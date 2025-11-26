Le chaînon manquant

C'est un petit appareil gris champagne qui tient dans la paume de la main, pèse moins lourd qu'un smartphone moderne, et prétend pourtant révolutionner votre atelier. Le scanner 3D Revopoint Inspire 2 n'est pas simplement une itération de plus dans la gamme déjà fournie du constructeur chinois, c'est une déclaration d'intention.



Positionné sur le segment ultra-concurrentiel de l'entrée de gamme (sous la barre psychologique des 500 €), il promet de combler le fossé immense qui existait jusqu'alors entre les gadgets de photogrammétrie imprécis et les scanners métrologiques industriels inaccessibles.

Avec sa double technologie hybride et sa connectivité de dernière génération, est-il le "Saint Graal" que les Makers attendaient pour enfin maîtriser la chaîne numérique de A à Z ?

Vous trouverez sur le site officiel le scanner 3D Revopoint Inspire 2 au prix public de 439 €, mais il est actuellement affiché au prix réduit de 373 € pour le Black Friday.

L'heure du rattrapage

Pour comprendre l'importance d'un produit comme l'Inspire 2, il faut prendre un peu de recul sur l'état du marché de la fabrication additive personnelle. Depuis une décennie, l'impression 3D a connu une courbe d'adoption exponentielle. Les machines se sont fiabilisées, les prix ont chuté, et les matériaux se sont diversifiés. Aujourd'hui, n'importe quel bricoleur peut produire des pièces en ABS, en PETG ou en résine haute précision chez lui. Pour les machines les plus évoluées, c'est assez simple : on télécharge un fichier déjà découpé, on appuie sur un bouton, et la pièce s'imprime.

Cependant, une friction majeure persiste : la création du fichier source. Si imprimer est devenu facile, modéliser reste une compétence complexe. Apprendre la CAO (Conception Assistée par Ordinateur) sur des logiciels comme Fusion 360, SolidWorks ou Blender demande des centaines d'heures d'investissement. C'est ici que le "fossé numérique" se creuse.

Beaucoup d'utilisateurs se retrouvent limités aux bibliothèques de fichiers existants (comme Thingiverse ou Printables), incapables de reproduire la pièce spécifique cassée sur leur vieille machine à laver ou de créer un accessoire sur mesure pour leur voiture.

Le scanner 3D se positionne comme ce pont manquant. Il permet de "copier-coller" le réel vers le virtuel. Jusqu'à récemment, les scanners abordables étaient souvent des jouets frustrants : perte de suivi (tracking) constante, précision risible, logiciels instables. Avec l'Inspire 2, Revopoint tente de normaliser l'usage du scanner comme un périphérique standard, aussi essentiel qu'une souris ou une webcam.

Cette convergence technologique arrive à un moment charnière. Alors que les imprimantes 3D deviennent de plus en plus performantes et accessibles, elles ont désormais quasiment toutes la capacité de restituer la précision de 0,05 mm que l'Inspire 2 est en mesure de capturer. Le couple "Scan + Print" n'a jamais été aussi cohérent.

La fiche technique / contenu du pack

Sur le papier, la fiche technique de l'Inspire 2 est un cas d'école de miniaturisation. Mais son petit encombrement ne veut pas dire fonctionnalités ou capacités limitées, bien au contraire. L'appareil repose sur une architecture hybride, ce qui est rare à ce niveau de prix.

Fiche Technique :

Technologies : lumière structurée infrarouge binoculaire + module laser infrarouge.

lumière structurée infrarouge binoculaire + module laser infrarouge. Précision (Point unique) : jusqu'à 0,05 mm.

jusqu'à 0,05 mm. Vitesse de scan : jusqu'à 14-18 fps.

jusqu'à 14-18 fps. Distance de travail : 250 mm à 500 mm.

250 mm à 500 mm. Poids : 190 grammes (scanner seul).

190 grammes (scanner seul). Connectivité : USB Type-C, Wi-Fi 6.

USB Type-C, Wi-Fi 6. Capteurs annexes : IMU 9 axes (gyroscope / accéléromètre), caméra RGB pour la texture.

