Une trottinette électrique qui en impose

Le petit monde des trottinettes électriques est riche en modèles divers de toutes tailles et prix pour répondre à tous les besoins, du simple déplacement urbain à l’exploration de pistes tout-terrain.

La trottinette électrique isinwheel se situe entre ces deux extrêmes, avec tout de même une franche orientation vers le haut de gamme et la polyvalence des usages. Cela entraîne des conséquences pour le design et des choix assumés pour en faire un compagnon des balades du quotidien tout en permettant d’aller hors des sentiers battus.

Le modèle GT2 constitue le fleuron de la gamme des trottinettes électriques tout terrain de isinwheel, jeune société chinoise fondée en 2018 spécialisée dans la mobilité urbaine qui propose des produits taillés pour la ville et d’autres permettant d’explorer aussi pistes et chemins.

Cela passe par un moteur puissant, une grosse batterie, des pneus crantés, des suspensions à l’avant et à l’arrière et un mode sportif capable de délivrer toute la performance du moteur.

La trottinette GT2, tout en étant capable de respecter la limitation de vitesse à 25 km/h, est pensée pour cet usage et elle dispose d’atouts de poids, au sens propre du mot. Le colis de 27 kg qui nous est arrivé en témoigne, pour une trottinette qui fera ses 24 kg au quotidien.

Très bien emballé, l’engin lui-même est accompagné d’une sacoche en dur et étanche à fixer au guidon, constituant un bel accessoire utile offert avec la trottinette. A l’intérieur, on trouvera un manuel en français expliquant le montage et le fonctionnement, le chargeur de la grosse batterie embarquée sous le pont de la trottinette et une petite sacoche d’outils.

La trottinette est livrée quasiment intégralement montée et il ne restera guère que le phare avant à installer et à connecter et le guidon à régler à la hauteur désirée. Il reste recommandé de faire un tour de l’ensemble et de vérifier que tout est bien vissé, ainsi que la pression des pneus.

Après quelques heures de première charge de la batterie, la trottinette isinwheel GT2 est prête à donner ses premiers tours de roue, sur bitume et plus si affinités.

Caractéristiques de la trottinette électrique isinwheel GT2

Poids : 24 kg

Cadre pliant (poignées et guidon) certifié IPX4 (résistant à la pluie et aux éclaboussures)

Guidon réglable en hauteur

Pneus crantés gonflables 11 pouces

Quadruple suspension (2 à l'avant, 2 à l'arrière)

Freins à disque avant et arrière + freinage KERS à récupération d’énergie

Moteur électrique 800 W en roue arrière

Batterie 15 Ah / 48 V (720 Wh) rechargeable en 5 à 7 heures

Autonomie annoncée jusqu’à 45 km

Vitesse maximale 25 km/h (jusqu’à 45 km/h en mode sportif débridé)

Poids maximal supporté : 150 kg

Phare avant et arrière + clignotants + pont illuminé

Béquille

Klaxon électrique

Ecran de bord couleur

Prix de référence : la GT2 est à 899 € sur le site officiel de la marque, mais vous la trouverez actuellement en promotion à 699 € avec la livraison gratuite en 2 à 3 jours.

Un équipement digne d'un vélo électrique

Dès sa sortie de l’emballage, l’engin en impose par ses dimensions et son poids. Pesant 24 kg et offrant des dimensions de 122 x 65 cm, la trottinette électrique isinwheel GT2 offre de généreuses dimensions et une masse qu’il faudra gérer quand il s’agira de gravir des escaliers.

La trottinette est pliable, ce qui facilitera son transport, mais elle reste très lourde à porter à bout de bras. Le mieux reste encore de la faire rouler sur sa roue arrière. Le guidon est retenu par un gros crochet mobile à l’arrière de l’engin et le guidon se replie grâce à deux manchons métalliques à visser.

Ce n’est pas la méthode la plus simple ni la plus rapide, mais cela assure une bonne résistance aux déformations voulue pour cette trottinette amenée à évoluer sur des terrains divers. Il faudra tout de même vérifier que tout est bien vissé et que cela ne risque pas de créer un jeu grandissant dans le temps.

De même, le système de fixation du guidon est surdimensionné pour garantir sa résistance aux chocs et aux déformations. Plutôt qu’une charnière clipsable habituellement proposée, isinwheel a opté pour un mécanisme à visser enferrant une pièce de métal dans le corps du guidon.

Tout est donc pensé pour que les éléments pliables de la trottinette puissent résister à une utilisation intensive, au-delà de la simple promenade ou du déplacement maison - travail habituel.

