Le vélo électrique cargo qui va faire mal

Lankeleisi est un fabricant de vélos électriques qui s'est taillé une solide réputation depuis quelques années, avec des propositions particulièrement sérieuses dans le domaine du loisir.

Réputation qui s'est également faite à travers les autres marques pour lesquelles produit Lankeleisi et qui représentent ainsi des dizaines de références sur le marché.

Après avoir fait le tour des vélos pliants, compacts, démesurés, suréquipés, pour la ville ou pour la campagne, la marque s'attaque à un marché assez spécifique avec le Wombat-1 affiché à 2155 € au lieu de 2399 € avec le code de réduction BBGGNT, celui du vélo cargo.

Et plutôt que de simplement proposer un vélo déjà proposé au sein de sa gamme avec un aménagement spécifique pour l'emport à l'arrière, c'est un tout nouveau châssis qui est proposé, et nous allons le voir, la marque n'a pas fait les choses à moitié et a véritablement orienté son vélo pour le transport, quitte à mettre de côté la partie loisir.





Il n'y a pas de hasard : avec le Wombat-1, Lankeleisi cible le marché du vélo cargo qui n'est que très peu exploité par les autres marques chinoises. Alors qu'Engwe tease à peine son propre vélo cargo, il faut s'orienter vers les marques premium pour trouver ce type de véhicule.

L'alternative sans doute la plus accessible et la mieux dotée sur le marché en France est sortie il y a quelques semaines à peine chez Décathlon, l'enseigne spécialisée dans le sport ayant lancé son Btwin électrique cargo avec un équipement moindre et un tarif bien plus élevé qui frôle les 3000 € !

Vous l'aurez compris, Lankeleisi a donc le champ libre, pour autant la marque n'a pas lésiné sur les moyens et la marque a véritablement pensé sa proposition qui se veut particulièrement adaptée au transport de poids. Et cela commence avec un châssis repensé, de type "LongTail", c'est-à-dire rallongé de quelques centimètres.

Au lieu de partir sur un vélo 26 pouces, le Wombat-1 fait le choix du format 20 pouces en 3 pouces de largeur. Un choix qui s'explique par un vélo amené à évoluer en milieu urbain, ce qui nécessite une maniabilité renforcée (que n'offrent pas les roues d'un diamètre plus élevé) qui plus est lorsque la charge est importante.

Déballage, premières impressions



Comme la grande majorité des vélos électriques importés, le Wombat-1 arrive en carton et nécessite un assemblage.

La procédure ne demande pas plus d'une demi-heure et se veut facilitée par la présence d'une notice en couleur bien détaillée.

Dans les grandes lignes, il faudra assembler le guidon, la roue avant, la selle ainsi que les pédales.

Comme toujours, Lankeleisi se veut généreux côté accessoires : on retrouve un antivol, un chargeur de batterie 48 V 3 A non ventilé avec un nouveau connecteur à trois pins qui change des modèles précédents. On trouve également un jeu de clés 6 pans, une pompe, diverses clés de serrage ainsi qu'un accélérateur au pouce que l'on choisira donc d'installer ou non, ce qui permet à la marque de se conformer aux législations en vigueur.

Petit rappel à ce sujet : pour qu'un vélo soit homologué EN 15194, et donc habilité à circuler sur la route, il faut qu'il réponde à plusieurs critères :

Ne pas proposer une puissance moteur de plus de 250 W

Ne pas dépasser 25 km/h en assistance

Il peut disposer d'un accélérateur si ce dernier est limité à 6 km/h

Il doit disposer d'organes de sécurité comme les lumières avant et arrières ainsi que catadioptres.

Il doit disposer d'un avertisseur sonore.

Avec le Wombat-1, Lankeleisi annonce une motorisation de 1000 W sans pour autant l'indiquer clairement sur le moteur en lui-même. L'accélérateur au pouce est optionnel et, d'origine, le vélo est bridé à 25 km/h en assistance (débridage possible). Il répond donc à la norme EN 15194 et pourra donc évoluer sur les routes françaises tant que l'utilisateur ne modifie pas l'un des critères évoqués plus haut.

Une fois monté, le Wombat - 1 en impose : son châssis rallongé soudé à l'arrière en jette. On remarque immédiatement qu'il est livré avec un coussin installé sur le porte-bagage arrière, et qu'il embarque d'origine un panier à l'avant.

Il se décline en deux coloris : gris et orange, et offre un style qui ne passe pas inaperçu.

Côté équipement, pas de dépaysement, les standards de Lankeleisi sont bien là :

Châssis tout en aluminium 6061 peint avec un soin particulier et des motifs originaux

Fourche hydraulique à l'avant avec 8 cm de débattement, réglable à droite avec module ABS intégré

Selle rembourrée confortable

Guidon repliable avec système de verrou sécurisé

Dérailleur Shimano Altus avec cassette 7 vitesses et plateau en aluminium forgé

Pédalier en alu forgé et pédales à crampons.

