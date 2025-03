Smartphone caméléon

La jeune marque realme a connu une très forte progression en Europe ces dernières années, à peine freinée par les problématiques de licences 5G opposant Nokia à sa maison mère BBK.

Ces soucis étant derrière, elle reprend ses efforts de conquête des marchés avec des modèles haut de gamme, représentés par la série realme GT, et des smartphones au rapport qualité / prix très intéressants, comme la nouvelle série realme 14 Pro qui débarque sur le marché

Le realme 14 Pro+ testé ici constitue le fleuron de cette gamme avec des caractéristiques techniques intéressantes et une nouveauté qui les rend uniques : une coque texturée capable de changer de couleur selon la température.

Chaque smartphone a ainsi un dos aux motifs formés aléatoirement lors de sa production. Sa teinte nacrée peut en outre virer au bleu lorsque la température descend en dessous de 16 degrés Celsius.

Cet effet thermochromique n’a jamais été tenté sur un smartphone, d’autres (rares) solutions s’appuyant plutôt sur des techniques photochromiques pour faire varier la teinte du dos. Selon la température, le realme 14 Pro+ pourra ainsi arborer une teinte blanc nacrée ou bien des entrelacs d’un bleu soutenu.

Le smartphone realme 14 Pro+ est livré sans chargeur, mais avec un câble USB-A / USB-C et une coque qui le protégera des chutes, mais aidera aussi sans doute à préserver l’effet thermochromique dans le temps puisque ce dernier a une durée de fonctionnement d’environ 12 mois.

Caractéristiques du realme 14 Pro+

8 mm d’épaisseur pour 194 grammes

Ecran OLED 6,83 pouces incurvé 2800 x 1272 pixels avec rafraîchissement 120 Hz

Processeur Snapdragon 7s Gen 3 octocore avec refroidissement chambre à vapeur

8 ou 12 Go RAM et 128 / 256 ou 512 Go de stockage

WiFi 6E / Bluetooth / NFC

Triple capteur photo arrière

grand angle (Sony IMX896) 50 mégapixels avec ouverture f/1,8

ultra grand angle 8 mégapixels, f/2,2

téléobjectif périscopique 50 mégapixels avec zoom optique x3 / max x120 et OIS

grand angle (Sony IMX896) 50 mégapixels avec ouverture f/1,8 ultra grand angle 8 mégapixels, f/2,2 téléobjectif périscopique 50 mégapixels avec zoom optique x3 / max x120 et OIS Triple Flash MagicGlow

Capteur photo avant 32 mégapixels

Batterie 6000 mAh avec recharge rapide filaire 80 W SuperVOOC

Certification IP68 / IP69

Compatible 2G à 5G (SA et NSA)

Prix de référence : 529 € la version 8/256 Go et 579 € la 12/512 Go sur le site officiel

Des finitions soignées

Le smartphone realme 14 Pro+ est un modèle aux finitions soignées, ce qui se voit dès le départ avec son grand affichage incurvé sur les quatre côtés et son dos aux motifs texturés. Cette version spéciale Pearl White forme des motifs rappelant la teinte nacrée d’un coquillage.

Sa production génère des motifs uniques et chaque smartphone aura donc sa propre identité. Cette particularité se double du traitement thermochromique faisant apparaître des motifs bleutés lorsque la température descend sous 16 degrés Celsius.

realme 14 Pro Plus à température ambiante

realme 14 Pro Plus quand la température descend sous 16 degrés Celsius

C’est nouveau et joli, mais cela ne durera pas toute la vie du smartphone. La marque realme indique que cet effet devrait s’estomper au bout d'un an, en fonction de l’exposition de la coque. Cela ouvre des perspectives en matière de finition et de personnalisation du smartphone, mais cela reste pour le moment anecdotique.

L’effet thermochromique n’est proposé qu’avec cette finition spécifique et l’on pourra opter pour des coques plus classiques aux coloris uniques. Le toucher est doux et lisse.

