Jimmy PW11 Pro Max, l'aspirateur laveur auto-nettoyant

Les aspirateurs sans fil, c’est pratique, mais ils ne ramassent généralement que de la poussière sèche, pas du liquide. L’aspirateur sans fil multifonctions Jimmy PW11 Pro Max ramasse tout ce qu’il trouve au sol, solide comme liquide, et peut même laver les sols grâce à sa polyvalence et sa puissance embarquée.

Les aspirateurs sans fil ont trouvé leur place dans le quotidien de nombreux foyers, mais ils ne sont souvent capables que d’aspirer des éléments secs, sous peine d’endommager leur moteur électrique.

Les aspirateurs-laveurs sans fil sont une évolution utile pour nettoyer un liquide renversé ou laver le sol grâce un système de projection d’eau et de récupération d’eau sale. Cela demande malgré tout des manipulations et un entretien régulier pour éviter les mauvaises odeurs des brosses humides et du réservoir d’eau.

L’aspirateur Jimmy PW11 Pro Max veut offrir une solution polyvalente, puissante et efficace en intégrant notamment un système de séchage à l’air chaud de ses éléments (brosse et bac de récupération).

Doté d’un moteur puissant, d’une double brosse nettoyante motorisée et de divers capteurs, il veut rendre le nettoyage de la maison aussi simple et efficace que possible.

La boîte, d’une vingtaine de kilos tout de même, comprend de multiples éléments : corps principal qui pourra faire office d’aspirateur à main, tube, base motorisée, embouts longs ou avec brosse, base de charge et solution de nettoyage à ajouter à l’eau propre.

Le corps principal, plusieurs brosses, le liquide nettoyant, le support...

Dans le carton, on se retrouve tout de même avec trois étages d’accessoires répartis dans leur logement. Ce sera ensuite un jeu de Lego pour assembler les uns avec les autres, mais pas de panique, il y a aussi un socle de charge se doublant d’un espace de rangement des accessoires pour obtenir un espace d’encombrement réduit au final.

Le manuel en français détaille les différents éléments et les fonctionnalités de l’aspirateur-laveur ainsi que les procédures de maintenance pour prolonger la durée de vie de l’appareil.

Caractéristiques de l’aspirateur Jimmy PW11 Pro Max

Moteur électrique brushless 460 W

Puissance d'aspiration 110 AW (Air Watts)

Batterie électrique (Samsung) : 4600 mAh

Autonomie : jusqu'à 20 minutes en nettoyage tapis, 40 minutes en aspiration, 80 minutes en aspirateur à main

Bloc principal ultra léger avec écran LED et instructions vocales

Une brosse simple, une double brosse motorisée, une mini-brosse, deux suceurs

Inclinaison à 180 degrés pour passer sous les meubles

Prix de référence : 599 € mais actuellement à 499 € chez Geekbuying avec le code de réduction NNNFRPW11PM.

Le plein d'accessoires

L’aspirateur-laveur Jimmy PW11 Pro Max est un appareil de nettoyage All-In-One qui veut répondre à tous les besoins de nettoyage au quotidien de la maison. Qu’il s’agisse d’aspirer les sols, les tapis, les rideaux, de nettoyer du liquide renversé ou de laver le sol, il saura tout faire et ne nécessitera pas de multiples appareils dédiés encombrant les placards.

Le corps principal de l’aspirateur peut faire office d’aspirateur à main sur lequel il suffira d’installer les brosses courtes pour nettoyer dans les coins ou aspirer la poussière de rideaux, de coussins et de canapés.

Non, ce n'est pas un sabre laser...

Une fois les tubes et les brosses ajoutées, il pourra devenir un aspirateur sans fil ramassant la poussière en toute facilité ou bien un aspirateur laveur grâce à son dispositif constitué d’un réservoir d’eau propre et d’un collecteur d’eau sale.

Cette polyvalence est aussi permise par son puissant moteur électrique de 460 W de type brushless et certifié IPX8 lui assurant une étanchéité et une résistance aux infiltrations d’eau. Pas de risque de faire des bêtises, au contraire des aspirateurs sans fil traditionnels.

Bloc principal et (petit, de 0,3 litre) bac poussière avec ses différents filtres

Jimmy revendique un poids de 265 g pour son moteur électrique afin de ne pas trop peser dans la main à l’usage, ce qui peut être un défaut classique de ces machines et rendre l'utilisation fatigante. Rien de tout ça ici, c'est très léger, avec une bonne prise en main qui ne casse pas le poignet.

Le modèle PW11 Pro Max propose plusieurs types de brosses, la principale étant un système motorisé avec double brosse à rotation opposée pour ne rien laisser échapper.

