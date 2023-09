La station d'énergie évolutive à souhait

Des stations d'énergie de toute sorte ont fait surface ces derniers mois, avec plus ou moins de capacité de stockage, et avec une multitude de connectiques, allant de l'USB aux classiques prises de courant 220 V.

Bien que dans de nombreuses situations ces différents modèles suffisent, lorsque notre besoin en énergie évolue et n'est plus destiné à être consommé uniquement en extérieur, nous sommes coincés. La seule solution qui se présente à nous est d'acheter une autre station, et là tout se complique... Il faudra alors charger séparément les 2 stations avec probablement 2 chargeurs différents, trouver le meilleur agencement possible pour les regrouper chez soi, et cela peut vite devenir fastidieux et ennuyant, et sera d'autant plus important si votre besoin en énergie augmente encore à l'avenir.

Pour remédier à cela, la marque OUKITEL propose un système ingénieux de mise en parallèle de batteries supplémentaires via un cordon spécifique, ce dernier étant fourni lors de l'achat de chaque extension de batterie B2000. Non seulement vous aurez la possibilité d'augmenter la capacité de votre énergie à la volée en toute simplicité, et sans rien changer à votre installation actuelle, mais vous pourrez cumuler jusqu'à 7 extensions de 2 kWh pour atteindre les 16 kilowatts par heure au total si telle est votre exigence. De plus, il est possible de les empiler les unes au-dessus des autres, octroyant ainsi une bonne optimisation de l'espace occupé par ces machines encombrantes.

Le kit testé ici est composé des 3 éléments suivants :

BP2000 : station d'énergie principale de 2048 Wh

B2000 : extension de batterie de 2048 Wh

PV400 : panneau solaire de 400 watts

Voici les principales caractéristiques de chaque élément :

Station d'énergie principale : OUKITEL BP2000

Capacité : 2048 Wh (51,2 V - 40 Ah)

Type de batterie : LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)

Durée de vie : plus de 3500 cycles à 80 % de sa capacité d'origine

Système de gestion : contrôleur MPPT, BMS, etc.

Sorties courant alternatif

Sortie AC : 5 x 2200 W

Type d'onduleur : onde sinusoïdale pure

Puissance nominale : 2200 W

Pic de charge : 4000 W

Sorties courant continu

Port USB-C : 2 ports PD 100 W (Power Delivery)

Port USB-A : 2 x 12 W (5 V / 2,4 A)

Port USB-A : 2 x 18 W - Quick Charge 3.0

Autres connecteurs : 1 x 24 V / 10 A (prise GX16) - 1 x 12 V / 10 A (allume-cigare), 2 x 12 V / 3 A (prise DC5521)

Entrée courant alternatif

Entrée AC : 1800 W via prise 220 V standard

Entrées courant continu

Entrée XT60 : 1 x 12 à 120 V / 15 A - 1000 W au maximum (MPPT)

Entrée allume-cigare : 1 x 12 V / 8 A ou 24 V / 10 A

Temps de recharge

Puissance d'entrée maximale admissible : 2800 W (via courant alternatif et panneaux solaires combinés)

via courant alternatif et panneaux solaires : 1,0 heure (2800 W maximum)

via courant alternatif : 1,5 heure (1800 W maximum)

via panneaux solaire : 2,5 heures (1000 W maximum)

Fonctionnalités particulières

Évolutivité : extension jusqu'à 7 x B2000 pour atteindre les 16 kWh avec le BP2000

Onduleur : le relais s'enclenche en 10 ms en cas de coupure totale de courant et supporte jusqu'à 1800 W de charge

Autres informations

Poids net : 23,6 kg

Dimensions (L x l x H) : 48,0 x 29,6 x 32,2 cm

Température de fonctionnement : 0 à +40 °C

Température de stockage : -10 à -40 °C

Certifications : CE, FCC, PSE, UN38.3, EMC, LVD, RoHS, MSDS

Garantie : 36 mois

Extension de batterie : OUKITEL B2000

Capacité : 2 048 Wh (51,2 V, 40 Ah)

Type de batterie : LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate)

Des cycles de vie : plus de 3 500 cycles à 80 % de sa capacité d'origine

Système de gestion : contrôleur MPPT, BMS, etc.