L’affichage de 6,83 pouces AMOLED est incurvé sur tous les bords et ne laisse que des bordures très fines. Il présente un poinçon centré pour un capteur à selfie de 32 mégapixels tandis qu’un lecteur d’empreintes est caché sous la dalle.

Les tranches sont arrondies des deux côtés pour faciliter la prise en main. Boutons de volume et d’alimentation sont du même côté et le chariot pour la carte SIM est placé sur la tranche inférieure à côté du port USB-C.

Au dos, on trouve un imposant bloc photo circulaire avec trois capteurs photo séparés chacun par un flash LED (celui du bas est coloré) formant le système realme Magic Glow destinée à sublimer les portraits en équilibrant la lumière du flash.

La configuration du bloc photo s’appuie sur un grand angle, un ultra grand angle et un zoom périscopique avec zoom optique x3 et SuperZoom pouvant être poussé à x120, le tout appuyé par de l’intelligence artificielle.

Le realme 14 Pro+ est un beau smartphone à l’écran lumineux, ne faisant pas l’impasse sur les bords incurvés et dont la prise en main reste équilibrée malgré la présence du grand bloc optique.

L’appareil mobile est également assez stable à plat, le bloc photo centré ne le faisant pas pencher d’un côté. Malgré les fioritures du dos, le toucher est lisse et doux, sans la froideur du métal et le poids de 192 grammes n’est pas une grosse contrainte pour un smartphone doté d’une dalle se rapprochant des 7 pouces.

A l'aise en toutes circonstances

Le realme 14 Pro+ est un smartphone bien équipé et doté du processeur Snapdragon 7s Gen 3. C’est une puce de milieu de gamme, mais qui offre beaucoup de fonctionnalités du segment supérieur.

Cela permet de bâtir des smartphones riches en fonctionnalités, mais pouvant rester sur un segment de prix plus abordable. Cette solution dispose également d’une bonne base d'intelligence artificielle pour apporter des fonctions IA dans les applications, ce dont le smartphone ne se prive pas, tout en disposant d’atouts pour le jeu mobile.

Le processeur est d’ailleurs refroidi par une imposante chambre à vapeur de 6000 m2 couvrant aussi l’imposante batterie de 6000 mAh. Ici, realme exploite les dernières technologies pour doper la densité énergétique de la batterie et proposer des capacités que l’on ne voyait pas jusqu’à présent en dehors de smartphones épais à très grosse batterie.

Rien de ça ici puisque le smartphone ne dépasse pas 8 mm d’épaisseur. Qui dit grande batterie dit aussi charge rapide et le fabricant propose ici une charge filaire SuperVOOC de 80 W.

Le chargeur n’est pas présent dans notre exemplaire de test, mais en utilisant un adaptateur 100 W d’une marque tierce avec un câble adapté, la recharge se fait très rapidement, au prix d’une chauffe sensible du dos du smartphone (vers 37 degrés).

Le chargeur utilisé pour le test n’étant pas certifié SuperVOOC, difficile de savoir si la température serait mieux maîtrisée avec un adaptateur de la marque.

Revenons au processeur. Gravé en 4 nm, sa configuration CPU octocore et GPU Adreno 810 avec 12 Go de RAM (et éventuellement de la RAM virtuelle), le SoC Snapdragon 7s Gen 3 offre un bon équilibre sur les performances et les fonctionnalités intégrées.

Sur AnTuTu, il dépasse facilement les 800 000 points, ce qui reste bien sûr loin des valeurs des modèles premium, mais assure une réserve confortable de puissance. Du côté du CPU, le benchmark Geekbench affiche des valeurs de 1188 points en test single core et 3192 points en test multicore, validant le positionnement milieu de gamme.

Sur 3DMark, les tests Wild Life et Sling Shot fournissent des scores respectifs de 4125 points et 7000 points, suggérant que le smartphone sera à l’aise pour afficher les jeux en bonne qualité et avec un framerate correct.

A l’usage, le realme 14 Pro+ est très réactif avec des transitions fluides de son interface et une belle polyvalence des usages. On pourra aussi bien être productif que jouer ou se divertir sans se sentir contraint.