La dualité lumière structurée / laser

La plupart des scanners d'entrée de gamme utilisent uniquement la lumière structurée. Le principe est simple : un projecteur envoie une grille lumineuse (ici en infrarouge invisible) sur l'objet, et deux caméras analysent comment cette grille se déforme sur les reliefs. C'est une technologie rapide, efficace pour les volumes globaux et les formes organiques (visages, corps, sculptures). De plus, l'utilisation de l'infrarouge rend le scan confortable pour les humains, évitant l'effet "stroboscope" aveuglant des scanners à lumière blanche.

Cependant, la lumière structurée "lisse" souvent les détails très fins et les arêtes vives. C'est là que Revopoint frappe fort en intégrant un module laser.

Le laser permet d'aller chercher une définition beaucoup plus tranchée, idéale pour la mécanique, les pas de vis, ou les gravures fines. Cette combinaison permet à l'Inspire 2 d'être un outil "couteau suisse".

L'importance cruciale de l'IMU 9 axes

Si vous avez déjà utilisé un scanner 3D à main levée , vous connaissez la frustration du "décrochage". Vous bougez la main d'un millimètre trop vite, et le logiciel perd l'objet, créant des doublons de géométrie affreux.

L'Inspire 2 intègre une centrale inertielle (IMU) à 9 axes. Concrètement, le scanner "sait" comment il bouge dans l'espace, indépendamment de ce qu'il voit. Cela aide le logiciel à recoller les morceaux en temps réel, rendant l'expérience de scan à main levée beaucoup plus tolérante aux tremblements et aux mouvements brusques.





On peut ainsi, dans un grand nombre de cas, éviter de faire appel aux marqueurs, qui imposent un certain temps d'installation et de correction dans le logiciel de capture après la saisie des données. L'expérience est ainsi plus fluide et naturelle pour l'utilisateur.

Wi-Fi 6 : la fin du fil à la patte ?

Le transfert de données en scan 3D est massif. On parle de nuages de millions de points transmis chaque seconde. Le Bluetooth est incapable de gérer cela, et le Wi-Fi classique saturait souvent, créant de la latence.

L'intégration du Wi-Fi 6 assure un débit stable et élevé. Cela permet une fluidité quasi identique à une connexion filaire, mais avec la liberté totale de mouvement, essentielle lorsqu'on tourne autour d'une pièce automobile ou d'une statue.



On sent ainsi que Revopoint a bien pensé son appareil : quid d'un appareil aussi compact s'il avait été limité à une connexion filaire ? Cela rend le tout plus pertinent lors de la capture, mais plus largement pour un aspect nomade : pas besoin de transporter des caisses de matériel ou même son PC, une capture via son smartphone comme unité de stockage est suffisant.

Unboxing : analyse du contenu du pack "Premium"

Revopoint propose généralement plusieurs niveaux de finition. Le modèle testé ici est la version "Premium" (520 € prix public, mais actuellement à 442 € pour le Black Friday), qui semble être le choix le plus rationnel pour une utilisation sérieuse. L'emballage est soigné, loin des standards "low cost" d'il y a quelques années.



Il intègre ainsi le pack Inspire 2 (le scanner avec son trépied, ses cables, des marqueurs et un plateau tournant), ainsi que le kit "Mobile" que l'on détaillera plus bas.

La "Magic Box" et les filtres ND

C'est peut-être l'accessoire le plus intrigant du lot. Une petite boîte contenant des filtres optiques à visser devant les objectifs. À quoi servent-ils ? C'est une réponse directe à une plainte récurrente des utilisateurs : l'incapacité de scanner en extérieur.

Le soleil émet énormément d'infrarouges, ce qui "aveugle" les capteurs du scanner (qui utilisent aussi l'infrarouge). C'est comme essayer de voir la lueur d'une bougie en plein midi. Ces filtres ND (Densité Neutre) permettent de bloquer une partie du spectre lumineux ambiant pour laisser le scanner travailler.

Grâce à eux, l'Inspire 2 peut fonctionner sous une luminosité allant jusqu'à 20 000 lux. Soyons clairs : cela ne permet pas de scanner en plein soleil au zénith (qui dépasse les 100 000 lux), mais cela ouvre la porte aux scans en extérieur par temps nuageux ou à l'ombre, ce qui était impossible auparavant.

Le kit Mobile : l'autonomie réelle

Le pack Mobile inclut une poignée spéciale qui intègre une batterie (Power Bank) et un support universel pour smartphone. Le montage est astucieux : un câble court relie la batterie au scanner, et le téléphone se connecte en Wi-Fi (ou via un câble court pour Android). L'équilibre des masses est plutôt bon, même si l'ensemble commence à peser sur le poignet après 20 minutes de scan continu. Cette poignée transforme l'Inspire 2 en station autonome, vous libérant de l'ordinateur portable.