Une fois dépliée, la trottinette GT2 dévoile ses atouts, à commencer par des roues crantées en gomme de 11 pouces, dépassant les 8 à 10 pouces habituels. Très larges, elles assurent une bonne stabilité et pourront franchir plus facilement de petits obstacles sans risquer d’être stoppées.

Une valve permettra de les gonfler et on ne peut que vous recommander de vérifier la pression. Pour des roues supportant jusqu’à 50 psi, la trottinette avait le pneu avant gonflé à 9 psi et l’arrière à 20 psi au sortir de son carton.

Même si ce sont des roues à gomme dure qui n’empêcheront pas de rouler avec ces pressions insuffisantes, mieux vaut les équilibrer pour s’éviter des problèmes et usures anormales à l’avenir.

Le moteur électrique est installé dans la roue arrière. Sa puissance est de 800 W et, associé à la grosse batterie de 720 Wh logée dans le pont, permettra ainsi à la fois de supporter une charge utile importante (jusqu’à 150 kg), mais aussi de gravir des pentes importantes sans trop perdre de vitesse.

Isinwheel revendique une capacité à grimper des pentes de 30 degrés là où la plupart des trottinettes annoncent un maximum de 15 à 20 degrés. Evidemment, cette puissance peut aussi être utilisée pour atteindre des vitesses importantes si la trottinette est débridée et le fabricant annonce ici un maximum à 45 km/h qui ne pourra être éventuellement accessible que sur voies privées.





La charge de la batterie se fait depuis un port d’alimentation présent sur le côté et protégé par un cache. Attention à ne pas s'enfoncer trop profondément dans des flaques, la trottinette ne s'en remettrait sans doute pas. Il n’est pas possible de détacher la batterie et il faudra donc placer la trottinette entière à proximité d’un point de charge.

Pour le freinage, la trottinette GT2 opte pour des freins à disque à l’avant et à l’arrière. Cela garantit un freinage sur une plus courte distance même s’il faudra faire attention de ne pas en perdre le contrôle en cas de blocage des roues sur un freinage très vif et de freiner comme sur un vélo, roue arrière d’abord puis roue avant pour éviter de faire un soleil.

L’autre argument de poids pour la trottinette GT2 est son système de suspension à l’avant et à l’arrière. Mais attention, il s’agit ici d’une quadruple suspension, avec des ressorts de chaque côté des roues.

Cela va apporter un confort de conduite supplémentaire et amortir l’impact des imperfections des voies ou le passage sur des plaques d’égout et autres éléments urbains. En hors-piste, cela assouplira la conduite et le franchissement d’obstacles.

La trottinette GT2 n’oublie les éléments de visibilité avec un phare avant à 4 LED et un feu arrière (qui clignote lors du freinage), avec deux feux rouges latéraux pouvant servir de clignotants, ou en tous les cas attirer l’attention.

La hauteur de guidon est réglable, avec un collier de serrage similaire à ce que l’on peut trouver pour la selle des vélos. Le guidon lui-même se distingue par deux poignées de frein, un accélérateur au pouce droit, à gauche, un boîtier avec un ensemble de touches de fonction : alimentation, niveaux d’assistance électrique, éclairage, klaxon électrique et un bouton M pour basculer du mode normal au mode sportif.

Au centre, un écran de contrôle couleur résume les informations essentielles : vitesse, charge de la batterie, niveau d’assistance, éclairage, mode croisière, mais aussi tension de la batterie et vitesse maximale possible.

Sur notre exemplaire de test, la surface de l’écran présente une éraflure de la couche supérieure. Ce n’est gênant à l’usage et ça n’a pas empêché de réaliser le test.

Dans l’ensemble, la trottinette isinwheel GT2 est un très bel objet (gare au risque de convoitise, mais la structure peut accueillir un antivol robuste) qui confirme au premier regard qu’elle peut offrir plus qu’une simple expérience de déplacement en mobilité douce. Dotée de nombreux équipements, elle promet un confort de pilotage supérieur et la possibilité de circuler sur bitume, mais aussi sur des chemins sans craindre de l’abîmer ou de la pousser à bout.

Mais tous ces équipements supplémentaires en font un objet lourd et imposent la nécessité de vérifier régulièrement leur bon fonctionnement. La maintenance sera donc plus importante, avec un coût des pièces de rechange qui pourra être potentiellement plus élevé. Ce sera un point à prendre en compte dans l’acquisition d’un tel modèle et son utilisation sur le long terme.

La trottinette électrique qui va partout

Avec un tel équipement, la trottinette électrique isinwheel GT2 est faite pour aller partout, de la piste cyclable ou la route à des chemins de terre, de sable ou de gravier grâce à ses grosses roues crantées et sa réserve de puissance.

