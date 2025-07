Présentation

Le marché des brosses à dents électriques intelligentes s'enrichit d'un nouveau venu prometteur : l'Oclean X Pro 20. Cette dernière itération de la marque Oclean, qui s'appuie sur le succès de ses prédécesseurs X Pro et X Pro Elite, vise à optimiser encore l'expérience du brossage quotidien. Avec son design épuré, son écran tactile couleur et une connectivité poussée, elle promet d'offrir une analyse fine de la technique de brossage. L'objectif est d'assurer une hygiène bucco-dentaire personnalisée et efficace, à la maison, pour un public soucieux de sa santé dentaire.

Déballage / contenu du pack

L'Oclean X Pro 20 est proposée, et c'est souvent le cas avec la marque, dans une boite assez classe.

On y trouve la brosse à dents, un câble de recharge, une notice, et deux brosses.



On note que les deux brosses sont identiques et de type "Ultra Clean", sachant que la marque propose plusieurs types allant des plus douces à celles spécialisées dans le polissage "diamant" réservées à un usage plus ponctuel. Le revêtement en caoutchouc facilite l’utilisation pour tout le monde, des débutants aux personnes ayant les dents sensibles, y compris les jeunes et les seniors. Cela permet d’éviter la crainte de heurter ses dents.

Comme c'est souvent le cas avec ce type d'appareils, pas de chargeur en vue, il faudra s'en dégoter un, et on note également que, contrairement aux précédentes versions, aucune base de recharge n'est fournie, il faudra insérer soi-même le connecteur USB-C au-dessous du manche.

La brosse de son côté est plutôt longue et fine, mais également très légère. Sans aller jusqu'à dire qu'elle se rapproche d'une brosse à dents classique, le fait qu'elle mise sur une technologie sonique (vibrations) uniquement permet de proposer un manche fin et une empreinte assez légère permettant une bonne manipulation à l'usage.

Sur le manche, on repère un bouton rond sous lequel se glisse un écran tactile couleur, ainsi qu'un jeu de pictogrammes qui descendent presque tout en bas. Plusieurs témoins sont également présents, notamment un permettant de visualiser l'état de la batterie, ou la connexion au Bluetooth ou WiFi, pratique quand on n'a pas forcément son smartphone sous la main.

Car oui, en plus d'être électrique, l'Oclean X Pro 20 a surtout pour avantage d'être associée à une application mobile.





Globalement, le design est séduisant, la prise en main ne dénote pas énormément d'avec une brosse normale, contrairement aux modèles plus trapus qui proposent un mode "balayage". Sans faire d'excès dans les matériaux antidérapants, la tenue reste bonne et l'utilisation agréable et sans problème majeur de lourdeur ou d'encombrement.

Un compagnon en plus de l'application

Au cœur de l'expérience Oclean X Pro 20, on trouve un atout majeur : son écran tactile couleur. Intuitif, il simplifie grandement l'utilisation au quotidien. Plus besoin de sortir votre smartphone pour ajuster les réglages, vous pouvez directement choisir votre mode de brossage ou l'intensité des vibrations du bout du doigt. Comme indiqué, cet écran est personnalisable, c’est une fonctionnalité ludique et originale, particulièrement attrayante pour les amateurs de personnalisation, sachant que cette possibilité reste encore assez rare sur le marché actuel.

Pendant la session, l'écran devient un coach personnel. Il affiche en temps réel des informations clés : le temps restant, et surtout, une carte visuelle des "zones non brossées" de votre bouche. Des avertissements de pression excessive apparaissent aussi, protégeant ainsi vos gencives et votre émail. Ce retour immédiat est précieux. Il permet d'affiner votre technique session après session, garantissant un nettoyage plus homogène et plus efficace. L'expérience devient plus interactive, plus engageante.

Tous les modes sont accessibles via l'écran et le bouton d'action, on en compte 5 : sensible, nettoyage rapide, nettoyage en profondeur, blanchiment et personnalisé. Ce dernier devra être défini dans l'application mobile. Chaque mode prédéfini peut être affiné selon deux critères : le temps de brossage et l'intensité. Le mode personnalisé, quant à lui, est intégralement réglable.

En marge, l'écran de la brosse offre des fonctionnalités supplémentaires. On peut visualiser l'heure, la météo avec divers pictogrammes, ou même y ajouter la photo de son choix. Des fonctions qui, bien que "gadget" pour certains, procurent un sentiment de contrôle total sur l'appareil.

Cette interactivité est rendue possible par un ensemble de capteurs gyroscopiques capables de mesurer des données sur 6 axes. Ces capteurs jugent de la position et de l'orientation de la brosse en temps réel, définissant 12 zones de brossage chez l'utilisateur. Pendant les séances, des vibrations spécifiques interviennent toutes les 30 secondes pour inviter l'utilisateur à changer de zone. Si une zone a été oubliée ou nécessite plus d'attention, les dents concernées s'affichent en rouge sur l'application.

Le système gère également la pression. Si la pression exercée est trop faible, ou à l'inverse trop importante, l'application vous prévient et localise les zones concernées. Cela permet d'adapter son brossage pour un nettoyage toujours optimal.