Les indispensables : trépied et plateau tournant

Le trépied fourni est de bonne facture, stable et extensible. Il sert de poignée simple ou de support fixe. Le plateau tournant motorisé est l'allié indispensable pour les petits objets (figurines, pièces mécaniques démontées). Il permet d'automatiser la rotation pour obtenir une couverture à 360 degrés sans effort. Enfin, la présence d'une plaque de calibration de qualité photolithographique est un gage de sérieux : elle permet de réinitialiser la précision du scanner si celui-ci subit un choc ou des variations de température lors du transport.

Tests

Pour juger de la pertinence de l'Inspire 2, nous avons réalisé des tests de captures sur plusieurs sujets différents.

Scénario 1 : le scan "plaisir" (figurine organique)

L'objet : divers jouets, en plastique plus ou moins brillant.

Le setup : scanner sur trépied, figurine sur le plateau tournant, connexion WiFi vers smartphone

L'expérience est fluide. Le logiciel Revo Scan 5 est uen nette amélioration par rapport aux versions précédentes. L'interface est épurée, guidant l'utilisateur pas à pas. Nous réglons l'exposition pour éviter les zones rouges (saturées) dans la prévisualisation. Une fois le scan lancé, le nuage de points se construit en temps réel sous nos yeux.

Le suivi est robuste tant que la surface est importante. Même en occultant brièvement l'objet avec la main, le scanner reprend le fil instantanément dès que l'objet réapparaît. La capture de couleur (RGB) est correcte pour de la référence visuelle, mais ne vous attendez pas à de la photogrammétrie haute définition. Les textures sont suffisantes pour identifier les zones de couleur, mais un peu "baveuses" pour un usage professionnel en rendu 3D pur (VFX). Pour de l'impression 3D couleur ou de l'archivage, c'est parfait.



Reste que, dès que la figurine affiche un profil plus réduit, il devient parfois difficile de continuer la capture. Plusieurs facteurs viennent également perturber l'expérience : la puissance du smartphone utilisé, ou plutôt, la puissance et la connexion WiFi... Avec un Xiaomi Mi 6 (WiFi 5), on encaisse ainsi davantage de pertes de suivi qu'avec un Honor Magic 7 Pro (WiFi 6).

Si la pièce vient à se montrer trop brillante, la qualité de la capture est également largement impactée. Il faut alors jongler entre les différents éclairages pour parfaire le scan.





Autre point important : lorsque l'on capture la texture, et donc en couleur, il semble que le suivi ne soit pas aussi robuste ni précis.

Le post-traitement via la fonction "Edition en un toucher" est par contre impressionnant : en un clic, le logiciel supprime les points aberrants (le bruit), bouche les petits trous et fusionne le tout en un maillage (mesh) propre. Pour un débutant, c'est magique.

Scénario 2 : le test des limites (grands volumes et extérieur)

Nous avons tenté de scanner un sac à dos entier en extérieur, par temps gris, avec les filtres ND. Ça marche, mais on sent les limites. Sur les grands volumes, l'erreur de précision "volumétrique" s'accumule. Revopoint annonce une dérive de 0,1 mm par mètre. Sur un objet de 50 cm, c'est imperceptible. Sur un pare-chocs complet de 2 mètres, les deux bouts risquent de ne pas s'aligner parfaitement. L'Inspire 2 reste un scanner d'objets ("Object Scanner"), pas un scanner d'environnement ou de grandes structures. Pour scanner une voiture entière, il faudra procéder par petits tronçons et les recaler manuellement, ce qui est fastidieux.





Nous sommes parvenus à scanner un sac à dos, au fil de plusieurs reprises. Quand le scanner décroche, il est préférable de revenir à une précédente zone que l'on sait parfaitement capturée, et d'attendre que le scanner la détecte et vienne repositionner le modèle déjà capturé. Au bout de quelques secondes, on voit réapparaitre le modèle et l'on peut poursuivre.





On note qu'il est possible d'incliner et de capturer en mode paysage, tout comme en mode portrait afin d'atteindre certaines zones difficilement accessibles.



Si la capture est un succès, on sent toutefois que le scanner atteint ses limites : il est préférable de l'utiliser dans un environnement contrôlé (en luminosité) et de scanner des pièces aux dimensions plus modestes.



