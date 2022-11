Une marque qui monte

Le fabricant realme est l’un des rares acteurs du marché à connaître encore de belles croissances et son arrivée en Europe n’est pas passée inaperçue. En misant sur des smartphones aux configurations attractives, mais conservées à des prix bas, il a su rapidement s’attirer les faveurs du public en alternative aux géants Samsung et Apple.

Marchant sur les plates-bandes de Xiaomi en entrée et milieu de gamme (notamment face aux marques Redmi et Poco), Realme sait aussi monter en gamme. Le realme GT de 2021, puissant par son SoC Snapdragon 888 et son prix très agressif, mais moyen en autonomie et en photo, a laissé place à une gamme realme GT 2 bien plus aboutie, surtout pour le realme GT 2 Pro que nous avons testé, et profitant d’innovations non négligeables.

realme GT 2 Pro

Le fabricant est aidé en cela par son appartenance au groupe BBK (comme Oppo et OnePlus) et aux ressources partagées en R&D, lui permettant de proposer des fonctionnalités comme un mode microscope ou une charge rapide de 150W.

La faiblesse des débuts sur la partie logicielle (on lui reprochait un manque de suivi dans les mises à jour) a largement été compensée depuis début 2022 avec l'arrivée d’Android 12 proposé dès les premiers mois de l’année sur ses nouveaux smartphones de milieu de gamme (realme 9 Pro en tête), bien avant bon nombre de ses concurrents. Les mises à jour Android 13 devraient suivre le même chemin.

Dans son ambition de conquérir les marchés européens, realme se montre prolifique avec quasiment un nouveau modèle par mois, touchant tous les segments. Pendant que la série realme GT est déclinée en plusieurs variations, le fabricant n’oublie pas les segments plus bas du marché avec la gamme realme 9.

realme 9i 5G

La dernière déclinaison realme 9i 5G prolonge la recherche du bon rapport qualité / prix avec un smartphone polyvalent proposé à un tarif attractif, le tout avec une compatibilité 5G grâce à son processeur mobile MediaTek.

Caractéristiques du Realme 9i 5G :

8,1 mm d'épaisseur pour 187 grammes

Affichage tactile 6,6 pouces FHD+ avec rafraîchissement de 90 Hz

SoC Dimensity 810 5G MediaTek octocore 2,4 GHz gravé en 6 nm

4 à 6 Go de RAM / 64 à 128 Go de stockage, extensible par carte mémoire microSD

WiFi 5 / Bluetooth 5.2 / NFC

Lecteur d'empreintes digitales sur la tranche

Capteur photo avant 8 mégapixels

Triple capteur photo arrière :

- principal 50 mégapixels f/1,8

- capteur portrait

- capteur macro (mise au point 4 cm)

Connectique USB-C / prise jack 3,5 mm / triple chariot SIM (double SIM + carte microSD)

Compatible 2G à 5G (sub-6 GHz)

Prix de référence : 219,99 € chez realme ou chez Orange à partir de 1 € avec un forfait associé ou bien tout seul à 189 € au lieu de 219 € jusqu'au 31 novembre 2022.

Un design épuré mais efficace

En tant que concurrent des modèles Redmi, le realme 9i 5G reprend certains aspects généraux à la mode actuellement. Le format est celui d’un smartphone aux tranches droites rappelant le style de l’iPhone, comme cela est beaucoup proposé actuellement chez nombre de fabricants de smartphones Android.

Si le confort est un peu moindre dans le creux de la paume, il est compensé par la bonne prise en main, les doigts agrippant bien les tranches grâce à l’épaisseur de 8,1 mm.

Bien sanglé dans le châssis, l’affichage tactile de 6,6 pouces en résolution FHD+ (dalle LCD) offre un rafraîchissement d’écran de 90 Hz. On retrouvera les limitations de ce type de dalle en matière d'angle de vision et de noirs qui tendent à être gris du fait des fuites de lumière.

On n'a pas le confort procuré par un affichage OLED (que propose par ailleurs le realme 9 en version 4G), mais la dalle s'en sort tout de même correctement, avec des teintes tirant vers les couleurs chaudes. Une légère personnalisation de la colorimétrie reste possible dans les réglages.

Il comprend une petite encoche en goutte d’eau au sommet de l’écran qui logera le capteur photo avant de 8 mégapixels. La lisibilité de l’affichage est bonne en intérieur, mais un peu faible en extérieur et l’on retrouve ici les limites du LCD en matière d’angles de vision et de colorimétrie. Les teintes restent toutefois plutôt équilibrées avec les réglages proposés par défaut.

En cas de fatigue du fait de la luminosité du LCD, on pourra toujours basculer vers le mode sombre ou bien activer l’option “confort des yeux”, qui apporte une teinte plus chaude, les deux options étant facilement accessibles dans le panneau de contrôle.

