La finition, ça compte

Le marché des écouteurs sans fil est très riche de produits aux qualités et aux prix très divers. De quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros, le choix est très large et intègre énormément de facteurs : qualité audio, mais aussi autonomie, fonctions annexes pour enrichir le son ou étendre les connectivités, réduction de bruit passive et/ou active et bien sûr prix.

On trouve logiquement de tout, du pire qui fait saigner les oreilles (parfois littéralement) au meilleur qui fait souvent aussi un trou dans le porte-monnaie. Les écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 3 cherchent un juste milieu en jouant sur plusieurs tableaux : finitions, qualité sonore, réduction active de bruit et pas mal de fonctionnalités réservées normalement aux produits haut de gamme, mais en restant sur un tarif plus accessible.

Comme pour les smartphones, s’associer à un nom renommé est toujours un plus pour se différencier. Pour ses écouteurs sans fil, OnePlus s’est donc rapproché de Dynaudio afin de calibrer et d’optimiser l’expérience audio.

La jolie boîte carrée rouge et noire cache les écouteurs sans fil dans leur boîtier, le manuel d’utilisation, un câble USB-C de charge et une série d’embouts silicone de taille S à XL. Choisir la bonne taille améliorera l’isolation passive comme active et OnePlus vous aidera à faire le meilleur choix grâce à un test à lancer depuis l’écran de contrôle des écouteurs.

L’appairage se fait directement si vous possédez un smartphone OnePlus (il suffit d’ouvrir le menu Bluetooth et de sélectionner les écouteurs). Pour les autres, il faut appuyer sur un bouton sur le côté du boîtier. Il faudra également télécharger l’application HeyMelody pour accéder à l’ensemble des paramètres et fonctionnalités des écouteurs OnePlus.

Caractéristiques des écouteurs OnePlus Buds Pro 3

Poids : 50,57 g (boîtier), 5,28 g (oreillette)

Certification IP55 (protection contre les éclaboussures)

Plage de fréquences : 10 Hz - 40 kHz

Oreillette à tige tactile + pression

Connectivité sans fil Bluetooth 5.4 (multipoint)

Double haut-parleur 11 mm (basses) + 6 mm (aigus)

Trois micros + VPU (conductivité osseuse)

Réduction de bruit passive (embouts) + active (-50 dB)

Autonomie : 5 à 6 heures (oreillettes avec ANC) / 21 à 25 heures (avec boîtier)

Autonomie : 10 heures (oreillettes sans ANC) / 43 heures (avec boîtier)

Charge rapide : 10 minutes pour 13 heures de musique

Charge sans fil inversée

Des oreillettes à tige multifonctions

Le design des écouteurs OnePlus Buds Pro 3 offre d’emblée une impression de qualité. Cela commence par le boîtier bicolore (ici en coloris clair Lunar Radiance) et recouvert de simili-cuir offrant une texture douce et chaude sous les doigts.

Le boîtier présente classiquement une forme ovale avec un port USB-C pour la charge dans la partie inférieure et une ouverture grâce à une charnière. Le capot supérieur dévoile les oreillettes bien à l’abri dans leur espace moulé qui facilitera leur repositionnement et une LED centrale indiquant leur niveau de charge.

Une seconde LED proche du port USB-C donne l’information de la charge de la batterie du boîtier. Le tout est bien agencé, sans disjointures, et le capot se referme proprement.

Le revêtement texturé du boîtier évite la sensation de plastique dur souvent rencontrée avec la plupart des boîtiers et souligne le souci du détail, avant même d’avoir commencé à utiliser les écouteurs.

Les oreillettes s’appuient sur une conception intra-auriculaire avec embout silicone et exploitent un design à tige tactile. C’est de là que pourront être pilotés les écouteurs sans fil grâce à des zones tactiles marquées par de petites rainures, mais sensibles à la pression.

Presser les tiges une, deux ou trois fois déclenche différentes interactions tandis qu’il suffit de faire glisser le doigt le long de la tige pour ajuster le volume. Cela demandera une petite gymnastique pour se souvenir de tout (on croirait composer du morse), mais cela donne un vrai contrôle des écouteurs sans avoir à dégainer son smartphone.

A l’intérieur, les oreillettes bénéficient d’un double haut-parleur : un de 11 mm pour les graves et un de 6 mm pour les aigus. Il est accompagné d’un double circuit DAC gérant les haut-parleurs séparément pour une restitution sonore optimisée.

Les écouteurs OnePlus Buds Pro 3 permettent de produire de l’audio haute résolution en LHDC 5.0 (qualité audio 24 bits / 192 kHz) et profitent d’égaliseurs travaillés avec le spécialiste Dynaudio, proposant ainsi plusieurs profils dont un offrant un rendu spécial rappelant celui des enceintes de la marque.

