La serrure connectée retro fit

Il existe plusieurs types de serrures connectées sur le marché avec deux grandes familles : les barillets qui prennent place directement dans la porte et imposent des modifications, et les verrous à poser, qui viennent en applique sur la porte et le barillet et qui ne font que motoriser la clé.

Yale propose depuis quelques années des modules basés sur cette seconde option, qui offre bien des avantages et une plus grande polyvalence dans les usages.

Avec la serrure connectée Smart Lock L2, Yale cible ainsi un plus large panel d'utilisateurs : non seulement ceux qui ne se sentent pas l'âme d'un bricoleur, et ceux qui sont à la recherche d'une solution simple qui ne nécessite pas de changement matériel et qui permet également une utilisation traditionnelle de leur porte.

Yale affiche un sérieux sans faille sur le marché : les produits proposés par la marque se veulent très qualitatifs : le bloc serrure est intégralement en métal, tous les outils nécessaires sont livrés avec la serrure et l'application se veut particulièrement complète.

La Linus Smart Lock L2 est livrée avec une batterie amovible qui facilitera la charge, une clé Allen pour la fixation de la platine, un sticker pour l'installation sans ou pour les barillets à fleur de porte, ainsi qu'un Yale Dot NFC.

L'installation de l'ensemble ne pose pas de problème particulier, si ce n'est que les indications livrées sous la forme de vidéos dans l'application ne sont pas toujours précises, ni même dans le bon ordre.

Toujours est-il que la procédure passe par des vérifications d'usage permettant de définir si la serrure est compatible avec la serrure de l'utilisateur. Dans les grandes lignes, il faudra que le barillet dépasse de quelques millimètres (la platine vient se fixer sur son bord), que la clé ne soit pas plus épaisse que 7 mm, ni qu'elle ne dépasse de plus de 40 mm, il faut également que le barillet puisse être activé avec une clé de chaque côté, et dans l'idéal, que la porte ne soit pas dotée d'une poignée à relevage. Pour bien déterminer si votre porte est compatible avec les serrures Yale, le fabricant a pris soin de mettre en ligne un simulateur qui propose d'orienter l'acheteur vers le modèle le plus adapté, ou le renvoyer vers d'autres types de serrures connectées.

Une fois l'étape de vérification passée, il est temps de passer à l'installation à proprement parler. Cela débute par l'installation de la plaque de fixation qui vient se positionner en étau autour du barillet. Rappelons que le bloc serrure est à connecter côté intérieur du foyer.

Ensuite, la fixation de la serrure en elle-même est assez simple : on positionne le bloc par-dessus le barillet avec la clé insérée, puis vient rapidement le temps de connecter la serrure à l'application et de lancer les étapes de calibration.

Ces étapes impliquent de calibrer plusieurs fois le débattement gauche et droit de la serrure, puis de procéder à des tests porte ouverte pour vérifier que le moteur entraine bien la clé maintenue dans le barillet.

Un aimant à installer sur le côté de la serrure permet de détecter si la porte est fermée ou ouverte, cela permettra ensuite de fournir plus d'informations à l'utilisateur.

Le processus de calibration se veut quasi automatique, mais implique des vérifications. Il peut être relancé à tout moment depuis l'application mobile Yale.

Une fois la serrure en place, l'aimant de détection de fermeture est optionnel, tout comme l'installation du Yale Dot qui permettra de déverrouiller automatiquement la porte via son mobile en NFC. Ce dernier dispose d'une base autocollante à mousse et pourra être collé simplement sur l'huisserie. Il est possible d'associer jusqu'à 5 Yale Dot sur une même serrure Yale.

Pour un accès à distance depuis l'application, il faudra prendre le temps de connecter la serrure à un réseau WiFi depuis l'application. Cela n'est pas automatique puisque le processus d'installation ne mise par défaut que sur le Bluetooth.

En test !

L'utilisation de la serrure Yale Linus Smart Lock L2 se veut particulièrement simple, mais propose également plusieurs scénarios.

Le moins avancé est de pouvoir visualiser simplement l'état de la serrure et de la porte à distance : on peut ainsi savoir si la porte est verrouillée ou non, et si elle est ouverte ou fermée.

Pour chaque changement d'état, l'application consigne l'information dans un historique qui indique donc si la porte a été ouverte manuellement via le bouton intérieur ou par une clé par l'extérieur, ou via l'application (ou Yale Dot) avec dans ce cas une précision sur l'utilisateur qui est intervenu.

Vous l'aurez compris, il est possible de configurer plusieurs utilisateurs avec plusieurs droits, notamment des plages horaires, ou des durées de validité de titre de déverrouillage.

Autre situation intéressante : il est possible de programmer la serrure pour qu'elle se verrouille automatiquement à chaque fois que la porte est fermée, et ce, après un certain temps allant de quelques secondes à 30 minutes. Cette fonctionnalité est particulièrement sécurisante pour les foyers à plusieurs étages ou lorsque l'on souhaite profiter du jardin : on est ainsi assuré d'avoir une porte verrouillée à chaque instant, sans avoir à s'en soucier.

Autre cas de figure : il est possible de définir un déverrouillage automatique en fonction de la géolocalisation de l'utilisateur. C'est l'application mobile qui exploite le GPS du smartphone pour définir une zone annoncée de 200 mètres (dans les faits, elle est bien plus restreinte, de l'ordre de 50 mètres). Lorsque l'utilisateur quitte ce périmètre, la porte se verrouille automatiquement. Et lorsqu'à l'inverse, il rendre à son domicile, la porte se déverrouille automatiquement. Puis se verrouille à nouveau automatiquement via l'option citée juste au-dessus. Pratique.

Les actions de verrou et déverrouillage de la porte peuvent également être associées à des sons et à un code couleur sur la serrure.

Il est possible de programmer des horaires de déverrouillage et de verrouillage automatiques de la serrure en fonction des jours de la semaine.

Ces fonctionnalités d'automatisation et de programmation, liées à la gestion des utilisateurs et des accès spécifiques, se veulent particulièrement intéressantes dans le cadre d'un espace de travail mixte, ou de la location d'appartements.

À chaque instant, il reste possible d'utiliser la clé traditionnelle depuis l'extérieur du logement, et le bouton intégré à la serrure côté intérieur. De fait, la gestion de la batterie ne devrait pas poser de véritable problème : outre son autonomie annoncée à 6 mois, l'application notifie l'utilisateur dès qu'il reste moins de 15 jours d'autonomie restante.

Et pour aller encore plus loin dans les processus d'automatisation, il est possible d'intégrer la serrure Linus L2 dans un système de contrôle vocal et domotique de type Google Home, Alexa ou Philips Hue.

Bilan

Cette serrure connectée Yale Linus L2 coche toutes les cases de la serrure connectée adaptée au plus grand nombre.

La solidité de l'ensemble est gage de qualité, l'application se veut claire et bien fournie en options.

Les scénarii d'utilisation proposés sont nombreux et conviendront tant aux férus de technologie et de gadgets connectés qu'aux utilisateurs traditionnels.

En outre, le fait que la serrure reste accessible à une utilisation normale rassure également beaucoup contrairement aux barillets connectés qui peuvent se montrer anxiogènes en cas de bug, de forçage ou même plus simplement de manque de batterie...

Ici Yale propose une alternative simple à mettre en oeuvre et qui permet de se faciliter la vie en toute transparence. Un produit à recommander.

Vous pourrez acheter sur le site officiel la serrure connectée Yale Linus L2 au prix de 229 € en deux coloris (noir et argent) avec une livraison gratuite en quelques jours.