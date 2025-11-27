L'essentiel du clavier mécanique

Clavier mécanique ou clavier à membrane ? Le débat est éternel et chacun aura ses préférences dictées par ses goûts comme par les usages attendus. Entre souplesse et silence du second ou frappe frénétique et réactive du premier, les coeurs balancent.

Passé par les deux versions, j'ai eu tendance ces derniers temps à privilégier le clavier à membrane pour éviter d'obséder mon entourage par le rythme incessant de ma prose qui peut par moments ressembler à une véritable symphonie mono-tonale ou devenir cette saccade envahissant l'esprit comme une insidieuse torture tout autant qu'elle offre une rythmique jouissive à celui qui la compose.

La réception du clavier Flow Lite84 de Lofree est l'occasion de reprendre l'aventure de la frappe mécanique. L'entreprise est née à Shenzhen en essayant de porter un regard neuf sur cet accessoire du quotidien sous l'impulsion de son fondateur et designer Tim Chu.

Il y a donc un peu plus que la volonté de proposer des claviers fonctionnels dans ses produits en essayant d'ajouter une certaine dimension esthétique pour décorer le bureau, ou "Espace 2 m2" dans la philosophie de l'entreprise, ce qui lui a valu un certain nombre de distinctions et de prix de design.

Le clavier Flow Lite84 se situe plutôt à l'ouverture de gamme de cette logique en misant sur un format de clavier compact et épuré doté de différents modes de liaison à un ordinateur.

Le passage du Flow Lite84 à l'azerty permet ainsi de mieux découvrir la proposition de Lofree. Le clavier arrive dans un emballage sobre dont les deux coloris reprennent ceux des touches et du châssis.

Bien protégé dans son carton, il a le bon goût de proposer une courte notice en français qui permettra de faire rapidement connaissance avec ses fonctionnalités, et notamment son "triple mode" de connexion.

Le clavier est lui-même accompagné d'un câble de charge ou de connexion filaire de bonne taille avec connecteur USB-C coudé.

Caractéristiques du clavier Lofree Flow Lite84

clavier mécanique 84 touches

rétroéclairage blanc

switch Specter Lofree + POM

coque ABS

316,8 x 138 x 23,5 pour 550 grammes

triple mode de connexion : filaire, Bluetooth, sans fil 2,4 GHz (avec dongle)

Batterie intégrée 2000 mAh

Autonomie 80 heures (sans rétroéclairage) / 50 heures (avec rétroéclairage)

Charge en 3 heures

Prix de référence : 129,99 € mais actuellement en promotion à seulement 110,49 € sur Amazon avec un coupon à activer valable jusqu'au 19/12/2025.

Le charme de la simplicité

Le clavier Flow Lite84 de Lofree joue la carte du charme discret. Délaissant le châssis aluminium des versions présentes plus haut en gamme, il fait le choix du plastique ABS, connu pour sa robustesse et son maintien dans le temps mais aussi pour avoir à tendance à laisser des marques d'usure, notamment un effet de brillance.

Le clavier testé ici est celui profitant du coloris Marble, en deux tons : un gris doux pour la coque et un blanc cassé pour les touches, sachant qu'il est aussi décliné en blanc et en "flamingo", un rose légèrement passé.

Ces teintes s'accorderont avec la majorité des intérieurs ou du fameux "espace 2 m2" auquel Lofree veut redonner un certain charme. La seule note excentrique vient de la molette du volume en métal en haut à droite du clavier. Celle-ci permet de monter ou baisser le volume par rotation ou de couper le son en appuyant dessus.

A côté, on trouvera une discrète zone lumineuse utilisée pour indiquer la charge de la batterie intégrée du clavier lorsqu'il fonctionne en mode sans fil. Le format du clavier est compact avec sa disposition resserrée tout en conservant des touches de bonne taille.

L'idée n'est pas forcément d'en faire un clavier transportable, même si le format peut s'y prêter, mais plutôt d'offrir une disposition qui demandera un minimum de déplacements des poignets pour une frappe plus dynamique et rapide.

Le clavier peut être légèrement relevé par deux béquilles placées à l'arrière, offrant un léger confort supplémentaire par rapport à la disposition à plat (+3 ou +6 degrés). A l'arrière encore se dissimule une encoche dans laquelle vient se loger un dongle USB pour l'un des modes de liaison du clavier, qui en compte trois.

Sur la tranche arrière se situe le port USB-C pour la charge lorsque l'accessoire est utilisé en mode sans fil ou bien pour une utilisation en mode filaire, l'autre extrêmité du câble étant en USB-A.

Enfin, un connecteur permet de passer de l'extinction au mode filaire ou sans fil en fonction des préférences.

Là où Lofree ne transige pas, c'est sur la qualité des touches et de leur mécanisme d'action. Elles sont constituées de plastique PBT avec en-dessous une couche permettant un rétroéclairage réglable, tandis qu'en-dessous on trouvera un swich Specter qui apporte une frappe franche et sonnant typiquement comme un clavier mécanique.