Les OnePlus Buds Pro 3 sont livrés avec plusieurs séries d’embouts (dont un nouveau format XS) et proposent une option Son d'or qui analyse la forme de votre conduit auditif pour générer un profil audio personnalisé qui pourra être affiné par un test d’audition.

Ce dernier vous fait écouter différentes fréquences de son et génère un profil spécifique en renforçant certains groupes de fréquences pour que l’expérience audio reste riche et homogène.

Profil sonore personnalisé et ANC

À l’usage, les écouteurs OnePlus Buds Pro 3 sont très agréables à utiliser. Passé l’apprentissage des manipulations à partir de la tige des oreillettes, difficile de se passer du produit qui offre une belle amplitude sonore et une restitution assez fine des fréquences sans les écraser ou les surreprésenter.

En matière de dissociation des éléments sonores, les écouteurs ne sont peut-être pas aussi pointus que les modèles haut de gamme comme les AirPods Pro 2 d'Apple, mais ils procurent une belle harmonie sonore qui vous accompagnera partout.

Avec le profil d'égaliseur Dynaudio et le mode d'amplification BassWave en plus d'une restitution LDAC 5.0, les sons graves vous sautent littéralement aux oreilles comme si vous étiez à côté d'un caisson de basses.

On notera tout de même que le placement précis des oreillettes a une vraie importance dans la qualité de la restitution sonore. Un peu de travers ou éloignées du conduit auditif et le son devient beaucoup moins percutant et plat. C'est aussi le fait des réglages personnalisés évoqués précédemment.

Et c’est d’autant plus vrai que les écouteurs sont dotés d’une isolation passive grâce aux embouts silicone, mais aussi d’un système de réduction de bruit active (ANC) modulable et plutôt efficace.

Elle masque bien les bruits environnants et crée une vraie bulle de tranquillité, même dans des environnements modérément bruyants. OnePlus avance une réduction adaptative de 50 dB et, sans couper totalement des bruits ambiants, elle permet véritablement de ne pas se laisser déconcentrer sauf en quelques rares occasions, notamment sur des éclats de voix ou les frappes de clavier, comme si certaines fréquences échappaient à l'ANC.

La promesse de OnePlus avec les OnePlus Buds Pro 3 reste celle d’une réduction des voix de fond ambiant deux fois meilleure par rapport à la génération précédente. Pour véritablement pouvoir discuter sans couper la musique, le mode transparence reste très efficace et pratique.

Avec les nouveaux écouteurs de OnePlus, c'est toute une panoplie de fonctionnalités qui est proposée. Le support du Bluetooth 5.4 permet par exemple une connexion multipoint tandis que les oreillettes gère l'audio spatial et adapte le son en fonction des mouvements de la tête.

Les capteurs intégrés peuvent également détecter une mauvaise posture cervicale et alerter l'utilisateur. Pour le jeu, OnePlus promet une latence de 94 ms sous réserve de disposer d'un smartphone compatible.

Sur l'autonomie, les écouteurs OnePlus Buds Pro 3 sont plutôt corrects même si cela dépendra de l'utilisation choisie. Avec la réduction de bruit active, les écouteurs peuvent fonctionner sur des durées de 5 à 6 heures et le boîtier permet 3 à 4 recharges. Sans ANC, les écouteurs assureront une dizaine d'heures d'écoute.

On salue la présence d'une charge rapide qui redonne plusieurs heures d'écoute en seulement 10 minutes de charge, parfaite pour les sorties de dernière minute, et il reste possible d'utiliser la charge sans fil inversée de son smartphone (penser à placer le boîtier avec la face portant le logo OnePlus contre la coque du smartphone).

En conclusion, les écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro 3 ont énormément de qualités : du bon son en haute définition avec profil d'audition personnalisé, de la réduction active de bruit plutôt efficace, de la connexion multipoint et du son spatial.

La gestion des commandes par pression et glisser du doigt le long des tiges est un peu complexe à appréhender au début, mais permet de piloter précisément les écouteurs sans sortir son smartphone.

Les oreillettes sont plutôt confortables (encore faut-il apprécier les intraauriculaires) et bien calées dans les oreilles. Avec leur certification IP55, elles pourront vous accompagner sous la pluie. Pour leur prix, les écouteurs OnePlus Buds Pro 3 sont définitivement une bonne surprise à ne pas négliger !

Vous trouverez sur le site officiel de la marque les écouteurs sans fil OnePlus Buds 3 Pro au prix officiel de 199 € mais actuellement proposés avec 10% de réduction à seulement 179 €, avec en prime un cadeau offert avec les écouteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro d'une valeur de 79 €. Royal !