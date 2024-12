Présentation

Reolink est devenue, en quelques années seulement un grand nom des solutions intelligentes de sécurité. Et la marque qui s'est façonnée autour des systèmes de télésurveillance dédiés aux professionnels comme aux particuliers élargit son catalogue avec des appareils plus largement orientés vers le grand public.

C'est le cas des sonnettes connectées et de la nouvelle génération de sonnettes sans fil 2K.

Difficile aujourd'hui de se démarquer de la concurrence sur un marché des sonnettes connectées. Des appareils qui combinent plusieurs avantages et notamment l'intégration d'une caméra et d'une application permettant du controle distant.

Reolink lance ainsi une nouvelle sonnette connectée affichée au prix officiel de 164,99 € mais actuellement en promotion à 123,99 €, qui met en avant plusieurs particularités : une définition d'image 2K, une connexion WiFi et Bluetooth et un fonctionnement sur batterie rechargeable.

Le packaging s'avère complet et comporte :

La sonnette connectée avec sa batterie non amovible

Une platine de fixation murale

Une platine permettant d'imposer un angle de 15°

Divers cables pour le raccordement au secteur ainsi que le branchement d'un carillon

Un outil permettant de décrocher la sonnette de sa platine

Un cable USB pour la recharge

Une notice ainsi qu'un gabarit de perçage pour la fixation

Un jeu de vis et chevilles

L'ensemble du paquet permet une installation rapide sur un mur dur, dans l'encadrement de porte ou directement sur une porte en bois, selon le souhait de l'utilisateur.

Le bloc sonnette est proposé en deux coloris : noir ou blanc. Il se veut assez compact et au design épuré d'une dimension de 160 x 48 x 29,5 mm pour un poids de 231 grammes. On retrouve en façade un large bouton rond encerclé d'un anneau lumineux faisant office de témoin de fonctionnement lorsqu'il est activé.

La partie optique est protégée derrière un bloc en plastique fumé, qui laisse néanmoins passer la lumière infrarouge des deux diodes associées au mode nocturne.

A l'arrière du bloc sonnette, on trouve un bouton d'alimentation permettant d'activer la sonnette, un capuchon en silicone qui protège l'accès à la connexion USB-C (recharge) ainsi qu'au port MicroSD (qui permet de stocker des données).

En marge, on retrouve également des connecteurs permettant d'alimenter directement la sonnette en électricité, ainsi que des connexions permettant de relier le tout à un carillon dont on disposerait déjà, qu'il soit mécanique ou numérique, une liste de modèles compatibles étant fournie sur le site de la marque.

L'installation physique ne demande que quelques minutes : il convient d'utiliser le gabarit fourni pour réaliser deux points d'ancrages à l'aide de chevilles, puis de fixer la platine principale, sur laquelle se fixe la platine de la sonnette. Le bloc sonnette quant à lui vient se clipser par-dessus avec une grande facilité. Pour la décrocher, il faudra utiliser l'outil fourni : une tige qui vient appuyer sur un crochet interne.

Concernant les détails techniques, la sonnette sans fil Reolink propose :

Un capteur vidéo CMOS de 1/3,11" avec une définition de 2048 x 2048 pixels à 15 images par seconde avec un angle de vision de 180°

Une batterie rechargeable de 7000 mAh

Une connexion secteur 8-24V AC et 24V DC

Un système audio deux voies, avec suppression du bruit et de l'écho

Une connexion WiFi 802.11 a/b/g/n 2,4 Ghz et 5 GHz

Un fonctionnement sur une plage de température allant de -10°C à 55°C et une humidité allant de 10 à 90%, avec certification IP65 (étanche à la poussière et protégé des projections d'eau).

Un système de détection des mouvements et d'identification des objets.

A l'usage

Une fois montée, la sonnette est immédiatement fonctionnelle : un appui sur le bouton déclenche une sonnerie directement émise par le haut-parleur du bloc. Pour plus de confort, il est recommandé d'associer le bloc à un carillon, notamment un Chime Reolink qui se présente comme un module à brancher sur le secteur et qui s'appaire via l'application dédiée. Il est possible de synchroniser plusieurs carillons sur la sonnette, permettant d'installer ces derniers à chaque étage du logement.

Une fois allumée, la sonnette est à configurer via l'application Reolink pour la connecter au réseau WiFi et permettre du contrôle à distance, y compris hors du réseau local. Elle peut être intégrée à un système plus large de domotique de la marque, notamment en l'associant à un Home Hub, néanmoins pour le moment l'application ne permet pas d'associer les carillons de la marque avec les Home Hub, ce qui ampute le système d'une partie de ses fonctionnalités.

L'application de son côté se veut particulièrement soignée et complète. En place depuis quelque temps déjà, on sent l'expertise de Reolink sur le sujet.

Notons que l'application dispose de plusieurs tutoriels vidéo permettant de faciliter l'installation physique de la sonnette ainsi que la configuration des carillons, et ce, pour chacune des configurations possibles.

L'application permet d'un simple coup d'oeil de visualiser les images de la caméra, d'accéder au niveau de charge et à un ensemble d'options et de fonctionnalités.

Il est ainsi possible de régler l'affichage afin de profiter d'un retournement vertical ou horizontal de l'image, de profiter d'une image en HDR pour de meilleurs contrastes, de régler le scintillement sur plusieurs fréquences, de forcer la bascule en mode nuit ou jour (ou auto), de gérer la position des watermarks liés au modèle et à l'heure, la luminosité ou de définir un masque de confidentialité si votre caméra donne sur une partie de la voie publique par exemple ou sur la propriété du voisinage.

