu plutôt réactif.

Le support de bobine livré vient s'installer sur le dessus de la structure, situation pratique pour la configuration en Direct Drive de la tête, mais pas toujours idéale lors des impressions à haute vitesse et sur des pièces assez hautes : le poids sur le dessus amplifie le phénomène de résonnance avec des artefacts qui apparaissent sur les impressions.

L'installation de l'ensemble ne prend pas plus de 10 minutes. On note que Creality a tout mis en oeuvre pour proposer une machine sobre et propre : le câblage est bien guidé pour ne pas tomber sur les impressions en cours, et le connecteur propre à la tête Sprite permet de mieux démonter la tête pour opérer la manutention au besoin.

La base proposant un carénage plastique qui abrite l'ensemble de l'électronique ne propose aucune fioriture pour conserver un design épuré et fonctionnel avant tout. Idem pour l'écran qui se veut parfaitement orienté vers l'utilisateur et dont la taille et le choix du thème sombre visent à gagner en efficacité.

Sur le côté droit, on trouve un port SD plein format pour charger les Gcodes que l'on aura préparés, ainsi qu'un port USB-C pour connecter la machine au PC.

Ender-3 V3 SE, accessible mais suréquipée

Creality n'y va pas avec le dos de la cuillère, quitte à s'embarquer quelque peu dans le petit jeu marketing actuel de la vitesse à tout prix. C'est ainsi que la marque revendique une machine d'entrée de gamme capable d'imprimer à des vitesses de pointe de 250 mm/s.

Annoncée comme la plus abordable des Ender 3 de troisième génération, la Ender-3 V3 SE se présente néanmoins comme l'héritière des déclinaisons les plus haut de gamme des précédentes Ender, et notamment la Ender 3 S1.

On retrouve donc ce qui a fait le succès de la machine avec un volume d'impression qui correspond à une grande majorité de projets, à savoir 220 * 220 * 250 mm.

Il s'agit toujours d'une imprimante FDM par dépôt de filament au format cartésien avec plateau mobile. Le plateau chauffant est toujours capable de dépasser les 100 degrés pour l'impression de filaments techniques.

Mais pour ce qui est des points communs avec la première Ender 3, cela s'arrête là.

Axe principal d'amélioration chez Creality, il semble que la marque a résolument décidé d'abandonner l'alimentation d'extrusion Bowden. L'extrudeur n'est donc plus déporté ni relié par un tube en teflon à la tête d'impression. A la place, Creality fait le choix d'adopter par défaut son fameux extrudeur direct drive Sprite, qui était déjà mis en avant sur les déclinaisons S1 de ses précédentes machines (Ender 3 et Ender 5), mais également proposé en vente séparément comme une upgrade. Il s'agit donc de la combinaison d'un extrudeur à double entrainement avec levier et d'une tête d'impression haute température dotée des buses "haute vitesse" de la marque de 18 mm de longueur. Le tout dispose d'un ventilateur pour le heatsink ainsi que d'un ventilateur radial pour le refroidissement des pièces imprimées, ainsi que d'un carénage propre à la Ender-3 V3 SE.

L'utilisateur a tout à gagner à cette bascule : l'extrudeur propose un meilleur contrôle de l'extrusion, le filament n'est plus ralenti par les frottements dans le tube de PTFE et le couple apporté par la mécanique à double entrainement rend le flow bien plus précis. On profite également d'une rétraction plus faible et donc d'un meilleur contrôle de l'effet de "stringing" (toiles d'araignée ou cheveux d'ange), mais également d'une meilleure prise en charge des filaments flexibles, notamment le TPU.

Les améliorations ne se limitent pas à cela, puisque l'on retrouve un portique sur deux tiges trapézoïdales traditionnelles, mais animées par un seul moteur tout en profitant d'une synchronisation par poulie et courroie sur le haut du portique.