Le lecteur d’empreintes digitales est placé dans le bouton d’alimentation, sur la tranche à droite, qui se trouve assez enfoncé dans le châssis et dans une position assez basse sur la tranche qui fait qu’on peut parfois le chercher du doigt.

A l’opposé, les boutons de volume, positionnés sur la tranche à gauche, débordent largement. C’est aussi là que l’on trouvera le chariot pour installer la carte SIM. Le realme 9i 5G profite toujours d’une prise casque de type jack 3,5 mm positionnée au niveau de la tranche inférieure, à côté de la prise USB-C.

Le dos du smartphone est glossy avec une jolie teinte pailletée avec des reflets lumineux pour un effet "vintage CD" (et ici en coloris noir rock), mais qui tend à accrocher les traces de doigts.

Elle pourra être aussi assez glissante si le smartphone n’est pas posé à plat, avec le risque d’une chute plus ou moins fatale. Une coque ou un étui ne seront pas de trop ici.

Le realme 9i 5G comprend trois capteurs photo débordant de la coque. realme fait ici l’économie d’un bloc photo et donne un aspect épuré à son smartphone. On trouvera ici un capteur photo principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1,8, un capteur dédié au mode portrait et un capteur macro avec mise au point à 4 cm qui demandera comme toujours beaucoup de lumière.

Le realme 9i 5G est bien construit et inspire confiance, tout en restant léger. A titre très personnel, on n’est pas forcément très fan de ces tranches très droites qui donnent un côté un peu abrupt, mais cela reste une tendance retrouvée aussi sur les smartphones Xiaomi et Redmi.

Il manquerait aussi cette texture particulière que l’on retrouve pour les dos de certains smartphones OnePlus Nord et qui apportent un confort supplémentaire ainsi qu'une certaine personnalité.

Mais ne chipotons pas, le redmi 9i 5G reste agréable grâce à un poids maîtrisé et un bon équilibre en main.

Que vaut le processeur mobile Dimensity 810 ?

Pour cette version 5G du realme 9i, c’est le processeur mobile Dimensity 810 de MediaTek qui a été choisi. C’est un SoC de milieu de gamme standard qui fournit des performances suffisantes pour un usage polyvalent au quotidien, sans chercher à en faire trop, ce qui a l’avantage de limiter la consommation d’énergie et d’assurer une autonomie correcte.

S’il n’est pas forcément taillé pour des applications très gourmandes en ressources, il est en revanche à l’aise dans les tâches du quotidien et pour la majorité des jeux. Certes, il ne permettra pas de pousser les réglages au maximum, mais il sera satisfaisant dans la majorité des situations.

Par rapport à des flagships, il est un peu plus lent à ouvrir les applications et les prises de photo ne sont pas complètement instantanées, mais l’animation de l’interface reste fluide en quasiment toute occasion et les blocages sont rares.

On pourra toujours étendre la RAM avec quelques Go virtuels supplémentaires (5 Go, à ajouter aux 4 à 6 Go de RAM physique) pris sur l’espace de stockage même si cela ne remplacera pas une véritable mémoire vive.

Côté connectivités, si le smartphone propose une compatibilité 5G (sub-6 GHz), il intègre aussi du WiFi 5 et du Bluetooth 5.2, propositions conformes à son positionnement tarifaire. A noter que le chariot SIM peut accueillir une carte mémoire microSD et amener son espace de stockage jusqu’à 1 To.

Bon point, le chariot SIM peut accueillir les deux cartes SIM en plus d'une carte mémoire microSD. Il n'y a donc pas à choisir entre stockage supplémentaire ou deuxième ligne mobile, vous pouvez avoir les deux !

Sur Geekbench, le SoC Dimensity 810 atteint des scores de 610 points environ en test single core et de 1800 points en test multicore, tandis que AnTuTu le crédite de près de 396 000 points, confirmant son statut de milieu de gamme.

Le realme 9i 5G est proposé avec Android 12 et la surcouche realme UI 3.0. Cette dernière est plutôt sympathique à utiliser avec un certain nombre de réglages à portée de main et un bon panel d’options de personnalisation, tout en offrant de la fluidité dans les animations.

Outre quelques applications pré-installées, deux répertoires listent de nombreux jeux et logiciels qui font un peu froid dans le dos. Heureusement, il ne s’agit que de propositions à installer d’un clic.

Le bloatware est aux portes de realme UI, mais il est encore contenu. Les applications pointent vers un App Market alternatif au portail Google Play Store que realme semble vouloir fortement mettre en avant. On adhère, ou pas.

Pour le reste, on retrouve la simplicité de l’interface et un panel raisonnable d’options de personnalisation pour pimenter l’expérience utilisateur. Le realme 9i 5G comprend également une application de maintenance pour gérer facilement certaines options importantes (batterie, élimination des fichiers inutiles, antivirus…) ainsi qu’un Game Center pour trouver de quoi jouer avec de nombreuses recommandations.