Il est possible d'activer ou non les divers témoins lumineux de fonctionnement : infrarouge, anneau lumineux, témoin de fonctionnement...

On profite également d'un contrôle avancé sur les différents carillons : celui de la sonnette et celui du module sur prise. On peut gérer non seulement les sons joués, mais également le volume. Notons également qu'il est possible de personnaliser le son de notification de l'application. Il est également possible d'associer la sonnette à diverses fonctionnalités via les assistants vocaux Google Assistant ou Alexa.

La fonctionnalité PIR correspond à la détection de mouvement qui permet d'identifier plusieurs scénarios comme la présence d'un humain, le passage d'une voiture, la livraison d'un colis... Il est ainsi possible de régler des alertes à plusieurs niveaux, en associant à chaque type une zone de non-détection pour éviter les fausses alertes. On pourra également définir les dimensions minimales d'un objet avant qu'il ne déclenche une alerte ainsi que la sensibilité associée à chaque réglage.

On pourra ou non choisir d'enregistrer la caméra en définissant des horaires d'arrêt. Attention, en France, l'enregistrement de caméras de surveillance qui plus est en partie donnant sur la voie publique impose une autorisation préfectorale ainsi qu'une déclaration auprès de la CNIL.

Néanmoins, le réglage propose d'enregistrer une vidéo à temps limité après une détection de mouvement, variable de 8 à 30 secondes, permettant de conserver un historique ciblé des activités et non un enregistrement permanent.

Concernant les alertes, il est possible de configurer divers niveaux de notifications push en forçant un appel entrant de la sonnette au besoin, simulant un appel téléphonique et permettant d'accéder directement à la caméra en répondant, et d'interagir avec la personne se présentant à la porte à la façon d'un interphone. Là encore, il est possible de définir des horaires pendant lesquels les notifications ne seront pas activées (notamment de nuit).

Il est possible de configurer les notifications pour recevoir automatiquement un email à chaque sonnerie ou d'envoyer des requêtes via FTP.

Enfin, une fonction TimeLapse permet de réaliser des vidéos via un assemblage de photos prises à interval régulier pour limiter le poids des vidéos stockées.

On note que Reolink a pensé aux moindres détails puisqu'il est possible de créer une clé de partage pour partager l'accès à la sonnette (en gestion complète ou en lecture seule) via un QR Code, en prenant soin de définir une date de validité. Cela permet aux deux membres d'un même couple de pouvoir contrôler le dispositif, situation qui n'est que trop peu courante dans le milieu, la plupart des modèles limitant l'accès à une seule application.

Passée la procédure d'installation et de configuration aisée, l'utilisation de la sonnette est particulièrement simple.

En fonction des réglages des notifications, chaque pression de la sonnette entraine un appel sur le smartphone permettant d'accéder en quelques secondes seulement à la caméra pour visualiser son interlocuteur. On salue la réactivité du système qui est quasi instantané, là où d'autres modèles imposent de lancer manuellement l'application puis de naviguer avant de répondre pour se rendre compte que l'interlocuteur est parti depuis bien longtemps...

En réseau local comme à distance, la qualité de l'image renvoyée dépend de la qualité de la connexion disponible. Dans notre cas, en WiFi comme en 4G / 5G, elle a toujours été optimale et le son des communications est clair, sans coupure ni grésillement. Étonnamment, le son n'est pas non plus trop perturbé par le vent, du fait de protections en mousse sur les micros.

Outre les fonctionnalités de détection des mouvements ou de présence, qui permettent de recevoir des notifications avant même que l'interlocuteur ne sonne, on apprécie la fonctionnalité de réponses rapides.

Concrètement, il est possible de configurer des réponses automatiques avec des messages préenregistrés. On pourra ainsi configurer pour que la sonnette indique automatiquement "Merci de laisser le colis à l'entrée. Nous le récupérerons plus tard" si l'on attend une livraison, ou de prévenir l'interlocuteur de patienter quelques instants... Ces options sont également accessibles lorsque l'on clique sur la notification, afin de gagner du temps et de communiquer plus rapidement avec la personne qui se présente. Ces messages sont personnalisables : il suffit de les enregistrer avec un temps maxi de 10 secondes.

Bilan

La fluidité et la réactivité du système sont des plus véritablement appréciables qui font de cette sonnette Reolink un accessoire dont il devient rapidement difficile de se passer.

Dans notre configuration, la fonction interphone est particulièrement intéressante du fait que nous travaillons au 3e étage d'une maison, imposant un certain temps de réaction lorsque quelqu'un se présente à la porte.

La sonnette WiFi est également proposée en lot avec un carillon sur secteur, et il est possible d'associer jusqu'à 5 carillons avec une sonnette WiFi.

On apprécie la possibilité de brancher la sonnette sur secteur pour éviter les recharges, ainsi que la prise en charge des carillons standard. Par ailleurs, on note que l'autonomie garantit plusieurs mois de fonctionnement et que la charge ne dépasse pas les 4 heures, en outre, le démontage facile avec l'outil dédié est un plus très agréable pour la gestion de l'autonomie.

Les diverses options et la réactivité de l'interface et l'accès à la caméra en quelques secondes nous ont véritablement séduits, et le positionnement tarifaire très compétitif a fini de nous convaincre.

Vous trouverez sur le site officiel de la marque la sonnette connectée Reolink Video Doorbell affichée au prix officiel de 164,99 € mais actuellement en promotion à seulement 123,99 €.