Type d'onduleur : onde sinusoïdale pure

Sorties courant continu

Port USB-C : 1 x PD 100 W (Power Delivery)

Port USB-A : 1 x 12 W (5 V / 2,4 A)

Prise allume-cigare : 1 x 12 V / 10 A

Port XT90 : 1 x 48 V / 15 A

Entrée courant alternatif

Entrée AC : 200 W via transformateur AC/DC (non fourni)

Entrées courant continu

Entrée solaire : max. 200 W (MPPT), 12-48 V / 10 A, 1 port XT60

Entrée de voiture : 12 V / 8 A, 24 V / 10 A

Autres informations

Poids net : 18,6 kg

Dimensions (L x l x H) : 47,4 x 29,5 x 24,15 cm

Température de fonctionnement : 0 à +40 °C

Température de stockage : -10 à -40 °C

Certifications : CE, FCC, PSE, UN38.3, EMC, LVD, RoHS, MSDS

Garantie : 36 mois

Panneau solaire : OUKITEL PV400

Puissance nominale : 400 W +/-10 W

Type de cellules photovoltaïques : silicium monocristallin

Laminage : ETFE (Éthylène tétrafluoroéthylène)

Rendement : 23 %

Imperméable : IP65

Tension en circuit ouvert : 48 V (40 V en charge)

Courant de court-circuit : 12A (courant de charge 10 A)

Connecteurs : MC4

Autres informations

Dimensions déplié (L x l x p) : 104,8 x 233,3 x 2,5 cm

Dimensions plié (L x l x p) : 104,8 x 61,2 x 5,4 cm

Poids : 17,5 kg

Température de fonctionnement : -10 à +65 °C

Température de fonctionnement optimale : +25 °C

Certifications : FCC, CE, ROHS

Garantie : 24 mois



Vous pourrez trouver actuellement chez Geekbuying, revendeur officiel de la marque, le kit OUKITEL BP2000 + B2000 + PV400 au prix réduit de 2898 € avec le code NNNFRBP21 (valable jusqu'au 31 octobre 2023) avec en prime un cable MC4 offert. La livraison est gratuite et effectuée depuis l'Europe en 3 à 10 jours.

Kit OUKITEL BP2000, emballage et contenu

Prévoyez de la place pour la réception de cet ensemble, les boites sont imposantes et lourdes. Chaque boite en carton est doublée pour un maximum de protection lors du transport, à l'intérieur tout est bien fixé et protégé avec des mousses.

Le contenu de chaque élément est assez rudimentaire, il n'y a que le strict nécessaire, retrouvez ci-dessous la composition de chaque boîte.

BP2000

Cordon d'alimentation 220 V classique pour charger la bête

Câble de charge solaire d'environ 1 m : MC4 vers connecteur XT60

Câble de charge voiture d'environ 1 m : allume-cigare vers connecteur XT60

Manuel d'utilisation en français et une carte de démarrage rapide

B2000

Câble de connexion en parallèle (pour faire la liaison avec le BP2000)

Câble de charge solaire : MC4 vers connecteur XT60

Câble de charge voiture : allume-cigare vers connecteur XT60

Manuel d'utilisation en français et une carte de démarrage rapide

PV400

Câble de 3 m intégré au panneau solaire avec sorties MC4

Manuel d'utilisation en français

Le trio BP2000 / B2000 / PV400 à l'usage

Installation

L'assemblage de chaque élément est à la portée de tous, il n'y a même pas besoin de lire la notice (lisez là quand même, on y apprend des choses intéressantes !). Le rendu est plutôt sympa et fait assez pro.

Le gros cordon qui met les batteries en parallèle est équipé d'un loquet qui permet de maintenir fermement le câble dans le connecteur prévu à cet effet, d'ailleurs ce cordon est bidirectionnel, il peut être enfiché dans un sens comme dans l'autre.

Concernant les autres câbles fournis, les connecteurs disposent tous d'un détrompeur, ce qui évite toute mauvaise manipulation et court-circuit potentiel.