Concernant les caractéristiques techniques de la brosse, elle dispose d'un moteur maglev 4.0. Celui-ci permet d'atteindre 84 000 mouvements par minute avec un couple de 260gf.cm et une oscillation sur 40 degrés, là où d'autres modèles se limitent à 20 degrés. Les têtes de brosse Oclean proposent une coupe courbe et plusieurs densités de poils pour bien gérer les zones interdentaires. Elles sont dotées d'un revêtement en caoutchouc pour limiter les effets indésirables au dos, et sont par ailleurs assez flexibles pour éviter les pressions trop fortes.

L'autonomie annoncée de la brosse est de 40 jours, avec une recharge rapide en seulement 3 heures. Le fonctionnement de l'Oclean X Pro 20 est globalement silencieux, et ses vibrations sont très tolérables, rendant l'appareil adapté aux débutants comme aux utilisateurs confirmés.

L'application mobile, pour sa part, est on ne peut plus complète. Elle propose un suivi poussé des séances de brossage avec des rapports détaillés et un suivi hebdomadaire. Oclean visualise ces données sous la forme d'un trèfle à trois feuilles, reflétant le temps de brossage, le nombre de sessions et le score global. On peut y visualiser l'état estimé de la qualité du brossage grâce à un dentier manipulable en 3D, qui met en évidence les zones manquant de brossage ou soumises à une pression excessive.

Enfin, l'application offre des programmes bucco-dentaires spécifiques, comme un programme d'élimination de la plaque dentaire avec des sessions adaptées à l'heure du brossage. On note également la présence d'un module de suivi de l'état des brosses, invitant à les remplacer au moment opportun, en fonction du temps d'usage et de la pression exercée. Un indice de santé des gencives, noté sur 100, complète ce suivi exhaustif.

A l'usage, ça donne quoi ?

L'Oclean X Pro 20 ne se contente pas d'être une brosse à dents intelligente, c'est avant tout un appareil sonique très performant, capable de générer un nombre élevé de vibrations par minute pour un nettoyage en profondeur et efficace contre la plaque dentaire. Sa légèreté et son gabarit la rendent très simple à utiliser, un vrai plus au quotidien. Elle offre une multitude de modes de nettoyage (nettoyage quotidien, blanchiment, massage des gencives, mode sensible), tous entièrement personnalisables via l'application ou directement depuis son écran tactile couleur. De fait, elle devrait convenir aux utilisateurs expérimentés comme aux novices ainsi qu'à la grande majorité des dentitions. Cet écran est d'ailleurs un atout majeur, permettant de gérer les réglages sans avoir constamment besoin de son smartphone.

Les capteurs intelligents intégrés, notamment le capteur de pression, sont particulièrement efficaces : ils détectent la force exercée, prévenant ainsi tout dommage aux gencives ou à l'émail, et assurant un brossage puissant et sûr. La personnalisation poussée des modes est également très intéressante, s'adaptant aux différents profils d'utilisateurs. Le suivi de la qualité de brossage, bien qu'un vrai plus, mérite quelques nuances, car l'application a pu signaler des manques sur certaines zones, comme les incisives, malgré une attention particulière, suggérant un ajustement du positionnement.

L'autonomie de la brosse est fidèle aux promesses : nous avons noté une consommation d'à peine 10% de batterie après une semaine d'utilisation. L'application mobile est quant à elle très bien conçue, claire et intuitive, présentant les informations essentielles dès le menu principal. Globalement, l'Oclean X Pro 20, avec ses modes bien pensés et sa facilité d'utilisation, nous a entièrement convaincus.

Bilan

L'Oclean X Pro 20 a de solides arguments pour s'imposer sur un marché qui explose depuis quelques années.

Elle combine une autonomie impressionnante (de 35 à 40 jours sur une seule charge, héritée des modèles précédents) avec un design léger et ergonomique. Son fonctionnement reste silencieux comparé à d'autres modèles.

Oclean se positionne clairement comme un challenger sérieux sur le marché de l'hygiène bucco-dentaire connectée. La marque offre des fonctionnalités haut de gamme, comme son écran intelligent, ses capteurs précis et sa connectivité poussée, le tout souvent à un prix plus accessible que les géants établis comme Philips ou Oral-B.

L'Oclean X Pro 20 vise à rendre la technologie de brossage intelligent plus accessible. C'est une solution performante, intuitive et bien pensée qui s'impose également sur le plan des tarifs avec une politique très agressive.

Elle pourrait bien devenir un choix privilégié pour ceux qui cherchent à améliorer leur hygiène bucco-dentaire quotidienne sans se ruiner, prouvant qu'innovation et accessibilité peuvent aller de pair.

Vous trouverez sur le site officiel de la marque la brosse à dents électrique Oclean X Pro 20 au tarif officiel de 79,90 €.

A noter que Oclean a lancé deux autres modèles en 2025, avec la brosse à dents électrique Oclean X Ultra 20 et l'hydropulseur dentaire Oclean W10Lite, à découvrir.