Enfin, au rayon des améliorations notables, on retrouve également le palpeur CR Touch combiné à un module de capteur de pression localisé sous le plateau. Cela permet de proposer une mise à niveau entièrement automatique de la tête d'impression, mais également, via la sonde, de réaliser un mesh de mesures pour appliquer une correction en hauteur au fil de l'impression afin d'obtenir une première couche parfaite à chaque fois.

Cela ne s'arrête toutefois pas là puisque l'on trouve avec surprise un lit d'impression installé sur deux tiges lisses à roulements à billes pour une excellente fluidité. Cela permet d'offrir un déplacement plus souple et sans aucun jeu du lit d'impression tout en évitant la nécessité de réglage d'excentrique.

La plateforme d'impression proposée est une plaque flexible avec revêtement PC. Ce type de plaque propose une excellente accroche tout en permettant de décoller les pièces les plus grosses sans effort ni risque de casse, simplement en venant plier la plaque. Néanmoins, cette accroche peut se révéler problématique pour les petites pièces et on note que le tapis s'encrasse et reste un consommable qu'il faudra changer. Excellent point néanmoins : deux encoches à l'arrière permettent de bien le positionner sur la base magnétique et de l'aligner sans effort du premier coup.

Malheureusement, pour proposer tous ces éléments dans un prix contenu, Creality a du réaliser quelques économies ciblées ci et là. Cela se traduit par un châssis en métal enchâssé dans une base en ABS, tout comme la barre supérieure du portique, là aussi en plastique. En l'état, cela ne devrait pas poser de problème particulier, à voir avec le temps comment l'ensemble se comporte face au phénomène d'usure et de vibrations.

Notons également que sur le modèle que nous avons reçu, les vis de maintien du plateau chauffant n'étaient pas serrées, ce qui entrainait un certain jeu. Un quart de tour de clé sur chaque vis a immédiatement corrigé le problème, qui n'est pas revenu au fil de nos tests.

A l'usage, du bonheur et des perfs !

Une fois la machine assemblée, le menu s'affiche et nous propose de sélectionner une langue. Bonne nouvelle, le français est de la partie.

Seuls réglages à réaliser la première fois : la mise à niveau automatique de la buse, et le mesh pour corriger les défauts de planéité du lit d'impression.

On ne trouve qu'un seul fichier test dans la carte SD fournie par Creality : le traditionnel chat chinois. Lancé avec un filament Eryone silk bicolore, le rendu est parfait, mais le réglage de la vitesse d'impression nous parait un peu lent ou du moins en deçà des capacités de la machine.

Nous faisons donc le choix de configurer un profil haute vitesse sur le slicer Orca afin de pousser la machine dans ses retranchements, notamment en jonglant sur les accélérations. Résultat : la machine nous permet d'imprimer un Benchy Boat en 19 minutes seulement, et ce, sans défaut majeur (300 mm/s sur le remplissage, 250 mm/s sur les parois intérieures et 100 mm/s sur les parois extérieures).

On note toutefois un problème avec ces vitesses : l'avant de la coque du bateau souffre d'un manque de refroidissement avec une légère déformation. Néanmoins, il est intéressant de constater que la machine atteint les vitesses cibles.

Pour s'en convaincre, il est facile d'aller dans les options de la machine pour accéder aux réglages d'accélérations des différents axes. C'est un excellent point puisque Creality laisse ainsi l'opportunité aux utilisateurs de faire des réglages avancés, on pourra également y régler les steppers en cas de modification de moteurs.

Toujours concernant les réglages, il sera possible de corriger les différents points du mesh leveling à la main : chaque point affiche la valeur mesurée que l'on peut augmenter ou diminuer si l'on constate des problèmes d'accroche sur certaines zones du lit malgré le leveling automatique.

Bon point pour la machine : les axes profitent du sensorless homing offert par les drivers TMC 2209 : plus de contacteurs à lamelle ou optique pour indiquer à la machine qu'elle a atteint le point zéro de chaque axe, c'est la contrainte en butée repérée par les moteurs qui fait office d'origine.