Flasque de protection de chaine

Freins à disque Dyisland hydrauliques doubles piston

Garde-boue intégré

Système de protection de la roue arrière

Module de maintien de la tension de chaine pour compenser la sur longueur

Feu-stop arrière et lampe à l'avant

Panier avant

Coussin arrière

Béquille centrale

Roues de 20 pouces à rayons avec pneumatiques route Chao Yang en 3 pouces de large.

Écran couleur Dukaway

Batterie à modules Samsung 20 Ah 960 Wh

Moteur de roue arrière de 1000 W avec 75 Nm de couple

Capteur de couple nouvelle génération



Le Wombat mesure 1m85 de long, il propose une hauteur de selle de 90 à 100 cm pour une hauteur de guidon de 112 cm. Il est adapté à un utilisateur mesurant de 160 à 190 cm avec un poids total en charge de 200 kg (combiné utilisateur et chargement), le panier arrière proposé en option est annoncé avec une capacité de charge de 80 kg max.

Côté autonomie, Lankeleisi annonce 60 à 70 km en assistance purement électrique, et jusqu'à 150 km en mode assistance au pédalage, un chiffre permis par la présence d'un capteur de couple plutôt qu'un capteur de pédalage.

Le Wombat est l'occasion pour Lankeleisi d'assumer sa nouvelle identité visuelle avec un nouveau logo peint sur le châssis. Châssis qui accueille la batterie sur le montant central et qui propose une clé de déverrouillage associée à un bouton intégré à la batterie qui permet de la déloger. Notons que, contrairement à nombre d'autres modèles de la marque, la batterie est accessible désormais par le dessus, ce qui facilite sa manipulation. On apprécie également la présence d'un port de charge sur le côté gauche équipé d'un bouchon en silicone, qui permet de ne pas avoir à débrancher la batterie systématiquement.

Dans l'ensemble les finitions du Wombat-1 sont dignes du haut de gamme : la peinture est particulièrement vive et jolie, avec une impression de résistance. Le câblage est, lorsque c'est possible, camouflé directement dans le châssis pour limiter les risques d'accrochage et pour un aspect mieux fini.

En selle !

Pas la peine de prendre la route immédiatement pour comprendre que ce Wombat est un vélo cargo : la manipulation à côté du vélo nous fait rapidement comprendre qu'il est différent.

Malgré ses 37 kg, il se veut assez maniable, mais c'est la longueur du Wombat qui nous rappelle à l'ordre, offrant un contraste étonnant avec ses petites roues de 20 pouces, moi qui suis désormais habitué aux fatbikes de 26x4'.





La béquille centrale est un plus, et à vrai dire, c'est même une obligation sur ce genre de vélo. Le poids du vélo lui-même aurait bien du mal à convenir à une béquille latérale, sans même parler de chargement... Et puis, comme nous allons le voir, le Wombat est également orienté vers le transport de passagers, qu'il est complexe de faire monter avec une béquille sur le côté... En contrepartie, il faudra faire attention aux passages sur les bordures un peu trop hautes au risque de raccrocher.





Les premiers tours de pédale annoncent la couleur : nous sommes bien sur un capteur de couple et donc sur un vélo avec lequel il faudra pédaler, et ne pas faire "semblant" comme avec un capteur de pédalage.

Capteur de pédalage VS capteur de couple : késako ?

Pour simplifier les choses sur le marché grand public des vélos électriques, il existe deux types de capteurs liés à l'assistance électrique.

Le premier et le plus commun est le capteur de pédalage : un système installé au niveau du pédalier constitué d'une couronne et d'un aimant permettant d'envoyer au contrôleur des informations sur l'activation du pédalier. Lorsque l'on effectue un quart ou un demi-tour de pédalier, le signal est envoyé, et le contrôleur envoie la puissance au moteur qui se cale alors sur le mode d'assistance réglé. En clair, il suffit ensuite de continuer de faire tourner le pédalier, sans avoir à véritablement entrainer la chaine, pour que le moteur continue de tourner à la vitesse sélectionnée, on ne sent ainsi aucune résistance dans les pédales et on a l'impression de pédaler dans le vent.

Le capteur de couple du Wombat quant à lui détecte la pression que l'on exerce sur le pédalier. Il s'active bien plus rapidement que le capteur de pédalage puisqu'il n'y a pas besoin d'attendre que la cellule ait réalisé une certaine course. Ce type de capteur impose à l'utilisateur de pédaler au rythme auquel il souhaite aller.

