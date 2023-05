L'aspirateur qui a tout d'un grand

La marque Midea monte en gamme avec le lancement du M9, un aspirateur robot laveur qui intègre les dernières technologies que l'on retrouve habituellement sur les modèles de la concurrence occupant le haut du segment : Lidar, intelligence artificielle, serpillère mécanique et relevable... La stratégie de la marque ne fait aucun doute , venir se frotter aux Roborock S7 et DreamBot L10 Pro, tout en conservant une politique tarifaire particulièrement agressive.

La marque nous avait déjà proposé de tester un de ses appareils, le Midea M7, orienté vers l'entrée de gamme. Un appareil qui répondait aux besoins les plus essentiels, sans particulièrement briller autrement que par son prix particulièrement attractif. Avec le M9, la marque chinoise veut aller plus loin et s'inspire des systèmes plébiscités et mis en avant par la concurrence et que l'on retrouve sur les modèles à plus de 600 euros en moyenne.

Le M9 est donc un aspirateur 2 en 1 : il combine l'aspiration avec une brosse mécanique à un système de serpillère pour les sols durs. L'idée est la suivante : les gros débris sont aspirés dans le bac à poussière, et la poussière incrustée et plus fine est ensuite captée par la serpillère humide.

Le packaging est sommaire, mais complet : on retrouve le M9 ainsi que deux paires de brosses latérales, un filtre HEPA de remplacement, une brosse coupe cheveux pour démêler la brosse, une serpillère supplémentaire, une station de recharge ainsi qu'une notice.

Le robot en lui-même mesure 350 mm de diamètre pour 97 mm de hauteur, tourelle LiDAR comprise (laser imaging detection and ranging). Un format dans la moyenne des autres aspirateurs du marché, qui l'empêchera d'accéder sous les canapés, mais qui devrait permettre de passer sous les chaises et autres meubles. La partie supérieure se veut simple et présente, outre la tourelle, 3 boutons : allumage, lancement du nettoyage automatique, et retour à la station de charge.

Comme nombre de robots aspirateurs du genre, le M9 dispose d'un large pare-chocs à l'avant et se dote de plusieurs capteurs et caméras. Des capteurs anti-chute situés sur le dessous permettent de lui éviter de tomber dans les escaliers, mais également de repérer les tapis. Ses roues sur pivot lui permettent de franchir avec aisance les barres de seuil, mais également les tapis les plus épais.

Sur le dessous de l'appareil se situe la brosse à poils mixtes en V, optimisée pour un brossage des tapis tout en évitant de propulser les débris plus gros vers l'avant sur les sols durs. Le tout est facilement accessible pour un nettoyage facile en quelques secondes.

La poussière est collectée dans un bac commun avec le réservoir d'eau qui se retire par l'arrière via 2 clips : simple et efficace. Le bac propose une capacité de 250 ml, ce qui devrait permettre d'offrir plusieurs jours d'autonomie, en fonction de la taille du logement et du niveau de salissure. Le bac à eau quant à lui propose une capacité de 220 ml, suffisant pour laver une surface de 150 à 250 m² en fonction du niveau d'humidité réglé.

Concernant la puissance d'aspiration annoncée, elle est de 4000 Pa : le M9 se positionne ainsi parmi les aspirateurs robots les plus puissants du marché.

La serpillère ne vibre pas, mais un système de levier applique une pression sur le sol pour proposer un frottement suffisant à déloger les taches et la poussière. Par ailleurs, la plateforme est fixée sur un axe qui permet de relever la serpillère de 10 mm lorsque les capteurs frontaux de l'aspirateur détectent un tapis afin de ne pas laisser de trace ou de mouiller les sols textiles (l'option est également activée par défaut lorsque l'aspirateur est à sa base de charge pour permettre à la serpillère laissée en place de sécher). Cette fonction est particulièrement intéressante et ne se retrouve, pour l'instant, que sur peu de modèles tournés vers le haut de gamme.

Le Midea M9 se dote d'une tourelle Lidar qui propose, par un balayage laser rotatif, de scanner en quelques secondes son environnement à une distance de 8 mètres. Le tout est associé à un système LDS (Dual Line Laser) sur les côtés pour mieux apprécier les distances et l'orientation des murs ou obstacles. En outre le robot dispose d'une intelligence artificielle lui permettant de détecter et identifier les objets laissés au sol afin de les éviter. Midea annonce une détection des objets à partir de 10 mm de largeur.

à l'usage

Le Midea M9 fait dans le classique côté prise en main : il est possible d'utiliser l'appareil sans le connecter à une quelconque application depuis les boutons situés sur son capot, mais c'est via l'application MSmartHome que l'on pourra mieux exploiter le potentiel du système de nettoyage.

La base de recharge est à poser dans un endroit dégagé et de préférence contre un mur, elle dispose d'un système permettant d'enrouler et de réduire la taille du câble d'alimentation.