Dès la première utilisation, on apprécie le pont large (on peut y mettre les deux pieds côte à côte) avec revêtement antidérapant et le guidon imposant qui contribue à l'impression de stabilité de l'ensemble.

Les roues larges renforcent cette sensation et en font une trottinette au style Fat Bike maintenant une bonne maîtrise dans les virages. Leur taille de 11 pouces facilite également le franchissement d'obstacles et il y a beaucoup moins à s'inquiéter des imperfections de la voie ou de plaques d'égout retorses.

La trottinette isinwheel GT2 file droit sans laisser ses roues riper ou se coincer et les quatre suspensions atténuent sensiblement les chocs de la conduite. Passer sur des obstacles ou un sol inégal génère moins de vibrations dans les bras et le dos.

Le freinage par frein à disque mécanique avant et arrière est efficace et assure un freinage court. Il est possible de le régler finement comme sur un vélo en ajustant l'intensité de la morsure des plaquettes afin d'assurer un freinage plus ou moins vif sans perte de contrôle.

La partie électrique de la trottinette se pilote depuis l'écran de bord et les touches de fonction. Par défaut, la trottinette est limitée à 25 km/h, avec trois niveaux d'assistance électrique :

Eco : 6 km/h

Standard : 15 km/h

Turbo : 25 km/h

La trottinette GT2 fonctionne ici comme un modèle standard qui permettra de circuler dans toutes les conditions, d'une vitesse proche de la marche jusqu'au maximum légalement autorisé de 25 km/h.

Avec son moteur puissant, elle a l'avantage de fournir une accélération franche en mode Turbo (elle a presque tendance à faire décoller la roue avant au démarrage), d'atteindre rapidement sa vitesse maximale et de tenir le choc dans les pentes.

En fonction de la nature du terrain, la vitesse moyenne s'établit entre 22 et 25 km/h et il faut vraiment que la pente se raidisse pour voir la trottinette passer sous les 20 km/h.

Sur des pentes de 10 à 15 degrés, la vitesse se stabilise vers 21 km/h...et se maintient tout au long de la montée. L'indicateur de l'écran montre que le moteur donne tout ce qu'il peut, mais la progression reste constante.

L'affichage, outre la vitesse instantanée et moyenne ou la distance, affiche en effet une barre de progression indiquant avec quelle intensité la puissance du moteur électrique est utilisée.

Les indications sont claires et faciles à suivre à l'écran tandis que l'accélérateur au pouce est réactif, avec la possibilité de passer en mode croisière après 5 secondes de pression continue, maintenant la vitesse automatiquement. Pratique.

L'éclairage est satisfaisant avec le phare avant 4 LED et le phare arrière qui s'active aussi au freinage. Dommage qu'il soit à peu près invisible le jour. La trottinette GT2 profite également de deux clignotants rouges qui pourront apporter une indication supplémentaire, ou du moins capter l'attention des personnes et conducteurs autour.

Pour l'autonomie, isinwheel revendique jusqu'à 45 km et on doit dire que la trottinette les tient à peu près. Avec un gaillard de 90 kg dessus et des parcours plats à légèrement pentus, on est arrivé vers 40 km (principalement à plat, avec quelques montées et descentes légères) avant d'arriver à l'ultime barre rouge de la batterie. La charge de 5 à 7 heures est tout de même un peu longue du fait de la grosse batterie embarquée et du chargeur en 2 A.

Mais justement, le puissant moteur de 800 W et la batterie de 720 Wh ne servent pas qu'à procurer un pilotage réactif et à supporter une importante charge utile. Le bouton M de la commande au guidon est là pour donner toute la puissance du moteur qui passe alors en mode Sportif.

Dans ce cas, les niveaux d'assistance électrique s'étagent de la façon suivante :

Eco : 15 km/h

Standard : 30 km/h

Turbo : jusqu'à 45 km/h

Autant dire que l'on sort des clous de la législation française et que ce mode ne pourra être utilisé que sur voies privées, sous peine de confiscation, d'amende, de refus de prise en charge par l'assurance en cas d'accident et de mise en danger de soi et d'autrui.

L'accès à ce mode Sportif ne se fait pas à la volée et il faudra éteindre la trottinette, la rallumer et presser plusieurs fois le bouton M pour y accéder, l'écran affichant alors 45 km/h en vitesse maximale, et inversement pour revenir au mode normal. Il n'y a donc pas de risque d'activer le mode sportif par erreur ou inattention.

Globe-trottineur avec la trottinette GT2 de isinwheel

Dans ce mode, la trottinette électrique prend rapidement de la vitesse. Les deux premiers niveaux d'assistance sont atteints facilement et la trottinette se pilote presque normalement, même si l'on sent déjà au niveau 2 que l'on est au-delà du simple contrôle de trajectoire.