Le smartphone fonctionne avec Android 15 et une interface realme UI 6.0 efficace dans son fonctionnement et donnant accès à un certain nombre de réglages dans les paramètres pour la personnalisation, de l’affichage à la consommation d’énergie en passant par la sécurité.

Une application centralise les opérations de maintenance (vidage mémoire, antivirus, gestion des applications, paiements sécurisés). Les applications tierces pré-installées sont relativement nombreuses, entre les jeux et les applications utiles qu’il faudra éventuellement effacer manu militari.

On notera également la présence de l’application IA Gemini de Google dès le lancement du smartphone. Elle pourra être activée depuis l’écran de verrouillage du smartphone ou appelée d'un glissement sur l'écran d'accueil.

Tous les éléments de l’interface restent à portée de main et le fonctionnement reste très intuitif. On pourra regretter la présence de doublons dans les applications : choisir par exemple Firefox comme navigateur Web de référence au premier démarrage du smartphone ne fera pas disparaître pour autant Chrome, ni le navigateur Web poussé par realme. Trois navigateurs, l’opulence du numérique.

Une partie photo aboutie et riche en IA

Le realme 14 Pro Plus est plutôt bien équipé pour la photo mobile. Le chef de file de la gamme ne veut pas décevoir sur cet aspect toujours sensible aux yeux des acheteurs. Avec son grand bloc photo de trois capteurs et son capteur à selfies de 32 mégapixels, il offre une certaine polyvalence et vient même sur le terrain des modèles plus haut de gamme.

La configuration est organisée autour d’un module grand angle Sony IMX896 de 50 mégapixels avec ouverture f/1,8 et capteur 1/1,56 pouce, le tout avec stabilisation optique OIS et groupe optique de 6 lentilles.

Il est accompagné d’un ultra grand angle de 8 mégapixels avec champ de vision de 112 degrés, non stabilisé. Le résultat est bon en pleine lumière, mais montrera ses limites lorsque les conditions se compliquent faute de stabilisation. Mais étant donné la présence des autres capteurs, ce n’est pas dramatique pour l’expérience utilisateur.

Les modes photo du realme 14 Pro+

Le petit plus est apporté par un gros téléobjectif périscopique de 50 mégapixels s’appuyant sur un module Sony IMX882 stabilisé qui va offrir une belle latitude pour les prises de vue.

Ce dernier annonce une capacité de zoom optique x3 et la possibilité d’obtenir un SuperZoom jusqu’à x120. Il correspond à un équivalent 73 mm grâce à un parcours lumineux rallongé grâce à son système de prisme.

Grand angle

Ultra grand angle

Zoom x60

Détails au Super Zoom x120 capturés sur un élément de la photo grand angle, pris depuis la même position

Il permettra de prendre des clichés de type portrait dans toutes les conditions de luminosité et notamment en faible lumière ou en conditions nocturnes difficiles. Son rôle premier reste bien sûr de pouvoir capter des détails lointains grâce à la puissance du zoom, mais aussi du post-traitement IA.

A l'usage, le rendu à plein zoom n'est pas aussi beau que sur des modèles haut de gamme (gros lissage, couleurs délavées) offrant un même niveau de grossissement et il y a un gros travail de traitement derrière pour adoucir l'image rugueuse initiale, mais cela n'empêche bas de capter des détails lointains.

La valeur ajoutée du realme 14 Pro Plus réside aussi dans le système de triple flash LED Magic Glow qui assure une illumination homogène de la scène ou du visage tout en conservant les teintes naturelles de la peau et du décor.

Mode portrait avec un beau flou d'arrière-plan

En basse luminosité, la fonction Magic Glow présente plusieurs avantages dans la mesure où il est possible de régler soi-même la luminosité du flash, la température de couleur grâce à la LED colorée et la profondeur de champ pour créer du flou en arrière. On peut ainsi affiner le résultat à la volée pour obtenir le meilleur rendu.