L'aspiration et le mode serpillère proposent 3 niveaux de puissance et la brosse principale est appuyée par deux brosses latérales qui se chargent de rabattre la poussière au centre. Alors que beaucoup d'aspirateurs du marché ne proposent qu'une seule brosse latérale, on apprécie ici un balayage des deux côtés, particulièrement utile pour se glisser sous les plinthes.

Une fois le mode de nettoyage lancé, l'aspirateur lance un scan LiDar de son environnement pour établir une cartographie précise de la pièce dans laquelle il évolue. La carte apparait alors progressivement sur l'application et l'on peut suivre le parcours du robot, qui optimise ses déplacements pour ne rater aucun cm² à nettoyer.

Si le M9 ne dispose plus de suffisamment de batterie pendant le nettoyage, il ira automatiquement à sa base de charge pour refaire le plein et reprendra sa tâche là où il s'était arrêté.

On peut donc régler la puissance de l'aspiration sur 3 niveaux (ou la couper) ainsi que l'humidité de la serpillère (ou la bloquer) pour personnaliser le nettoyage en fonction de ses besoins.

Comme pour tous les appareils de ce type, on pourra également programmer des séances de nettoyage, établir des zones de nettoyage et de restriction, profiter d'un mode de pilotage manuel (mais l'appareil n'a pas de caméra accessible), régler un mode "Ne pas déranger", visualiser le journal de nettoyage, charger plusieurs cartes (si l'on change le robot de pièce), ou même suivre l'état d'usure des pièces comme les brosses latérales ou les filtres.

Lors de nos tests, le M9 s'est montré convaincant : l'aspiration parait puissante et la brosse mécanique se montre particulièrement redoutable sur les tapis à poils courts. Nos 45 m² sont nettoyés en moins de 28 minutes et la serpillère est passée sur l'ensemble des sols durs, tout en se relevant lors du passage sur les tapis.

Le module LiDar fait, comme toujours, des merveilles pour permettre une navigation précise de l'aspirateur qui se faufile sous les tables et même les chaises, sans hésiter. Le système permet de gagner sur plusieurs points : le robot se veut rapide dans ses déplacements et ne percute que rarement les obstacles, qui plus est, il ne rate aucune zone et les sols sont systématiquement aspirés et lavés.

Si le nettoyage est concluant, on note que le niveau sonore dégagé reste largement supportable, surtout comparé aux autres aspirateurs du marché. Midea a réussi à combiner une puissance record d'aspiration (4000 Pa) tout en maintenant un bruit tolérable.

La partie serpillère se veut en retrait de l'aspiration pure et dure : si la serpillère est belle et bien plaquée au sol, l'absence de vibrations empêche un nettoyage en profondeur des taches les plus incrustées. Notons que Midea déconseille l'utilisation de détergent dans le bac de lavage pour éviter de boucher ce dernier. Par ailleurs, il est plus que conseillé de ne pas laisser la serpillère en place sur le robot : le peu d'espace laissé entre le sol et la serpillère ne permet pas un séchage rapide et donc peut conduire au développement bactérien et à l'apparition de mauvaises odeurs, donc retirez-la !

En cas de sols bien encrassés, le Midea M9 risque de se montrer un peu juste. Néanmoins, l'intérêt principal de ce type d'appareil est de le programmer pour opérer des sessions de nettoyages régulières pour limiter la saleté à collecter et optimiser le travail de nettoyage.

Bilan

Globalement, les prestations du M9 de Midéa sont convaincantes : l'équipement est de qualité, l'application simple d'emploi, mais complète. L'aspiration se montre particulièrement efficace et il est intéressant de pouvoir profiter d'un lavage des sols durs à la serpillère sans risquer de souiller ses tapis. Avec des modèles ne proposant pas de bascule automatique de la serpillère, il convient de faire l'impasse sur l'aspiration des tapis pendant les sessions de lavage pour leur allouer des sessions dédiées...

Le Midea M9 se veut relativement silencieux à l'usage et le LiDar est un plus appréciable pour la rapidité d'exécution et la précision des déplacements. Si le mode serpillère se réserve aux taches les moins incrustées, elle permet malgré tout de décoller les poussières collées au sol qui auraient échappé à la brosse mécanique.

Compte tenu du prix particulièrement agressif du M9, Midea réalise ici une jolie opération avec un aspirateur 2 en 1 performant et ultra séduisant.

Actuellement, vous pourrez trouver sur AliExpress dans la boutique officielle de la marque le Midea M9 au tarif très attractif de seulement 247 € au lieu de 381 € avec le cumul du code de réduction FRMAY20 et d'un coupon vendeur, et avec en prime la livraison gratuite depuis la Pologne en 7 jours. Une excellente affaire.