Sur le troisième niveau d'assistance, on a atteint 40 km/h environ (toujours avec un chauffeur de 90 kg) au terme d'une longue ligne droite plane. Dans ces conditions, le pilotage reste sûr, mais demande beaucoup plus d'attention et surtout pas de coups brusques sur le guidon. Le freinage s'allonge aussi sensiblement si l'on veut maintenir la maîtrise de l'engin.

Sans forcément utiliser ce mode Sportif, la trottinette isinwheel GT2 permet déjà d'aller au-delà du bitume et de s'engager sur des chemins non goudronnés s'ils ne sont pas trop chaotiques.

Ses grosses roues et ses suspensions font alors merveille pour tracer son chemin tout en gardant un bon contrôle de la trottinette, même sur gravier. Cela peut donner l'occasion d'explorer des zones inhabituelles pour ce type d'engin ou de prendre un raccourci à travers champ.

On est ainsi dans une zone intermédiaire entre l'usage classique de trottinette (ce que la GT2 fait déjà très bien) et celui d'un appareil capable d'explorer un peu plus loin pour des balades plus aventureuses, avec la plus grande facilité de transport en voiture ou en transport en commun par rapport à un vélo, par exemple.

Isinwheel GT2, conclusion sur une trottinette très séduisante

La trottinette électrique isinwheel GT2 est un engin de mobilité douce plutôt enthousiasmant par son confort et sa qualité de pilotage. Ses grosses roues crantées de 11 pouces avec freins à disque mécaniques, ses quatre suspensions, son gabarit généreux avec un moteur de 800 W en roue arrière et une imposante batterie lui permettent d'offrir des performances consistantes et assurent un plaisir de conduite supérieur.

La plate-forme est large et antidérapante et les roues larges et épaisses assurent une assise stable renforcée par le guidon également large. Il suffit de quelques minutes pour se sentir à l'aise.

La trottinette GT2 offre un mode standard de fonctionnement avec vitesse limitée à 25 km/h qui permettra de l'utiliser dans l'environnement urbain, mais elle dispose aussi d'un mode sportif pouvant l'amener à rouler bien plus vite et utilisable uniquement sur voies privées.

La puissance du moteur permet des accélérations franches et les pneus de 11 pouces associés aux suspensions gomment sensiblement les imperfections de la voie. A moins d'être sur un terrain bosselé, on sentira très peu de chocs et/ou de vibrations dans le guidon. De même, la trottinette conservera une bonne vitesse tout au long des pentes, même si cela lui coûtera en autonomie.

La construction est robuste et l'aspect pliable permet de la déplacer ou de la ranger relativement facilement. On regrette simplement un système de pliage vissant un peu long même s'il assure une robustesse sans faille de la structure. Le poids de 24 kg limite cependant la possibilité de la porter à bout de bras et l'encombrement général est plus important que celui d'une trottinette classique.

L'éclairage est efficace de nuit, mais plus anecdotique de jour. Dommage, car la trottinette possède un feu frein et des clignotants qui auraient peut-être mérité d'être plus visibles aussi en journée pour une plus grande sécurité.

L'autonomie de 40 à 45 km (en fonction du poids du conducteur) est raisonnable, même si on peut trouver mieux ailleurs, mais il faudra être patient pour la recharge qui s'effectue en 5 à 7 heures environ.

Trottinette électrique très plaisante à piloter pour les trajets du quotidien, le modèle GT2 d'isinwheel offre aussi la possibilité de s'égarer sur des chemins pas forcément faits pour les trottinettes classiques.

C'est aussi là que s'exprime sa configuration atypique avec l'exploration de parcours atypiques. S'évader dans un bois, un parc ou une zone de chemins sera très facile avec l'isinwheel GT2 et étoffe sensiblement les scénarios d'usage possibles.

Le revers de la médaille est qu'il faudra aussi en prendre soin par un entretien qui se rapproche de celui du vélo électrique. Après tout, elle en emprunte un certain nombre de fonctionnalités...

L'isinwheel GT2 est une trottinette électrique pliable performante et confortable qui peut apporter un vrai plus en offrant une configuration tout terrain qui ajoute au plaisir de son pilotage.

Vous pourrez trouver la trottinette électrique pliable isinwheel GT2 au prix officiel de 899 € sur le site de la marque, sachant qu'elle est actuellement proposée en promotion à 699 €.

A noter que vous pouvez également acheter chez Amazon la trottinette électrique isinwheel GT2 à 699,99 € dans le cadre du Black Friday.