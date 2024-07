Le robot piscine qui grimpe aux parois

Nettoyer sa piscine des impuretés (feuilles, branches, insectes…) fait partie des opérations de maintenance pour conserver une eau propre tout au long de la saison au même titre que la vérification du pH et du chlore.

Si la bonne vieille technique de la pêche au filet reste efficace, elle peut être contraignante. Pour y remédier, les robots de piscine ne manquent pas sur le marché, du plus simple au plus complexe, mais entre le risque de méli-mélo ou d’accrochage du câble et un nettoyage qui ne concerne que le fond de la piscine, l’efficacité peut être assez relative, obligeant à repasser derrière.

Désormais, il est possible de faire appel à des robots de piscine autonomes qu’il suffit de plonger dans l’eau et de laisser faire. Comme les robots aspirateurs, ils s’orientent seuls et mettent en place un protocole de nettoyage pour passer partout.

Le nouveau robot de piscine Crab de Seauto est de ceux-là avec la particularité de pouvoir nettoyer le fond….mais aussi les parois et la ligne d’eau ! Ceci est permis par son design spécifique qui lui permet de remonter les parois et à ses moteurs puissants.

Dans son grand carton, le robot de piscine Seauto Crab occupe l’essentiel de l’espace, le reste ne concernant qu’un crochet pour l'attraper au fond du bassin une fois son nettoyage réalisé, un chargeur pour sa batterie et une notice (en anglais) détaillant son fonctionnement.

En revanche, aucune pièce détachée ni élément d’entretien ne sont proposés avec le robot. Le bon côté est que la prise en main est immédiate mais il ne faudra pas qu'il tombe en panne !

Caractéristiques du robot piscine Seauto Crab

Dimensions : 425 x 384 x 250 mm pour 9 kg

Design "Crab" avec chenilles pour déplacements latéraux

Batterie Li-Ion 7800 mAh facilement accessible

Fonctionnement sans fil, sans cordon

Capacité à grimper les parois à 90 degrés

Nettoyage autonome (parcours, parking en bord de paroi en fin de cycle)

Indicateur LED d'activité + vocalisation

Panier de récupération avec filtre 250 µm

Vitesse de déplacement 0,3 m/s

Brosses de nettoyage avant et arrière

Temps de fonctionnement : plus de 90 minutes

Temps de charge : 2h30

Surface théorique de nettoyage : jusqu'à 150 m2

Prix : 470 € mais disponible à 359 € actuellement avec le code NNNFRSECR et avec la livraison gratuite en quelques jours.

Des chenilles et une batterie grande capacité

Le robot de piscine de Crab de Seauto est un gros bébé de 9 kg qui se présente sous la forme d’un modèle à chenilles avec des brosses à l’avant et à l’arrière, une large poignée pour le récupérer, un système de bac de récupération et un système de contrôle par LED colorée avec un unique bouton on / off.

Comme un mini-tank, les chenilles peuvent être activées à des vitesses différentes, ce qui lui permettra de modifier son cap, mais aussi de se déplacer latéralement, “en crabe” (d’où son nom) pour nettoyer tous les recoins de la piscine. C'est l'intelligence embarquée qui s'occupe de l'ensemble des déplacements (il n'y a pas de mode de pilotage manuel).

Des brosses sont présentes à l’avant et à l’arrière (double brosse à l’avant et à l’arrière), celle située sous la poignée servant aussi à nettoyer la ligne d’eau. Sous la poignée, un capteur est présent. Son rôle n’est pas précisé dans la documentation, mais il semble être en rapport avec la détection d’obstacle et/ou de détection de colonne d’eau, notamment pour le nettoyage de la ligne d’eau.

Vu du dessus, le robot Crab de Seauto intègre un grand bac de récupération transparent capable d’attraper des éléments de bonne taille (feuilles, branchettes…), mais aussi des particules en suspension grâce à une maille de 250 µm.

Il est maintenu par deux attaches plastique en plastique et recouvert d’un capot transparent donnant la possibilité d’inspecter visuellement son contenu. Derrière le bac se trouve une ouverture cachant un puissant moteur qui va plaquer le robot aux parois et assurer le nettoyage à la verticale jusqu’à la ligne d’eau.

Enfin, on trouvera la zone de pilotage très simplifiée du robot de piscine. Un cache en caoutchouc protège le port de charge (il faudra vérifier qu’il est bien en place avant toute mise à l’eau) et l’on trouve immédiatement derrière le bouton d’alimentation du robot.

Derrière, une large bande LED s’illumine de différentes couleurs pour signaler l’état du robot. Principalement, on trouvera la couleur rouge pour la charge, le vert pour signaler qu’il est pleinement chargé et le bleu pour le fonctionnement (clignotant pour dire qu’il est prêt à plonger, continu lorsqu’il nettoie).