En contrepartie, plus l'on appuie fort sur les pédales, plus l'assistance est importante, le moteur venant combler. C'est également le système qui offre une expérience la plus fluide possible : on peut se régler sur l'assistance et la vitesse la plus élevée et maintenir une vitesse réduite en limitant la force appliquée au pédalier, puis donner un grand coup d'accélérateur simplement en appuyant plus fort sur les pédales.

Ce système est également intéressant du point de vue de l'autonomie : puisque l'utilisateur est contraint d'entrainer la chaine au démarrage, il soulage le moteur. Sachant que c'est au démarrage que le moteur consomme le plus d'énergie, on peut économiser des dizaines de km avec ce système.





Ce capteur de couple donc est annoncé comme plus sensible que les précédentes générations et il est vrai qu'il offre une conduite très fluide et très naturelle au Wombat-1.

Il est complété par ailleurs d'un dérailleur avec 7 vitesses Shimano Altus, dont les commandes au guidon sont particulièrement simples et efficaces.

Sécurité et tenue de route



Les pneumatiques route Chao Yang qui équipent le Wombat 1 sont particulièrement agréables. Le motif est clairement orienté vers la route et cela permet de circuler en silence, d'offrir peu de résistance au moteur, mais également de proposer une bonne accroche sur le bitume.



Le système de freinage Dyisland pour sa part fait toujours le travail avec brio. Les freins hydrauliques sont un véritable plus pour ce type de vélo un peu lourd. En cas de besoin, le système ABS de la fourche se déclenche très rapidement, il fait ainsi sursauter la fourche pour éviter le blocage de la roue et permettre de freiner sans glisser. Notons qu'il est possible de régler la course des poignées de frein via les vis à main. Le freinage peut être fait à 4 doigts.

Les feux arrière et avant sont toujours efficaces, et la position de conduite, le dos droit, permet de conserver une bonne vue sur la route sans douleur sur les longues distances.

La fourche avant est réactive et n'offre pas de flottement dans la direction. Malgré son encombrement, le Wombat 1 se veut assez agile grâce à ses roues de 20 pouces et un guidon de bonne taille.

Le module d'assistance est un modèle connu : il offre un affichage couleur qui se veut bien lisible, mais aura parfois du mal lors des grandes journées ensoleillées d'été.

Il propose un affichage très réactif de la vitesse, du mode d'assistance (de 1 à 5), odomètre, vitesse max, km du trajet, témoin d'éclairage, autonomie restante sur 5 bâtons.

On pourra accéder aux sous-menus pour débrider le vélo, malgré tout sa vitesse maximale ne dépasse pas les 38 km/h.

À l'usage, on comprend rapidement que le Wombat-1 a véritablement été pensé pour transporter des chargements lourds.

Pas la peine de chercher à dépasser les 38 km/h : même débridé et debout pour tenter d'aider le vélo au-delà de cette vitesse, on pédale dans le vent assez rapidement. La démultiplication a été pensée pour que le poids du vélo et du chargement ne se ressente pas sur l'utilisateur, en conséquence on atteint rapidement une vitesse au-delà de laquelle il n'est plus possible d'entrainer la chaine via le pédalier. Cela gâche un peu le plaisir en balade, mais après tout le Wombat n'est pas prévu pour cela en priorité...

A contrario, une fois chargé, le système compense largement et on ne sent pas vraiment de différence que l'on soit seul, accompagné d'un enfant ou chargé de quelques packs d'eau sur le panier... Les accélérations sont douces et le Wombat-1 met en avant son argument premier : le couple.

Car le moteur 1000 W du Wombat-1 revendique 75 Nm de couple, et pour une fois, cela se ressent. Si le contrôleur a été configuré pour proposer des accélérations très douces, ne vous y trompez pas : le moteur en a sous le coude... Ainsi, le vélo ne peine jamais au démarrage, même avec l'utilisation de la gâchette d'accélérateur. Même sans aucune aide au pédalier, il démarre, que vous soyez chargé ou pas, et même dans une côte à 35°, il atteint sa vitesse maximale sans aucun problème, là encore même avec 150 kg de charge.

On sent que Lankeleisi ne s'est pas contenté d'ajouter un simple panier à un modèle déjà existant. Tout est vraiment fait sur le Wombat 1 pour faciliter le transport de personnes ou de charge. Et c'est ce qu'on évoquait au début de ce test, cela gâche un peu l'aspect loisir en solo que pourrait apporter un vélo électrique... néanmoins, cela en fait un véritable outil de travail, véhicule pour transporter des enfants, balade en famille, bref une vraie alternative à la voiture pour davantage de scénarios qu'un vélo traditionnel.

L'autonomie ne déçoit pas : 90 km en mode mixte assistance / pédalage et en mode débridé à 38 km/h. Le temps de charge de la batterie nécessite environ 6h lorsqu'elle est complètement déchargée, c'est dans la moyenne.

