Caractéristiques

La OnePlus Pad est une tablette tactile polyvalente dotée d'un écran IPS de haute qualité. Son design est minimaliste, avec des bordures fines qui offrent une immersion visuelle optimale. La tablette est disponible en deux couleurs élégantes, noir et gris, au tarif officiel de 499 €.

A noter que c'est la première fois que OnePlus s'attaque au marché de la tablette tactile, et qui plus est avec une offre haut de gamme.

Principales caractéristiques :

Système d'exploitation : la OnePlus Pad fonctionne sous OxygenOS 13 basé sur Android 13, il s'agit de l'OS déjà présent sur les smartphones OnePlus et reconnu et apprécié pour sa grande qualité.





Écran : dalle LCD IPS de 11,61" pouces avec une résolution de 2800 x 2000 pixels, offrant des couleurs vives et une bonne clarté (True color 10 bits et Dolby Vision). L'écran est au format 7:5 (OnePlus l'appelle ReadFit) avec un taux de rafraichissement élevé de maximum 144 Hz idéal pour le jeu vidéo (30/60/90/120/144 Hz), un PPI de 296, un taux de contraste de 1400:1, une luminosité de 500 nits et enfin un Delta E inférieur à 2.





Processeur : MediaTek Dimensity 9000 (8 coeurs) pour des performances élevées, une fluidité et une réactivité accrues. Concernant le GPU il s'agit d'un ARM G710 MC10





Mémoire et stockage : la tablette est disponible en configuration 8 Go de RAM LPDDR5 avec 128 Go de stockage UFS 3.1.





Batterie : 9 510 mAh / 36,99 Wh avec charge rapide 67 W





Connectivité : elle prend en charge le Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, et le Bluetooth 5.3 (prend en charge les appareils TWS SBC, AAC, aptx, aptX HD, LDAC..) et dispose d'un port USB Type-C pour la charge et les transferts de données





Caméras : caméra frontale de 8 mégapixels pour les appels vidéo et caméra arrière de 13 mégapixels pour prendre des photos et enregistrer des vidéos





Son : 4 haut-parleurs stéréo intégrés pour un très bon rendu avec la technologie propriétaire Omnibearing Sound Field (support du Dolby Atmos)





Capteurs : géomagnétique, de lumière, d’accélération, de gravité, gyroscope, de température de couleur, à effet Hall





Dimensions : 258,03 mm * 189,41 mm * 6,54 mm





Poids : 552 g





En option : un clavier magnétique OnePlus et un stylo OnePlus





Prix officiel : 499 € en version 8 / 128 Go



Elle est livrée avec un câble de type C et un guide de démarrage rapide.

La OnePlus Pad présente un design élégant et minimaliste. Les bordures fines autour de l'écran offrent une expérience immersive, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement du contenu affiché. L'écran IPS de 11,61 pouces avec une résolution de 2800 x 2000 pixels offre des couleurs vives, des contrastes élevés et une bonne clarté. Que ce soit pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou naviguer sur Internet, l'écran de la OnePlus Pad offre vraiment une très bonne qualité visuelle.

Présentation et performances

Processeur

La OnePlus Pad est alimentée par un processeur MediaTek Dimensity 9000 octo-coeur et un GPU ARM G710 MC10 qui se montrent très efficaces. Vous n'aurez aucun problème de fluidité ou de réactivité.

Configuration mémoire / stockage

La tablette est disponible en configuration 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go UFS 3.1 de stockage, ce qui est suffisant pour une utilisation quotidienne pour les applications, les fichiers et les médias. Il existe d'autres configurations mémoire / stockage, mais elles ne sont pas (encore ?) disponibles en France, du moins sur le site officiel de OnePlus.

Batterie et autonomie

La batterie de 9 510 mAh / 36,99 Wh offre une autonomie prolongée pour une utilisation quotidienne, vous pourrez tenir largement une journée entière sans devoir recharger (environ 12 heures en lecture vidéo) et en veille OnePlus annonce 1 mois d'autonomie (non vérifié). La tablette est équipée d'un port USB Type-C pour une recharge rapide à 67W avec la technologie SUPERVOOC, qui demande environ 1 heure pour une charge de 0 à 100%.

Caméras et Multimédia

La OnePlus Pad est équipée d'une caméra frontale de 8 mégapixels qui permet de réaliser des appels vidéo de haute qualité et des selfies nets (vidéo en 720p à 30 ips et 1080p à 30 ips avec stabilisation EIS).

La caméra arrière de 13 mégapixels avec flash LED offre également des performances décentes pour capturer des photos et enregistrer des vidéos. Elle supporte la vidéo en 720p à 30 ips, 1080p à 30 ips, et 4K à 30 ips, prend en charge le zoom vidéo ainsi que la stabilisation EIS.

A noter enfin une fonction de déverrouillage du visage pour assurer la sécurité de la tablette.

En termes de multimédia, la OnePlus Pad dispose de 4 haut-parleurs stéréo intégrés, offrant une expérience audio immersive lors de la lecture de contenu tel que des vidéos, des films et de la musique. De plus, la tablette prend en charge une variété de formats de fichiers, offrant ainsi une compatibilité étendue avec différents types de médias.

Interface et Logiciel

La OnePlus Pad fonctionne sous OxygenOS 13, une surcouche logicielle basée sur Android 13. Vous disposerez de trois ans de mises à jour (donc jusqu'à Android 16) et de quatre ans de correctifs de sécurité.

OxygenOS offre une interface utilisateur propre et conviviale, permettant aux utilisateurs de naviguer facilement dans les applications et les paramètres. De plus, cette interface ajoute des fonctionnalités supplémentaires et des améliorations de performances. Très efficace sur smartphones OnePlus, OxygenOS l'est tout autant sur la tablette OnePlus Pad.

En conclusion, la OnePlus Pad est une tablette tactile polyvalente offrant une excellente expérience utilisateur avec une fluidité sans concession. Son design élégant, son écran de haute qualité, ses performances solides et son autonomie prolongée en font un choix attrayant pour les utilisateurs à la recherche d'une tablette Android performante.

Les caméras offrent des performances satisfaisantes pour les appels vidéo et les captures occasionnelles, d'autant plus avec le support de la stabilisation vidéo.

Dans l'ensemble, la OnePlus Pad offre donc un excellent rapport qualité-prix et répond aux besoins des utilisateurs à la recherche d'une tablette tactile fiable et performante. Si vous êtes un fan d'Android et que vous cherchez une alternative aux autres marques populaires, type iPad d'Apple affiché à des prix bien plus élevés, la OnePlus Pad est définitivement une option à considérer.

Affichée à 499 € sur le site officiel de OnePlus, vous pourrez acheter la tablette tactile OnePlus Pad à 472 € sur AliExpress (prendre la version avec le chargeur 67W) avec une livraison gratuite depuis la France en 3 jours.