Si vous voyez d’autres couleurs, jaune ou violet, c’est mauvais signe : il rencontre un problème de fonctionnement ou bien il a besoin d’aide s’il est coincé et n’a pas réussi à s’en sortir seul.

Sous le robot, on trouve la batterie de 7800 mAh logée dans un support et facilement accessible. C’est une bonne nouvelle puisqu’il sera simple de la remplacer quand elle sera à bout de souffle, sans avoir à démonter le robot et/ou dessouder des éléments. En attendant, mieux vaut ne pas y toucher.

Et si cela ne suffit pas, le robot de piscine sait aussi parler : bonjour, au revoir, en charge, charge complète, il peut exprimer ses états d’âme, en plus des différentes couleurs de LED.

Le robot de piscine Crab est certifié IP68 et peut théoriquement être utilisé jusqu’à 5 mètres de profondeur. Sa batterie lui permet de fonctionner pendant un peu plus d’une heure et il est capable de nettoyer jusqu’à 150 m2 de surface. Cela reste tout de même un objet grand public et non un objet pour un usage professionnel.

Pour préserver son bon fonctionnement dans la durée, il y a des indications de fonctionnement idéal comme une concentration de chlore inférieure à 4 ppm, un pH compris entre 7 et 7,8 ou une concentration de NaCl inférieure à 5000 ppm.

Imposant, mais inspirant confiance par sa construction, étonnant par ses chenilles et ses brosses, simple d’utilisation avec son unique bouton et ses codes couleur, le robot de piscine Seauto Crab se veut aussi simple que possible dans son utilisation au quotidien.

Le nettoyage du sol, des parois et de la ligne d'eau

Le robot de piscine Crab de Seauto est très simple à facile à faire fonctionner. Après une première charge initiale de sa batterie, sans oublier de bien remettre le capuchon sur la prise de charge, il suffit d’appuyer sur le bouton d’alimentation.

Le robot prend quelques dizaines de secondes pour effectuer un auto-diagnostic puis affiche une lumière bleue clignotant toutes les 3 secondes pour signaler qu’il est prêt pour la mise à l’eau.

Plongez-le dans votre piscine…et c’est tout ! Le Crab se charge du reste, à savoir nettoyer le sol, les parois et la ligne d’eau (on peut sélectionner un mode spécifique via une application mobile, voir plus loin).

Sans-fil pour gêner ses manoeuvres, le robot s’oriente seul et applique un protocole de nettoyage combinant des mouvements linéaires, des rotations de 30 degrés et des accélérations pour se plaquer à la paroi et la remonter jusqu’à la ligne d’eau en activant ses brosses.

Arrivé à la ligne d’eau, il se déplace en crabe pour nettoyer une portion de la ligne, là où peuvent s’accumuler des impuretés, avant de replonger en se décalant légèrement pour ne pas repasser deux fois au même endroit.

Le robot de piscine de Seauto peut ainsi s’adapter à toutes formes de piscines, rectangulaires, rondes ou mix entre les deux. Il s’adapte également à tous les revêtements et aux piscines enterrées aussi bien que hors sol. C’est évidemment mieux si, en plus, aucun obstacle ne vient arrêter sa course.

Dans notre essai, une échelle amovible lui a posé quelques interrogations lorsqu’il s’est retrouvé entre les barreaux ou lorsqu’il a commencé à remonter l’échelle, mais rien qui ne l’a empêché de fonctionner et de repartir à l’assaut dès qu’il a réussi à échapper à l’obstacle.

A noter qu'il peut grimper des marches si elles sont suffisamment larges et traiter une plage de piscine s'il dispose de suffisamment de profondeur d'eau (50 cm grand minimum).

Les mouvements du robot sont toniques au fond de la piscine (la vitesse de déplacement annoncée est de 0,3 m/s) et l’ascension des parois est tout aussi dynamique. Le robot ne fait pas de la figuration et récure consciencieusement la piscine.

Bien sûr, ses capacités sont limitées par la taille du filtre du bac de récupération (particules de 250 µm minimum) et il ne faudra pas espérer nettoyer une piscine trop sale ou verte, avec des particules en suspension trop fines. Cela reste un robot pour de la maintenance et de l’entretien régulier de piscine.

Selon les dimensions de la piscine et le programme choisi (fond uniquement ou fond et parois), le robot sera plus ou moins sollicité. A la fin du nettoyage, il s’arrête tout seul au pied d’une paroi et attend d’être récupéré à l’aide du crochet.