Au niveau du confort : la suspension avant travaille parfaitement sans montrer de latence. L'absence de suspension arrière s'explique par la configuration Cargo du vélo : difficile de proposer quelque chose de cohérent sur un vélo dont la répartition des masses et le poids changent à chaque usage... Reste que la selle se veut confortable : on pourra la remplacer par un modèle à suspension au besoin, mais en l'état, les pneumatiques relativement larges se chargent d'encaisser les défauts de la route, et le Wombat-1 se destine principalement à un usage sur asphalte et donc aux pistes les moins chaotiques. La disposition du guidon participe également au confort en offrant une position dos droit parfaite, toutes les commandes se veulent accessibles et claires.

Notons que pour les longs trajets, le Wombat-1 propose un mode "Cuise" qui permet de verrouiller la vitesse jusqu'à ce que l'on freine ou change de mode. Pour y accéder, il suffit d'accélérer à la vitesse souhaitée puis de maintenir la touche "-" sur le boitier de contrôle pendant quelques secondes.

Le Wombat-1 se débrouille également sur les sentiers, mais gare au hors piste, il n'est pas franchement taillé pour.

En marge de son vélo, Lankeleisi propose également des accessoires. Deux principalement : un ensemble pour le transport d'enfants, et un gros panier.

Le module de transport d'enfants se compose de poignées et barres à fixer au porte-bagage, ainsi que de larges repose-pieds à structure métallique et planches de bois.

Il permet de prendre en charge jusqu'à 2 enfants de 125 cm max, et donne un aspect assez particulier au Wombat-1 .





L'autre accessoire est un panier large à fixer à l'arrière (il faudra retirer le coussin d'origine) qui propose une charge maximale de 80 kg. Ce dernier affiche des dimensions hors normes : 61 x 51 x 15 cm et permet ainsi de stocker jusqu'à 4 packs de bouteilles d'eau de 2L tout en laissant un peu de place. Complété par quelques tendeurs, il se présente comme une solution intéressante pour le transport de gros volumes.

Globalement, les accessoires proposés sont bien pensés et parfaitement adaptés au Wombat-1. Néanmoins, on dénote une qualité de finition en deçà de celle appliquée au vélo en lui-même. Par exemple, la visserie quand elle n'a pas été manquante se veut ainsi de qualité contestable, et certaines parties du panier, éraflées, ont ainsi subi des retouches de couleur au feutre noir.

Bilan

Le Wombat-1 se présente comme une véritable surprise chez Lankeleisi : de par le marché qu'il cible, mais aussi de par les efforts mis en oeuvre pour en faire une réussite.

Si vous cherchez un vélo électrique cargo performant et accessible, plus la peine de chercher : le Wombat 1 écrase la concurrence tant au niveau des équipements que par son prix. Même pas la peine de chercher ailleurs, sur cette gamme de prix de 2200 € vous ne trouverez tout simplement aucune référence capable de s'en approcher.

Lankeleisi frappe fort puisque pour s'approcher au mieux de son Wombat-1 il faudra dépenser en moyenne 1000 à 1500 € de plus.





Le vélo offre un sentiment de robustesse rarement atteint, tout en offrant également un sentiment de sécurité une fois chevauché. Son poids ne se fait que peu sentir, le module de capteur de couple est parfaitement dosé, la puissance bien adaptée...

Le couple offert par le moteur est on ne peut plus appréciable : même chargé à bloc, il ne faiblira jamais au démarrage, ni même en côte.



Les accessoires permettent d'adapter les usages du Wombat : le fait de pouvoir transporter ses enfants en toute sécurité et de façon confortable est un véritable plus, tandis que les professionnels auront de quoi faire avec le large panier.

L'équipement de haut vol est toujours de la partie chez Lankeleisi qui en a fait sa marque de fabrique. Certes, les vélos du groupe sont souvent un peu plus chers que la concurrence chinoise, mais le matériel est véritablement durable et un cran au-dessus.

On apprécie particulièrement l'intégration du panier à l'avant avec le module phare fixé au bout, et non en dessous. Notons que contrairement à d'autres vélos, la présence de ce panier, de taille réduite, ne perturbe pas la conduite en trompant le champ de vision.

On aurait apprécié des systèmes de fixation différents pour les accessoires à l'arrière (notamment via des trous filetés sur le porte-bagage), puisque la présence des plaques de protection latérales rend l'accès compliqué aux écrous de serrage par le dessous.

Dans l'ensemble, il s'agit non seulement d'une réussite, mais également d'un vrai vélo cargo conçu et bel et bien pensé pour le transport de charges qui devrait ainsi ravir les cyclistes à la recherche de ce type de produit.

Vous trouverez chez BuyBestGear le vélo cargo Wombat-1 de Lankeleisi au prix actuellement réduit de 2155 € au lieu de 2399 € avec le code de réduction BBGGNT, et avec la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours. A noter que les