Mise sous-tension

Un petit bip retentit lorsqu'on appuie sur le gros bouton de mise sous tension, les écrans LCD s'illuminent et donnent tout un tas d'informations, les plus utiles étant le pourcentage de batterie restant, la puissance reçue en entrée et délivrée en sortie. On y retrouve également une estimation du temps nécessaire pour atteindre les 100% de charge, ou bien une estimation du temps d'utilisation lorsque des appareils sont alimentés par la station d'énergie, cette zone d'affichage fait double emploi en fonction de l'usage.

Les 3 blocs d'alimentations sont désactivés par défaut. Pour les activer, il suffit d'appuyer sur les mini boutons se trouvant juste en dessous, ces blocs peuvent être utilisés simultanément si vous le souhaitez. Vous pourrez alors utiliser toutes les sorties du ou des blocs en question.

Il est recommandé de désactiver les blocs inutilisés afin d'éviter une autodécharge de la batterie.

Pour les plus curieux, voici la répartition d'autodécharge pour chaque bloc :

AC : 25 Wh

DC 24V : 3 Wh

DC 12V : 2 Wh

USB : 0,5 Wh

Comme vous le constatez, ce n'est pas négligeable.

Bloc prises de courant

Cinq prises de courant 220V sont présentes : quatre en façade et une sur le flanc gauche. Elles peuvent être utilisées simultanément à condition de ne pas dépasser les 2200 watts au total. Toutefois, un pic de consommation allant jusqu'à 4000 watts est toléré s'il ne dure pas plus de 2 à 3 secondes. En cas de dépassement de cette durée alors tout le bloc en cours d'utilisation se désactivera automatiquement pour se mettre en protection.

le pic de charge est bien absorbé un court instant comme on peut l'observer

Puis, au bout de 30 secondes, ce même bloc se réactive tout seul, alimentant de nouveau les appareils précédemment connectés. L'intérêt de cette remise sous tension est sans doute d'éviter une coupure globale pendant de longues heures en votre absence sous prétexte qu'il y a eu un pic de consommation engendré par un appareil à un instant t. C'est une fonctionnalité qui peut s'avérer être utile et vous épargnera une intervention manuelle.

Autre sécurité prise en charge par l'appareil : en cas de court-circuit ou de surcharge importante, un coupe-circuit s'enclenche. Un bouton de réarmement est présent sur le flanc droit pour remettre la station dans son état de fonctionnement normal.

Faire fonctionner une bouilloire de 2000 watts, un grille-pain de 2000 watts ou encore un sèche-cheveux de 1500 watts, ça ne lui fait pas peur et tout fonctionne comme on est en droit d'attendre. Tous les autres appareils du quotidien que j'ai pu tester sur une longue période ont parfaitement fonctionné, il n'y a absolument rien à signaler.

Bloc prises USB

Je ne vais pas m'attarder sur ces sorties, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, la polyvalence et la multiplicité du nombre de connecteurs combleront amplement vos besoins en énergie. On peut compter 4 ports USB-A (dont 2 en QC 3.0) et 2 ports USB-C supportant le Power Delivery jusqu'à 100 watts délivrés par port. Il y a de quoi faire !

Bloc prises diverses

On y retrouve une prise allume-cigare standard, 2 prises DC 5521 (5,5 x 2,1 mm) utiles pour de nombreuses applications diverses et variées, et enfin une prise GX16 qui vous sera nécessaire si vous souhaitez réinjecter l'énergie produite dans votre réseau électrique domestique. Nous y reviendrons plus en détail ci-après.

Prises en entrée

Il y a 2 entrées, une prise 220 V classique accompagnée d'un commutateur charge rapide (1800 W) / lente (600 W), nous y reviendrons plus tard. Il comporte également un connecteur XT60 faisant double emploi, on peut soit le connecter au panneau solaire, soit sur la prise allume-cigare de voiture / camping-car, les 2 câbles adéquats sont fournis.

Batterie d'extension B2000

L'extension de batterie B2000 ne dispose d'aucune sortie en courant alternatif, elle ne propose que 4 sorties en courant continu : USB-A, USB-C, allume-cigare et connecteur XT90. D'ailleurs, elle peut parfaitement être utilisée de manière autonome, c'est-à-dire sans le BP2000 (station principale). Cependant, lorsque la liaison entre la station et l'extension est active, toutes les entrées et sorties de cette dernière sont inhibées, elle ne jouera que son rôle unique d'extension de batterie.

A partir de cet instant, une synchronisation se met en place, et permet aux 2 appareils de s'entraider, et trouver un certain équilibre aussi bien lors de la recharge que lors de la décharge, un protocole propre à OUKITEL est en œuvre pour harmoniser ce fonctionnement. Heureusement, on peut à tout moment voir ce qu'il se passe sur les affichages de chaque appareil.

Les batteries embarquées sont en technologie LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate) offrant une longévité hors norme, avec plus de 3500 cycles de recharge possible à 80 % de leur capacité d'origine. C'est une caractéristique qui rassure, on comprend d'emblée que cette station a été conçue pour faire partie de notre quotidien pour de nombreuses années.

Panneau solaire PV400

Enfin, abordons le troisième et dernier élément du kit : le panneau solaire PV400. Il est capable de délivrer une puissance de 400 W avec un rendement de 23 % (donnée constructeur), ce qui est plutôt bon, voire très bon !

Pour vulgariser légèrement et aider à la compréhension, le rendement est le rapport entre la quantité d'énergie électrique produite par le panneau solaire et la quantité d'énergie solaire reçue par le panneau, plus il est élevé plus le panneau est performant. Bien sûr il peut fluctuer en fonction de plusieurs facteurs tels que le type de cellules photovoltaïques utilisées, le niveau d'ensoleillement, l'orientation et l'inclinaison du panneau, la température ambiante, et bien d'autres paramètres.

Autre information pertinente, les panneaux solaires fabriqués à partir de cellules photovoltaïques monocristallines sont souvent plus chers que ceux fabriqués à partir de cellules photovoltaïques polycristallines, mais offrent en contrepartie une meilleure performance et une durée de vie plus longue. OUKITEL a fait le choix de la performance et de la longévité en optant pour des cellules monocristallines sur le PV400.

Lors de mes tests, j'ai pu atteindre les 406 W (car il y a toujours une tolérance d'environ +/-10%) avec un ciel bleu totalement dégagé et une inclinaison et une orientation parfaites (ça m'a pris un peu de temps). Il va de soi que ce pic de puissance ne dure pas très longtemps à moins de s'amuser à réorienter légèrement le panneau vers le soleil toutes les quelques minutes. Mais globalement, on obtient sans souci entre 350 et 380 W pendant plusieurs heures lorsque le ciel est totalement dégagé. En revanche, lorsque le ciel est couvert, évidemment l'efficacité chute drastiquement pour atteindre à peine une centaine de watts, ceci est inhérent à la technologie photovoltaïque.

Avoir sa propre production d'énergie chez soi, c'est possible !

On ne va pas se mentir, avoir un tel arsenal ce n'est pas uniquement pour faire fonctionner une bouilloire en camping :).

Cette station d'énergie BP2000 peut être accompagnée de 7 autres extensions de batterie permettant d'atteindre les 16384 Wh ! Avant d'en arriver à cette configuration extrême, sachez qu'avec ce kit BP2000 + B2000 + PV400 vous avez déjà une certaine marge de manœuvre pour générer votre propre énergie et la réinjecter dans votre réseau électrique chez vous à l'aide d'un micro-onduleur.

Ce dernier n'est pas fourni dans ce kit, dommage que OUKITEL ne soit pas allé au bout de sa logique, à savoir proposer un produit complet clé en main. D'autant plus qu'un micro-onduleur de 300 W coûte une centaine d'euros, vu le prix de ce kit, ce petit ajout aurait été bienvenu.

Mais ce petit oubli n'est pas bloquant, vous pourrez vous en procurer un peu partout, vérifiez juste que le câble MC4 vers GX16 est bien livré avec, auquel cas il faudra également l'acheter (15 € environ).

A quoi sert un micro-onduleur ?

Pour faire simple, c'est un petit dispositif électronique qui convertit le courant continu en courant alternatif 220 V qui pourra alors être injecté sur votre réseau électrique domestique. Pour ce faire, il suffit de brancher l'entrée du micro-onduleur à la sortie GX16 du BP2000. Ensuite, branchez la sortie du micro-onduleur sur une prise de courant 220 V quelconque chez vous, et le tour est joué.

Une fois la conversion en courant alternatif faite, une perte d'environ 5% est induite par le micro-onduleur, on arrive à environ 225 W utiles.