Sans flash

Avec Magic Glow par défaut

Avec Magic Glow en teintes chaudes

L’utilisateur lui-même ne sera pas en reste côté selfies avec un module photo à l’avant de 32 mégapixels doté d’un suivi du regard et d’une capacité d’enregistrement vidéo 4K.

Le rendu est très bon, même en intérieur, et pourra être optimisé avec les différents filtres proposés et le réglage de la profondeur de champ pour générer un flou d’arrière-plan, de léger à intense.

Le capteur photo principal de 50 mégapixels est destiné à la plupart des situations, dont les scènes avec très faible lumière résiduelle. Cette capacité est généralement réservée aux modèles premium, mais le realme 14 Pro+ parvient à s’en sortir de belle façon en conservant du détail et de la netteté pour les photos en mode normal automatisé.

Si vous n’avez pas peur, vous pourrez profiter de sa certification IP69 pour réaliser des clichés sous l’eau grâce à son mode sous-marin, avec les réserves d’usage.

L’intelligence artificielle est largement présente à bord pour vous aider à réaliser de beaux clichés même dans des conditions compliquées comme des sujets en mouvement rapide ou pour des photos sportives, avec la capacité d’atteindre une vitesse d’obturation de 1/1000s.

L’IA pourra également aider à éliminer des objets ou personnes indésirables dans le champ. Avec AI Eraser 2.0, entourez ce qui vous gêne et il disparaît du cliché. Simple, efficace et désormais presque incontournable sur smartphone.

Les optimisations IA ne fonctionnent pas à tous les coups et des photos en basse luminosité sorties floues n’ont pas pu être récupérées, mais cela peut donner un vrai coup de pouce ponctuellement.

Conclusion

Le realme 14 Pro+ est typique de ces smartphones positionnés sur une série de milieu de gamme, mais dont les fonctionnalités tendent vers le haut de gamme. Le fabricant ne lésine pas sur la fiche technique, ce qui en fait un appareil mobile très polyvalent dans les usages au quotidien et plutôt habile en photo.

Le processeur Snapdragon 7s Gen 3 apporte ce qu'il faut de puissance pour être à l'aise en toutes circonstances et son puissant système de refroidissement allié à une confortable batterie de 6000 mAh en font un smartphone qui pourra aussi supporter de belles sessions de jeu.

La version Pearl White a ce petit côté en plus avec une coque thermochromique apportant des nuances bleutées quand la température descend. Cela ne révolutionnera pas l'usage, mais cela peut ouvrir des pistes sur de futures personnalisations.

Equipé d'Android 15 et de la surcouche realme UI 6.0 (avec quelques applications pré-installées), le realme 14 Pro+ ne montre pas de faiblesses au quotidien et se révèle très fluide à l'usage.

La force de ce modèle vient aussi de son bloc photo comprenant un intéressant grand angle et un téléobjectif périscopique capable de réaliser du zoom optique x3 et du super zoom jusqu'à x120.

Le rendu n'est pas parfait à tous les coups (beaucoup de lissage, des détails perdus à fort zoom), mais cela offre une belle latitude dans les scénarios photographiques, avec le coup de pouce de l'intelligence artificielle, présente pour le traitement et l'édition des clichés.

realme y ajoute la force d'un système de flash Magic Glow apportant une belle homogénéité pour les photos en basse luminosité, et notamment les portraits accompagnés d'un joli flou d'arrière-plan.

Plus généralement, le smartphone dispose de nombreux modes photo pour répondre à toutes les situations, jusqu'au mode sous-marin profitant de son étanchéité.

Complet, équipé d'un groupe photo cohérent et suffisamment puissant pour ne jamais être pris en défaut au quotidien, le realme 14 Pro+ est un modèle à considérer pour très bien s'équiper sans avoir à dépenser un millier d'euros dans un flagship.

Vous trouverez sur le site officiel de la marque, le smartphone realme 14 Pro+ au prix de 529 € la version 8/256 Go et 579 € la 12/512 Go.