Sur les tests réalisés en mode automatique (il est possible de lui imposer un rythme plus lent via l'application), le robot a perdu environ 20% de capacité de batterie en 25 minutes de passage, en nettoyant aussi bien le fond que les parois.

Si vous êtes pressés ou que vous estimez qu’il a fait son travail, il est toujours possible de l’attraper au vol lors du nettoyage de la ligne d’eau et de l’éteindre manuellement.

A la sortie de l’eau, il faudra penser à l’éteindre et à sortir le bac de récupération pour le nettoyer avant le prochain usage. Là encore, tout est pensé pour une utilisation facile, sans grand risque de se tromper.

Une application mobile pour aller plus loin

Le robot Crab de Seauto peut parfaitement fonctionner de lui-même à l’aide du bouton d’alimentation. Il se met alors en mode automatique de nettoyage du fond et des parois, parcourt la piscine et se met en attente une fois la tache terminée.

Toutefois, si vous souhaitez un fonctionnement plus personnalisé, il existe une application mobile Unlock Seauto (disponible pour Android et iOS) pour le régler plus précisément. Il faudra juste penser à utiliser l’application avant de mettre le robot à l’eau, la communication se faisant en Bluetooth.

Après avoir identifié le robot Crab, une interface permet de connaître la capacité restante de la batterie et de modifier certains paramètres. Comme pour le fonctionnement du robot, cela reste très simple avec un accès à un minimum de fonctions.

La première permettra de choisir le mode de nettoyage : sol uniquement, parois uniquement ou les deux (qui est le mode par défaut si l’application n’est pas utilisée). Préciser un mode aidera à raccourcir le cycle de nettoyage et prolongera l’autonomie de la batterie.

De même, il sera possible de jouer sur la vitesse de déplacement, entre Standard (mode par défaut) et Lent. Si vous avez une grande piscine, le mode lent sera intéressant pour éviter que le robot ne tombe à court d’énergie avant d’avoir fini. Enfin, il est possible de choisir une durée de cycle, entre 1 heure et 3 heures.

Ne pas utiliser l’application Unlock Seauto ne vous empêchera pas d’utiliser le robot de piscine, mais elle a tout de même une utilité particulière dans la mesure où elle permet de réaliser la mise à jour du firmware du robot. Ce ne sera pas tous les jours, mais c’est toujours bon à prendre.

Conclusion

Le robot de piscine Seauto Crab a beaucoup d'atouts à mettre en avant. Son design robuste inspire confiance et semble bien adapté à la maraude dans la piscine et à un usage en extérieur avec sa solide coque plastique et ses 9 kg facilement gérables grâce à la poignée.

Il est aussi simplissime d'utilisation puisqu'il suffit de l'allumer, d'attendre quelques dizaines de secondes le temps de son auto-diagnostic puis de le plonger dans la piscine.

Le robot Crab de Seauto vaque ensuite à ses occupations de nettoyage aussi bien au fond que sur les parois et jusqu'à la ligne d'eau grâce à son design constitué de chenilles et d'un puissant moteur sur la partie supérieure pour le plaquer contre la paroi.

Il sait s'adapter à toutes les formes de piscine et à tous les revêtements, ce qui le rend très polyvalent, sans avoir à s'inquiéter même pour des piscines hors sol avec revêtement souple PVC.

Son intelligence embarquée lui permet de réaliser un parcours de nettoyage d'autant plus cohérent et complet qu'on le laisse circuler. Le revers de la médaille est que si la piscine est vaste, il risque de manquer d'énergie à un moment, sa batterie de 7800 mAh lui assurant un peu plus de 1h30 d'autonomie (un peu moins dans les faits).

Une fois récupéré grâce au crochet fourni, il suffit ensuite de nettoyer le bac de récupération et de le remiser ou de le recharger. Avec le Seauto Crab, les contraintes sont minimales et le nettoyage est plutôt efficace pour tout ce qui est débris végétaux ou sable.

Une application mobile est disponible et permettra d'affiner le mode de nettoyage, mais elle reste basique et optionnelle, même si elle assure aussi la mise à jour du firmware.

Que vous ayez une petite ou une grande piscine, enterrée ou hors sol, le robot de piscine Seauto Crab pourra grandement vous faire gagner en temps de nettoyage et d'entretien, sans avoir à se compliquer la vie avec un fonctionnement complexe ou un entretien contraignant. De quoi profiter pleinement des joies de la piscine sans les inconvénients !

Vous pourrez acheter chez Geekbuying le robot de piscine Seauto Crab au prix réduit de 359 € avec le code promo NNNFRSECR et avec la livraison gratuite en quelques jours depuis la Pologne.