Elle comprend également un système de séchage des brosses et du collecteur d’eau sale par air chaud afin d’éviter les mauvaises odeurs, sans avoir à passer par de gros docks de nettoyage généralement assez encombrants.

Sur le bloc principal de l’aspirateur Jimmy PW11 Pro Max, un écran de contrôle permettra de suivre les opérations avec des indications sur la charge de batterie restante, le mode utilisé ou le remplissage des réservoirs. Doté d’un capteur de poussière modulant la puissance d'aspiration, il pourra également indiquer par une barre colorée de bleu à rouge s’il reste beaucoup de poussière au sol.

L’aspirateur est équipé d’une batterie Samsung de 4600 mAh qui fournira plus d’une heure d’autonomie en mode aspiration sans fil et jusqu’à 40 minutes de fonctionnement en mode lavage du sol. A noter qu’elle est amovible, ce qui facilitera son remplacement ou étendra l’autonomie de l’appareil avec plusieurs batteries à disposition.

Saleté sèche ou humide, rien ne lui résiste

Avec ses accessoires et son puissant moteur électrique, l’aspirateur Jimmy PW11 Pro Max veut être votre nouvel ami pour le nettoyage des sols, secs ou humides. Il suffit pour cela de choisir le bon accessoire.

Ce qui impressionne dès le début, c’est la quantité d’objets que l’on peut brancher au corps principal de l’aspirateur. Deux manches, des suceurs, une brosse générale, une brosse à coussins et rideaux, une double brosse avec réservoir d’eau…Il y en aura pour tous les scénarios !

Le deuxième point qui attire l’attention, c’est la légèreté du bloc principal. On se demande comment un moteur électrique puissant tient dans un corps si léger. Avec la batterie, il est évidemment un peu plus lourd, mais cela reste en dessous de la moyenne et côté ergonomie c’est beaucoup moins fatigant à tenir.

La brosse d'aspiration de la poussière sèche

Aspirer la poussière devient ainsi un jeu d’enfant avec le Jimmy PW11 Pro Max. Dans sa configuration d’aspirateur sans fil, ses roulettes facilitent le déplacement tandis que son éclairage rasant facilitera le guidage.

Autre bon point, la tête d’aspiration peut s’incliner à 180 degrés, permettant un passage aisé sous les meubles, sans accessoire supplémentaire. Tout se clipse simplement et des détrompeurs sont là pour éviter d’inverser la position des équipements, certains étant alimentés électriquement.

On pourra toujours regretter la petite taille du bac à poussière qui obligera à le vider régulièrement. Le bac comprend un système de plusieurs filtres (mousse pour les grosses particules, HEPA pour les petites) qu’il faudra penser à nettoyer régulièrement pour préserver la puissance d’aspiration.

Cette dernière est de qualité. Avec une puissance de 460 W et une puissance d’aspiration de 110 AW (Air Watts), l’aspirateur Jimmy PW11 Pro Max ne faiblit pas, même lorsqu’il passe sur les tapis. Au contraire de bon nombre de produits similaires, son moteur ne se bloque pas au passage d’un tapis épais.

On a eu l’occasion de tester des aspirateurs avec des puissances d’aspiration supérieures, mais cela se fait généralement au prix d’un bruit de moteur électrique qui s’emballe un peu désagréable. Rien de ça ici, tout est maîtrisé sans perdre de vue la qualité de nettoyage.

C’est aussi un aspirateur laveur une fois qu’on lui a ajouté les accessoires correspondants, à avoir un manche armé d’un collecteur d’eau sale et à son extrémité une double brosse avec des sens de rotation opposés pour ne rien manquer de la poussière et des liquides à aspirer.

Le fonctionnement est simple : il suffit de remplir le réservoir à la base d'eau avec un peu de liquide de nettoyage fourni et d'appuyer sur le bouton d'alimentation. L'aspirateur détecte automatique la double brosse motorisée dont il suffit d'accompagner le mouvement.

Un capteur intégré ajuste automatiquement la puissance d'aspiration en fonction des besoins et un bouton aspersion permet d'humidifier plus intensément une zone retorse.

L'aspirateur laveur récupère l'essentiel de l'eau utilisée dans un bac récupérateur le long du manche et ne laisse qu'une fine pellicule au sol qui s'évapore très vite. Remettre le manche à la verticale stoppe l'aspirateur et l'ensemble tient tout seul debout, ce qui reste pratique pour dégager la pièce ou le ranger dans un coin.

La double brosse est plutôt efficace et les taches collantes ne résistent en général pas longtemps à son action. Elle pourra également être utilisée pour éponger du liquide renversé.