Revo Scan 5 a-t-il mûri ?

Le matériel n'est rien sans le logiciel. Pendant longtemps, c'était le point faible des scanners chinois abordables. Avec Revo Scan 5, Revopoint a fait un bond en avant spectaculaire en termes d'expérience utilisateur (UX).

L'interface est désormais unifiée sur toutes les plateformes (PC, mac, mobile). Elle est sombre, propre, et réactive. Les fonctions avancées ne sont plus cachées dans des sous-menus obscurs. On apprécie particulièrement :

La fusion de nuages de points : vous pouvez scanner le dessus d'un objet, puis le dessous, et le logiciel vous permet de fusionner les deux scans automatiquement ou manuellement avec une grande facilité.

: vous pouvez scanner le dessus d'un objet, puis le dessous, et le logiciel vous permet de fusionner les deux scans automatiquement ou manuellement avec une grande facilité. Les outils de nettoyage : sélectionner et supprimer les "déchets" (le plateau, les mains qui tiennent l'objet) est intuitif grâce aux outils de lasso et de plan de coupe.

: sélectionner et supprimer les "déchets" (le plateau, les mains qui tiennent l'objet) est intuitif grâce aux outils de lasso et de plan de coupe. L'export universel : STL, OBJ, PLY. Tous les standards sont là pour envoyer vos fichiers vers Blender, ZBrush, Fusion 360 ou directement vers votre slicer (trancheur) d'impression 3D.

Cependant, sur mobile, l'édition de gros fichiers (plusieurs millions de polygones) peut faire chauffer et ralentir même un smartphone haut de gamme. Il est souvent préférable d'utiliser le téléphone uniquement pour la capture ("Remote Mode") et de laisser le PC gérer le calcul lourd de la fusion.

L'Inspire 2 est-il fait pour vous ?

Après ce test, le positionnement du Revopoint Inspire 2 apparaît très clair. Ce n'est pas un scanner métrologique certifié ISO pour l'aérospatiale. Ce n'est pas non plus un gadget magique qui scanne tout, tout seul, sans effort. C'est un outil technique qui récompense l'apprentissage. Il faudra plusieurs jours pour le maitriser et si les premiers tests ne s'avèrent pas concluants, il sera possible d'atteindre un excellent niveau de précision avec le temps et l'expérience.

Les points forts indéniables

Rapport qualité / prix : avoir du laser et de l'infrarouge, avec cette qualité de suivi, pour ce prix, est une prouesse sur le marché. Qui plus est, Revopoint n'a plus rien à prouver et le suivi du matériel s'annonce sans faille

Portabilité : le kit mobile avec Wi-Fi 6 change vraiment la vie pour les scans in-situ (garage, extérieur, musées).

Polyvalence : capable de passer d'un visage humain (mode IR) à une pièce mécanique précise (mode Laser) en deux clics.

Logiciel mature : Revo Scan 5 est stable, complet et gratuit.





Les limites à connaître

Courbe d'apprentissage : il faut apprendre à utiliser les sprays matifiants pour le noir / brillant et les marqueurs pour les objets symétriques. Ce n'est pas toujours du "Point & Shoot". Sur nos tests sur des figurines et jouets, les éléments noirs n'apparaissent pas au scan, du fait de leur brillance.

Volume limité : idéal pour des objets de 5 cm à 50 cm. Au-delà, la précision dérive et la gestion du fichier devient lourde.

Texture couleur : suffisante pour la référence, insuffisante pour le rendu photoréaliste professionnel.

Verdict final

Pour le Maker, le cosplayer, le restaurateur de véhicules anciens ou l'étudiant en design, le Revopoint Inspire 2 est probablement le meilleur investissement actuel. Il ouvre des portes créatives immenses. La capacité de dupliquer, réparer ou modifier le réel n'a jamais été aussi accessible. Si vous êtes prêt à investir un peu de temps pour comprendre les nuances de l'éclairage et du suivi, cet appareil deviendra vite la pièce maîtresse de votre flux de travail numérique, juste à côté de votre imprimante 3D.

Vous trouverez sur le site officiel le scanner 3D Revopoint Inspire 2 au prix public de 439 € pour sa version Standard, mais actuellement affiché au prix réduit de 373 € pour le Black Friday.

De même la version Premium est affichée à 442 € au lieu de 520 € prix officiel.