Autre excellent point : la Ender-3 V3 SE est particulièrement silencieuse. Silence religieux au niveau des déplacements du fait du mode Stealthchop activé sur les drivers, et choix judicieux des ventilateurs efficaces, mais plus que tolérables à pleine vitesse.

Nos différents tests n'ont posé aucun problème particulier ni dans le réglage du leveling comme dans la gestion des différents matériaux : PLA, PLA+, PETG, TPU, SPLA... Bien entendu, la qualité d'impression dépend également beaucoup des réglages opérés sur le logiciel de découpe, néanmoins nous avons pris le parti d'utiliser majoritairement Creality Print lors de nos tests avec ses différents profils de matériaux.

Force est de constater que le logiciel évolue dans le bon sens et que les profils d'impression proposés se veulent très pertinents pour les machines de la marque. En visualisant l'ensemble des réglages, rien ne nous a choqués et mis à part quelques retouches pour l'épaisseur de la coque, le schéma de remplissage ou quelques températures, les propositions de Creality se veulent très cohérentes.

Dans l'ensemble, cette Ender-3 V3 SE est une véritable bonne surprise. Même si je suis personnellement désormais exclusivement orienté vers Klipper, c'est une machine très plaisante à l'usage, silencieuse, efficace et assez rapide.

Pour les points noirs de la bête, on peut regretter la composition du châssis mélangeant polymères et aluminium : on aurait préféré un cadre tout aluminium. Autre point notable qui est avant tout une préférence personnelle : le tapis d'impression en PC accroche parfois bien trop, surtout les filaments comme le PLA Silk et le PETG. Il s'encrasse et finit par s'abimer et il est également difficile d'en retirer les pièces très fines, même en jouant sur l'effet flexible.

Pour chipoter un peu, j'aurais également préféré un port pour clé USB plutôt qu'un port SD, plus simple à manipuler, et pourquoi pas même un module WiFi ESP32 qui ne coute finalement pas grand-chose, mais aurait permis un transfert des fichiers vers la mémoire en place directement depuis Creality Print.

Bilan

A l'heure du bilan, on ne peut que constater que Creality a fait le choix de faire sérieusement évoluer ses produits, et c'est un véritable soulagement.

Depuis le lancement des CR10 et de la Ender 3 originale, on a vu les machines de la marque évoluer à minima sur chaque génération. La Ender 3 V2 était, à mon sens, un véritable échec, car proposée finalement avec très peu d'améliorations au service de l'utilisateur pour un prix bien plus important.

La Ender-3 V3 SE pour sa part accueille de véritables améliorations techniques qui valent le coup : double rail linéaire pour le lit chauffant, synchronisation des axes Z par courroie avec un seul moteur, Extrudeur Direct Drive Sprite, tête haute température, Leveling entièrement automatique...

Creality a pensé avant tout aux utilisateurs et surtout aux débutants. Le leveling automatique permet d'éliminer plus de 70% des problèmes liés à l'impression 3D et le fait qu'il ne nécessite aucune intervention pour le réglage de l'offset est un vrai plus qui évite une situation casse-tête pour les débutants. On avait vu combien il était compliqué de réaliser un Z offset avec la CR10s Pro, notamment du fait de mauvaises démonstrations et d'un capteur (sur la V1) assez hasardeux. Ici, pas de migraine : on lance l'autoleveling depuis le menu et on ne s'occupe plus de rien !

La qualité des impressions est excellente, le fonctionnement est fluide et silencieux et le prix de la machine situé à peine au-dessus des 200 € chez certains revendeurs est tout simplement imbattable.

Disons-le clairement, pour 219 € prix officiel, on en a clairement pour son argent avec cette Ender-3 V3 SE.

Notons que la machine vient également d'être ajoutée aux imprimantes prises nativement en charge par le Sonic Pad, la tablette de Creality sous Klipper, ce qui permet d'y ajouter une caméra IA et des fonctionnalités supplémentaires.

Vous trouverez l'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE au prix officiel de 219 € sur le site de la marque, sachant qu'elle est actuellement en promotion à seulement 197 €.