L’aspirateur Jimmy PW11 Pro Max se pilote depuis son affichage LED intégré qui fournit toutes les informations utiles, à commencer par la capacité de batterie restante.

On y trouvera également des icônes indiquant l’état des différents éléments (bac d’eau sale plein, réservoir d’eau propre vide, aspiration bloquée par un objet…) dont il faut s’occuper pour assurer un fonctionnement optimal.

Bac de récupération à nettoyer puis laisser l'aspirateur le sécher

L’écran affiche également le mode utilisé (sol, tapis, laveur, auto-nettoyage) et ses informations sont complétées par des instructions vocales. Par défaut, elles sont en anglais, mais il est possible de les passer en français (ou en italien ou en allemand si vous voulez voyager) avec l’appui d’un bouton sur le corps principal. Ce n’est pas indispensable au fonctionnement, mais cela peut aider à alerter sur une anomalie rencontrée.

Enfin, quand les tâches d’aspiration sont terminées, il suffit de placer l’aspirateur Jimmy sur son socle et d’appuyer sur un bouton du corps principal pour lancer l’auto-nettoyage.

Celui-ci va permettre de nettoyer les brosses et de les sécher en produisant un air tiède circulant également dans le bac de récupération d'eau sale (préalablement vidé).

Ces opérations permettent de sécher les différentes parties et d'éviter les mauvaises odeurs. Jimmy indique que cette opération diffuse également des ions Argent pour participer à l'aseptisation de l'ensemble.

Le fonctionnement est simple et facile à prendre à main, mais cela demandera tout de même diverses opérations (remplir le bac d'eau propre, vider et nettoyer le bac d'eau sale) et du temps : 30 minutes de séchage intensif en faisant tourner les brosses (donc légèrement bruyant) puis 2h30 de séchage à l'air tiède.

Un séchage à l'air tiède long, mais efficace pour éviter

les mauvaises odeurs

Pas besoin toutefois de se prendre la tête à démonter les brosses pour les nettoyer séparément. L’aspirateur Jimmy PW11 Pro Max sait le faire tout seul pour un vrai gain de temps sur la maintenance générale de l’appareil.

Dernier point d’importance, l’autonomie. Comme souvent, elle variera beaucoup en fonction des accessoires utilisés. L’aspiration simple permet une utilisation d’une bonne heure avant de devoir recharger, mais elle descend assez vite dès qu’on utilise l’aspirateur en mode laveur ou qu'on passe du temps sur des tapis.

On pourra toujours y remédier en faisant l’acquisition d’une deuxième batterie (puisqu’elle est amovible et facilement interchangeable), mais l’expérience montre que le fait de laisser l’appareil se recharger régulièrement sur son socle laisse suffisamment de temps de nettoyage pour un usage domestique et des surfaces raisonnables.

Conclusion

L'aspirateur laveur Jimmy PW11 Pro Max est un produit plutôt complet avec ses nombreux accessoires répondant à différents besoins. Il peut tour à tour servir d'aspirateur sans fil (sol et tapis), de laveur de sol, d'aspirateur à main et de nettoyeur de coussins et rideaux.

Cerise sur le gâteau, son mode d'auto-nettoyage facilite l'entretien du système de double brosse motorisée avec un nettoyage automatique, mais aussi un séchage à l'air tiède des brosses et du bac de récupération d'eau sale pour éviter les mauvaises odeurs. C'est pratique, mais cela demande quelques manipulations supplémentaires.

Assez puissant, mais peu bruyant, il peut aller partout et sait se faire comprendre grâce à son écran LED et ses instructions vocales (en français). Le fonctionnement est très simple à l'aide de son capteur de détection de poussière qui adapte automatiquement la puissance d'aspiration.

La double brosse motorisée pourra évacuer des liquides renversés tout autant que nettoyer les sols avec un peu de solution nettoyante. Tout est très simple d'emploi et ergonomique et l'on n'est jamais pris au dépourvu.

L'aspirateur Jimmy PW11 Pro Max profite d'un bloc principal très léger qui ne se fait sentir en main que par sa batterie amovible et facilement interchangeable. Comme habituellement pour ce type d'appareil, on pourra être frustré par la faible contenance du bac à poussière et par l'autonomie assez légère.

Mais c'est compensé d'une part par la polyvalence de l'aspirateur et d'autre part par son socle permettant de le laisser en charge, prêt à l'emploi...et propre ! Et tout ceci à un tarif qui reste plutôt raisonnable.

Vous trouverez chez Geekbuying l'aspirateur laveur Jimmy PW11 Pro Max au prix réduit de 499 € au lieu de 599 € avec le code de réduction NNNFRPW11PM, et avec la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours.