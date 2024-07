Une presse thermique simple mais complète

LOKLiK a récemment lancé une nouvelle presse thermique sur le marché, ciblant ainsi le marché des créatifs qui souhaitent diversifier leurs catalogues de produits, ou simplement les bricoleurs à la recherche d'un moyen de personnaliser davantage d'articles, notamment chapeaux, casquettes, bobs ou autre couvre-chef.

La marque lance ainsi une presse thermique dédiée aux chapeaux. Il s'agit d'un kit complet doté d'une base servant de support et d'une presse thermique réglable courbée pour parfaitement épouser les matières à personnaliser. Il s'agit d'un système manuel, mais qui a pour lui de nombreux atouts sur la concurrence.

Le coffret se focalise sur l'essentiel et l'on retrouve, outre une notice, la base de support de la presse pour son stockage à chaud, un couvercle qui sert également à maintenir le support textile sur lequel appliquer le transfert, la presse courbée avec son câble d'alimentation, ainsi qu'un coussin de protection et une pochette pour stocker l'ensemble facilement.

On note que la base et le couvercle proposent des attaches pour permettre un stockage simplifié.

La presse de son côté propose un design pratique avec une grosse poignée, 4 boutons sur le dessus ainsi qu'un écran LCD, et une semelle en aluminium revêtue de céramique.

La partie chauffante propose une surface de 15,3 x 6 cm et le tout ne pèse que 2 kg, ce qui en fait l'une des presses les plus légères du marché pour la surface de travail proposée.

Les boutons sont dédiés à l'allumage, activation du timer, accès aux paramètres de température et temps, et montée ou descente des réglages.

À l'usage

L'utilisation de la presse LOKLiK est relativement simple : posée sur sa base qui protège le plan de travail des brulures, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'alimentation pour lancer la chauffe, qui est par défaut réglée sur une température de 100°C et 20 secondes.

On prendra soin de préparer le support à personnaliser en positionnant idéalement le textile sur le capot chaussé de son coussin protecteur, puis d'aligner le transfert comme il convient.

Vient le moment de prendre la presse en main et de presser le bouton des paramètres pour accéder aux réglages de température et de temps, puis de maintenir le bouton d'alimentation 3 secondes pour lancer le timer défini. L'écran LCD affiche quant à lui les valeurs.

À chaque instant, le bouton de réglage affiche une couleur qui varie en fonction de l'état de chauffe : rouge pour la préchauffe, vert quand la température cible est atteinte.

Une fois le réglage renseigné, il suffit d'appliquer la presse sur le transfert à coller, et de lancer le timer. Les secondes s'écoulent sur l'écran, et la fin du timer se termine sur un bip.

En fonction des matériaux à transférer, les réglages sont à adapter : 145°C pendant 15 à 20 secondes pour du vinyle standard, jusqu'à 200 °C et 40 secondes pour du papier de sublimation. La pression à exercer dépend également de la nature des transferts à poser. Dans tous les cas, il est recommandé de protéger la semelle de la presse avec un papier adapté.

Dans l'ensemble, la chauffe se veut rapide, la manipulation aisée et les réglages très simples à réaliser.

On prendra particulièrement soin de préchauffer la zone sur laquelle appliquer le transfert avant de poser ce dernier pour faciliter l'adhésion. On veillera également à bien se renseigner sur la nature des papiers ou vinyles à appliquer et notamment s'il s'agit de matériaux à décollage à chaud ou à froid, sans quoi le transfert pourrait rester collé au papier de protection.

Quant à la préparation des transferts, on pourra se limiter à l'utilisation de patches brodés thermocollants, ou patches vinyles déjà préparés, ou se lancer dans la coupe de vinyles HTV, papier à transfert de chaleur ou papier à sublimation thermique. Dans ce cas, il sera utile de s'équiper d'un plotter et/ou d'une imprimante à sublimation thermique.

Avec ces quelques précautions, l'application des transferts ne présente aucune difficulté. La presse proposée par LOKLiK propose une chauffe uniforme ainsi qu'une grande inertie : la presse reste chaude longtemps après sa dernière utilisation. D'ailleurs, LOKLiK a intégré une sécurité : la presse s'éteint d'elle-même après 15 minutes d'inutilisation.

Bilan

Globalement, la petite presse de LOKLIK est assez séduisante : elle offre une bonne surface de travail, une manipulation simple et une plage de température assez large qui va de 100 à 200°C, le tout pour un prix très agressif d'une soixantaine d'euros.

Les finitions sont au rendez-vous et la semelle en céramique parfaitement lisse pour offrir une glisse parfaite. L'aspect compact et léger de l'ensemble est plus qu'appréciable, tout comme la possibilité de tout ranger dans le boitier qui sert de support de presse, ainsi que la pochette livrée.

Vous trouverez sur le site de la marque, la presse thermique LOKLIK au prix de 99,95 €.