À la maison nous possédons tous des éléments sous tension 24 h / 24 et tous les jours de l'année, réfrigérateur, box internet, et tout un tas d'appareils exotiques que l'on a oubliés branchés dans un coin. En injectant cette puissance aussi infime soit-elle en permanence, cela aura pour effet de réduire la facture d'électricité en fin d'année. Il faudra juste s'assurer de bien recharger la station avec le panneau solaire du kit pour une énergie gratuite. Cela requiert une certaine installation chez vous, sur un balcon si vous vivez en appartement, dans un jardin si vous êtes en maison.

Pour vous donner une petite idée, j'ai fait un calcul rapide, si vous injectez 200 Wh 10 heures par jour, cela équivaut à 2 kWh récupérés par votre station chaque jour. En multipliant par 365 jours de l'année, cela fait tout simplement 730 kWh par an d'économisé, certes ce n'est pas le bout du monde, mais c'est déjà ça de pris, surtout au prix actuel de l'électricité et qui ne cesse d'augmenter...

Dernier point sur lequel j'aimerais revenir, il s'agit du petit commutateur charge rapide / lente abordé précédemment. Le nom semble suffisamment explicite pour comprendre de quoi il s'agit, mais il y a une petite subtilité.

Il y a une double utilité, la première c'est lorsque votre station est totalement déchargée, recharger 4096 Wh nécessiterait plusieurs heures. Avec la charge rapide de 1800 W, il faudra moins de 3h pour arriver à 100 % de la capacité totale. Ce scénario peut se produire lorsque vous êtes pressé et qu'il n'y a pas eu suffisamment d'ensoleillement les jours passés.

La seconde utilité s'adresse plus aux personnes déjà équipées de panneaux solaires à la maison et produisant donc leur propre énergie. Bien souvent ces personnes sont confrontées au surplus d'énergie, c'est-à-dire il y a plus de production d'énergie à un instant t que de consommation dans votre habitation, ce surplus est gaspillé, tout du moins il l'est pour vous, mais pas pour votre fournisseur d'électricité qui récupère ce surplus...

Plutôt que de perdre ce surplus généré, pourquoi ne pas le réinjecter dans notre station d'énergie ? C'est là que le commutateur charge rapide (1800 W) / lente (600 W) trouve tout son intérêt. Vous pourrez en effet sélectionner la position qui sera la plus pertinente pour vous en fonction de votre production de surplus d'énergie de vos panneaux existants. Si votre surplus est faible alors il faudra placer sur charge lente, s'il est conséquent la charge rapide sera plus adaptée. Ce procédé amenuise les pertes, puisque ce fameux surplus sera stocké dans les batteries de votre station d'énergie, que vous pourrez réutiliser à loisir lorsque la nuit tombe.

Petite remarque en passant, il est parfaitement possible de combiner l'entrée courant alternatif de 1800 W avec l'entrée solaire pouvant atteindre les 1000 W (en fonction des panneaux raccordés), ce qui offre une puissance admissible en entrée de 2800 W !! Cela peut paraître extrême, mais il faut garder à l'esprit que ce kit est évolutif, et que d'autres batteries peuvent être rajoutées dans le futur, et pouvoir recharger l'ensemble rapidement nécessitera une grande puissance en entrée.

Ce qu'il faut retenir de ce Kit proposé par OUKITEL

Ce kit OUKITEL BP2000 + B2000 + PV400 est un excellent candidat pour mettre un pied dans le monde de la production d'énergie chez soi. Il est évolutif jusqu'à 16 kWh, ses extensions de batterie pourront être ajoutées quand bon vous semble en fonction de vos finances et de vos besoins ! Il accomplit toutes les tâches promises par ses caractéristiques sans faiblir.

Son prix n'est bien sûr pas à la portée de toutes les bourses (!), mais si vous avez les moyens d'investir, alors foncez.

Alors oui, cela ne rentabilisera pas votre investissement de sitôt si votre objectif unique est de faire des économies sur votre facture d'électricité. Cependant, dans le cas où vous êtes régulièrement sujet à des coupures de courant, ou que vous avez des besoins d'énergie dans des lieux qui en sont dépourvus, et bien d'autres situations encore, cette station d'énergie vous dépannera à coup sûr.



