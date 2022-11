Le nouveau spécialiste des trottinettes électriques

Naveetech est une marque qui souhaite s'imposer sur le marché de la trottinette électrique en misant sur des modèles bien équipés, robustes et à l'autonomie sérieuse.

La marque s'est fait connaître avec un modèle en particulier : la N65, une trottinette dotée d'une double suspension ainsi que d'un moteur de 500 W malheureusement proposée à un tarif peu abordable en France.

Aujourd'hui la marque revient avec un modèle plus accessible, mais toujours très bien équipé, la Navee N40 qui vise un public plus large. On parle ainsi d'un modèle plus accessible, bien équipé, mais plus sobre, et qui ne rogne malgré tout pas sur la qualité de fabrication et de conception.

Une conception simple, robuste, efficace

La Navee N40 est une trottinette électrique qui en impose par son gabarit. Destinée aux trajets urbains, elle annonce clairement sa robustesse par un châssis épais, de grandes roues et une hauteur de guidon qui culmine tout de même à 1m10. La liaison du guidon et du marchepied prend la forme d'un arc qui inspire confiance.

On navigue ici entre acier et aluminium 6061 pour une finition gris foncé plutôt séduisante et passe-partout. Les gaines oranges viennent en écho à de petites touches de couleur ci et là, le tout étant à la fois sobre et dynamique.

Si la N40 en impose, c'est que son marchepied a été élargi pour se montrer plus confortable : 18 cm de largeur. Les roues sont également un point notable : Naveetech a monté de véritables pneumatiques de 10 pouces là où la plupart des modèles du segment se limitent à des roues de 8 pouces.

La partie centrale du guidon propose un écran LCD lumineux, visible en plein soleil qui donne des informations sur la vitesse d'évolution, le mode défini (4 au total), l'activation des feux, et l'autonomie restante.

Sur le guidon, on retrouve une poignée de frein sur la gauche reliée à un système de frein à disque à l'arrière, une clochette de signalement et sur la droite, l'accélérateur et le bouton d'activation et de basculement des modes.

La trottinette s'équipe d'une béquille plutôt bien pensée et assez discrète, on y trouve une lumière frontale relativement puissante et un feu arrière sur le garde-boue qui affiche deux niveaux d'intensité en fonction du freinage. La roue arrière étant motrice, le système de frein à disque est situé à l'arrière.

On trouve également un système ultra robuste de charnière sécurisée permettant de replier le guidon pour faciliter les manipulations dans les transports en commun ou le rangement. Notons qu'avec ses 15 kg, il sera préférable de tirer la trottinette plutôt que d'envisager de la porter.

Ergonomique, performante et endurante

La N40 est présentée par Naveetech comme une trottinette électrique à la fois performante et endurante.

Pour conjuguer les deux, la marque a installé un moteur brushless de 350 W sur la roue avant avec une batterie de 10 AH en 36V. Il faut environ 7 heures pour une recharge complète et Naveetech annonce une autonomie de 40 km en usage standard. Bien entendu, cette autonomie varie en fonction du poids de l'utilisateur, des pentes rencontrées et de la vitesse de la trottinette. La batterie est associée à un système de gestion intelligent BMS qui optimise la consommation.

Le module en question bloquera automatiquement la trottinette si elle n'est pas utilisée pendant 7 jours consécutifs, obligeant l'utilisateur à la brancher au secteur.

Sur le papier, la N40 peut évoluer sur des pentes donc l'inclinaison va jusqu'à 20 degrés et supporter un poids de 100 kg.

Le système de freinage proposé est particulièrement performant, car mixte : lorsque l'on freine via la poignée, la roue arrière est ralentie via le système de frein à disque, mais il s'enclenche également un freinage électrique au niveau de la roue avant qui se veut doux et sans blocage pour éviter les basculements.

Le module de contrôle dispose de 3 vitesses :

Mode 1 jusqu'à 15 km/h

Mode 2 jusqu'à 20 km/h

Mode 3 jusqu'à 25 km/h

Ces modes sont réajustés en fonction du marché de destination de la trottinette, avec une limite à 25 km/h pour la France, comme le prévoit la loi.