Le realme 9i 5G intègre une batterie de 5000 mAh qui lui assure une autonomie assez confortable grâce à la frugalité du processeur Dimensity 810. La charge reste limitée à un classique 18W, ce qui nécessitera donc un temps de charge conséquent par rapport aux standards actuels.

On pourra compter sur un jour et demi à deux jours d'autonomie sans trop se priver sur les usages et avec les connectivités sans fil activées, ce qui en fait un compagnon sobre et fidèle au quotidien.

On mise tout sur le capteur photo principal

Pour son realme 9i 5G, le fabricant s’appuie classiquement sur un bloc de trois capteurs photo. Le module photo principal de 50 mégapixels sera le coeur de cette fonctionnalité et servira aussi à fournir un pseudo-zoom en réalisant un crop de l’image en pleine définition.

Le smartphone fait le choix de se passer d’un capteur ultra grand-angle pour se concentrer sur la photo en mode portrait avec un objectif dédié. Le troisième module n’est autre qu’un capteur macro (prise de vue à 4 cm), grand classique sur les appareils mobiles de cette catégorie.

Le module principal est en fait le capteur à tout faire sur le realme 9i et il est épaulé par une couche d’intelligence artificielle pour optimiser la qualité des clichés. Classiquement, cette dernière est plutôt bonne en extérieur avec une bonne luminosité et perd rapidement en saveur dès que la quantité de lumière se réduit et en intérieur.

En contre-jour, des artefacts peuvent apparaître

Pour des prises de vue à la volée, on pourra tirer parti du mode Rue présent sur les smartphones realme et qui permet en principe de prendre des photos dans des conditions très diverses et sans avoir à préparer sa composition.

Mode photo standard

Zoom x2

Zoom x10 (maxi)

L’IA sauve les meubles en réduisant le grain, mais n’empêche pas un lissage plus ou moins prononcé. Ceci dit, le capteur parvient tout de même à capter beaucoup de lumière en mode normal sur une scène faiblement éclairée et se montre assez convaincant lors de l’utilisation du mode nuit en redonnant de la netteté de la vivacité de couleurs.

Realme 9i 5G photo en mode nuit

Basse lumière, mode normal

Basse lumière, mode nuit

Il ne faudra toutefois pas trop lui en demander pour de la véritable photo de nuit. Le résultat dépendra énormément de la quantité de lumière résiduelle apportée.

Le realme 9i 5G comprend également un capteur photo macro avec une mise au point à 4 cm. C'est un module classique dans cette catégorie d'appareil mobile et avec des résultats dépendant fortement de la quantité de lumière reçue.

A l’avant, le capteur photo de 8 mégapixels pour les selfies offre un résultat plutôt correct, pourvu que l’arrière-plan ne soit pas trop compliqué. L’illumination de l’écran permet d’obtenir un résultat homogène dans presque toutes les conditions lumineuses et l’on trouvera diverses options d’embellissement pour améliorer le rendu, qui reste assez lissé par ailleurs, gommant un peu les détails.

Conclusion

Il n'est pas facile de se démarquer sur le segment des smartphones de milieu de gamme dans la fourchette de prix de 200 à 300 € et les fabricants doivent souvent en revenir aux mêmes formules.

Le realme 9i 5G n'échappe pas totalement à cette règle en proposant une fiche technique correcte mais assez classique qui restreindra certains aspects (pas d'ultra grand angle, pas de zoom dédié) pour en favoriser d'autres, comme une belle autonomie grâce à une grande batterie de 5000 mAh et un processeur mobile peu gourmand en énergie ou un capteur photo principal de 50 mégapixels qui couvrira à lui seul une majorité d'usages en photo mobile, associée à une bonne dose d'intelligence artificielle.

Le realme 9i 5G se pare d'une robe à paillettes et d'un style se démarquant un peu avec ses capteurs photo sortant directement du dos, sans bloc photo apparent et fait comme d'autres le choix de tranches marquées.

L'interface realme UI posée sur Android 12 est fluide au quotidien mais n'échappera pas parfois à quelques ralentissements ici ou là en fonction des applications lancées, mais rien de trop gênant.

Dommage qu'il y ait de plus en plus de doublons d'applications à bord et des collections d'applications et jeux qui aimeraient bien s'inviter en plus des applications déjà pré-installées. Cela finit par faire un peu brouillon.

Le realme 9i reste un smartphone 5G, avec la limite (pas gênante actuellement) d'une compatibilité uniquement en bandes sub-6 GHz. Sans être totalement affriolant malgré sa coque à reflets et paillettes, le smartphone remplit sa fonction de smartphone efficace au quotidien et de compagnon presque infatigable qui ne vous laissera pas tomber au bout de la journée...ou d'une nuit de rock endiablé !

Vous pourrez trouver le realme 9i 5G au prix officiel de 219,99 € sur le site realme, ou bien encore chez Orange à partir de 1 € avec un forfait associé ou bien tout seul à 189 € au lieu de 219 € jusqu'au 31 novembre 2022.