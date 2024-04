Packaging et prestations

Les robots aspirateurs, encore peu répandus il y a 3 ans, s'invitent dans un nombre grandissant de foyers. Et cela grâce à des produits qui évoluent assez vite pour se montrer à la fois performants et accessibles.

Narwal s'attaque plus largement au marché avec une nouvelle gamme d'aspirateurs laveurs robotiques : la gamme Freo X présentée lors du CES 2024 dont nous avons pu tester la déclinaison Plus. Une gamme qui propose un design particulièrement soigné et qui mise sur des technologies de pointe entre capteurs laser et intelligence artificielle.

Le contenu fait dans le simple, mais efficace : le robot aspirateur avec une serpillère fixée, deux balais latéraux, deux jeux de filtres, trois serpillères de rechange, une plaque de protection du sol pour la base et la base de recharge.

Le Freo X Plus est la version simple de la gamme Freo X, à savoir que l'autre modèle, Freo X Ultra propose en plus une base de vidange pour la poussière et l'eau usée de son module serpillère.

Dans l'ensemble, l'aspirateur est une réussite esthétique : il propose une robe blanche brillante laquée avec quelques pointes de détails de chrome ainsi que de lavande. Les matériaux employés semblent de qualité et les finitions sont impeccables.

La base profite également d'un certain soin pour le détail avec un mélange de plastiques laqués et transparents. Notons que les deux pins de recharge sont idéalement placées à l'horizontale et non sur le dessous de l'appareil. Quelques inscriptions sur la plaque en plexi terminent l'aspect premium de l'appareil.

Narwal a plutôt bien pensé le design de son appareil puisque le capot supérieur est maintenu par un jeu d'aimants, tout comme la base accueillant la serpillère au-dessous.

Les deux brosses latérales sont différentes des autres aspirateurs robots du marché : elles ne présentent chacune que deux bras équipés de pinceaux. Les serpillères sont également déclinées en deux versions adaptées à différentes surfaces dures.

L'accès aux réservoirs se fait par le dessus de l'aspirateur : il suffit de retirer tout le capot maintenu par des aimants pour extraire le bac à poussière d'une contenance de 1 litre, ce qui est assez conséquent pour le marché.

Sur ce point, Narwal évoque la possibilité d'aspirer son foyer sans aucune vidange pendant 7 semaines. Cela vaut certainement pour la version Max et sa station de vidange, mais certainement pas pour ce Freo X Plus. A noter qu'il est possible de remplacer le bac par le système de filtre associé à un sac jetable. Dans tous les cas, on pourra espérer faire une vidange tous les 15 jours, mais pas au-delà.

Cela dit, le réservoir est assez simple à extraire grâce à sa poignée, et facile à vider grâce à un bouton permettant de faire basculer le fond. On note que le système a été assez bien pensé : le circuit d'aspiration en U traverse le réservoir avant de passer par un filtre.

Le réservoir d'eau pour sa part propose une contenance de 280 ml pour une surface de 200 m² environ. Il est possible de faire varier le niveau d'humidité de la serpillère pendant le nettoyage, ce qui réduit d'autant la surface lavée.

Sur le dessous de l'appareil, on découvre une brosse garantie sans enchevêtrement des cheveux ou poils. Il s'agit d'une brosse mixte qui alterne des lamelles en caoutchouc souple avec des poils durs afin de mieux soulever la poussière et les déchets sans risque de les projeter au passage.

Toujours au-dessous de l'appareil, on note divers capteurs, dont un capteur ultrasonique capable de détecter la présence de tapis et de réagir en conséquence.

Sur les pourtours de l'appareil se trouvent de nombreux autres capteurs infrarouges, de collision et proximité, dont un large parechoc à l'avant, avec un module laser et caméra pour repérer les obstacles et les identifier afin de les contourner au besoin.

Sur le dessus, en marge du bouton d'allumage et de pause, on repère une tourelle LIDAR qui propose un balayage en continu de la pièce dans laquelle l'aspirateur se situe, afin de proposer une cartographie à la fois rapide et précise. Notons que contrairement aux simples caméras, ce système fonctionne parfaitement dans le noir et la pénombre, et qu'il se veut suffisamment précis pour autoriser l'aspirateur à se glisser sous certains meubles et même à naviguer entre les chaises.

Pour ce qui est des performances annoncées par Narwal, le Freo X Plus revendique une puissance d'aspiration de 7800 Pa.

La partie serpillère ne propose pas d'action mécanique pour aider à décrasser les sols. Néanmoins, elle propose une fonction "auto-lift" qui permet de franchir les obstacles et surtout d'éviter de faire des traces sur les tapis. En remontant la serpillère de 9 mm, le Freo X peut continuer d'aspirer les tapis.

Pour laver les sols, la serpillère est toutefois poussée vers la surface avec une force de 6 Newtons. Cela permet de bien la plaquer au sol. Néanmoins, au regard de son épaisseur réduite, la serpillère n'est pas en mesure d'absorber les liquides, ou du moins que dans une certaine limite. En l'état, ce type de robot serpillère permet d'offrir une meilleure finition au nettoyage en délogeant la poussière qui serait collée au sol, mais pas la peine de compter sur un nettoyage efficace des tâches trop sèches ou collantes.