Lofree Flow Lite84 à l'usage

On l'a vu, le clavier Flow Lite84 propose un format compact mais doté de touches de grande taille à profil bas et de switchs performants assurant une frappe précise. Habitué à un grand clavier mécanique avant de basculer sur un modèle à membrane plus silencieux, il m'a fallu se réhabituer à ce type de frappe.

Toutefois, après quelques heures d'adaptation, difficile de ne pas trouver du plaisir à frapper frénétiquement et en rythme sur ce clavier. Le format resserré permet d'avoir tout sous les doigts en un minimum d'efforts, hormis les quelques combinaisons nécessitant des combinaisons de touches pour pallier à l'absence de pavé numérique distinct.

A l'usage, les réflexes se prennent rapidement. Pour de la frappe française, on n'oubliera pas d'utiliser la combinaison des touches "Windows + N" pour basculer des touches de fonction aux touches Fx.

La frappe est sonore et produit cette mélodie envoûtante pour les forçats du clavier, au moins pour ceux qui la produisent. Mon entourage assure de son côté qu'il a entendu pire comme sonorité de clavier. C'est encourageant.

Surtout, la pression d'activation des touches est bien équilibrée, avec juste ce qu'il faut de résistance, ce qui donne la sensation de maîtriser précisément le clavier et de ne pas se faire déborder ou de ne pas manquer des frappes.

Le clavier est rétroéclairé et produit un éclairage blanc réglable ou modulable en fonction de la lumière ambiante. Pas d'effets RGB ici, l'orientation n'est pas celle d'un clavier gaming.

Le rétroéclairage est discret mais mérite d'être éteint si la pièce est bien éclairée, sous peine de ne plus voir lisiblement les inscriptions des touches. Mais ce n'est qu'un point de détail.

Le clavier Lofree Flow Lite84 propose trois méthodes de liaison. A côté du mode filaire (le câble est livré), il est possible de connecter l'accessoire en sans fil, soit directement en appairage Bluetooth, soit à l'aide du dongle 2,4 GHz livré.

Pour avoir testé le clavier essentiellement en Bluetooth, j'ai apprécié l'excellente tenue de la connexion qui offre la réactivité nécessaire et ne fait manquer aucune touche, même en frappe rapide.

Le clavier peut être lié à trois appareils différents, avec un switch d'une simple combinaison de touches pour basculer rapidement de l'un à l'autre.

Les amateurs de personnalisation pourront se tourner vers l'application Lofree Ley Mapper de mappage des touches pour créer et activer des macros ou bien attribuer des fonctions particulières à certaines touches.

Conclusion

Le clavier Flow Lite84 de Lofree combine la précision de frappe d'un clavier mécanique à profil bas et le format resserré d'un clavier de 84 touches. Une fois les réflexes pris, difficile de pas apprécier la concision et la rapidité de ses switchs Specter et le mouvement minimal des poignets et des doigts pour atteindre chaque touche, le tout avec le bruit caractéristique et presque hypnotique des claviers mécaniques.

Le châssis en plastique ABS est certes moins attractif que les coques métalliques des modèles plus hauts en gamme de chez Lofree mais il fait le travail et assure une bonne robustesse et une rigidité bienvenue.

On appréciera le discret rétroéclairage des touches apportant une luminosité blanche réglable et la molette cliquable de volume en métal qui apporte une touche d'originalité. La charge sous forme de respiration lumineuse aurait pu mériter plus de visibilité en usage sans fil.

L'autre atout du clavier Flow Lite84, ce sont ses méthodes de liaison : filaire, Bluetooth ou sans fil 2,4 GHz (avec dongle détachable intégré dans un logement), ce qui laisse le choix des armes.

En sans fil, la frappe reste très précise et réactive, sans temps morts ou lettres oubliées, hormis lors de la reconnexion du clavier après mise en veille, qui peut prendre 1 à 2 secondes.

L'autonomie n'est pas en reste et à moins de vouloir conserver le rétréclairage au maximum, il faudra plusieurs semaines pour en venir à bout. On pourra enfin mapper les touches et créer des macros avec l'application à télécharger sur le site du fabricant, même si les possibilités de personnalisation restent limitées.

Le clavier Flow Lite84, par son charme discret et fonctionnel, s'adresse avant tout aux utilisateurs tapant du texte ou des commandes au kilomètre sans avoir besoin de regarder où ils frappent et ayant des automatismes pour trouver instinctivement les touches mais il ne conviendra pas forcément aux adeptes de personnalisation du clavier à outrance.

Vous trouverez le clavier mécanique Flow Lite84 au prix officiel de 129,99 € mais actuellement en promotion à seulement 110,49 € sur Amazon avec un coupon à activer valable jusqu'au 19/12/2025.