À cela s'ajoute un mode piéton qui désactive le moteur et permet à l'utilisateur d'utiliser sa trottinette comme un dispositif traditionnel.

Le module électronique propose également une communication Bluetooth pour lier la trottinette à une application mobile qui permet de visualiser plus facilement les trajets effectués, l'autonomie restante, de basculer entre les vitesses et d'éventuellement activer ou désactiver le régulateur de vitesse.

Le régulateur de vitesse, une fois activé, permet de maintenir automatiquement l'accélération après 5 secondes d'activation continue. C'est également depuis l'application que l'on active ou non le freinage régénératif, et enfin on peut "verrouiller" l'allumage de la trottinette électrique via un code à 4 chiffres : impossible de démarrer la trottinette ou de basculer entre les modes si le code n'est pas renseigné.

La position de conduite est quelque peu déroutante au départ : le guidon est haut et la grande taille des roues ajoute au sentiment de tangage. Néanmoins, le guidon qui mesure près de 50 cm de large permet de conserver une bonne manœuvre et l'on prend rapidement confiance.

Le marche pied, plus large que la moyenne, se veut également plus agréable et ergonomique. La réactivité du moteur est appréciable et on ne note pas d'à-coup désagréable.

Peu habitué au système de régulateur sur ce genre d'appareil, il convient d'expérimenter avant de s'y faire réellement, qui plus est l'option n'est viable que sur les longs trajets sans pause ni manoeuvres.

Les roues de 10 pouces permettent d'absorber plus facilement les dégradations de la chaussée, et de "franchir" les petites bordures. Néanmoins, pas de miracle sur les terrains accidentés : le tout est loin de pouvoir remplacer le confort apporté par une suspension. Néanmoins, la conduite reste agréable, fluide et souple. Une bonne partie des vibrations est absorbée par les roues ce qui soulage, à la longue, les bras et le dos de l'utilisateur.

Concernant les performances et l'autonomie de la N40, il est assez simple d'atteindre les 25 km/h. Une ligne droite d'une 20aine de mètres suffit à atteindre la vitesse maximum, à plat. Nous avons atteint les 25 km d'autonomie en pente et à vitesse maximale, et réussi à pousser jusqu'à 35 km en limitant notre vitesse.

La N40 devrait donc assurer sans problèmes les trajets urbains, ce pour quoi elle a justement été pensée.

Notons que pour plus de sécurité, il faudra lancer la trottinette au pied et atteindre entre 4 et 5 km/h avant que le moteur ne se déclenche. La rotation est progressive et douce pour éviter de trop secouer l'utilisateur. L'accélérateur propose une course d'environ 80 degrés qui permet de bien gérer les gaz et la vitesse.

Enfin concernant le système de pliage, il se veut robuste, quoiqu'un peu difficile à déplier les premières fois. Une fois repliée, il faudra orienter un anneau situé sur le guidon pour le fixer à un crochet localisé sur le garde bout. On aurait aimé ici un système plus simple et automatisé.

Bilan

Cette Navee N40 a tout pour séduire et pourrait venir bousculer les ténors du segment comme les Xiaomi Pro 2.

Avec son frein à disque, ses roues de 10 pouces et son autonomie confortable, la N40 est parfaite pour les déplacements urbains. Elle se débrouillera sur les chaussées dégradées si tant est que les dégradations soient limitées.

Le niveau d'équipement et de finition la positionne dans le haut du panier sur son segment de prix : autour des 550 € actuellement.

Si l'application mobile est anecdotique, le système de verrouillage est à étudier un peu plus en profondeur avec pourquoi pas un verrouillage physique de la roue avant et un cadenas intégré pour faciliter son stockage à l'extérieur.

On regrette également l'absence de suspension, mais dans cette gamme de prix, l'option se veut particulièrement rare.

Vous pourrez trouver la trottinette électrique Navee N40 au prix de 549 € au lieu de 599 € sur le site officiel de la marque.