L'autonomie annoncée est de 210 minutes avec une charge complète de sa batterie de 5200 mA h, et le Freo X Plus peut s'intégrer dans un système à commandes vocales Alexa, Siri et Google Home.

Un logiciel complet et performant

Un aspirateur robot n'est rien sans son logiciel et disons-le tout de suite : Narwal a fait fort avec son application mobile qui se veut à la fois claire, bien pensée et aux fonctionnalités très pertinentes.

L'appairage de l'appareil se fait via le Bluetooth dans un premier temps avant de pouvoir directement connecter le Freo X Plus au WiFi du foyer. Une fois la connexion établie, on pourra le piloter à distance depuis son application mobile depuis n'importe où.

Au premier démarrage, le Freo X Plus demandera à réaliser une cartographie de la pièce dans laquelle il se situe : une procédure qui dépend de la surface à scanner, mais qui se révèle particulièrement rapide et performante à la fois. En deux minutes, notre pièce est scannée, et on peut alors lancer les premiers processus de nettoyage.

L'application propose quelques procédures automatiques de nettoyage : aspirer et passer la serpillère, aspirer puis passer la serpillère, aspirer, serpillère et Personnalisation.

Dans le premier scénario, le robot aspire et passe la serpillère en même temps, dans le second, il réalise d'abord un passage en mode aspirateur avant de repasser à la serpillère. Dans les deux cas, il ne manquera pas de passer sur les tapis tout en prenant soin de relever la serpillère pour ne pas les mouiller.

On pourra doubler les scénarios, mais également modifier la puissance d'aspiration ainsi que le niveau d'humidité de la serpillère, mais également sélectionner les pièces ou zones à nettoyer.

Il est possible de surveiller le déplacement du robot sur la carte en mode monochrome, couleur ou même en cartographie 3D tout en étant capable d'orienter l'angle de caméra.

L'application propose un ensemble de statistiques de nettoyage : temps passé, surface nettoyée, historique... Il est également possible de programmer des sessions de nettoyage de façon très fine.

Un mode Freo Advice propose d'automatiser tous les réglages : l'application demande à renseigner quelques infos sur la présence ou non d'animaux, de tapis et de leur hauteur...pour proposer ainsi ses propres réglages optimisés et un fonctionnement en un seul clic.

On peut le voir sur les cartes, les déplacements du Freo X Plus sont particulièrement optimisés, et il s'améliore même avec le temps. Il commence ainsi par réaliser le tour de la pièce avant de venir réaliser des passages croisés en prenant soin de bien former une grille pour n'oublier aucune zone.

Ses brosses latérales rabattent parfaitement les poussières des plinthes vers la zone d'aspiration et l'IA permet d'éviter les obstacles. Des tests menés avec du cacao, de la farine et du riz montrent une efficacité sans faille avec un niveau sonore relativement acceptable même à plus haute puissance.

Les chemins sont véritablement optimisés et rien n'échappe au Freo X Plus.

Le seul bémol reste la gestion de la serpillère qui ne vient pas à bout des tâches les plus incrustées ou les plus anciennes. Néanmoins, il ne fait pas non plus de traces à son passage contrairement à d'autres. Des serpillères plus épaisses permettraient quant à elles d'absorber plus de liquide en cas de besoin, mais globalement, le robot s'en tire comme les meilleurs du marché.

Autre point à noter, la détection de petits obstacles comme des jouets peut parfois poser problème s'ils se situent sur le côté de l'appareil, hors de portée du laser frontal et de la tourelle supérieure. Si le robot venait à devoir faire une manoeuvre, il arrive qu'il se retrouve bloqué contre ce type de petits objets ou les traine avec lui dans toute la pièce.

Le guidage reste malgré tout très précis avec un appareil qui revient sans encombre à sa base de charge. Et là encore, le fait que les connecteurs se situent à l'arrière et à l'horizontale garantissent un bon contact.

Bilan

Le Narwal Freo X Plus est une bonne surprise sur un marché qui ne manque pourtant pas de références.

Son orientation haut de gamme est parfaitement justifiée au regard de l'équipement, de sa partie logicielle poussée et très bien pensée ainsi que de ses performances.

Les finitions du robot et de sa base donnent le ton dès la sortie du carton et son utilisation devient rapidement transparente pour l'utilisateur qui aura pris soin de le programmer.

Si la reconnaissance d'obstacles n'est pas parfaite, elle n'en demeure pas moins performante dans la majorité des configurations.

Le bac à poussière est suffisamment grand pour assurer une autonomie d'une quinzaine de jours et son fonctionnement assuré sur 210 minutes (1h à pleine puissance) en une charge devrait convenir à la majorité des foyers. Dans tous les cas, lorsque sa batterie atteint 10% d'autonomie, le robot part se recharger automatiquement à sa base avant de reprendre son travail.

Avec un prix plus avantageux que les modèles concurrents aux prestations comparables, le Narwal Freo X Plus s'impose comme une valeur sûre sur le marché.

